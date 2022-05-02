التَّسمُّم بالفطر (الغَاريقون السَّامّ)

تشتمل الفطور التي تُسبِّبَ ظهور أعراض مَعديَّة مِعويَّة على فطر الأمانيت القضيبي Amanita phalloides وأنواع الفطور المرتبطة به (أعضاء جنس الأَمانيت والجيرومترا وكورتيناريوس Amanita, Gyromitra, و Cortinarius).

يتسبَّب فطر الأمانيت القضيبي Amanita phalloides في حدوث 95٪ من وفيات التَّسمم بالفطور.يبدأ القيء والإسهال في غضون 6 - 12 ساعة.ينخفض مستوى سكر الدَّم بشكلٍ خطير في بعض الأحيان (نقص سكر الدم).تهدأ الأَعرَاض لبضعة أيام، ولكن يُصاب الأشخاص بعد ذلك بفشلٍ كبدي وأحيَانًا فشلٍ كلوي.يؤدي فشل الكبد إلى تحوُّل لون الجلد إلى اللون الأصفر (اليرقان).قد يحدث عند الأشخاص المصابين بالفشل الكلوي تراجعٌ في التَّبوُّل أو ربَّما يتوقَّفون عن التَّبوُّل.تزول الأَعرَاض من تلقاء نفسها في بعض الأحيان، ولكنَّ حوالى نصف الأشخاص المصابين بهذا النوع من التَّسمُّم يتوفَّون في غضون 5 - 8 أيَّام.ويمكن أن ينجو الأشخاص المصابون بفشل الكبد إذا أجرَوا زراعةً للكبد.

ويميل فطر الأمانيت سميثيانا Amanita smithiana إلى أن يتسبَّب في حدوث قيء وإسهال متأخِّر (حوالى 6 - 12 ساعة بعد تناول الطعام).يمكن أن يحدث الفشل الكلوي خلال 3 أيَّام وذلك لمدَّةٍ تصل إلى 1 أو 2 أسبوع بعد تناول الفطر، ويحتاج الأشخاص غالبًا إلى إجراء غَسلٍ مؤقَّتٍ للكُلى.

كما يؤدي تناول فطر جيروميترا Gyromitra إلى حدوث قيء وإسهال متأخِّر وانخفاض مستوى السكر في الدَّم.وتشتمل المشاكلُ الأخرى على سُمِّيَّة الدِّماغ (مثل الاختلاجات)، وبعد بضعة أيَّام، حدوث الفشل الكلوي والكبدي.

تنمو معظم فطور الكورتيناريوس Cortinarius في أوروبا.قد يستمرُّ القيء والإسهال لمدة 3 أيام.ويمكن أن يحدث الفشل الكلوي مع ظهور أعراض ألم الخاصرة وانخفاض كمية البول بعد 3 - 20 يومًا من تناول الفطر.يزول الفشل الكلوي من تلقاء نفسه غالبًا.

تكون العديد من أنواع الفطر (مثل الهدبان و الروسولا) مسؤولة عن تأخر انحلال العضلات (انحلال الربيدات) ، والذي يكون مميتًا في بعض الحالات.لا توجد مُعالَجَةٌ مُحدَّدة، لذلك يُركِّز الأطباء على مُعالَجَة أعراض مُحدَّدة وتوفير الراحة للأشخاص.

تسبب بعض أنواع الفطر الأخرى (مثل كلينوسيب، نيدولانس هابلوبيلوس، و بليورورسيبيلا بوريجينز) اضطرابات في الدماغ والأعصاب، بما في ذلك الاخدرار وحتى الإحساس بحرقة في اليدين، والأصابع، والقدمين، و/أو أصابع القدمين، والدوخة، وصعوبة الرؤية، وتغير الوعي، والاختلاجات، والفشل التنفسي، والوفاة.