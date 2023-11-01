لا يُسبب قلس الأبهر المعتدل أية أعراض أخرى غير نفخة القلب المميزة (صوت قلبي غير طبيعي) التي يمكن للطبيب سماعها (بواسطة السماعة الطبية) في كل مرة يسترخي فيها البطين الأيسر.يمكن أن تظهر الأعراض عند المرضى الذين يعانون من قلس شديد عندما يحدث فشل القلب لديهم.

تؤدي الإصابة بفشل القلب إلى ضيق في التنفُّس في أثناء بذل مجهود.كما يؤدي الاستلقاء، وخاصة في الليل، إلى زيادة صعوبة التنفُّس أيضًا.في حين يسمح الجلوس بإزاحة السوائل المتراكمة في الجزء العلوي من الرئتين، واستعادة التنفُّس الطبيعي.يعاني حَوالى 5٪ من الأشخاص المصابين بقلس الأبهر من ألم في الصدر بسبب عدم كفاية إمدادات الدَّم إلى عضلة القلب (ذبحة صدرية)، وخاصة في أثناء الليل.

يكون النبض في البداية قويًا ثم يضعف سريعًا بسبب تسرب الدم إلى الوراء من خلال الصمام الأبهري إلى داخل القلب (النبض المنخمص collapsing pulse)، ممَّا يؤدِّي إلى انخفاض ضغط الدَّم بشكل حاد.