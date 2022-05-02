التَّسمُّم بالفطر (الغَاريقون السَّامّ)

تكون العديد من أنواع الفطر سامة ويمكن أن تُسبِّب أعراضًا مختلفة بحسب نوع الفطر.
يمكن لأنواع مختلفة من الفطر أن تنتج سمومًا مختلفة بتأثيرات مختلفة.
حتى مع نفس الكائنات، فقد تتفاوت احتمالات التَّسمُّم بحسب الأوقات المختلفة من موسم النمو وبحسب طريقة الطهي.
من الصعب حتَّى على الأشخاص المطلعين التفريق بين الفطر السام وغير السام - فلا يمكن الاعتماد على القواعد الشكلية وحسب.
ونظرًا إلى أنَّه قد يكون من الصعب التعرُّف إلى الفطر الذي تناوله الأشخاص، فعادةً ما يعالج الأطباء الأشخاص استنادًا إلى أعراضهم فقط.
(انظُر أيضُا لمحة عامة عن التَّسمُّم).
تُسبِّبُ جميع الفطريات السامَّة القيء وألم البطن.تختلف الأَعرَاض الأخرى اختلافا كبيرًا باختلاف نوع الفطر.وبشكلٍ عام، يكون الفطر الذي يُسبِّبُ الأعراض مبكرًا (خلال ساعتين) من تناوله أقلَّ خطورة من ذلك الذي يُسببُ الأعراض في وقتٍ لاحق فقط (بعد 6 ساعات عادةً).
هل تعلم...
الأعراضُ المَعِدِيَّة المِعَوِيَّة المُبكِّرة
يؤدي تناول الفطر الذي يُسبِّبُ ظهور الأعراض المَعِدِيَّة المِعَوِيَّة المُبكِّرة (مثل المولبيدية اليَخْضورية والقليل من الفطريات البنيَّة التي تنمو على العشب غالبًا) إلى حدوث القيء والإسهال في غضون 1 إلى 6 ساعات بشكل تقليدي.يكون الإسهال دمويًّا في بعض الأحيان.يُعاني بعض الأشخاص من الصُّداع أو من أوجاع في الجسم.تزول الأعراضُ خلال 24 ساعةً عادةً.
الأَعرَاض المُبكِّرة التي تحدث في الدِّماغ والعمود الفقري
تشتمل الفطريات التي تُسبِّبُ الأَعرَاض المبكرة في الدماغ والحبل الشوكي على الفطريات المُحدِثة للهلوسة، التي تحتوي على مادة السيلُوسيبين المُحدِثة للهلوسة.الأكثر شُيُوعًا هي أعضاء جنس السَّيْلُوسَب Psilocybe، ولكنَّ بعض الفطريات الأخرى تحتوي على السيلوسيبين أيضًا.كما أنَّها تتسبَّبُ في حدوث الغثيان والقيء في غضون 15 - 45 دقيقة من تناولها.تبدأ الأعراض في غضون 20 - 90 دقيقة من تناوله، وتشتمل على النشوة وتحسين الخيال وحالات هلوسة.يحدث تسرعٌ في ضربات القلب وارتفاعٌ في ضغط الدَّم غالبًا، ويُعاني بعض الأطفال من حدوث الحُمَّى؛إلَّا أنَّ هذه الأعراضَ تزول دون معالجة، ومن النَّادر حدوث عواقب خطيرة، لذلك ليس من الضروري استعمال معالجة مُحدَّدة.ولكن، إذا كان الشخصُ شديد الهيجان، فقد يوصي الطبيب بأن يستعمل مُهدِّئًا (مثل لورازيبام).
الأَعرَاض المُبكِّرة النَّاجمة عن الفطور المحتوية على المسكارين
في التَّسمُّم النَّاجم عن الكثير من أنواع الإينوسيب Inocybe (جنس فطر من الغاريقونيات) وبعض الأنواع من الحَدرَجِيَّة Clitocybe (جِنسٌ مِنَ الفُطرياتِ مِنها ماهُوَ سامّ)، تكون المادة السامَّة هي المسكارين.المسكارين هو مادة كيميائية تحاكي الأسيتيل كولين، وهي واحدة من المواد التي يستخدمها الجسم لنقل الرسائل بين الأعصاب (ناقل عصبي).يمكن أن تنطوي الأَعرَاضُ التي تبدأ في غضون 30 دقيقة بعد تناول الطعام على ما يلي:
زيادة التَّدميع وسيلان اللُّعاب
تضيُّق (انقباض) الحدقتين
التَّعرُّق
القيء وتشنُّجات المعدة والإسهال
الدَّوخة
نَفَضان العضلات (تلقصات حزمية)
التَّخليط الذهنِي والغيبوبة والاختِلاجَات (في بعض الأحيان)
وعلى الرَّغم من أنَّ بعضَ هذه الأعراض تكون خطيرةً، فإن معظم المصابين تكون أعراضهم خفيفة فقط وتزول في غضون 12 ساعة.يُعطى الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة الأتروبين عن طريق الوريد، وهو دواء يثبط الأستيل كولين، ويتعافى جميع الأشخاص تقريبًا في غضون 24 ساعة.وعند إهمال المعالجة، يمكن أن تحدث الوفاة في غضون ساعاتٍ قليلة عندما يكون التَّسمُّم شديدًا.
الأعراضُ المَعِدِيَّة المِعَوِيَّة المُتأخِّرة والأعراض الأخرى
تشتمل الفطور التي تُسبِّبَ ظهور أعراض مَعديَّة مِعويَّة على فطر الأمانيت القضيبي Amanita phalloides وأنواع الفطور المرتبطة به (أعضاء جنس الأَمانيت والجيرومترا وكورتيناريوس Amanita, Gyromitra, و Cortinarius).
يتسبَّب فطر الأمانيت القضيبي Amanita phalloides في حدوث 95٪ من وفيات التَّسمم بالفطور.يبدأ القيء والإسهال في غضون 6 - 12 ساعة.ينخفض مستوى سكر الدَّم بشكلٍ خطير في بعض الأحيان (نقص سكر الدم).تهدأ الأَعرَاض لبضعة أيام، ولكن يُصاب الأشخاص بعد ذلك بفشلٍ كبدي وأحيَانًا فشلٍ كلوي.يؤدي فشل الكبد إلى تحوُّل لون الجلد إلى اللون الأصفر (اليرقان).قد يحدث عند الأشخاص المصابين بالفشل الكلوي تراجعٌ في التَّبوُّل أو ربَّما يتوقَّفون عن التَّبوُّل.تزول الأَعرَاض من تلقاء نفسها في بعض الأحيان، ولكنَّ حوالى نصف الأشخاص المصابين بهذا النوع من التَّسمُّم يتوفَّون في غضون 5 - 8 أيَّام.ويمكن أن ينجو الأشخاص المصابون بفشل الكبد إذا أجرَوا زراعةً للكبد.
ويميل فطر الأمانيت سميثيانا Amanita smithiana إلى أن يتسبَّب في حدوث قيء وإسهال متأخِّر (حوالى 6 - 12 ساعة بعد تناول الطعام).يمكن أن يحدث الفشل الكلوي خلال 3 أيَّام وذلك لمدَّةٍ تصل إلى 1 أو 2 أسبوع بعد تناول الفطر، ويحتاج الأشخاص غالبًا إلى إجراء غَسلٍ مؤقَّتٍ للكُلى.
كما يؤدي تناول فطر جيروميترا Gyromitra إلى حدوث قيء وإسهال متأخِّر وانخفاض مستوى السكر في الدَّم.وتشتمل المشاكلُ الأخرى على سُمِّيَّة الدِّماغ (مثل الاختلاجات)، وبعد بضعة أيَّام، حدوث الفشل الكلوي والكبدي.
تنمو معظم فطور الكورتيناريوس Cortinarius في أوروبا.قد يستمرُّ القيء والإسهال لمدة 3 أيام.ويمكن أن يحدث الفشل الكلوي مع ظهور أعراض ألم الخاصرة وانخفاض كمية البول بعد 3 - 20 يومًا من تناول الفطر.يزول الفشل الكلوي من تلقاء نفسه غالبًا.
تكون العديد من أنواع الفطر (مثل الهدبان و الروسولا) مسؤولة عن تأخر انحلال العضلات (انحلال الربيدات) ، والذي يكون مميتًا في بعض الحالات.لا توجد مُعالَجَةٌ مُحدَّدة، لذلك يُركِّز الأطباء على مُعالَجَة أعراض مُحدَّدة وتوفير الراحة للأشخاص.
تسبب بعض أنواع الفطر الأخرى (مثل كلينوسيب، نيدولانس هابلوبيلوس، و بليورورسيبيلا بوريجينز) اضطرابات في الدماغ والأعصاب، بما في ذلك الاخدرار وحتى الإحساس بحرقة في اليدين، والأصابع، والقدمين، و/أو أصابع القدمين، والدوخة، وصعوبة الرؤية، وتغير الوعي، والاختلاجات، والفشل التنفسي، والوفاة.
للمزيد من المعلومات
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American Association of Poison Control Centers: الرابطة التي تمثل مراكز السموم في الولايات المتحدة، والتي توفر خدمات مجانية وسرية (على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع) من خلال خط مساعدة السموم (1-800-222-1222)