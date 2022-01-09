كتلة في الحلق

يستفسرُ الأطبَّاء عن الأعراض التي يُعاني منها الشخص وعن تاريخه الصحِّي ويقومون بالفَحص السَّريري.تساعد المعلومات التي يحصل عليها الأطبَّاء من معرفتهم بالتاريخ الصحي للشخص ومن الفحص السريري على تحديد الاختبارات التي ينبغي إجراؤها.

ويُركِّز الاستفسار عن التاريخ الصحي على تمييز الإحساس بوجود كرة عن الشُّعور بصعوبة البلع، مما يُشير إلى وجود اضطراب بُنيويٍّ أو حركيٍّ في الحلق أو في المريء.يطلب الأطباء من الأشخاص وصفَ أعراضهم بوضوح، ولاسيَّما علاقتها بالبلع (مثل الإحساس بالتصاق الطعام) والأحداث العاطفية.كما يتحرُّون عن ظهور أيِّ علامات تحذيريَّة أخرى.

ويُركِّزُ الفَحص السَّريري على فحص الفم والعنق.حيث يتفحَّص الأطباء ويجسُّون قاعَ الفم والرَّقبة للتَّحرِّي عن وجود كتل.كما يفحص الأطباءُ الحلقَ مستعملين منظارًا مرنًا ورفيعًا لفحص الجزء الخلفي من الحلق والحنجرة.كما يراقب الأطباء ابتلاع الشخص للماء والأطعمة الصلبة مثل البسكويت الهش.

تشير علامات التحذير أو النتائج غير الطَّبيعية التي اكتُشِفت خلال الفحص إلى وجود اضطرابٍ ميكانيكيٍّ أو حَرَكيٍّ في البلع.الأشخاص الذين يعانون من أعراضٍ مزمنة تحدث خلال نوبات الحزن والتي يمكن أن تزول عند البكاء تشير إلى إصابتهم بحالة الإحساس بوجود كرة.