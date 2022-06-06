الذَّبحَة Angina

يمكن للتصوير المقطعي بحزمة إلكترونية الكشف عن كمية رواسب الكالسيوم في الشرايين التاجية.تتناسب كميةُُ الكالسيوم الموجودة (حَرز الكالسيوم) تقريبًا مع احتمال إصابة الشخص بالذبحة الصدرية أو بنوبة قلبية؛إلَّا أنَّه ونتيجة لاحتمال وجود رواسب الكالسيوم حتى عند الأشخاص الذين لا تكون شرايينهم مُتضيِّقة بشدَّة، فإن النتيجة تكون بأنَّه لا يمكن التنبُّؤ بشكل موثوق بالحاجة إلى التدخل التاجي عبر الجلد PCI أو التطعيم بمجازة الشريان التاجي CABG.قد يأخذ الأطباء بعين الاعتبار استخدام التصوير المقطعي المحوسب بالحزمة الإلكترونية كأداة للتحرِّي عند الأشخاص المُعرَّضين لخطرٍ مُتوسِّطٍ للإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي، والأشخاص الذين تظهر لديهم أعراض دَاء الشِّريَان التاجي دون أن يقدم اختبار الجهد لديهم نتيجة حاسمًة، وبعض الأشخاص الذين تظهر لديهم أعراض غير نموذجية لداء الشريان التاجي.يُنصَحُ بعدم استعمال التصوير المقطعي بالحزمة الإلكترونية لفحص جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعراض التي يشتكون منها، ويعود ذلك جزئيًا إلى أنه يعرّض الأشخاص إلى القليل من الإشعاع.

يستعملُ التصويرُ المقطعي المُحوسب بصف مُتعدِّد الكواشف Multidetector row CT أو تصوير الأوعية المقطعي المحوسب ماسحًا مقطعيًّا شديد السرعة مع الكثير من أجهزة الكشف الصغيرة التي يمكنها كشف تضيُّق الشريان التاجي بِدقَّة.هذه التقنيَّة غير جراحية ودقَّتها شديدة في استبعاد تضيُّق الشريان التاجي كمصدرٍ للأعراض عندَ الشخص (لاسيَّما عند الأشخاص العاجزين عن إجراء اختبار الإجهاد، أو كانت نتيجة اختبار الإجهاد عندهم غير حاسمة).كما يمكن استعمالُها لمعرفة ما إذا كانت الدَّعامة (الشبكة) أو طُعم المجازة مسدوداً، ولإظهار التشريح الوريدي التَّاجي والقلبي، وللتَّحرِّي عن احتواء العصائد على الكالسيوم؛إلَّا أنَّه يتعذَّر استعمالُ هذه التقنية عند النساء الحوامل أو عند الأشخاص غير القادرين على حبس أنفاسهم لفترةٍ تتراوح بين 15-20 ثانية ثلاث أو أربع مرّات في أثناء الإجراء.ونتيجة لتعذُّر إجراء الاختبار بشكل جيّد إذا كان خفقان القلب سريعًا، ينبغي إعطاء الأشخاص الذين يزيد مُعدَّل نبضان القلب عندهم على 65 ضربة في الدقيقة أدويةً لإبطاء مُعدَّل ضربات القلب أيضًا.لا يمكن إجراءُ الاختبار عندَ الأشخاص الذين يعجزون عن تحمُّل استعمال مثل هذه الأدوية، أو يكون مُعدَّل نبضان قلوبهم بطيئًا.كما يَتعرَّض الأشخاصُ لكميات كبيرة من الإشعاع.

يكون لتصوير القلب بالرنين المغناطيسي دورٌ في تقييم حالة القلب والأوعية الكبيرة الخارجة منه (الشريان الأبهر والشرايين الرئوية).يُجنِّبُ استعمالُ هذه التقنية حدوثَ أيَّ تعرُّضٍ للإشعاع.يمكن اللجوءُ إلى التصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم تضيُّق الشرايين وقياس غزارة جريان الدَّم في الشرايين التاجية وفحص مدى سلامة تغذية القلب بالأكسجين عند الأشخاص المُصابين بدَاء الشِّريَان التاجي.كما يمكن اللجوءُ إلى التصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم شذوذات حركة جدار القلب في أثناء الإجهاد (والتي قد تشير إلى ضُعف إمدادات الدَّم إلى تلك المنطقة) ومدى تعافي مناطق عضلة القلب التي تضرَّرت من نوبة قلبية (اختبار العَيُوشِيَّة testing viability).