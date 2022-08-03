لمحة عامّة عن أعراض القلب والأوعية الدموية

تسمّى الاضطراباتُ التي تصيب القلب أو الأوعية الدموية اضطراباتِ القلب والأوعية الدموية.وتُقسَم اضطراباتُ القلب والأوعية الدموية هذه عادةً إلى:

اضطرابات القلب (cardiac disorders): تصيب اضطرابات القلب القلب، وصِماماته، والأوعية الدموية التي تزود عضلة القلب بالدم (الشرايين التاجية coronary arteries).

اضطرابات الأوعية الدموية المحيطية: تصيب اضطراباتُ الأوعية الدموية المحيطيَّة الأوعيةَ الدموية في الذراعين والساقين والجذع (باستثناء الأوعية الدموية التي تزوِّد القلب بالدم).

وتسمَّى الاضطراباتُ التي تصيب الأوعيةَ الدموية التي تزوّد الدماغ بالدم الاضطرابات الدماغية الوعائيَّة.والسكتة الدماغية مثالٌ على ذلك.

لا يوجد عَرَضٌ وحيد من الأعراض يشير وحدَه إلى وجود اضطراب في القلب، ولكن تشير بعضُ الأَعرَاض إلى إمكانية وجود اضطراب في القلب، وقد يؤكد عددٌ من الأَعرَاض معًا صحَّة التَّشخيص تقريبًا.يحدد الأطباءُ الأَعرَاض من خلال مقابلة الشخص للحصول على التاريخ الطبي، وإجراء الفَحص السَّريري.وفي كثير من الأحيان، يتم القيام بإجراءات تشخيصيَّة لتأكيد التَّشخيص.ولكن، في بعض الأحيان لا يسبِّب الاضطراب القلبي، حتى عندما يكون خطيرًا، أي أعراض حتى يصل إلى مرحلة متأخِّرة.قد يكشف الفحصُ الطبي الروتيني أو زيارة الطبيب لسببٍ آخر وجود اضطراب في القلب لم تظهر له أية أعراض.ويقوم الأطباء في بعض الأحيان بإجراءات لتحرِّي الاضطراب القلبي حتى عندَ غياب أي أدلَّة على وجوده.

وتشتمل أعراض اضطراب القلب على ما يلي:

ولكن، لا تشير هذه الأَعرَاض بالضرورة إلى وجود اضطراب في القلب؛فعلى سبيل المثال، قد يكون سببُ ألم الصَّدر اضطرابًا في الرئة أو الجهاز الهضمي، وليس اضطرابًا في القلب.غالبًا ما يحدث ضيق التنفُّس بسبب اضطراب في الرئة.يمكن أن يكون الإعياء ناجمًا عن مجموعة واسعة من الاضطرابات.

تختلف أعراضُ اضطرابات الأوعية الدموية المُحيطيَّة وفقًا لمكان وجود الأوعية الدموية المصابة.وقد تشتمل الأَعرَاضُ على:

ولكن، لا تشير هذه الأَعرَاض بالضرورة إلى وجود اضطراب في القلب؛فعلى سَبيل المثال، قد تحدث تشنُّجات العضلات والتعب العضلي بسبب وجود اضطراب في الجهاز العضلي الهيكلي أو الجهاز العصبي.