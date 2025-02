التِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى Glomerulonephritis

المعهد الوطني للسكّري والأمراض الهضمية والكلوية، وأمراض الكبيبات National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), Glomerular Diseases: معلومات عامة عن الأمراض الكُبيبيَّة، بما في ذلك دور الكُبيبات في وظائف الكُلى الطبيعيَّة وداء الكُلى المزمن والمتلازمة الكلائيَّة