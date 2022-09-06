الموتُ القلبي المفاجئ عندَ الرياضيين

بالنسبة للرياضيين الشباب، تحدث معظم حالات الموت القلبي المفاجئ عند الأشخاص الذين ليس لديهم شذوذ في بنية القلبب.في حال وجود شذوذ في بنية القلب، فإن السبب الأكثر شيوعًا هو التسمُّك غير الطبيعي لعضلة القلب (اعتلال عضلة القلب الضَّخامي).

وقد تسبِّب اضطراباتُ القلب الأخرى الموجودة منذ الولادة، مثل مُتلازمة QT الطَّويلة أو مُتلازمة بروغادا التي تسبِّب اضطراب نظم القلب،وقد تسبب أيضًا الموتَ المفاجئ لدى الرياضيين الشباب.

وفي حالاتٍ أقلّ شيوعًا، قد يكون تضخُّم القلب غير المكتشف (اعتلال عضلة القلب التوسُّعي dilated cardiomyopathy) موجودًا لدى شخص شاب ليس لديه أعراض، وقد يموتُ هذا الشخصُ فجأة في أثناء أو بعدَ ممارسة رياضة عنيفة.يمكن لالتهاب عضلة القلب الذي ينجم عادةً عن عدوى فيروسية أن يسبب تضخم القلب وعدم انتظام ضربات القلب، مثل تسرع القلب البطيني، مما يؤدي إلى الوفاة القلبية المفاجئة.

قد تتسبّب شذوذات الشرايين التاجية (داء الشريان التاجي)، خاصةً عندما يسلك أحد الشرايين مسارًا غير طبيعي عبر عضلة القلب، وليس فوقها، أيضًا في موت الرياضيين المفاجئ عندما يقطع الضغط جريان الدم إلى القلب في أثناء التمرين.

يمكن للرياضيين الشباب الذين يعانون من حالات موروثة تُسبِّبُ ضعفًا في جدار الشريان الأبهر (الشريان الرئيسي الذي ينطلق من القلب)، مثل مُتلازمة مارفان، أن يُصابوا بتمزُّق (تسلخ الأبهر) أو انتفاخ (أم دم أبهريَّة) والذي قد يتمزَّق ويؤدي إلى نزفٍ شديد وموت مفاجئ.

وفي حالاتٍ نادرة، قد يحدث لدى الرياضيين الشباب النَّاحلين اضطرابات مفاجئة في نظم القلب أيضًا إذا تعرَّضوا لضربة مباشرة وقوية على منطقة القلب (ارتجاج القلب)، حتى عندما لا يكون لديهم اضطرابٌ في القلب؛فالضربةُ غالبًا ما تنطوي على قذفٍ سَريع الحركة مثل البيسبول، أو قرص الهوكي، أو كرة لاكروس أو الاصطدام بلاعبٍ آخر.