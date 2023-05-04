الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة هو السرطان الذي يبدأ في خلايا الكبد ويكون أكثر شُيُوعًا من سرطانات الكبد الأوَّلية.

تزيد الاصابة بالتهاب الكبد بي أو سي، أو داء الكبد الدهني، أو الإفراط في تناول الكحول من خطر الإصابة بالكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة، وخصوصًا عندَ الأشخاص المصابين بتشمُّع الكبد.

قد يشعرُ الأشخاصُ بألَمٍ في البَطن مع حدوث نَقصٍ في الوَزن ويشعرون بوجود كتلة كبيرة في الجزء الأيمن العلوي من البطن.

يعتمد الأطبَّاء في التَّشخيص على نتائج الاختبارات الدَّمويَّة واختبارات التصوير.

يؤدي هذا النوع من السرطان إلى الوفاة عادةً ما لم يَجرِ تشخيصه في وقتٍ مبكِّر.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن أورام الكبد).

تُعدُّ الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة النوعَ الأكثر شُيُوعًا من السرطانات التي تتكوَّن في الكبد.وهي تحدث عادةً عندَ الأشخاص الذين يُعانون من تندُّبٍ شديدٍ في الكبد (تشمُّع الكبد).

تكون نسبة الإصابة بالكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة في بعض المناطق من أفريقيا وشرقي آسيا أكبر ممَّا هي عليه في الولايات المتحدة، وتُعدُّ من الأَسبَاب الشائعة للوفاة؛حيث يعاني الكثير من الأشخاص في تلك المناطق من الإصابة بعدوى مزمنة بفيروس التهاب الكبد بي.يؤدي وجودُ هذا الفيروس في الجسم إلى زيادة خطر الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة أكثرَ من 100 ضِعف.ويمكن أن يتسبَّب التهابُ الكبد بي بحدوث تشمُّع الكبد، ولكنَّه قد يؤدي إلى الإصابة بالكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة سواءٌ حدث تشمُّع الكبد أم لم يحدث.كما يزيد تشمُّعُ الكبد النَّاجم عن التهاب الكبد المزمن C أو عن داء الكبد الدهني أو عن الإفراط في تناول الكحول من خطر الإصابة بهذا السرطان؛

وتزيد الإصابة بداء تَرسُّب الأصبغَة الدَّمَوية (اضطراب وراثي يتسبَّب في امتصاص الجسم لكميَّاتٍ كبيرةٍ من الحديد) من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الكبديَّة أيضًا.في داء ترسب الأصبغة الدموية قد يتراكم الحديدُ في الكبد مُلحقًا الضَّرر به.

تنجم الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة عن التعرُّض لمواد مُعيَّنة مُسبِّبة للسرطان (مُسرطِنات) في بعض الأحيان.يكون الطعامُ في المناطق شبه الاستوائية التي تنتشر فيها الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة ملوثًا عادةً بمواد مُسرطِنة تُسمَّى الأفلاتوكسينات aflatoxins، وهي المواد التي تنتجها أنواع مُعينَّة من الفطريَّات.

بينما يكون انتشار الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة في أمريكا الشمالية وأوروبا ومناطق جغرافيَّة أخرى أقل شيوعًا، ويكون السبب الأكثر شيوعًا لحدوثها هو التهاب الكبد المزمن C.كما قد يؤدِّي تشمُّع الكبد، ويُعدُّ أكثرها شيوعًا تشمع الكبد الطويل الأمد والمرتبط بالتهاب الكبد المزمن سي أو بـ داء الكبد الدهني أو بـ إدمان تناول الكحول؛ إلى الإصابة بالكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة.وتكون نسبة الخطر أقل عند وجود إصابة بالتهاب الأقنية الصفراوية الصفراوي الأوَّلي مقارنةً بأنواعٍ أخرى من تشمُّع الكبد.

أعراض الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة في معظم الحالات، لا توجد أعراض للكارسينومة الخلوية الكبدية قبل التَّشخيص، وتُكتشف الأورام في أثناء الفحوص الروتينيَّة.تبدأ الأعراضُ عادةً بالشعور بألمٍ في البطن وحدوث نقصٍ في الوزن وإمكانيَّة الشعور بكتلة كبيرة في الجزء الأيمن العلوي من البطن.قد تتفاقم حالة الأشخاص المصابين بـ تشمُّع الكبد منذ فترة طويلة بشكلٍ غير متوقَّع.ويمكن أن تحدثَ حُمَّى.تبدأ الأعراضُ الأولى في بعض الأحيان بشعورٍ مفاجئٍ بالألم في البطن وحدوث صدمة (انخفاض خطير في ضغط الدَّم) ناجمين عن حدوث تمزُّق أو نزف من السرطان.

تشخيص الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة الفحص السريري

اختبارات الدَّم والتصوير يَصعُبُ اكتشافُ الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة في وقتٍ مبكِّرٍ، لأنَّ الأعراض في البداية لا توفِّر الكثير من الأدلَّة.يمكن أن يشتبه الطبيبُ في وجود هذه الحالة السرطانيَّة إذا شعرَ بوجود تضخُّم في الكبد أو عند اكتشاف اختبار التصوير وجود كتلة في الجزء العلوي الأيمن من البطن أثناء إجراء الفحص لسببٍ آخر، وخصوصًا عند الأشخاص المصابين بـ تشمُّع الكبد طويل الأمد؛إلَّا أنَّ برامج الفحص تُمكِّن الأطبَّاء من اكتشاف هذا السرطان قبل ظهور الأعراض غالبًا. ينبغي عند الاشتباه بوجود إصابةٍ بالكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة القيام بما يلي: إجراء اختبارات دمويَّة لقياس مستويات البروتين الجنيني ألفا (AFP): حيث ينتج الجنين هذا البروتين عادةً، وتنخفض مستوياته بشكلٍ ملحوظٍ عند بلوغ الطفل عامه الأوَّل.تكون مستوياته مرتفعة عند حَوالى 50% من الأشخاص المصابين بالكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة.

الفحص السريري : يقوم الأطباء بجسِّ الجزء الأيمن العلوي من البطن للتَّحرِّي عن وجود تضخُّم أو كتلة في الكبد.يمكن وضع السمَّاعة فوق موضع الكبد للتَّحرِّي عن الأصوات الصادرة عن السرطان؛فمثلًا، يسمعون في بعض الأحيان أصوات جريان سريع (لغط كبدي، ناجم عن جريان الدَّم السريع في الأوعية الدَّمويَّة داخل السرطان) أو أصوات صرير (احتكاك، وهو يعود إلى احتكاك السرطان بسطح الكبد والبُنى المحيطة به).

وقد يلجأ الأطبَّاء إلى استعمال اختبارات التصوير: مثل تخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للبطن وذلك للتَّحرِّي عن الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة.يميل التصوير المقطعي المحوسَب والتصوير بالرنين المغناطيسي إلى أن يكونا أكثر دقَّةً من تخطيط الصدى.قد يَجرِي حقن عامل ظليل في الوريد قبل القيام بالتصوير المقطعي المحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي،يُساعد العاملُ الظليل على تسهيل مشاهدة التَّشوُّهات في حال وجودها. يمكن تأكيدُ التشخيص من خلال فحص خزعةٍ من الكبد (استئصال عيِّنة صغيرة من أنسجة الكبد بواسطة إبرة لفحصها تحت المجهر) إذا استمرَّ عدم وضوح التشخيص.ولتحسين فرص الحصول على الأنسجة السرطانية، يلجأ الأطباء في كثير من الأحيان إلى تخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المحوسَب لتوجيه موضع إبرة الخزع.يكون خطر حدوث نزفٍ أو إصابةٍ أخرى أثناء اختزاع الكبد قليلًا عادةً. تحديد المرحلة يعمل الأطبَّاءُ بعد تشخيص الإصابة بالسرطان على تحديد مدى حجمه والتَّحرِّي عن انتقاله إلى البُنى المجاورة أو إلى أجزاءٍ أخرى من الجسم.ويمكن لاختبارات التصوير المُستَعملة في التَّشخيص أن توفِّر بعضًا من هذه المعلومات. يجري تصنيفُ السرطان بدءًا من المرحلة الأولى (ورم واحد لم ينتقل) إلى المرحلة الرابعة (انتقال إلى أجزاء بعيدة من الجسم).يُساعد تصنيف المراحل الأطباءَ على تحديد نوع المعالجة وتقدير مدَّة البقاء على قيد الحياة. التحرّي والاستقصاء يُجرى التخطيط بالصدى لفحص الأشخاص المصابين بـ التهاب الكبد بي للتَّحرِّي عن سرطان الكبد في بعض مناطق انتشار فيروس التهاب الكبد B.قد يعمل الأطبَّاء على إجراء فحصٍ دوريٍّ للأشخاص المصابين بتشمُّع الكبد، بغضِّ النَّظر عن سبب الإصابة به.ينطوي التحرّي عادةً على التصوير بتخطيط الصدى كل 6 أو 12 شهرًا، وأحيَانًا قياس مستوى AFP.

علاج الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة الجراحة أو زرع الكبد

الاجتثاث بالتَّردُّدات الرَّاديويَّة أو الإصمام الكيميائي، أو المُعالجَة الشعاعيَّة الدَّاخليَّة

العلاج الكِيميائي والعلاج المناعي تختلف معالجة الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة باختلاف مدى انتشارها.ذلك أنَّه يمكن معالجة الأورام الصغيرة المُقتصرة على الكبد بإجراء زراعة للكبد. يقتصر الأمل في حدوث الشفاء على إجراء زرعٍ للكبد أو استئصالٍ جراحيٍّ للسرطان؛إلَّا أنَّ السرطان يعود غالبًا بعد استئصاله جراحيًا.كما قد يكون من المُتعذِّر إجراء استئصالٍ للسرطان عند الأشخاص المصابين بـ تشمُّع الكبد نتيجة الضرر الكبير الذي يُعاني منه الكبد. أمَّا في حال تعذُّر إجراء زرعٍ أو جراحةٍ أو خلال فترة الانتظار السابقة لإجراء زرع فيمكن استعمال المُعالجات التي تُركِّز على الورم والمناطق المحيطة به.قد تساعد هذه المُعالجَاتُ على إبطاء نموِّ السرطان وتخفيف الأَعرَاض؛فمثلًا، قد يقوم الأطبَّاء بحقن مادة كيميائيَّة لتخريب الخلايا السرطانيَّة في الأوعية الدَّمويَّة المُغذِّية للسرطان؛أو قد يستعملون معالجاتٍ تعمل من خلال تطبيق طاقة على الخلايا السرطانيَّة، ومن ثمّ تدميرها.وفيما يلي ثلاثة أنواع من هذه العلاجات: الاجتثاث بالتردُّدات الراديويَّة (الذي يستعمل الطاقة الكهربائية)

الإصمام الكيميائي Chemoembolization (الذي يستعمل المعالجة الكيميائية)

المُعالجة الشعاعيَّة الداخليَّة الانتقائيَّة (والذي يستعمل الإشعاع) إلَّا أنَّ هذه المُعالجَات لا تخرِّب جميع الخلايا السرطانيَّة. ويمكن حقن عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة في الوعاء الدموي الذي يغذي الورم (يُدعى ذلك الإصمام الكيميائي)؛فعلى سبيل المثال، يمكن حقن عقاقير العلاج الكيميائي في الوريد أو في الشريان الكبدي.يؤدي حقنُ عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة مباشرة في الشريان الكبدي إلى إيصال كمية كبيرة من العقاقير إلى الخلايا السرطانيَّة في الكبد مباشرةً.ويكون استعمالُ دواء المُعالجة الكِيميائيَّة (سورافينيب) فعَّالًا في معالجة الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة .يجري حاليًا استخدام عقاقير العلاج الكيميائي الأخرى عند بعض الأشخاص المصابين بهذا السرطان (مثل لينفاتينيب، وريجورافينيب) وبعض المشاركات التي تتضمن عقاقير العلاج المناعي (مثل تريميليموماب مع دورفالوماب، أو أتيزوليزوماب مع بيفاسيزوماب).

مآل الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة لا تستمرُّ حياة معظم الأشخاص المصابين بالكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة أكثر من بضع سنوات لأنَّه يُكتَشفُ في مرحلةٍ متأخرة.يؤدي الفحصُ والكشف المُبكِّر إلى مآلٍ أفضل.يمكن إجراء زرعٍ للكبد أو الاستئصال الجراحي إذا كان حجم السرطان صغيرًا ولم ينتقل، ممَّا يُوفِّر للشخص فرصةً للعيش عدَّة سنواتٍ.