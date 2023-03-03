متلازمةُ السِّيروتونين

متلازمة السيروتونين serotonin syndrome هي تفاعُل دوائيّ قد يُهدِّد حياة المريض، ويميلُ إلى التسبُّب في ارتفاع درجة حرارة الجسم وتشنُّجات عضلية والقلق أو الهذيان delirium.
السيروتونين هو مادة كيميائية تنقل النبضات أو الإشارات بين الخلايا العصبية،وتنجُم متلازمة السيروتونين عن زيادة التنبيه لمُستقبلات السيروتونين في الدِّماغ، ويحدث هذا بسبب الأدويَة عادةً.يمكن أن تنجُم متلازمة السيروتونين عن استخدَام الأدوية العلاجيَّة أو الجرعات العالية لبعض الأدويَة، أو بشكلٍ أكثر شيوعًا عن التفاعلات الدوائية غير المقصودة عندما يَجرِي أخذ دواءين في نفس الوقت يُنبِّهُ كل منهما مُستقبلات السيروتونين.وقد تحدث هذه المتلازمة عندَ الأشخاصِ في جميع الفئات العمرية.(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن اضطرابات الحرارة).
بعضُ الأدوية التي يمكن أن تُسبِّب متلازمةَ السيروتونين
التصنيف
الأدوية
مضادَّات الاكتئاب: مثبطات أوكسيداز أُحاديّ الأمين monoamine oxidase inhibitors
فينيلزين phenelzine
السيليجيلين Selegiline
ترانيلسيبرومين tranylcypromine
مضادَّات الاكتئاب: مثبطات استرداد السيروتونين والنورإبينفيرين serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors
بوبروبيون bupropion
نيفازودون nefazodone
ترازودون Trazodone
فينلافاكسين venlafaxine
مضادَّات الاكتئاب: مثبِّطات استرداد السيروتونين الانتقائيَّة selective serotonin reuptake inhibitors
سيتالوبرام citalopram
إسيتالوبرام escitalopram
فلوكسيتين fluoxetine
باروكسيتين paroxetine
سيرترالين sertraline
مضادَّات الاكتئاب: مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants
أميتريبتيلين Amitriptyline
ديسيبرامين desipramine
دوكسيبين doxepin
إيميبرامين imipramine
نورتريبتيلين nortriptyline
تريميبرامين trimipramine
مُنبِّهَات الجِهاز العصبيّ المركزيّ
الكوكايين
ميثامفيتامين methamphetamine
4،3-ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين (MDMA أو ecstasy)
ميثيلفينيدات methylphenidate
فينترمين phentermine
سيبوترامين sibutramine
المهلِّسات، مُحدِثات الهلوسَة
ثنائي إيثيلاميد حمض الليسرجيك lysergic acid diethylamide
5-ميثوكسي-ديسوبروبيلتريبتامين 5-methoxy-diisopropyltryptamine ("الميثُوكسي الماكر foxy methoxy")
أعشَاب
جوزة الطيب nutmeg
جينسينغ الباناكس panax ginseng (الصينيّ أو الأمريكيّ)
السَّذاب السُّوريّ (الحرمَل) Syrian rue
مُنبِّهات 5-هيدروكسي تريبتامين (5-HT1) (أدوية التريبتان triptans)
ألموتريبتان almotriptan
إليتريبتان Eletriptan
فروفاتريبتان Frovatriptan
ناراتريبتان Naratriptan
ريزاتريبتان Rizatriptan
سوماتريبتان Sumatriptan
زولميتريبتان Zolmitriptan
الأفيونات opioids
بوبرينورفين Buprenorphine
فنتانيل Fentanyl
هيدروكودون Hydrocodone
ميبيريدين Meperidine
أوكزيكودون Oxycodone
بينتازوكئين Pentazocine
ترامادول Tramadol
أخرى
البوسبيرون
كلورفينيرامين Chlorpheniramine
دكستروميثورفان Dextromethorphan (دواء مضاد للسعال)
غرانيسترون granisetron
5-هيدروكسي تريبتوفان 5-hydroxytryptophan
ليفودوبا levodopa
ليثيُوم Lithium
ميتوكلوبراميد Metoclopramide
أولانزابين Olanzapine
أوندانسيترون ondansetron
ريسبيريدون Risperidone
ريتونافير ritonavir
تربتوفان tryptophan
فالبروات Valproate
أعراض مُتلازمة السيروتونين
غالبًا ما تبدأ أعراض متلازمة السيروتونين في غضون 24 ساعة من تناول الدواء الذي يؤثر في مستقبلات السيروتونين.ويُمكن أن تختلف شدَّتها بشكلٍ كبيرٍ؛فقَد يُعاني المرضى من القلقِ والهياج والتملمُل وسهولة الإجفَال والهذيان مع التخليط الذهنيّ.وقد يحدُث رُعاش أو تشنُّجات عضلية وصمل عضليّ وتسرُّع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدَّم وارتفاع درجة حرارة الجسمِ وتعرُّق وارتعاش وتقيُّؤ وإسهَال.
تزول الأَعرَاضُ خلال 24 ساعةً عادةً، ولكنها قد تستمرّ لفترةٍ أطول وذلك استنادًا إلى الزمن الذي يحتاج إليه الجسم حتى يُفكِّك الدواء.
تشخيص متلازمة السيروتونين
الأَعرَاضُ النموذجية التي تظهر عند شخص يأخذ دواءً يُعرف بأنَّه يُسبِّبُ مُتلازمة السيروتونين،
ويستند تشخيص متلازمة السيروتونين فقط إلى تقييم الطبيب للأعرَاض عند الشخص، وإلى نتائج الفحص البدنيّ (خُصوصًا الجهاز العصبيّ)، وإلى وجود تاريخ لأخذ دواء يُؤثِّرُ في مُستقبلات السيروتونين.
لا توجد اختباراتٌ لتأكيد التَّشخيص، ولكن قد يحتاجُ الطبيبُ إلى اختبارٍ للدَّم والبول لاستبعاد اضطرابات أخرى تُؤدِّي إلى حمَّى شديدة وأعراض مُشابهة، وللتعرُّف إلى المُضَاعفَات.
علاج متلازمةُ السِّيروتونين
التوقُّف عن أخذ الأدوية التي تؤثِّر في مستقبلات السيروتونين
وصف دواء مُهدِّئ
عندما يَجرِي التعرُّفُ إلى متلازمة السيروتونين ومعالجتها بشكلٍ فوريّ، يكون المآل جيدًا عادةً.
ينبغي التوقُّفُ عن استخدَامِ جميع الأدوية التي تُؤثِّرُ في مُستقبِلات السيروتونين،ويجري التخفيفُ من الأعراض عن طريقِ أخذ دواء مُهدِّئ غالبًا (مثل بينزوديازيبين).عادةً ما تتعافى الأَعرَاض في غضون 24 إلى 72 ساعةً.يحتاجُ معظم الأشخاص إلى الإقامة في المستشفى للخضوع إلى المزيد من الفحوصات، والمُعالجة، والمُراقبة.
بالنسبة إلى الحالاتِ الشديدة، يحتاج المرضى إلى الإقامة في وحدة العناية المركَّزة.يجري تبريدُ الشخص بحسب ما تتطلبه الحالة (مثل تبليل الجسم بالماء ومن ثمَّ تعريضه إلى الهواء عن طريق مروحةٍ).وقد تحتاج درجة حرارة جسم الشخص إلى قياسها بشكلٍ مُتكرِّرٍ أو مُستمرّ،كما قد تكون هناك حاجةٌ إلى تدابير أخرى لمُعالجة الخلل الوظيفيّ في الأعضاء أيضًاً.في بعض الأحيان، إذا لم يحدث الشفاء من الأعراضِ بسرعة، قد يُعطَى المريض دواءً حاصرًا للسيروتونين، مثل سيبروهيبتادين cyproheptadine.