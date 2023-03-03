النَّخر القشري الكُلَوي

حيث تحدث أكثر من نصف الحالات عند الأطفال حديثي الولادة بعد الولادات المُعقَّدة نتيجة الانفصال المُبكِّر للمشيمة.بينما يكون السبب التالي الأكثر شُيُوعًا هو حدوث عدوى جرثوميَّة في مجرى الدَّم (إنتان الدَّم).

عند الأطفال، قد يحدث نخر قشرة الكلية بعد الإصابة بعدوى شديدة، أو تجفاف شديد، أو صدمة، أو الإصابة بمُتلازمة انحِلاَلِ الدَّمِ اليوريميَّة.

وتحدث حَوالى نصف الحالات عند النساء بعد تعرُّضهنَّ لمُضَاعَفات الحمل، مثل حدوث انفصال مُبكِّر للمشيمة أو توضُّعها بشكل غير طبيعي، أو حدوث نزفٍ في الرَّحم، أو حدوث حالات عدوى بعد الولادة مباشرةً، أو انسداد الشرايين بالسائل السَّلوي، أو موت الجنين داخل الرَّحم، أو الإصابة بمُقدمات الانسمام الحملي (مقدِّمات الارتعاج).

وتنطوي الأَسبَاب الأخرى عند البالغين على العدوى الشديدة وفقد الدَّم بعد الإصابات ورفض الكلية المزروعة والحروق والتهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) ولدغة الثعبان واستعمال بعض الأدوية والتَّسمُّم الناَّجم عن بعض المواد الكيميائية.