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متلازمةُ السِّيروتونين

حسبDavid Tanen, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA
تمت مراجعته شعبان 1444

متلازمة السيروتونين serotonin syndrome هي تفاعُل دوائيّ قد يُهدِّد حياة المريض، ويميلُ إلى التسبُّب في ارتفاع درجة حرارة الجسم وتشنُّجات عضلية والقلق أو الهذيان delirium.

السيروتونين هو مادة كيميائية تنقل النبضات أو الإشارات بين الخلايا العصبية،وتنجُم متلازمة السيروتونين عن زيادة التنبيه لمُستقبلات السيروتونين في الدِّماغ، ويحدث هذا بسبب الأدويَة عادةً.يمكن أن تنجُم متلازمة السيروتونين عن استخدَام الأدوية العلاجيَّة أو الجرعات العالية لبعض الأدويَة، أو بشكلٍ أكثر شيوعًا عن التفاعلات الدوائية غير المقصودة عندما يَجرِي أخذ دواءين في نفس الوقت يُنبِّهُ كل منهما مُستقبلات السيروتونين.وقد تحدث هذه المتلازمة عندَ الأشخاصِ في جميع الفئات العمرية.(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن اضطرابات الحرارة).

الجدول
الجدول

بعضُ الأدوية التي يمكن أن تُسبِّب متلازمةَ السيروتونين

التصنيف

الأدوية

مضادَّات الاكتئاب: مثبطات أوكسيداز أُحاديّ الأمين monoamine oxidase inhibitors

فينيلزين phenelzine

السيليجيلين Selegiline

ترانيلسيبرومين tranylcypromine

مضادَّات الاكتئاب: مثبطات استرداد السيروتونين والنورإبينفيرين serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors

بوبروبيون bupropion

نيفازودون nefazodone

ترازودون Trazodone

فينلافاكسين venlafaxine

مضادَّات الاكتئاب: مثبِّطات استرداد السيروتونين الانتقائيَّة selective serotonin reuptake inhibitors

سيتالوبرام citalopram

إسيتالوبرام escitalopram

فلوكسيتين fluoxetine

باروكسيتين paroxetine

سيرترالين sertraline

مضادَّات الاكتئاب: مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants

أميتريبتيلين Amitriptyline

ديسيبرامين desipramine

دوكسيبين doxepin

إيميبرامين imipramine

نورتريبتيلين nortriptyline

تريميبرامين trimipramine

مُنبِّهَات الجِهاز العصبيّ المركزيّ

أمفيتامين amphetamine

الكوكايين

ميثامفيتامين methamphetamine

4،3-ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين (MDMA أو ecstasy)

ميثيلفينيدات methylphenidate

فينترمين phentermine

سيبوترامين sibutramine

المهلِّسات، مُحدِثات الهلوسَة

ثنائي إيثيلاميد حمض الليسرجيك lysergic acid diethylamide

5-ميثوكسي-ديسوبروبيلتريبتامين 5-methoxy-diisopropyltryptamine ("الميثُوكسي الماكر foxy methoxy")

أعشَاب

جوزة الطيب nutmeg

جينسينغ الباناكس panax ginseng (الصينيّ أو الأمريكيّ)

نبتة سانت جون St John’s wort

السَّذاب السُّوريّ (الحرمَل) Syrian rue

مُنبِّهات 5-هيدروكسي تريبتامين (5-HT1) (أدوية التريبتان triptans)

ألموتريبتان almotriptan

إليتريبتان Eletriptan

فروفاتريبتان Frovatriptan

ناراتريبتان Naratriptan

ريزاتريبتان Rizatriptan

سوماتريبتان Sumatriptan

زولميتريبتان Zolmitriptan

الأفيونات opioids

بوبرينورفين Buprenorphine

فنتانيل Fentanyl

هيدروكودون Hydrocodone

ميبيريدين Meperidine

أوكزيكودون Oxycodone

بينتازوكئين Pentazocine

ترامادول Tramadol

أخرى

البوسبيرون

كلورفينيرامين Chlorpheniramine

دكستروميثورفان Dextromethorphan (دواء مضاد للسعال)

غرانيسترون granisetron

5-هيدروكسي تريبتوفان 5-hydroxytryptophan

ليفودوبا levodopa

ليثيُوم Lithium

ميتوكلوبراميد Metoclopramide

أولانزابين Olanzapine

أوندانسيترون ondansetron

ريسبيريدون Risperidone

ريتونافير ritonavir

تربتوفان tryptophan

فالبروات Valproate

أعراض مُتلازمة السيروتونين

غالبًا ما تبدأ أعراض متلازمة السيروتونين في غضون 24 ساعة من تناول الدواء الذي يؤثر في مستقبلات السيروتونين.ويُمكن أن تختلف شدَّتها بشكلٍ كبيرٍ؛فقَد يُعاني المرضى من القلقِ والهياج والتملمُل وسهولة الإجفَال والهذيان مع التخليط الذهنيّ.وقد يحدُث رُعاش أو تشنُّجات عضلية وصمل عضليّ وتسرُّع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدَّم وارتفاع درجة حرارة الجسمِ وتعرُّق وارتعاش وتقيُّؤ وإسهَال.

تزول الأَعرَاضُ خلال 24 ساعةً عادةً، ولكنها قد تستمرّ لفترةٍ أطول وذلك استنادًا إلى الزمن الذي يحتاج إليه الجسم حتى يُفكِّك الدواء.

تشخيص متلازمة السيروتونين

  • الأَعرَاضُ النموذجية التي تظهر عند شخص يأخذ دواءً يُعرف بأنَّه يُسبِّبُ مُتلازمة السيروتونين،

ويستند تشخيص متلازمة السيروتونين فقط إلى تقييم الطبيب للأعرَاض عند الشخص، وإلى نتائج الفحص البدنيّ (خُصوصًا الجهاز العصبيّ)، وإلى وجود تاريخ لأخذ دواء يُؤثِّرُ في مُستقبلات السيروتونين.

لا توجد اختباراتٌ لتأكيد التَّشخيص، ولكن قد يحتاجُ الطبيبُ إلى اختبارٍ للدَّم والبول لاستبعاد اضطرابات أخرى تُؤدِّي إلى حمَّى شديدة وأعراض مُشابهة، وللتعرُّف إلى المُضَاعفَات.

علاج متلازمةُ السِّيروتونين

  • التوقُّف عن أخذ الأدوية التي تؤثِّر في مستقبلات السيروتونين

  • وصف دواء مُهدِّئ

عندما يَجرِي التعرُّفُ إلى متلازمة السيروتونين ومعالجتها بشكلٍ فوريّ، يكون المآل جيدًا عادةً.

ينبغي التوقُّفُ عن استخدَامِ جميع الأدوية التي تُؤثِّرُ في مُستقبِلات السيروتونين،ويجري التخفيفُ من الأعراض عن طريقِ أخذ دواء مُهدِّئ غالبًا (مثل بينزوديازيبين).عادةً ما تتعافى الأَعرَاض في غضون 24 إلى 72 ساعةً.يحتاجُ معظم الأشخاص إلى الإقامة في المستشفى للخضوع إلى المزيد من الفحوصات، والمُعالجة، والمُراقبة.

بالنسبة إلى الحالاتِ الشديدة، يحتاج المرضى إلى الإقامة في وحدة العناية المركَّزة.يجري تبريدُ الشخص بحسب ما تتطلبه الحالة (مثل تبليل الجسم بالماء ومن ثمَّ تعريضه إلى الهواء عن طريق مروحةٍ).وقد تحتاج درجة حرارة جسم الشخص إلى قياسها بشكلٍ مُتكرِّرٍ أو مُستمرّ،كما قد تكون هناك حاجةٌ إلى تدابير أخرى لمُعالجة الخلل الوظيفيّ في الأعضاء أيضًاً.في بعض الأحيان، إذا لم يحدث الشفاء من الأعراضِ بسرعة، قد يُعطَى المريض دواءً حاصرًا للسيروتونين، مثل سيبروهيبتادين cyproheptadine.

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محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.