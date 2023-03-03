النَّخر القشري الكُلَوي

النَّخر القشري الكلوي هو موت النسيج في الجزء الخارجي من الكلية (القشرة) والذي ينجم عن انسداد الشرايين الصغيرة التي تزوِّد القشرة بالدَّم مُسبِّبةً حدوث إصابة حادَّة في الكلية.
يكون السبب عادةً هو الإصابة باضطرابٍ كارثيٍّ كبير يُخفِّض ضغط الدَّم.
يمكن أن تشتمل الأَعرَاض على تحوُّل لون البول إلى اللون الدَّاكن وتناقص حجم البول والحُمَّى والشعور بألم في جانب الجسم.
يُجرى اختبار تصوير أو تحليل للأنسجة (خزعة) لتأكيد التَّشخيص في بعض الأحيان.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الأوعية الدَّمويَّة في الكُلى).
يمكن أن يحدث النَّخر القشري الكُلوي في أيِّ عمر.تحدث حَوالى 10٪ من الحالات عند الرُّضَّع والأطفال.
أسباب النخر القشري الكلوي
حيث تحدث أكثر من نصف الحالات عند الأطفال حديثي الولادة بعد الولادات المُعقَّدة نتيجة الانفصال المُبكِّر للمشيمة.بينما يكون السبب التالي الأكثر شُيُوعًا هو حدوث عدوى جرثوميَّة في مجرى الدَّم (إنتان الدَّم).
عند الأطفال، قد يحدث نخر قشرة الكلية بعد الإصابة بعدوى شديدة، أو تجفاف شديد، أو صدمة، أو الإصابة بمُتلازمة انحِلاَلِ الدَّمِ اليوريميَّة.
وتحدث حَوالى نصف الحالات عند النساء بعد تعرُّضهنَّ لمُضَاعَفات الحمل، مثل حدوث انفصال مُبكِّر للمشيمة أو توضُّعها بشكل غير طبيعي، أو حدوث نزفٍ في الرَّحم، أو حدوث حالات عدوى بعد الولادة مباشرةً، أو انسداد الشرايين بالسائل السَّلوي، أو موت الجنين داخل الرَّحم، أو الإصابة بمُقدمات الانسمام الحملي (مقدِّمات الارتعاج).
وتنطوي الأَسبَاب الأخرى عند البالغين على العدوى الشديدة وفقد الدَّم بعد الإصابات ورفض الكلية المزروعة والحروق والتهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) ولدغة الثعبان واستعمال بعض الأدوية والتَّسمُّم الناَّجم عن بعض المواد الكيميائية.
أعراض النخر القشري الكلوي
يصبح لون البول أحمرًا أو بنيًّا داكنًا غالبًا بسبب وجود الدَّم.وقد يحدث ألمٌ على جانبي أسفل الظهر.ومن الشَّائع حدوث الحُمَّى.وتغيُّرات في ضغط الدَّم، بما فيها حدوث ارتفاع بسيط في ضغط الدَّم أو حتَّى حدوث انخفاض في الضغط.وقد يصبح جريان البول بطيئًا أو يتوقَّف.
تشخيص النخر القشري الكلوي
اختبارات دمويَّة وبوليَّة روتينيَّة
اختبار التصوير
خزعة الكلية في بعض الأحيان
قد يجد الأطبَّاء صعوبة في تشخيص النَّخر القشري الكلوي لأنه قد يكون مشابهًا لأنواعٍ أخرى من إصابات الكُلى الحادَّة.ويمكن أن يشتبه الأطباء بالنَّخر القشري الكلوي اعتمادًا على الأَعرَاض وعلى نتائج اختبارات الدَّم والبول الروتينية عند الأشخاص الذين لديهم حالات مُؤهِّبة.يَجرِي تأكيد التَّشخيص من خلال اختبار تصوير غالبًا مثل التصوير بالأمواج فوق الصوتية أو تصوير الأوعية بالتصوير المقطعي المحوسَب.يمكن أن تقدِّمَ نتائج فحص خزعةُ الكلية للأطبَّاء معلومات تَّشخيصيَّة أكثر دقَّةً، ولكنَّ الاختزاع ينطوي على استئصال نسيجٍ وقد يتسبَّبَ بحدوث مُضَاعَفات ويمكن أن يكون إجراؤه غيرَ ضروريٍّ إذا كان التَّشخيص واضحًا.وبالتالي، لا يُجرى الاختزاع عند معظم الأشخاص.
علاج النخر القشري الكلوي
الرِّعاية الدَّاعِمة
معالجة الاضطراب الكامن
تعتمد المعالجة على الرعاية الَّداعمة، والتي قد تنطوي على تسريب السوائل في الوريد أو نقل الدَّم أو استعمال المضادَّات الحيويَّة أو غَسل الكُلى أو المشاركة بين أكثر من واحد من هذه الإجراءات.تجري معالجة الاضطراب الذي يُسبِّب النَّخر القشريَّ عندما يكون ذلك ممكنًا.
وقد تحسَّن المآل في السنوات الأخيرة مع تحسُّن العلاج.يعيش حَوالى 80٪ من الأشخاص سنةً أو أكثر، رغم حاجة معظم الأشخاص إلى غَسلٍ الكُلى بشكل دائم أو إلى زرع الكلية.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
American Association of Kidney Patients (AAKP): تعمل الرابطة الأمريكية لمرضى الكلية على تحسين حياة المرضى من خلال التثقيف، والمناصرة، وتعزيز الشعور بدعم المجتمع بين مرضى الكلى.
American Kidney Fund (AKF): يوفر الصندوق الأمريكي لدعم الكلية معلومات حول مرض وزرع الكلى، والمساعدة المالية على أساس الاحتياجات للمساعدة على إدارة النفقات الطبية، والندوات عبر الإنترنت للاختصاصيين الطبيين، وفرص المناصرة.
National Kidney Foundation (NKF): توفر دار المقاصة معلومات شاملة، بدءًا من الأساسيات حول وظائف الكلى، ووصولاً إلى العلاج والدعم للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، ودورات التعليم الطبي المستمر، وفرص البحث، وتقديم الدعم للاختصاصيين الطبيين.
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK): معلومات عامة عن أمراض الكلى، بما في ذلك الاكتشافات البحثية والإحصائيات، وبرامج صحة المجتمع، وبرامج التواصل