القُصور الكظريّ

عندما يحدث قُصور في الغدتين الكظريتين، فإنهما تميلان إلى إنتاج كميات غير كافية من من جميع الهرمونات الكظرية، بما فيها الستيرويدات القشريَّة (خُصوصًا الكورتيزول)، والقِشرانِيَّاتُ المَعدِنِيَّة (خُصوصًا الألدوستيرون الذي يضبط ضغط الدَّم ومستويات الملح [كلوريد الصوديوم] والبوتاسيوم في الجسم).كما تعمل الغدتان الكظريتان على تنبيه إنتاج كميات صغيرة من التستوستيرون والإستروجين وغيرهما من الهرمونات الجنسية المماثلة أيضًا (الأندروجينات، مثل ديهيدرو إيبي أندروستيرون مثل dehydroepiandrosterone، وذلك بمُستويات تنخفض أيضًا عند أشخاص قصور قشر الكظر).

وبذلك، يمكن لنقص الهرمونات الكظرية أن يؤثر في توازن الماء ، والصوديوم، والبوتاسيوم في الجسم، بالإضافة إلى تأثيره في قدرة الجسم على ضبط ضغط الدَّم والتعامل مع الشِّدَّة.وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي نقصُ الأندروجينات إلى نقصٍ في شعر الجسم عند النساء.أمَّا عند الرجال، فيزداد إنتاج هرمون التستوستيرون من الخُصيَتين لتعويض هذا النقص.وقد يكون لهرمون دِيهيدرو إيبي أندرُوستِيرُون تأثيراتٌ إضافية غير مرتبطة بالأندروجينات.

عندما يحدث تخرُّب في الغدَّتين الكُظريتين نتيجة عدوى أو سرطان، يحدث يحدث أيضًا نقص في لبّ الكظر، وبالتالي مصدر الإبينفيرين.ولكن لا يُسبب هذا النقص أعراضًا.

يؤدي عوز الألدوستيرون بشكلٍ خاص إلى طرح الجسم لكمياتٍ كبيرةٍ من الصوديوم واحتباس البوتاسيوم، ممَّا يؤدِّي إلى انخفاض مستويات الصوديوم وارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدَّم.لا تستطيع الكُلى الاحتفاظ بالصوديوم بسهولة، لذلك عندما يفقد المصاب بداء أديسون الكثير من الصوديوم، فإنَّ مستوى الصوديوم في دمه ينخفض، ويحدث لديه تجفاف.يؤدي التجفاف الشديد وانخفاض مستوى الصوديوم إلى تقليل حجم الدَّم، ويُمكن أن يؤدي إلى صدمة.

يؤدي عوز الستيرويد القشري إلى حساسية مُفرطة للأنسولين، بحيث قد يهبط مستوى السكر في الدَّم بشكلٍ خطير (نقص سكَّر الدَّم).يحول هذا النقص دون أن يُصنع الجسمُ الكربوهيدرات التي يحتاج إليها للوظيفة الخلوية، والبروتين، وذلك لمُحاربة العدو وضبطى بشكلٍ مناسب.يحدث ضَعفٌ في العضلات، ويُمكن أن يصبح القلب ضعيفًا وغير قادر على ضخِّ كميَّاتٍ كافيةٍ من الدَّم.بالإضافة إلى ذلك، قد ينخفض ضغط الدَّم بشكلٍ خطيرٍ.

لا يتمكن المصابون بالقصور الكظري من إنتاج الستيرويدات القشريَّة الإضافية التي يحتاجونها عندما يتعرض الجسم للإجهاد.وبذلك يكون هؤلاء الأشخاص عرضةً لظهور أعراض ومضاعفات خطيرة عند مواجهة مرض أو تعب شديد أو إصابة شديدة أو جراحة، أو ربَّما لإجهاد نفسي شديد.