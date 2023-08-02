التِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى Glomerulonephritis

التهابُ كُبيبات الكلى هو اضطراب في الكُبيبات (تجمّعات من الأوعية الدَّمويَّة المجهريَّة في الكُلى تحتوي على مسام صغيرة يجري من خلالها ترشيح الدَّم).وتتميَّز الحالة بتورُّم أنسجة الجسم (وذمة) وارتفاع ضغط الدَّم ووجود خلايا الدَّم الحمراء في البول.
يمكن أن ينجمَ التهاب كُبيبات الكُلى عن اضطراباتٍ مختلفة، مثل حالات العدوى أو اضطراب وراثي موروث أو عن اضطرابات في المناعة الذاتيَّة.
يعتمد التَّشخيصُ على الاختبارات الدَّمويَّة والبوليَّة، وفي بعض الأحيان على اختبارات التصوير أو خزعة الكُلى، أو كليهما.
يحتاج المرضى غالبًا إلى تقييد تناول الملح والبروتين واستعمال مُدرَّات البول، أو المضادَّات الحيوية، أو كابتات المناعة حتى تتحسَّن وظائف الكُلى.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات ترشيح الكُلية).
يمكن تصنيف التهاب كُبيبات الكُلى كما يلي:
حاد: يحدث خلال فترة زمنيَّة قصيرة
مزمن: يحدث ويتقدَّم ببطء
يتفاقم الْتِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى المُتَرَقِّي السَّريع تدريجيًّا عند 1٪ من الأطفال و 10٪ من البالغين المصابين بالتهاب كُبيبات الكُلى الحاد، حيث يجري تخريب معظم الكبيبات، ممَّا يؤدِّي إلى الفشل الكلوي.
أسباب التهاب الكُبَيبات الكلوية
إمكانية حدوث التِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى
الأوَّليّ، الذي ينشأ في الكُلى
الثانويّ، النَّاجم عن مجموعة واسعة من الاضطرابات
قد تُصيبُ الاضطرابات التي تُسبِّب التهاب كُبيبات الكُلى الثانويّ أجزاءً من الجسم غير الكُلى.
التِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى الحاد
يحدث التهابُ كُبيبات الكُلى الحاد غالبًا كأحد مُضَاعَفات عدوى في الحلق أو الجلد بالمكورات العِقديَّة (على سبيل المثال ، التهاب الحلق) ، والتي هي أحد أنواع الجراثيم.بالنسبة إلى التهاب كُبيبات الكُلى الحاد الذي يحدث عادةً بعد عدوى المكورات العِقديَّة (التهاب كُبيبات الكُلي التالي للعقديَّات)، فهو يظهر عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-10 سنوات بعد الشفاء من العدوى.كما يمكن أن تؤدي حالات العدوى بأنواع أخرى من الجراثيم، مثل المكورات العنقوديَّة والمكوَّرات الرئويَّة وحالات العدوى الفيروسيَّة مثل الحُماق (جدري الماء) وحالات العَدوَى الطُّفَيليَّة مثل الملاريا، إلى حدوث التهاب كُبيبات الكُلى الحاد.يُسمَّى التِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى الحاد الذي ينجم عن أيٍّ من حالات العدوى بالتهاب كُبيبات الكُلى التالي للعدوى postinfectious glomerulonephritis.
كما قد يحدث التهاب كُبيبات الكُلى الحاد نتيجة اضطراباتٍ غير مُعديَة، بما فيها التهاب كُبيبات الكُلى الغشائي التَّكاثري واعتلال الكلية بالغلوبولين المناعي (أ) والتهاب الأوعية الدَّمويَّة المرتبط بالغلوبولين المناعي (أ) والذئبة الحماميَّة المجموعيَّة ووُجود الغلُوبوُلِيناتِ البَردِيَّةِ في الدَّم ومُتَلاَزِمَة غود باستشار والوُرام الحُبيبي مع التهاب الأوعية والتهاب الأوعية المجهري.ينجم التهاب كبيبات الكُلى الحاد الذي تحوَّل إلى الْتِهاب كُبَيباتِ الكُلَى المُتَرَقِّي السَّريع في أغلب الأحيان عن حالات تنطوي على ردَّة فعل مناعيَّة غير طبيعيَّة.
التِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى المزمن
يبدو أنّ التهاب كُبيبات الكُلى المزمن ينجم عن بعض أسباب التهاب كُبيبات الكُلى الحاد في كثير من الأحيان، مثل اعتلال الكلية بالغلوبولين المناعي أ IgA أو التهاب كُبيبات الكُلى التَّكاثري الغشائي.لا يزول التهاب كُبيبات الكُلى الحاد في بعض الأحيان، ويصبح طويل الأمد (مزمنًا).يحدث التهاب كُبيبات الكُلى المزمن في بعض الأحيان بسبب التهاب الكلية الوراثي الذي هو اضطرابٌ جيني.يتعذَّر تحديد سبب حدوث التهاب كُبيبات الكُلى المزمن عند الكثير من الأشخاص.
أعراض التهاب الكُبَيبات الكلوية
لا تظهر أيَّة أعراض عند حَوالى نصف المصابين بالتِهاب كُبَيباتِ الكُلَى الحاد.أمَّا عند ظهور الأَعرَاض، فإنَّ أول ما يظهر هو تورُّم الأنسجة (وذمة) النَّاجم عن احتباس السوائل وانخفاض حجم البول وإنتاج بول داكن اللون لاحتوائه على الدَّم.قد تظهر الوذمة في البداية بشكل تورّم في الوجه والأجفان، ولكنَّها تصبح واضحة في الساقين في وقتٍ لاحق.يرتفع ضغط الدم (انظر تحكم الجسم في ضغط الدم) مع خدوث الاضطراب ف وظيفة الكلى.يُصاب بعض الأشخاص بالنُّعاس أو التَّخليط الذِّهني.تكون الأعراضُ غير النوعيَّة عند الأشخاص الأكبر سنًا، مثل الغثيان والشعور العام بالمرض (التَّوعُّك)، أكثر شيوعًا.
وتظهر عند الإصابة بالْتِهاب كُبَيباتِ الكُلَى المُتَرَقِّي السَّريع أعراضٌ مُبكِّرةٌ أكثر شيوعًا، مثل الشعور بالضَّعف والتَّعب والحُمَّى.كما أنَّ نَقص الشَّهية والغثيان والقيء وألَم البَطن وآلام المَفاصِل من الأعراض الشائعة أيضًا.يُعاني حَوالى 50٪ من الأشخاص من مرض شبيه بالأنفلونزا خلال الشهر السابق لحدوث الفشل الكُلوي.حيث يُعاني أولئك الأشخاص من وذمة ويطرحون كميَّة زهيدةً من البول عادةً.ومن غير الشائع حدوث ارتفاع في ضغط الدَّم، ومن النَّادر أن يكون شديدًا عند حدوثه.
ونتيجةً لعدم تسبُّب التهاب كبيبات الكُلى المزمن في ظهور أعراض، أو تكون الأعراض خفيفةً جدًّا، فإنَّه يستمرُّ لمدة زمنيَّة طويلة عند معظم الأشخاص دون اكتشافه.ويمكن أن تتشكَّل وذمة.ومن الشَّائع حدوث ارتفاع في ضغط الدَّم.قد يتفاقم هذا المرض إلى الفشل الكلوي الذي قد يتسبَّب في حدوث حِكة ونقص شهية وغثيان وقيء وشعور بالتعب وصعوبة في التنفُّس.
تشخيص التهاب الكُبَيبات الكلوية
الاختبارات الدموية
اختبارات بوليَّة
خزعة الكلية
يتحرَّى الأطباءُ عن احتمال وجود التهاب حاد في كبيبات الكلى عند الذين يُعانون من أعراضٍ تُشير إلى وجود الاضطراب.كما يتحرُّون عن احتمال الإصابة عند الأشخاص الذين تُشير نتائج اختباراتهم المعمليَّة (التي يمكن إجراؤها لتقييم الأعراض غير النوعيَّة أو كجزءٍ من التَّقييم الطبي الروتيني) إلى وجود خللٍ في وظائف الكُلى أو إلى دمٍ في البول.تُظهر الفحوص المخبرية وجود كميات متفاوتة من البروتين وخلايا الدم في البول.وتظهر اختبارات الدم وجود تركيز مرتفع من اليوريا والكرياتينين (فضلات) في الدم.
تكون الأسطوانات مرئيَّةً غالبًا في عيِّنة البول التي يجري فحصها تحت المجهر، وذلك عند المُصابين بالْتِهاب كُبَيباتِ الكُلَى المُتَرَقِّي السَّريع.الأسطوانات (casts) هي مجموعات من كريات الدَّم الحمراء أو كريات الدَّم البيضاء، تنجُم عن ضرر في الكُبيبة وتتكون من الخلايا التي تلتصق ببعضها بعضًا في النُّبَيب.تكتشف الاختبارات الدَّمويَّة وجود فقر الدَّم عادةً.
يُجرى فحصٌ لخزعةٍ من الكلية عند اشتباه الأطبَّاء في وجود التهابٍ في كُبيبات الكُلى لتأكيد التشخيص، والمساعدة على تحديد السبب، ومعرفة مقدار التَّندُّب وإمكانيَّة إعادة إصلاحه.يُجرى اختزاع الكلية من خلال إدخال إبرةٍ في إحدى الكُلى بمساعدة التَّصوير بتخطيط الصَّدى أو التصوير المقطعي المحوسَب للحصول على مقدارٍ صغيرٍ من نسيج الكلية.على الرغم من أن خزعة الكلى هي إجراء باضع، ويمكن أن يسبب مضاعفات في بعض الأحيان، إلا أنها تكون آمنة عادة.
يتفاقم التهاب كُبيبات الكُلى المزمن تدريجيًا، وبذلك، قد لا يكون الطبيب قادرًا على تحديد موعد بَدء حدوثه بدقَّة.فقد تُكتَشفُ الحالة عند إجراء اختبار للبول كجزءٍ من الفحص الطبِّي، حيث يُكتَشفُ وجود بروتينات وخلايا دمويَّة في بول شخصٍ يشعر بأنَّ حالته الصحيَّة جيِّدة وتقوم الكليتان بوظائفها بشكلٍ طبيعيٍّ مع عدم وجود أعراض.يقوم الأطبَّاء بإجراء اختبارات تصوير للكُلى عادةً، مثل التصوير بتخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المُحوسَب.
وتُعدُّ خزعة الكلية الطريقةُ الأكثر موثوقية لتمييز التهاب كُبيبات الكُلى المزمن عن اضطرابات الكُلى الأخرى.ومن النَّادر إجراء الاختزاع في المراحل المُتقدمة،حيث تنكمشُ الكُلى وتتندَّب في هذه الحالات، وتكون فرصة الحصول على معلومات نوعيَّة حول السبب ضئيلة.يشتبه الأطبَّاء في حدوث انكماشٍ وتندُّبٍ إذا استمرَّ ضَعفُ وظيفة الكلية لفترة طويلة وظهور الكُلى بحجمٍ صغيرٍ غير طبيعي في اختبار التَّصوير.
تحديد سبب التِهاب كُبَيباتِ الكُلَى
تساعد الاختبارات الإضافيَّة على تحديد السبب في بعض الأحيان؛فمثلًا، عند تشخيص التهاب كُبيبات الكُلى التالي للعدوى، قد يُوفِّر إجراء زرعٍ لمسحة من الحلق دليلًا على عدوى العِقديَّات.فقد تكون المستويات الدَّمويَّة من الأجسام المضادَّة للمكوَّرات العِقديَّة أعلى من الحدِّ الطبيعي أو أنَّها تزداد بشكلٍ تدريجي خلال بضعة أسابيع.ويكون من السهل تشخيص التهاب كُبيبات الكُلى الحاد الذي يتبع عدوى أخرى غير التهاب الحلق نظرًا لبدء أعراضه غالبًا بينما العدوى مازالت واضحة.وقد يكون من الضروري في بعض الأحيان إجراء زرعٍ واختباراتٍ دمويَّة للمساعدة على معرفة الكائنات المُسبِّبة لهذه الأنواع الأخرى من حالات العدوى وذلك لتأكيد التَّشخيص.
يقوم الأطبَّاء عند اشتباههم بوجود سببٍ مرتبطٍ بالمناعة الذاتيَّة لحدوث التهاب كُبيبات الكُلى بإجراء اختباراتٍ دمويَّة للأجسام المُضادَّة المُوجَّهة ضد بعض الأنسجة الخاصة في الجسم (تسمَّى الأجسام المضادَّة الذاتية) واختباراتٍ لتقييم الجُملَة المُتَمِّمَة، وهي جملة من البروتينات المشاركة في جهاز مناعة الجسم.
علاج التهاب الكُبَيبات الكلوية
علاج الاضطراب المُسبِّب
يُعالج الْتِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى المُتَرَقِّي السَّريع بمُثبِّطات جهاز المناعة
يُعالَج التهاب كُبيبات الكُلى المزمن باستعمال مُثبِّطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 (ARB) والحدُّ من تناول الصوديوم في النظام الغذائي
التِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى الحاد
لا تتوفَّر مُعالَجَة نوعية في معظم حالات التهاب كبيبات الكُلى الحاد.تجري معالجة الاضطراب المُسبِّب لالتهاب كُبيبات الكُلى إن أمكن ذلك.قد يكون اتِّباع نظام غذائي منخفض البروتين والصوديوم ضروريًا حتى تستعيد الكُلى وظيفتها.يمكن وصفُ مُدرَّات البول لمساعدة الكليتين على طرح الصوديوم والماء الفائضَين.ومن الضروري معالجة ارتفاع ضغط الدَّم.
لا تكون المضادَّاتُ الحيويَّة مُجدية عادةً عندَ الاشتباه في أنَّ سبب التهاب كُبيبات الكُلى الحاد هو عدوى جرثوميَّة، وذلك لأنَّ التهاب الكلية يبدأ بعد 1-6 أسابيع (أسبوعين في المتوسِّط) من الإصابة بالعدوى التي تزول بعد ذلك عادةً.ولكن، يَجرِي البدء بالمضادَّات الحيويَّة إذا كانت العدوى الجرثوميَّة ما زالت موجودة عند اكتشاف التهاب كُبيبات الكُلى الحاد.قد تكون الأدوية المُضادَّة للملاريا مفيدة إذا كان التهاب كُبيبات الكُلى ناجمًا عن الملاريا.
تُعالج بعضُ اضطرابات المناعة الذاتية المُسبِّبة لالتهاب كُبيبات الكُلى بالستيرويدات القشريَّة وفي بعض الأحيان مع أدوية أخرى تثبط الجهاز المناعي.
التهاب كُبيبات الكُلى السَّريع التَّقدُّم
ينبغي البدءُ سريعًا بالأدوية المُثبِّطة للمناعة عندَ معالجة الْتِهاب كُبَيباتِ الكُلَى المُتَرَقِّي السَّريع.حيث يجري عادةً الاستعمال الوريدي لجرعاتٍ مرتفعة من الستيرويدات القشريَّة لمدَّة أسبوع تقريبًا، ثمَّ تُستَعمل لمدة متباينة عند استعمالها عن طريق الفم.كما قد يجري استعمال السيكلوفوسفاميد، الذي هو أحد مُثبِّطات المناعة.وبالإضافة إلى ذلك، يُجرى استبدالُ للبلازما لاستبعاد الأجسام المُضادَّة من الدَّم في بعض الأحيان.يؤدي الإسراع في المعالجة إلى خفض احتمال حدوث الفشل الكلوي والحاجة إلى غسل الكُلى.يُراعى إجراء زرعٍ للكُلى في بعض الأحيان للمصابين بداء الكلى المزمن مع الفشل الكلوي، ولكن قد يتكرَّر حدوث الْتِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى المُتَرَقِّي السَّريع في الكلية المزروعة.
التهابُ كُبيبات الكُلى المزمن
يؤدي استعمال أحد مثبِّطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين أو حاصرات مُستقبلات الأنجيوتنسين 2 غالبًا إلى إبطاء تقدُّم التهاب كُبيبات الكُلى المزمن، والميل إلى خفض ضغط الدَّم، وطرح البروتين في البول.كما يُعدُّ خفض ضغط الدَّم وتقليل كمية الصوديوم المُتناوَلة مفيدًا.ويُفيد تقييد كمية البروتين في النظام الغذائي بعضَ الشيء في خفض مُعدِّل تدهور الكلية.يمكن معالجةُ الداء الكلوي في المرحلة النهائية من خلال غَسل الكُلى أو زرع الكُلى.
مآل التهاب الكُبَيبات الكلوية
يزول التهابُ كُبيبات الكُلى الحاد التَّالي للعُقديَّات بشكلٍ كاملٍ في معظم الحالات، وخصوصًا عندَ الأطفال.يُصاب حَوالى 1% من الأطفال و10% من البالغين بداء الكُلى المزمن.
يختلف مآلُ المصابين بالْتِهاب كُبَيباتِ الكُلَى المُتَرَقِّي السَّريع باختلاف شدة التَّندُّب الكُبيبي، وما إذا كان المرض الكامن، مثل العدوى، يمكن الشفاء منه.تؤدِّي المعالجة المُبكِّرة لبعض الأشخاص (خلال أيَّام أو أسابيع) إلى المحافظة على وظائف الكُلى دون الحاجة إلى الغسيل.ولكنَّ الأعراض المُبكِّرة المخاتلة والغامضة تجعل معظم المصابين بالْتِهاب كُبَيباتِ الكُلَى المُتَرَقِّي السَّريع لا يدركون وجود المرض الكامن، ولا يطلبون الرِّعاية الصحيَّة حتى حدوث الفشل الكُلوي.
يؤدي التَّأخُّر في المعالجة إلى جعل الشخص أكثرَ عُرضة للإصابة مرض الكُلى المزمن مع الفشل الكُلوي.ونتيجة ميل الفشل الكُلوي إلى الحدوث قبل أن يلاحظه الأشخاص، فإنَّ 80-90٪ من المصابين بالتهاب كُبيبات الكُلى السريع التَّقدُّم يصبحون معتمدين على غسلِ الكُلى.كما يختلف المآل باختلاف السبب وعمر الشخص وأيَّة أمراضٍ أخرى يمكن أن تكونَ موجودةً عند الشَّخص.يكون المآلُ سيِّئًا عندما يكون السببُ مجهولًا أو عندما يكون الشخص متقدِّمًا بالعمر.
تحدث أنواعٌ أخرى من اضطرابات الكُلى عند بعض الأطفال والبالغين الذين لا يتعافون بشكلٍ كاملٍ من التهاب كُبيبات الكُلى الحاد، مثل مُتلازمة البِيلَةٌ البروتينية والدَّمويَّة غَير المَصحُوبَةٍ بأَعرَاض أو المُتلازمة الكلائية.ويُصابُ المصابين بالتهاب كُبيبات الكُلى الحاد الآخرون، لاسيَّما كبار السن، بالتهاب كُبيبات الكُلى المزمن غالبًا.
اضطراباتُ الكُبيبات الأوَّليَّة التي قد تُسبِّب التهاب كُبيبات الكُلى
اضطراب
الوصف
المَآل
التِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى اللًُّيَيفي Fibrillary glomerulonephritis
تترسب بروتينات غير طبيعيَّة حول الكُبيبة عند المصابين بهذا المرض النَّادركما يمكن أن تتسبَّب بحدوث المُتلازمة الكلائية.
يكون المآل سيِّئًا.يحدث تراجعٌ شديدٌ في وظائف الكُلى (الداء الكلوي في المرحلة النهائية) عند نصف الأشخاص في غضون 4 سنوات.ليس من الواضح ما إذا كانت المعالجة (بالستيرويدات القشريَّة ومُثبِّطات المناعة الأخرى) مفيدةً.
اعتلال الكلية بالغلوبولين المناعي (أ) Immunoglobulin A (IgA) nephropathy
ينجم الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب كُبيبات الكُلى في العالم عن مُعقَّدات مناعيَّة (مزيج من المستضدَّات والأجسام المُضادَّة) مُترسِّبة في الكُلى.الأجسام المضادة هي بروتينات تُصنع من قبل الجسم لمهاجمة جزيئات محددة تُسمَّى المستضدات.
يتقدَّم الاضطراب ببطءٍ عادةً.يحدث المرض الكلوي في المرحلة النهائية عند حَوالى 25٪ من الأشخاص بعد 20 عامًا.يتقدَّم الاضطراب ببطءٍ أكثر عندَ الأطفال.
التهاب كُبيبات الكُلى الغشائي التَّكاثري Membranoproliferative glomerulonephritis
يحدث هذا النّمط غير الشائع من التهاب كُبيبات الكُلى بشكلٍ رئيسيٍّ عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 8 - 30 عامًا.ينجم هذا الاضطراب عن مُعقَّدات مناعيَّة (مزيج من المضادَّات والأجسام المضادَّة) المرتبطة بالكُلى، ولكنَّ سبب ارتباط المُعقَّدات بالكُلى غير معروف في بعض الأحيان.
وقد تحدث هَدأَة جزئيَّة عند معرفة ومعالجة السبب (مثل الملاريا والورم النقوي المتعدد).يكون المآل سيِّئًا عند الأشخاص الذين استمرَّ سبب إصابتهم مجهولًا.يُصاب حَوالى 50% من الأشخاص بالمرض الكلوي في المرحلة النهائيَّة في غضون 10 سنوات، و 90٪ منهم خلال 20 عامًا.
الْتِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى المُتَرَقِّي السَّريع الأوَّلي
تُسبِّب هذه المجموعة من الاضطرابات ضررًا مجهريًّا في الكُبيبات وتتقدَّم بسرعة.وهي تنجمُ في بعض الأحيان عن عدوى أو عن اضطرابٍ آخر قابلٍ للعلاج.من الضروري إجراء خزعةٍ للكلية لوضع التَّشخيص.
يكون المآلُ سيِّئًا.يُصاب ما لا يقلّ عن 80٪ من الذين لم يُعالَجوا بالمرض الكلوي في المرحلة النهائية في غضون 6 أشهر.ويكون المآل أفضلَ عند الذين تقلُّ أعمارهم عن 60 عامًا، وعندَ استجابة الاضطراب الكامن المُسبِّبِ لالتهاب كُبيبات الكُلى للمعالجة.
للمَزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
صندوق الكلية الأمريكي، التهاب كبيبات الكلى American Kidney Fund, Glomerulonephritis: معلومات عامة عن التهاب كُبيبات الكُلى ، بما في ذلك إجابات الأسئلة المتداولة
المعهد الوطني للسكّري والأمراض الهضمية والكلوية، وأمراض الكبيبات National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), Glomerular Diseases: معلومات عامة عن الأمراض الكُبيبيَّة، بما في ذلك دور الكُبيبات في وظائف الكُلى الطبيعيَّة وداء الكُلى المزمن والمتلازمة الكلائيَّة