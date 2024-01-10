التهاب الإحليل

بالنسبة إلى الرجال والنساء معًا، يحدث ألم في أثناء التَّبوُّل عادةً، وحاجة ملحَّة ومتكررة للتبول،و قد لا تظهر أيَّة أعراض في بعض الأحيان.بالنسبة إلى الرجال، عندما يكون السبب هوَ السَّيَلان أو المُتدثِّرة، تخرج مفرزات من الإحليل عادة،وتكون هذه المفرزات صفراء مُخضرَّة ولزجةً غالبًا عندما يمارس مكروب السيلان دورًا في العدوى، وقد تكون رائقةً وقل لزوجةً عندما تكون العدوى ناجمة عن مكروبات أخرى.بالنسبة إلى النساء، تكُون المفرزات أقلُّ شُيُوعًا.

تنطوي الاضطرابات الأخرى التي تُسبِّبُ الألمَ في أثناء التَّبوُّل على عدوى المثانة والتهاب المهبل vaginitis.