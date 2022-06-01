إعطاءُ الأدوية

يشتمل الإعطاءُ عن طريق الحقن على الطُرق التالية:

تحت الجلد

في العضل

عن طريق الوريد

داخل القِراب (حولَ الحبل الشوكي)

يمكن تحضيرُ منتج أو مُستحضَر دوائي أو تصنيعه بطرائق تزيد من امتصاص الدواء من موقع الحقن لساعات أو أيَّام أو أطول من ذلك.ولا تحتاج هذه المنتجاتُ إلى أن تُعطَى مثل المنتجاتِ الدوائيَّة ذات الامتصاص الأكثر سرعةً.

بالنسبة إلى الطريق تحت الجلد، يَجرِي إدخال إبرة في النسيج الدهنيّ تحت الجلد مباشرة؛فبعدَ حقن الدواء، ينتقل إلى الأوعية الدموية الصغيرة (الشُّعيرات الدموية)، ويَجرِي نقله أكثر عن طريق مجرى الدم.ويمكن، بدلاً من ذلك، أن يصل الدواءُ إلى مجرى الدَّم من خلال الأَوعِيَة اللِّمفية (انظر الشكل الجهاز اللمفي: المساعَدة في الدفاع عن الجسم ضد العدوى).وتصل الأدوية البروتينيَّة الكبيرة الحجم، مثل الأنسولين، إلى مجرى الدَّم عبر الأَوعِيَة اللِّمفية عادة، لأنَّ هذه الأدوية تتحرَّك ببطء من النسج إلى الشعيرات الدموية.يجري استخدامُ الطريق تحت الجلد للعديد من العقاقير البروتينية، لأن هذه الأدوية يَجرِي تخريبها في السبيل الهضمي إذا جَرَى أخذها عن طريق الفم.

ويمكن أن تُعطَى بعضُ الأدوية (مثل البروجستينات progestins المستخدمة لتنظيم النسل هرمونيًّا) من خلال إدخال كبسولات بلاستيكية تحت الجلد (زرع).وعلى الرغم من أنَّه نادرًا ما يُستخدَم هذا الطريق في إعطاء الدواء، فإنَّ الميزة الرئيسيَّة له هي توفير تأثيرٍ علاجي على المدى الطويل (على سبيل المثال، قد يستمرّ تأثيرُ إتونوجيستريل etonogestrel الذي يَجرِي زرعُه لمنع الحمل مدةً تصل إلى 3 سنوات).

يُفضَّل طريق العضل على الطريق تحت الجلد عندما تكون هناك حاجة إلى كمِّيات أكبر من المُنتج الدوائي.وبما أنَّ العضلات تَتَوضَّع تحت الجلد والنسج الدهنية، لذلك يَجرِي استخدامُ إبرة أطول.وتُحقَن الأدوية في عضلات الذراع أو والفخذ أو الأرداف عادة.ويعتمد مدى سرعة امتصاص الدواء إلى مجرى الدَّم، في جزء منه، على إمدادات الدَّم إلى العضلات: فكلَّما قلَّت إمداداتُ الدم، استغرق الدواء وقتًا أطول للامتصاص.

بالنسبة إلى الطريق الوريدي، يَجرِي إدخالُ إبرة مباشرة في الوريد.وقد يجري إعطاءُ محلول يحتوي على الدواء بجرعة واحدة، أو عن طريق التسريب المستمرّ.وفي حالة التَّسريب infusion، يَجرِي نقلُ المحلول عن طريق الجاذبية (من كيس بلاستيكي قابلة للانضغاط)؛ أو بشكل أكثر شيوعًا، عن طريق مضخة للتسريب من خلال أنابيب مرنة رفيعة إلى أنبوب (قثطار) يُدخَل في أحد الأوردة، في الساعد عادة.يعدُّ الإعطاءُ الوريدي أفضل طريقة لتقديم جرعة دقيقة بسرعة وبطريقة مضبوطة بشكل جيِّد في جميع أنحاء الجسم.كما أنَّه يُستخدَم للمحاليل المهيِّجة، والتي من شأنها أن تسبِّب الألم والضرر النسيجي إذا أُعطيَت عن طريق الحقن تحت الجلد أو في العضل.ولكن، يمكن أن يكونَ الحقنُ في الوريد أكثرَ صعوبة في الإعطاء من الحقن تحت الجلد أو في العضل، لأنَّ إدخالَ إبرة أو قثطَار في الوريد قد يكون صعبًا، وخاصَّة إذا كان الشخص بديناً.

عندما يُعطَى الدواءُ عن طريق الوريد، يَصل على الفور إلى مجرى الدَّم، ويميل إلى التأثير بسرعة أكبر منه عندما يُعطَى عن طريقٍ آخر.وبناءً على ذلك، يراقب ممارسو الرعايَة الصحية عن كثب الأشخاصَ الذين يتلقَّون الحقن في الوريد، وذلك للحصول على دلائل على أنَّ الدواء يعمل أو يسبِّب تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها.كما يميل تأثيرُ الدواء الذي يُعطى عن هذا الطريق إلى أن يستمرَّ لفترة أقصر أيضًا.ولذلك، يجب إعطاءُ بعض الأدوية عن طريق التسريب المستمرّ للحفاظ على تأثيرها ثابتاً.

أمَّا بالنسبة إلى الطريق داخل القِراب، فيَجرِي إدخال إبرة بين فقرتين في العمود الفقري السفلي إلى داخل الحيِّز حولَ الحبل الشوكي؛ثم يَجرِي حقنُ الدواء في القناة الشوكية.وكثيرًا ما تُستخدَم كمِّية صغيرة من مخدِّر موضعي لتخدير موقع الحقن.يُستخدَم هذا الطريقُ عندما تكون هناك حاجة إلى دواء يعطي تأثيرات سريعة أو موضعيَّة في الدماغ، أو الحبل الشوكي، أو طبقات النسيج التي تغطِّيهما (السَّحايا)، لمُعالَجة حالات العدوى في هذه التراكيب على سبيل المثال.وتُعطَى مواد التخدير والمسكِّنات (مثل المورفين) بهذه الطريقة في بعض الأحيان.