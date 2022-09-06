يُقدَّر أنَّ ما بين 1 إلى 3 لكل 100,000 من الرِّياضيين الشباب الذين يبدون بصحة جيدة يُصابون بشكلٍ مفاجئ بعدم انتظام القلب، ويموتون فجأةً في أثناء ممارسة الرياضة.ويُصَاب الذكور أكثر من الإناث بنسبة 10 مرَّات عادة.قد يكون لاعبو كرة السلة وكرة القدم في الولايات المتَّحدة ولاعبو كرة القدم في أوروبا في خطرٍ أكبر.
أسباب الموتُ القلبي المفاجئ عندَ الرياضيين
بشكلٍ عام، تعدُّ أسبابُ الموت المفاجئ في أثناء ممارسة الرياضة مختلفة جدًّا في الرياضيين الشباب عمَّا هي عليه في الرياضيين الأكبر سنًّا.ولكن، عند جميع الرياضيين، يمكن للربو، وضربة الشمس، واستخدام العقاقير الترويحية التي تعزِّز الأداء أو العقاقير الترويحية أن تفضي إلى الوفاة بسبب اضطرابات نظم القلب المفاجئة.
الرياضيُّون الشَّباب
بالنسبة للرياضيين الشباب، تحدث معظم حالات الموت القلبي المفاجئ عند الأشخاص الذين ليس لديهم شذوذ في بنية القلبب.في حال وجود شذوذ في بنية القلب، فإن السبب الأكثر شيوعًا هو التسمُّك غير الطبيعي لعضلة القلب (اعتلال عضلة القلب الضَّخامي).
وقد تسبِّب اضطراباتُ القلب الأخرى الموجودة منذ الولادة، مثل مُتلازمة QT الطَّويلة أو مُتلازمة بروغادا التي تسبِّب اضطراب نظم القلب،وقد تسبب أيضًا الموتَ المفاجئ لدى الرياضيين الشباب.
وفي حالاتٍ أقلّ شيوعًا، قد يكون تضخُّم القلب غير المكتشف (اعتلال عضلة القلب التوسُّعي dilated cardiomyopathy) موجودًا لدى شخص شاب ليس لديه أعراض، وقد يموتُ هذا الشخصُ فجأة في أثناء أو بعدَ ممارسة رياضة عنيفة.يمكن لالتهاب عضلة القلب الذي ينجم عادةً عن عدوى فيروسية أن يسبب تضخم القلب وعدم انتظام ضربات القلب، مثل تسرع القلب البطيني، مما يؤدي إلى الوفاة القلبية المفاجئة.
قد تتسبّب شذوذات الشرايين التاجية (داء الشريان التاجي)، خاصةً عندما يسلك أحد الشرايين مسارًا غير طبيعي عبر عضلة القلب، وليس فوقها، أيضًا في موت الرياضيين المفاجئ عندما يقطع الضغط جريان الدم إلى القلب في أثناء التمرين.
يمكن للرياضيين الشباب الذين يعانون من حالات موروثة تُسبِّبُ ضعفًا في جدار الشريان الأبهر (الشريان الرئيسي الذي ينطلق من القلب)، مثل مُتلازمة مارفان، أن يُصابوا بتمزُّق (تسلخ الأبهر) أو انتفاخ (أم دم أبهريَّة) والذي قد يتمزَّق ويؤدي إلى نزفٍ شديد وموت مفاجئ.
وفي حالاتٍ نادرة، قد يحدث لدى الرياضيين الشباب النَّاحلين اضطرابات مفاجئة في نظم القلب أيضًا إذا تعرَّضوا لضربة مباشرة وقوية على منطقة القلب (ارتجاج القلب)، حتى عندما لا يكون لديهم اضطرابٌ في القلب؛فالضربةُ غالبًا ما تنطوي على قذفٍ سَريع الحركة مثل البيسبول، أو قرص الهوكي، أو كرة لاكروس أو الاصطدام بلاعبٍ آخر.
الرياضيُّون كبار السنّ
في الرياضيين الأكبر سنًّا، يكون السببُ الأكثر شُيُوعًا هو:
وفي بعض الأحيان، يكون اعتلال عضلة القلب الضخامي أو داء صمام القلب هو السبب.
أعراض الموتُ القلبي المفاجئ عندَ الرياضيين
يكون لدى بعض الرياضيين علامات تحذيريَّة، مثل الإغماء أو ضيق النفُّس.ولكن، في كثير من الأحيان، لا يميِّز الرياضيون هذه الأَعرَاضَ أو يبلِّغون عنها، وتكون العلامةُ الأولى هي توقُّف التنفُّس الفُجأئي والانهيار (الوَهَط).
تحري خطر الموتُ القلبي المفاجئ عندَ الرياضيين
التحرِّي قبلَ ممارسة الرياضة أو المشاركة في التمارين
يجري تحرِّي الأشخاص عادةً من قِبل الطبيب قبل البدء ببرنامج التمارين.حيث يقوم الأطباء بتحرِّي أولئك الذين لديهم اضطرابات طبِّية، وأولئك الذين لا يعتقدون أنَّ لديهم أيّة اضطرابات طبِّية أيضًا.ينبغي فحصُ الأشخاص الذين لا يعانون من اضطراباتٍ طبية معروفة، لأنَّ بعضَ الاضطرابات الخطيرة لا تسبِّب مشاكلَ حتى يمارس الشخصُ نشاطًا رياضيًا.تجري إعادةُ تقييم المرضى في الولايات المتّحدة كلَّ سنتين (إذا كانوا بسن المدرسة الثانوية) أو كلَّ 4 سنوات (إذا كان بعمر الجامعة أو أكثر)؛في أوروبا، يتكرَّر الفحصُ كل عامين بغضّ النظر عن عمر الرياضي؛
حيث يسأل الأطباءُ دائمًا الأشخاص أسئلةً معيَّنة، ويَقومون بالفَحص السَّريري، لكنَّهم لا يطلبون اختباراتٍ إلاَّ عندما يبلغ الشخص عن أَعرَاض تستدعي القلق.وتركِّز الأسئلةُ على ثلاثة مجالات:
الأعراض مثل الألم أو الانِزعَاج في الصدر، والإغماء أو الغشي، والتعب، وصعوبة التنفُّس، لاسيَّما عندما تحدث هذه الأَعرَاضُ خلال ممارسة الرياضة المكثَّفة
التاريخ العائلي، لاسيَّما أي تاريخ لأفراد الأسرة الذين أُغميَ عليهم أو ماتوا في أثناء ممارسة الرياضة، أو الذين ماتوا فجأة قبل بلوغ 50 عامًا من العمر تقريبًا
استخدام عقاقير محددة لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية، أو تعزز الأداء، أو محظورة
يركِّز الفَحصُ السَّريري على التسمُّع إلى القلب بسمَّاعة طبية بحثًا عن النفخات القلبيَّة التي تشير إلى اضطرابٍ قلبي محتمل، وقياس ضغط الدَّم والشخص مستلقٍ، ثم بعدَ أن يَقِف.
وبالنسبة إلى الأشخاص الأصغر سنَّا، لا يقوم الأطباءُ عادة بإجراء أية اختبارات ما لم يُكتَشف شيءٌ غير طبيعي في تاريخ الشخص أو يُوجَد في أثناء الفَحص السَّريري.ولا يعدُّ الاستخدام الروتيني لمخطّط كهربائيَّة القلب كفحصٍ للرياضيين الشباب أمرًا عمليًّا في الولايات المتَّحدة.ولكن، إذا كانت النتائجُ تشير إلى مشكلة في القلب، يجري الأطباء تخطيطًًا لكهربيَّة القلب أو تخطيطَ صدى القلب أو كليهما عادة.
وبالنسبة إلى الأشخاص فوق سنّ 35، قد يجري الأطباءُ أيضًا تخطيطًا لكهربيَّة القلب واختبارات الإجهاد قبلَ الموافقة على ممارسة تمارين مكثّفة.
وإذا اكتُشفَ اضطرابٍ في القلب، قد يحتاج الشخصُ إلى التوقُّف عن المشاركة في الرياضات التنافسية، والخضوع لمزيد من الاختبارات.كما ينبغي ألاَّ يشاركَ بعضُ الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الشديدة، مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي، في الرياضات التنافسيَّة.ولكن، فإنَّ معظمَ الأشخاص الذين يعانون من داء القلب قد يشاركون في الرياضات غير التنافسيَّة.يرتبط النشاطُ المتزايد مباشرة بتحقيق نتائج صحِّية أفضل، مثل انخفاض مستويات الكوليسترول "السيِّئ" (البروتينات الشحميَّة منخفضة الكثافة)، والوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وتقليل الدُّهون في الجسم.ولذلك، يجري تضمينُ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بشكلٍ روتيني في خطط الرعاية للأشخاص الذين يعانون من معظم أشكال أمراض القلب (إعادة التأهيل القلبي).
هل تعلم...
علاج الموتُ القلبي المفاجئ عندَ الرياضيين
إنعاش
إذا توقَّف الأشخاص عن التنفُّس وحدث الوهط أو الانهيار collapse، فالعلاجُ الفوري يكون بـ:
الإنعاش القلبي الرئوي Cardiopulmonary resuscitation (CPR)
استخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي إذا كان متاحًا
الاستمرار بالإنعاش في قسم الطوارئ.وإذا بقيَ الشخصُ على قيد الحياة، يقوم الأطباءُ بمُعالَجَة الحالة التي تسبَّبت في اضطراب النظم.وفي بعض الأحيَان، يزرع الأطباءُ جهاز مزيل رجفان ناظم للقلب، وهو يراقب باستمرار نظمَ القلب لدى الشخص، ويطبِّق صدمةً لإعادة النظم إلى وضعه الطبيعي إذا لزمَ الأمر.
مُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي: استعادة النظم القلبي الطبيعي
مزيلُ الرجفان الخارجي الآلي automated external defibrillator هو جهاز يمكنه كشف وتصحيح نوعٍ من اضطرب نظم القلب يُسمَّى الرجفان البطيني ventricular fibrillation،ويسبِّب الرجفانُ البطيني توقُّفَ القلب cardiac arrest،
من السَّهل استعمال أجهزة مُزيلات الرَّجفان الخارجي الآلي،ويُوفِّر الصليب الأحمر الأمريكي ومنظمات أخرى دوراتٍ تدريبيَّة حول استعمال أجهزة مُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي،لا تستغرق معظم الدورات التدريبية سوى بضع ساعات؛ ولكن من الممكن استخدام جهاز مُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي حتى لو لم يسبق للشخص المشاركة في دورة تدريبية.هناك بعض الاختلافات في طريقة استعمال أجهزة مُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي،تُدون التعليمات على جهاز مزيل الرَّجفان الخارجي الآلي، كما تتضمن معظم أجهزة مزيل الرجفان الخارجي الآلي الحديثة تعليمات صوتية لتوجيه المستخدم في كل خطوة.تتوفر أجهزة مزيل الرجفان الخارجي الآلي في الكثير من أماكن التَّجمُّع العامة، مثل الملاعب الرياضية، والمطارات، وقاعات الحفلات.قد يرغب الأشخاص الذين أخبرهم الطبيب إنَّ هناك احتمال في تعرُّضهم للرَّجفان البطيني ولكن ليس لديهم مزيلٌ للرَّجفان مزروع؛ في شراء مُزيلٍ للرَّجفان الخارجي الآلي من أجل استخدامه في المنزل من قبل أفراد العائلة، الذين ينبغي أن يتدربوا على استعماله.
للمَزيد من المعلومات
يمكن للمصدر التالي باللغة الإنجليزية أن يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.
Nick of Time Foundation: تعمل هذه المنظمة على زيادة معدل النجاة من السكتة القلبية المفاجئة دون غياب الوعي، والتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي "باليدين فقط"، والمطالبة بوجود أجهزة تنظيم ضربات القلب في جميع الأماكن العامة، وتسهيل حصول الرياضيين الشباب على اختبارات التحري.