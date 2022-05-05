هناك أدلَّةٌ قويَّة على أنَّ الاستِهلاك المُنتظَم للخُضار والفاكهة يُمكن أن يُقلِّل من خطر مرض الشرايين التَّاجية،ولكن، من غير الواضح ما إذا كانت الفاكهة والخُضار تبدو مُفيدةً بسبب المواد الكيميائية النباتية (phytochemicals) التي تحتوي عليها، أو ما إذا كان الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الفاكهة والخُضار يتناولون أيضًا كميات أقل من الدهون المُشبَعة ويكونون أكثر ميلاً لتناول الألياف والفيتامينات؛ومع ذلك، يبدو أنَّ المواد الكيميائية النباتية التي تُسمَّى الفلافونويدات flavonoids (في العِنَب الأحمر والأرجوانيّ والنبيذ الأحمر والشاي الأسوَد والبيرة الدَّاكِنة) هي مواد وقائيَّةً بشكلٍ خاصّ.قد تُساعِدُ التَّراكِيزُ العالية في النَّبيذ الأحمر على تفسير الانخفاض النسبيّ في حالات مرض الشرايين التاجيَّة عند الفرنسيين، على الرغم من أنَّهم يستخدمون التَّبغ ويستهلكون الدُّهون أكثر ممَّا يفعله الأمريكيُّون،ولكن، لم تُبرهِن أيَّة دراسة على أنَّ تناوُل الطعام الغنيّ بالفلافونويدات أو استخدام المُكمِّلات بدلاً من الأطعِمة يقِيانِ من التصلُّب العصيديّ.

قد تُقلِّلُ الزِّيادة في مُحتوى الألياف في أنواعٍ مُعيَّنةٍ من الخُضار من الكولسترول الكلِّي، وقد تُقلِّلُ من سكَّر الدَّم ومُستويات الأنسُولين،ولكنَّ الاستهلاكَ المُفرِط للألياف يُؤثِّرُ في امتِصاص معادن وفيتامينات مُعيَّنة،وبشكلٍ عام، تكُون الأطعِمة الغنيَّة بالفلافونويدات والفيتامينات غنيَّة بالأليافِ أيضًا.

الدُّهُون هي جزء أساسيّ في النظام الغذائي،وتُعدُّ فكرة أنَّ تناوُل كمية أقّل من الدُّهون مُهمَّة للنظام الغذائيّ الصحِّي صحيحةً جزئيًا، وذلك لأنَّ نوع الدُّهون يُمارِسُ دورًا أيضًا.تنطوي الأنواع الرئيسيَّة للدُّهون على:

الدُّهون المُشبَعة والمتحولة

الدُّهون غير المشبعة (مُتعدِّدة اللاإشبَاع polyunsaturated وأُحادِيَّة اللاإشبَاع monounsaturated - انظُر أنواع الدُّهون)

قد تكون الدهون سائلةً أو صلبةً في درجة حرارة الغرفة،وتميلُ الدُّهون السائلة أو الليِّنة، مثل الزيوت وبعض أنواع السمن النباتيّ، إلى أن تكون غنيَّة بالدُّهون مُتعدِّدة اللاإشبَاع polyunsaturated وأحادِيةَّ اللاإشبَاع monounsaturated؛بينما تميلُ الدهون الصلبة، مثل الزبدة والسمن shortening، إلى أن تكون غنيَّة بالدُّهون المشبَعة والمتحولة.تُعدُّ الدُّهون المشبَعة والمتحولة أكثر ميلاً للتسبُّب بالتصلُّب العصيديّ،ولذلك، ينبغي التقليلُ من كمية الدُّهون المشبَعة والمتحولة في النِّظام الغذائيّ قدرَ الإمكان، واختيار الأطعِمة التي تحتوي على دُهون أُحادِيَّة اللاإشباع أو مُتعدِّدة اللاإشبَاع بدلاً منها.تُوجَد الدهونُ المشبعة والمتحولة في اللحوم الحمراء والكثير من الوجبات السريعة والطعام غير الصحِّي ومُنتجات الألبان كاملة الدَّسم (مثل الجبنة والزبدة والقشدة) وقوالب السمن،ولكن، تبقى الأدلَّة على مخاطر الدهون المتحولة الطبيعيَّة غير واضحةً.تُوجد الدُّهون أُحاديَّة اللاإشبَاع في زيت الكانولا canola وزيت الزيتون وفي السمن السَّائل من دُون دهن متحول والمُكسَّرات والزيتون،وتُوجَدُ الدُّهون مُتعدِّدة اللاإشبَاع في المُكسَّرات والبذور والزيوت والمايُونيز.

هناك نوعان من الدُّهون مُتعدِّدة اللاإشبَاع أساسيَّان للنظام الغذائيّ الصحِّي وهُما دهون أوميغا 3 ودهون أوميغا 6،وتُوجد دُهون أوميغا 3 في الأسماك الدهنية مثل السَّلمون وبيوض أوميغا 3 وزيت الكانُولا والجوز،بينما تُوجد دُهون أوميغا 6 في بعض المُكسَّرات والبذور والعُصفر safflower ودوَّار الشَّمس وزيوت الذرة.

يمكن أن يُساعِد اتباع نظام غذائي صحِّي على التقليلِ من خطر التصلُّب العصيديّ،ولكن، من غير الواضح بشكلٍ جيِّدٍ ما إذا كان تزويد النظام الغذائيّ بمُكمِّلاتٍ مثل الفيتامينات والمواد الكيميائيَّة النباتيَّة والمعادن النزرة أو تَميم الإنزيم Q10، يُساعِدُ على التقليل من الخطر أيضًا.