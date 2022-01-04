(مُتَلاَزِمَةُ بود-خياري)

تنجم متلازمة بود-خياري Budd-Chiari syndrome عن جلطات دموية تؤدي إلى انسدادٍ كاملٍ أو جزئيّ في جريان الدَّم من الكبد.وقَد يحدث الانسداد في أيِّ مكانٍ من الأوردة الصغيرة والكبيرة التي تنقُل الدَّم من الكبد (الأوردة الكبدية) إلى الوريد الأجوف السفلي.

لا تظهر أيَّة أعراض عند بعض الأشخاص، ولكنَّ يُعاني آخرون من التعب وألَم البَطن والغثيان واليرقان.

يمكن أن يتجمَّع سائلٌ في البطن، وقد يتضخَّم الطُّحال، ويمكن أن يحدث في بعض الأحيان نزفٌ شديدٌ في المريء.

يُمكن أن يكشف تخطيط الصدى الدوبلري وجود تضيُّق أو انسداد في الأوردة.

قد تُستَعمل أدويةٍ لحلِّ أو تقليل حجم الجلطة، أو يمكن صُنع وصلةٍ بين الأوردة تسمح بتجاوز الدَّم للكبد.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الأوعية الدَّموية في الكبد).

تحدث متلازمة بود-خياري عندما تؤدِّي جلطة إلى تضيُّق أو انسداد الأوردة الكبدية التي تنقل الدَّم من الكبد عادةً،

ونتيجةً لعرقلة التروية الدموية من الكبد، يتجمَّع الدَّم في الكبد، ممَّا يؤدِّي إلى تضخُّمه.كما قد يتضخَّم الطحال أيضًا.يؤدي تجمُّع الدَّم (الاحتقان) إلى زيادة ضغط الدَّم في الوريد البابي (الذي ينقل الدَّم إلى الكبد من الأمعاء)،وقد يؤدي هذا الضغطُ المرتفع، والذي يُسمَّى ارتفاع ضغط الدَّم البابي، إلى توسُّع وانفتال الأوردة (الدوالي) في المريء (الدَّوالي المريئيَّة).ويُؤدِّي ارتفاع ضغط الدَّم البابي، بالإضافة إلى تضخُّم وتضرُّر الكبد، إلى تجمُّع السائل في البطن (تُسمَّى الحالة استسقاء البطن).تُسهم الكُلى في حدوث استسقاء البطن، من خلال تسبُّبها في احتباس الماء والملح.

كما قد تمتدُّ الجلطة لتسدَّ الوريد الأجوف السفلي أيضًا (الوريد الكبير الذي ينقل الدَّم من الأجزاء السفليَّة من الجسم، بما فيها الكبد، إلى القلب).قد تحدث الدوالي في البطن قريبًا من سطح الجلد وتصبح مرئيَّة.

ويؤدي التندُّب الشديد في الكبد إلى حدوث (تشمُّع الكبد) في نهاية المطاف.

أعراض متلازمة بود-خياري تخنلف الأعراضُ إلى حدٍّ ما استنادًا إلى ما إذا كان الانسداد يحدث ببطءٍ أو فجأةً، وعادةً ما يحدث الانسداد وتظهر الأعراض بشكلٍ تدريجيٍّ على مدى أشهر.يكُون التعب شائعًا،ويُسبب الكبدُ المُتضخِّم الإيلامَ عند الجسِّ، ويُعاني الأشخاص من ألم البطن.قد يتجمَّع السائل في الساقين ويُسبب تورُّمًا (وذمة)، أو في البطن ويُسبب استسقاءً.قد تحدث دوالي في المريء،وقد تتمزق وتنزف، وبشكل غزيرٍ أحيانًا (انظر النزف المعدي المعوي)، وقد يتقيأ الأشخاص دماً،ويُعدُّ مثلُ هذا النزف من الحالات الطبيَّة الإسعافيَّة.إذا حدث تشمُّع الكبد، يُمكن أن يُؤدِّي إلى فشل الكبد،ويُمكن أن يُسبب فشل الكبد تدهورًا في وظيفة الدِّماغ (الاعتلال الدماغي الكبدي)، ممَّا يؤدي إلى حدوث تخليط ذهنِي وحتى غيبوبة. يحدث الانسداد بشكلٍ مفاجئٍ عند حوالى 20% من الأشخاص.وتميل الانسدادات التي تحدث في أثناء الحمل إلى الظهور فجأة.تكون بعضُ الأَعرَاض متطابقةً مع أعراض الانسدادات التي تحدث تدريجيًا، مثل التعب وتضخُّم الكبد والإيلام عند جسِّه وألَم في الجزء العلوي من البطن.تنطوي الأَعرَاضُ الإضافية على التقيُّؤ وتبدُّل لون الجلد وبياض العينين إلى الأصفر (اليرقان).ويُعدُّ الفشل الشديد في الكبد نادرًا.

تشخيص متلازمة بود-خياري يشتبه الأطباءُ في متلازمة بود-خياري عندَ الأشخاص الذين لديهم أيَّة من المشاكل الآتية: كبد مُتضخّم أو استسقاء البطن أو فشل الكبد أو تشمُّع الكبد عندَ عدم وجود سبب واضح، حتى من بعد الاختبارات

نتائج غير الطبيعية للاختبارات الدَّمويَّة التي تُجرى لتقييم الكبد، بالإضافة إلى حالات تزيد من خطر جلطات الدَّم إذا كانت نتائج اختبارات الكبد غير طبيعيَّة، يستخدم الأطباءُ فحصًا تصويريًا، ويكون تخطيط الصدى الدوبلري عادةً،وإذا كانت النتائجُ غير واضحة، يُستخدَم التصوير بالرنين المغناطيسي للأوعية الدموية (تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي) أو التصوير المقطعي المحوسَب (انظر الفحوصات التصويريَّة للكبد والمرارة). إذا كان الأطباء يُخططون لاستخدام الجراحة أو إجراء لتوسيع وعاء دموي أو إعادة توجيه تدفق الدم، يكون تصوير الأوردة ضروريًا.ولإجراء التصوير الوريدي، تؤخذ صورٌ للأوردة بالأشعة السينية بعد حقن عامل تباين ظليل للأشعة (يظهر في صور الأشعة السينية) في أحد الأوردة في منطقة الأربية. قد تُستخدَم خزعة الكبد لتأكيد التشخيص ولتحديد ما إذا حدث تشمُّع الكبد. اختبار مختبري اختبارات وظائف الكبد

مآل متلازمة بود-خياري إذا بقيَ الوعاء الدموي مسدودًا بشكلٍ كاملٍ، يقضي مُعظم الأشخاص، إذا لم يُعالَجوا، نحبهم بسبب فشل الكبد في غضون 3 سنوات.عندما يكُون الانسداد غير كامل، يكون متوسط العمر المتوقَّع أطول ولكنه يختلف من شخصٍ إلى آخر.