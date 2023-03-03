متلازمةُ السِّيروتونين

متلازمة السيروتونين serotonin syndrome هي تفاعُل دوائيّ قد يُهدِّد حياة المريض، ويميلُ إلى التسبُّب في ارتفاع درجة حرارة الجسم وتشنُّجات عضلية والقلق أو الهذيان delirium.

السيروتونين هو مادة كيميائية تنقل النبضات أو الإشارات بين الخلايا العصبية،وتنجُم متلازمة السيروتونين عن زيادة التنبيه لمُستقبلات السيروتونين في الدِّماغ، ويحدث هذا بسبب الأدويَة عادةً.يمكن أن تنجُم متلازمة السيروتونين عن استخدَام الأدوية العلاجيَّة أو الجرعات العالية لبعض الأدويَة، أو بشكلٍ أكثر شيوعًا عن التفاعلات الدوائية غير المقصودة عندما يَجرِي أخذ دواءين في نفس الوقت يُنبِّهُ كل منهما مُستقبلات السيروتونين.وقد تحدث هذه المتلازمة عندَ الأشخاصِ في جميع الفئات العمرية.(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن اضطرابات الحرارة).

الجدول بعضُ الأدوية التي يمكن أن تُسبِّب متلازمةَ السيروتونين الجدول

أعراض مُتلازمة السيروتونين غالبًا ما تبدأ أعراض متلازمة السيروتونين في غضون 24 ساعة من تناول الدواء الذي يؤثر في مستقبلات السيروتونين.ويُمكن أن تختلف شدَّتها بشكلٍ كبيرٍ؛فقَد يُعاني المرضى من القلقِ والهياج والتملمُل وسهولة الإجفَال والهذيان مع التخليط الذهنيّ.وقد يحدُث رُعاش أو تشنُّجات عضلية وصمل عضليّ وتسرُّع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدَّم وارتفاع درجة حرارة الجسمِ وتعرُّق وارتعاش وتقيُّؤ وإسهَال. تزول الأَعرَاضُ خلال 24 ساعةً عادةً، ولكنها قد تستمرّ لفترةٍ أطول وذلك استنادًا إلى الزمن الذي يحتاج إليه الجسم حتى يُفكِّك الدواء.

تشخيص متلازمة السيروتونين الأَعرَاضُ النموذجية التي تظهر عند شخص يأخذ دواءً يُعرف بأنَّه يُسبِّبُ مُتلازمة السيروتونين، ويستند تشخيص متلازمة السيروتونين فقط إلى تقييم الطبيب للأعرَاض عند الشخص، وإلى نتائج الفحص البدنيّ (خُصوصًا الجهاز العصبيّ)، وإلى وجود تاريخ لأخذ دواء يُؤثِّرُ في مُستقبلات السيروتونين. لا توجد اختباراتٌ لتأكيد التَّشخيص، ولكن قد يحتاجُ الطبيبُ إلى اختبارٍ للدَّم والبول لاستبعاد اضطرابات أخرى تُؤدِّي إلى حمَّى شديدة وأعراض مُشابهة، وللتعرُّف إلى المُضَاعفَات.