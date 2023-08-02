التِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى Glomerulonephritis

الاختبارات الدموية

اختبارات بوليَّة

خزعة الكلية

يتحرَّى الأطباءُ عن احتمال وجود التهاب حاد في كبيبات الكلى عند الذين يُعانون من أعراضٍ تُشير إلى وجود الاضطراب.كما يتحرُّون عن احتمال الإصابة عند الأشخاص الذين تُشير نتائج اختباراتهم المعمليَّة (التي يمكن إجراؤها لتقييم الأعراض غير النوعيَّة أو كجزءٍ من التَّقييم الطبي الروتيني) إلى وجود خللٍ في وظائف الكُلى أو إلى دمٍ في البول.تُظهر الفحوص المخبرية وجود كميات متفاوتة من البروتين وخلايا الدم في البول.وتظهر اختبارات الدم وجود تركيز مرتفع من اليوريا والكرياتينين (فضلات) في الدم.

تكون الأسطوانات مرئيَّةً غالبًا في عيِّنة البول التي يجري فحصها تحت المجهر، وذلك عند المُصابين بالْتِهاب كُبَيباتِ الكُلَى المُتَرَقِّي السَّريع.الأسطوانات (casts) هي مجموعات من كريات الدَّم الحمراء أو كريات الدَّم البيضاء، تنجُم عن ضرر في الكُبيبة وتتكون من الخلايا التي تلتصق ببعضها بعضًا في النُّبَيب.تكتشف الاختبارات الدَّمويَّة وجود فقر الدَّم عادةً.

يُجرى فحصٌ لخزعةٍ من الكلية عند اشتباه الأطبَّاء في وجود التهابٍ في كُبيبات الكُلى لتأكيد التشخيص، والمساعدة على تحديد السبب، ومعرفة مقدار التَّندُّب وإمكانيَّة إعادة إصلاحه.يُجرى اختزاع الكلية من خلال إدخال إبرةٍ في إحدى الكُلى بمساعدة التَّصوير بتخطيط الصَّدى أو التصوير المقطعي المحوسَب للحصول على مقدارٍ صغيرٍ من نسيج الكلية.على الرغم من أن خزعة الكلى هي إجراء باضع، ويمكن أن يسبب مضاعفات في بعض الأحيان، إلا أنها تكون آمنة عادة.

يتفاقم التهاب كُبيبات الكُلى المزمن تدريجيًا، وبذلك، قد لا يكون الطبيب قادرًا على تحديد موعد بَدء حدوثه بدقَّة.فقد تُكتَشفُ الحالة عند إجراء اختبار للبول كجزءٍ من الفحص الطبِّي، حيث يُكتَشفُ وجود بروتينات وخلايا دمويَّة في بول شخصٍ يشعر بأنَّ حالته الصحيَّة جيِّدة وتقوم الكليتان بوظائفها بشكلٍ طبيعيٍّ مع عدم وجود أعراض.يقوم الأطبَّاء بإجراء اختبارات تصوير للكُلى عادةً، مثل التصوير بتخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المُحوسَب.

وتُعدُّ خزعة الكلية الطريقةُ الأكثر موثوقية لتمييز التهاب كُبيبات الكُلى المزمن عن اضطرابات الكُلى الأخرى.ومن النَّادر إجراء الاختزاع في المراحل المُتقدمة،حيث تنكمشُ الكُلى وتتندَّب في هذه الحالات، وتكون فرصة الحصول على معلومات نوعيَّة حول السبب ضئيلة.يشتبه الأطبَّاء في حدوث انكماشٍ وتندُّبٍ إذا استمرَّ ضَعفُ وظيفة الكلية لفترة طويلة وظهور الكُلى بحجمٍ صغيرٍ غير طبيعي في اختبار التَّصوير.