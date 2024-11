التهاب الكبد C الحاد

اختبارات الدَّم

يشتبه الأطبَّاء بالتهاب الكبد C الحاد عندما:

يكون لدى المرضى أعراض التهاب الكبد الحاد.

اكتشاف اختبارات الدَّم (اختبارات الكبد) وجود التهابٍ في الكبد (التهاب الكبد).

وجود عوامل خطر عند الأشخاص للإصابة بالتهاب الكبد C.

يبدأ الاختبار بإجراء اختبارات الدَّم عادةً لتحديد مدى جودة عمل الكبد وما إذا كان متضرِّرًا (اختبارات الكبد).تشتمل اختبارات الكبد على قياس مستويات إنزيمات الكبد والمواد الأخرى التي يُنتجها الكبد،

إذا اكتشفت الاختبارات وجود شذوذات في الكبد، تُجرى اختبارات دمويَّة أخرى للتَّحرِّي عن عدوى فيروس التهاب الكبد.يمكن لاختبارات الدَّم هذه اكتشاف أجزاء من فيروسات مُعيَّنة (مُستضدَّات) أجسام مضادة نوعيَّة ينتجها الجسم لمحاربة الفيروس ومواد جينيَّة (RNA أو DNA) للفيروس.

تُجرى اختبارات الدَّم للتَّحرِّي عن أسبابٍ أخرى لالتهاب الكبد.

اختبار مختبري لوحة التهاب الكبد

يُشير وجود الأجسام المُضادَّة لالتهاب الكبد C إلى أنَّ الأشخاص قد أُصيبوا بالتهاب الكبد C في إحدى مراحل حياتهم، ولكنَّهم ليسوا من الضروري أن يكونوا مصابين بالعدوى.يستدعي العثور على أضدادٍ لالتهاب الكبد C إجراء اختبار الحمض النووي الريبي RNA test لالتهاب الكبد C لمعرفة ما إذا كانت العدوى موجودة حاليًّا أو حدثت سابقًا.لا يُؤدِّي وجود مُضادَّات لالتهاب الكبد C إلى الوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد C.(خلافًا لذلك، فإن وجود أضداد لالتهاب الكبد A والتهاب الكبد B يحمي من العدوى في المستقبل بهذه الفيروسات).