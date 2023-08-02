خزعَة الكبد

يُمكن إجراء خزعة الكبد عن طريقِ الجلد كإجراء لمرضى العيادات الخارجية.ويستخدم الأطباءُ تخطيط الصَّدى عادةً لتحديد موضع الكبد ولتوجيه الإبرة من أجل الحصول على خزعةٍ من منطقة غير طبيعية،وعندما يحدد الأطباءُ الموضعَ المرغوب فيه للخزعة، يقومون بتخدير جلد الشخص وبإدخال إبرة إلى الكبد.تسحب الإبرة معها قطعاً صغيرة من نسيج الكبد في داخلها من بعد إخراجها،

وبعد الحصول على العينة، يبقى الشخص في قسم العيادات الخارجية لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات، وذلك بسبب خطرٍ بسيطٍ في حدوث مُضاعَفات مثل النزف من الكبد.يُمكن أن يبدأ النزف من بعد 15 يوماً من الخزعة، ولذلك يطلب الأطباءُ من الشخص البقاء في مكان لا يبعد عن المستشفى أكثر من ساعةٍ واحدةٍ من قيادة السيارة خلال هذه الفترة.يُمكن أن تُؤدِّي المُضاعفات المتعلِّقة بخزعة الكبد، وإن كانت نادرة، إلى مشاكل خطيرة، حيث يقضي 1 من كل 10 آلاف شخص نحبهم بسبب هذا الإجراء.من الشائع بعد خزعة الكبد أن يحدث ألم خفيف في الجزء العلويّ الأيمن للبطن، وهو يمتدُّ أحيانًا إلى الكتف الأيسر، ويجري التخفيف منه عن طريق المُسكِّنات عادةً.