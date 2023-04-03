العملقَة Gigantism وضخامة النهايات Acromegaly

إذا بدأ فرط إنتاج هرمون النمو في الطفولة قبلَ مرحلة تعظّم غضاريف النمو وانغلاق صفائح النمو العظمي (منطقة في نهايات العظام يحدث النمو العظمي بدءًا منها)، فإنَّ الحالة تُسبِّبُ العملقة.وتنمو العظام الطويلة بشكل كبير جدًا.ينمو الشخص ويصل لطول قامة غير طبيعي، كما يزداد طول الطرفين العلويين والسفليين.وقد يتأخر سن البلوغ، وقد لا تتطوَّر الأعضاء التناسلية بشكلٍ كامل.

وفي معظم الحالات، يبدأ فرطُ إنتاج هرمون النمو بين سن 30 و 50 عامًا، بعدَ فترة طويلة من تعظم غضاريف النمو.وبذلك، لا يمكن لزيادة هرمون النمو عند البالغين أن تزيدَ من طول العظام، ولكنَّها تُسبب ضخامة النهايات، حيث تصبح فيها العظام مُشوَّهة بدلًا من أن يزداد طولها.وبما أن التغيّرات في الجسم تحدث ببطء، يتم التعرف على المرض بعد سنين عادةً.

هل تعلم؟

ضخامة النِّهايات acromegaly الصورة © Springer Science+Business Media

وتصبح ملامحُ وجه الشخص خشنة، وتتورَّم اليدان والقدمان.ومن الضروري الحصولُ على خواتم وقفازات وأحذية وقبعات أكبر حجمًا.ويمكن أن يسبِب فرط نمو الفك (الفك السفلي) بروزَه (الفقم)وقد تتثخن الغضاريف في الحنجرة، مما يجعل الصوت عميقًا وأجشّ.كما يمكن أن تتثخّن الأضلاع، ويتشكَّل ما يسمى بالصدر البرميلي barrel chest.ومن الشائع الشعور بألم المَفاصِل.وبعدَ عدَّة سنوات، قد يحدث التهابُ المَفاصِل التنكسي المُسبِّب للعجز.

العملقة الصورة BETTINA CIRONE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

في كل من العملقة و ضخامة النهايات، قد يتضخَّم اللسان ويُصبح مُخدَّدًا furrowed أكثَر.ويصبح شعرُ الجسم خشنًا وداكنًا، كما يصبح الجلد سميكًا أيضًا.تتضخَّم الغددُ الدهنية والعرقية في الجلد، ممَّا يؤدِّي إلى التعرق المفرط، وغالبا ما تصبح رائحة الجسم كريهة.

ويتضخّم القلب عادةً، وقد تصبح وظيفته شديدة الضَّعف بحيث يحدث فشلٌ فيه.قد تتضخم أعضاء أخرى في الجسم.

وفي بعض الأحيان، يشعر الشخص باضطراب حسي وضعف في الذراعين والساقين، كما تتضخَّم الأنسجة وتضغط على الأعصاب.كما قد يحدث ضغطٌ على الأعصاب التي تحمل رسائل من العينين إلى الدماغ، ممَّا يَتسبَّب في فقدان الرؤية، وخاصَّة في الحقول البصرية الخارجية.وقد يُسبب الضغط على الدماغ صداعًا شديدًا أيضًا.

وتكون دوراتُ الطمث لدى جميع النساء المصابات بضخامة النهايات تقريبًا غيرَ منتظمة.وبعض النساء ينتجن حليب الثدي على الرغم من أنهن لا يرضعن (ثر اللبن) بسبب زيادة مستوى هرمون البرولاكتين.ويحدث عند حوالى ثلث الرجال المصابين بضخامة النهايات ضَعفٌ في الانتصاب.

كما يزداد احتمالُ الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم وتوقف التنفُّس في أثناء النوم وبعض الأورام، وخصوصًا التي تُصيب الأمعاء الغليظة، وقد تصبح سرطانية.ينخفض متوسطُ أعمار الأشخاص المصابين والذين يُهملون معالجة مرضهم.