لمحة عامة عن الكسور

بعدَ إعادة تراصُف قطع العظام، ينبغي عدم تحريك مكان الإصابة (تثبيتها)،

ويجري استخدام الجبيرة أو الوِشَاح عادةً من بعد الرد المغلَق لكسرٍ.

وغالبًا ما تُستخدم معدَّاتٍ مثل المسامير والبراغي والقضبان والصفائح في أثناء الرد المفتوح للكسر؛ويسمى هذا الإجراء الرد المفتوح والتثبيت الداخلي (ORIF).

يُساعِدُ التثبيت على تقليل الألم وعلى الالتئام عن طريق الوقاية من حدوث المزيد من الإصابة في النُّسُج المحيطة.إذا حدث كسر في عظم الساق أو الذراع، فقد يساعد التثبيت على الوِقاية من الانصِمام الدهني.يكون التثبيت مفيدًا لمعظم الكسور المتوسِّطة أو الشديدة.يجري تثبيت المَفاصِل على جانبي الكسر معًا.

وإذا استمرّ التثبيتُ فترة طويلة جدًّا (على سبيل المثال، لأكثر من بضعة أسابيع عندَ البالغين الشباب)، قد يتيبَّس المفصل وبشكلٍ دائمٍ أحيانًا، وقد تُصبح العضلات قصيرة (مما يُسبب تقفُّعات أو ضمور).كما قد تحدث جلطات الدَّم.يُمكن أن تحدثَ مثل هذه المشاكل بسرعة، ويمكن أن تصبح التقفُّعَات دائمة عند كبار السنّ عادةً،ولذلك يشجع الأطباء على الحركة بمجرد أن يلتئم الكسر؛كما أنهم يميلون أيضًا إلى استخدام المُعالجَات التي تُمكِّنُ كبار السن من المشي في أقرب وقت ممكن (مثل الإصلاح الجراحي لكسر الورك)، بدلًا من المُعالَجات التي تحتاج إلى التثبيت لفترة طويلة (مثل الراحة في الفراش أو الجبيرة).

يمكن للمعالجين الفيزيائيين تقديم النصح للأشخاص حول ما يمكنهم فعله في أثناء تثبيت الجزء المصاب للحفاظ على أكبر قدر ممكن من القوة ، ونطاق الحركة ، والوظيفة.بعد انتهاء التثبيت ، يمكن للمعالجين الفيزيائيين مساعدة الأشخاص على القيام بتمارين لتقوية واستقرار الجزء المصاب.يمكن لهذه التمارين أن تساعد على الوقاية من الإصابات والضعف في المستقبل.

يستنِدُ ما إذا كانت هناك حاجة إلى التثبيت، وأي طريقة تُستخدم، إلى نوع الكسر.

يجري تثبيت مُعظَم الكسور عن طريق الجبيرة أو الوشاح إلى أن تلتئم؛ومن دُون التثبيت، تميل النهايات المكسورة إلى التحرك ويُصبِحُ الالتئام أبطأ، وقد لا تنمُو العظام مع بعضها بعضًا.إذا كانت العظام المكسورة منزاحةً أو غير مرتصفة بشكل صحيح، فينبغي عادةً إعادة ترصيفها قبل تثبيتها.

نلجأ إلى استخدامالجبائر عادةً في الإصابات التي ينبغي تثبيتها لأسابيع؛

غطاء جبيرة تجاري الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Danielle Campagne, MD.

ولتطبيق الجبيرة، يقوم الأطباء بلف الجزء المصاب بقطعة قماش، ثم يضعون طبقة من مادة قطنية ناعمة لوِقاية الجلد من الضغط والاحتكاك؛وفوق هذه الحشوة، يقوم الأطباء بلفّ ضمادات قطنية مبللة مملوءة بالجبس أو شرائط من الألياف الزجاجية تُصبح صلبةً عندما تجفّ.يُستخدَم الجبس غالبًا لتثبيت العظام المكسورة التي انفصلت، وذلك لأنَّه يتقولَب بشكل جيد، وهو أقل ميلاً لأن يحتكّ مع الجسم.تعدّ جبائر الألياف الزجاجية أقوى وأخف وزنًا، وتستمر فترة أطوَل.يخفّ التورُّم بعد أسبوعٍ أو أكثر؛ثُمَّ يمكن استبدال جبيرة الجبس أحيانًا بجبيرةٍ من الألياف الزجاجية لتناسب الطرف بشكل مُريحٍ أكثر.

يجري إعطاء المرضى الذين يحتاجون إلى جبيرة تعليمات خاصة للاعتناء بها؛وإذا لم يجر الاعتناء بالجبيرة بطريقة صحيحة، يمكن أن تحدث مشاكل؛فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت الجبيرة رطبةً، قد تصبح الحشوة الواقية تحتها رطبةً، وقد يكون تجفيفها بالكامل مستحيلاً؛ونتيجة لذلك، يمكن أن يُصبح الجلد لينًا، ويتشقق وقد تتشكل القرحات.كما أنَّه في حال أصبحت الجبيرة رطبةً أيضًا، فقد تتفكَّك وتُصبح عديمة الفائدة في وقاية المنطقة المُصابة وتثبيتها.

يطلب الأطباءُ من الأشخاص الحفاظ على الجبيرة مرتفعة قدر الإمكان على مستوى القلب أو فوقه، خُصوصًا في الساعات الـ 24 إلى 48 الأولى.كما ينبغي عليهم أيضًا أن يثنوا أصابع اليد ويمدّدوها أو أن يقوموا بهزَّها بشكلٍ منتظمٍ.تساعد هذه الاستراتيجيات على تصريف الدَّم من الطرف المصاب، وبذلك تقي من التورُّم.

إذا سببت الجبيرة ألمًا مستمرًا أو متفاقمًا، أو بدت ضيقة بشكل مفرط، أو سببت خدرًا جديدًا أو ضعفًا، فيجب على الشخص الاتصال بالطبيب أو الذهاب إلى قسم الطوارئ على الفور.وقد تكون هذه الأَعرَاض نتيجة حدوث قرحة الضغط أو متلازمة الحيِّز.في مثل هذه الحالات، قد يُضطر الأطباءُ إلى إزالة الجبيرة وتطبيق واحدةٍ أخرى.

يمكن استخدامُ جبيرة لتثبيت بعض الكسور، خُصوصًا إذا احتاجت هذه الحالات إلى التثبيت لبضعة أيَّامٍ أو أقل.تسمح الجبائر للأشخاص بتطبيق الثلج.

والجبيرة هي لوح طويل وضيق من الجبس أو الألياف الزجاجية أو الألمنيوم يجري تطبيقه مع لفافة أو شريطٍ مرنٍ.نظراً إلى أنَّ اللوح لا يُطوِّقُ الطرف بشكلٍ كاملٍ، فهناك مجال لبعض التمدد في حالة تورم المنطقة المصابة.ولذلك لا تزيد الجبيرة من خطر الإصابة بمُتلازمة الحيِّز.يجري استخدام الجبيرة لتثبيت بعض الجروح التي تحتاجُ في نهاية المطاف إلى استخدامها إلى أن يزول مُعظَم التورّم.

بالنسبة إلى كُسور الأصابع، من الشائع استخدام جبائر الألمنيوم التي تكُون مبطنة بالرغوة.

يُمكن أن تُؤمِّنَ الجبيرة في حد ذاتها الدعم والراحة الكافيين للعديد من كسور المرفق والكتف؛ويساعد وزن الذراع الذي يشدّ نحو الأسفل على الحفاظ على ارتصاف العديد من كسور الكتف.يمكن أن يكون الوشاح مفيدًا عندما يكون للتثبيت الكامل تأثيرات غير مرغوب فيها.فعلى سبيل المثال، إذا جرى تثبيت الكتف بشكلٍ كامل، فإن النُّسج حول المَفصِل قد تصبح متيبسةً، وفي بعض الأحيان خلال أيام، مما يمنع الكتف من الحركة (تُسمى الكتف المتجمدة).يحدُّ الوشاح من حركة الكتف والمرفق، ولكن يسمح بحركة اليد.

قد يجري استخدام الحزام، وهو قطعة من القماش أو شريط، مع وشاح لوقاية الذراع من التأرجح للخارج، خُصوصًا في الليل.يجري لف الحزام حول الظهر وفوق الجزء المصاب.

بالنسبة إلى الراحة في السرير، والتي تكون ضرورية أحيانًا للكسور (مثل بعض كسور العمود الفقري أو الحوض)، يمكن أن تسبب مشاكل، بما في ذلك جلطات الدم وانخفاض اللياقة البدنية العامة (زوال التكيُّف deconditioning).وبذلك، لا يُنصَح بالاستراحة في السرير على نطاق واسع.

هل تعلم...

الاعتناء بالجبيرة