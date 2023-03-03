لمحَةٌ عامَّة عن اضطرابات الحرارة

يقوم الجسمُ بتنظيم حرارته عن طريقِ التوازن بين إنتاج الحرارة وفقدانها؛

وتُعدُّ التفاعلاتُ الكيميائيَّة (الاستقلاب) من الطرائق التي يُنتِجُ الجسمُ فيها الحرارة، وهي تنجُم في معظمها عن تحويل الطعام إلى طاقةٍ.كما يجري إنتاج الحرارة أيضًا عبر عمل العضلات في أثناء النَّشاط البدنيّ.

يقوم الجسمُ بتبريد نفسه عن طريق فقدان الحرارة، وبشكلٍ رئيسيٍّ عن طريق عمليتين هُما

الإشعَاع

وتبخُّر الماء (التعرُّق بشكلٍ رئيسيّ)

يُعدُّ الإشعاع، الذي تتدفُّق فيه الحرارة من المناطق الأسخن إلى المناطق الأبرد، المصدرَ الرئيسيّ لفقدان الحرارة عندما يكون الجسم أعلى حرارةً من البيئة الموجود فيها.لا يحتاج الإشعاعُ إلى مُلامسة أيَّة أجسام، ومن الأمثلة على هذا عندما يُصدِرُ المصباح شعاعًا من الحرارة في داخل الغرفة.

يُؤدِّي تبخُّر الماء إلى سحب كميةٍ كبيرةٍ من الحرارة من سطحٍ رطِبٍ،ويُؤدِّي التعرُّق، أي الرطوبة التي تُنتِجها الغُدد العَرقيَّة، إلى تبريد الجلد عندما يتبخَّر.يُعدُّ التعرُّقُ المصدرَ الرئيسيّ لفقدان الحرارة عندما تقترِبُ درجة حرارة البيئة من درجة حرارة الجسم، وفي أثناء ممارسة التمارين؛ولكن تعمل الرطوبة (رُطوبة الهواء) على إبطاء تبخُّر الماء، وتُقلِّلُ من فعَّالية التعرُّق،ولذلك، قد يكُون فقدان الحرارة صعبًا في الطقس الحار والرطب.

كما يقوم الجسمُ أيضًا بتبريد نفسه عبر عمليتي: