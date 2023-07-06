لمحة عامة عن الالتواءات والإصابات الأخرى في النسج الرخوة

يُساعِدُ تثبيت طرف مُصاب على التقليل من الألم وعلى الشفاء عن طريق الوقاية من حدوث المزيد من الإصابة في النُّسُج المحيطة.يجري تثبيت المَفاصِل على جانبي الإصابة معًا،

وإذا استمرّ التثبيتُ فترة طويلة جدًّا (على سبيل المثال، لأكثر من بضعة أسابيع عندَ البالغين الشباب)، قد يتيبَّس المفصل وبشكلٍ دائمٍ أحيانًا، وقد تُصبح العضلات قصيرة (مما يُسبب تقفُّعات أو ضمور).كما قد تحدث جلطات الدَّم.يُمكن أن تحدثَ مثل هذه المشاكل بسرعة، ويمكن أن تصبح التقفُّعَات دائمةً عند كبار السنّ عادةً،ولذلك، يشجع الأطباء على الحركة بمجرد أن تشفى الاصابة؛كما أنهم يميلون أيضًا إلى استخدام مُعالجَات تُمكِّنُ كبار السن من المشي في أقرب وقت ممكن، وذلك بدلًا من مُعالَجات تتطلب من المُصابين عدم الحركة لفترة طويلة (مثل الراحة في الفراش أو الجبيرة).

يستنِدُ ما إذا كانت هناك حاجة إلى التثبيت، وأي طريقة تُستخدم، إلى نوع الإصابة.

وإذا اشتبه الأطباءُ في تمزُّق في وترٍ بشكل جزئيّ أو إذا كان التَّشخيص غير مؤكد، قد يُطبِّقُون جبيرة لتثبيت الجزء المصاب حتى يتمكن الوتر من الشفاء.يجري تثبيتُ بعض التمزقات الشديدة في الوتر لأيامٍ أو أسابيع، وأحيَانًا مع استخدام جبيرة.

ويجري تثبيت الالتواءات الخفيفة لفترةٍ قصيرة إذا احتاج الأمر.يكون تحريك الجزء المصاب في أقرب وقت ممكن هو أفضل معالجة عادةً،ويجري تثبيت الالتواءات المتوسطة باستخدام وشاح أو جبيرةٍ لبضعة أيام غالبًا.كما يجري تثبيتُ بعض الالتواءات والتمزقات الشديدة في الوتر لأيامٍ أو أسابيع، وذلك باستخدام جبيرة أحيانًا؛ولكن ينبغي إصلاح العديد من الالتواءات الشديدة جراحيًا، ولا تحتاج إلى تثبيتٍ دائمًا.

يستخدِمُ الأطباءُ الجبائر عادةً مع الإصابات التي ينبغي تثبيتها لأسابيع؛

ولتطبيق الجبيرة، يقوم الأطباء بلف الجزء المصاب بقطعة قماش، ثم يضعون طبقة من مادة قطنية ناعمة لوِقاية الجلد من الضغط والاحتكاك؛وفوق هذه الحشوة، يقوم الأطباء بلفّ ضمادات قطنية مبللة ومملوءة بالجبس أو شرائط من الألياف الزجاجية تُصبح صلبةً عندما تجفّ.يُستخدَم الجبس غالبًا لتثبيت العظام المكسورة التي انفصلت، وذلك لأنَّه يتقولَب بشكل جيد، وهو أقل ميلاً لأن يحتكّ مع الجسم.تعدّ جبائر الألياف الزجاجية أقوى وأخف وزنًا، وتستمر فترة أطوَل.يخفّ التورُّم بعد أسبوعٍ أو نحوه؛ثُمَّ يمكن استبدال جبيرة الجبس أحيانًا بجبيرةٍ من الألياف الزجاجية بحيث تُناسِب الطرف بشكل مُريحٍ أكثر.

يُعطى المُصابُون الذين يحتاجون إلى جبيرةٍ تعليمات خاصة للاعتناء بها؛وإذا لم يجر الاعتناء بالجبيرة بطريقة صحيحة، يمكن أن تحدث مشاكل؛فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت الجبيرة رطبةً، قد تصبح الحشوة الواقية تحتها رطبةً، وقد يكون تجفيفها بالكامل مستحيلاً؛ونتيجة لذلك، يمكن أن يُصبح الجلد لينًا، ويتشقق وقد تتشكل القرحات.كما أنَّه في حال أصبحت الجبيرة رطبةً أيضًا، يُمكن أن تتفكَّك وتُصبح عديمة الفائدة في وقاية المنطقة المُصابة وتثبيتها.

يطلب الأطباءُ من الأشخاص الحفاظ على الجبيرة مرتفعة قدر الإمكان على مستوى القلب أو فوقه، خُصوصًا في الساعات الـ 24 إلى 48 الأولى.من الناحية المثالية، يكون الرفع في موضع يوفر مسارًا نزوليًا غير متقطع، مما يسمح للجاذبية بالمساعدة على تصريف التورم.كما ينبغي على الأشخاص أيضًا أن يثنوا أصابع اليد ويمدّدوها أو أن يقوموا بهزَّها بشكلٍ منتظمٍ.

في حالاتٍ نادرةٍ، تُسبب الجبائر ألمًا أو ضغطًا أو خدرًا يبقى مستمرًا أو يتفاقَمُ مع مرور الزَّمن،وينبغي الإبلاغ عن مثل هذه الأَعرَاض للطبيب على الفور.وقد تكون هذه الأَعرَاض نتيجة حدوث قرحة الضغط أو متلازمة الحيِّز.في مثل هذه الحالات، قد يُضطر الأطباءُ إلى إزالة الجبيرة وتطبيق واحدةٍ أخرى.

غطاء جبيرة تجاري الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Danielle Campagne, MD.

يمكن استخدامُ وشاح لتثبيت بعض الالتواءات والإصابات الأخرى، خُصوصًا إذا احتاجت هذه الحالات إلى التثبيت لبضعة أيَّامٍ أو أقل.يسمح الوشاح للمصابين بتطبيق الثلج والحركة أكثر ممَّا يسمح به استخدام الجبس؛

والوشاح هو لوح طويل وضيق من الجبس أو الألياف الزجاجية أو الألمنيوم يجري تطبيقه مع لفافة أو شريطٍ مرنٍ.نظراً إلى أنَّ اللوح لا يُطوِّقُ الطرف بشكلٍ كاملٍ، يبقى هناك حيِّز لبعض التوسُّع بسبب التورُّم؛ولذلك لا يزيد الوشاح من خطر الإصابة بمُتلازمة الحيِّز.بالنسبة إلى بعض الإصابات التي تحتاجُ في نهاية المطاف إلى جبيرة، يجري أولًا تثبيتها بوشاحٍ إلى أن يزُول مُعظَم التورُّم.

يُمكن أن يُؤمِّن الوشاح في حد ذاته بعض الدعم.يمكن أن يكون الوشاح مفيدًا عندما يكون للتثبيت الكامل تأثيرات غير مرغوب فيها؛فعلى سبيل المثال، إذا جرى تثبيت الكتف بشكلٍ كامل، فإن النُّسج حول المَفصِل قد تصبح متيبسةً، وفي بعض الأحيان خلال أيام، مما يمنع الكتف من الحركة (تُسمى الكتف المتجمدة).يحدُّ الوشاح من حركة الكتف والمرفق، ولكن يسمح بحركة اليد.

قد يجري استخدام رِبَاط، وهو قطعة من القماش أو شريط، مع وشاح لوقاية الذراع من التأرجح للخارج، خُصوصًا في الليل.يجري لف الرباط حول ظهر المُصاب وفوق الجزء المصاب.

الاعتناء بالجبيرة