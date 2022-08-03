ينخفض ضغطُ الدَّم بشكل مفرط لدى بَعض الأشخاص، وخاصة كبار السن، عند الجلوس أو الوقوف (وهي حالة تسمَّى انخفاض ضغط الدَّم الانتصابي أو الوضعي orthostatic or postural hypotension).تظهر أعراضُ الإغماء أو الدوخة أو التَّخليط الذهنِي أو عدم وضوح الرؤية في غضون ثوان إلى بضع دقائق من الوقوف (خاصَّة بعد الاستلقاء على السرير أو الجلوس لفترة طويلة)، وتختفي بسرعة عندما يعود ويستلقي الشخص.ولكن، يَسقط بعض الأشخاص ، أو يصابون بالإغماء، أو تحدث تشنجات أو اختلاجات قصيرة بشكل نادر جدًّا.وغالبًا ما تكون الأَعرَاض أكثر شُيُوعًا وأكثر سوءًا بعد ممارسة الأشخاص للرياضة أو بعدَ تناول الكحول أو وجبة ثقيلة أو نقص السوائل (تجفاف).

ويعاني بعضُ الأشخاص الأصغر سنًا من أعراض مماثلة عندَ الوقوف، ولكن دون وجود انخفاض في ضغط الدم.في كثير من الأحيان، يزيد معدَّل ضربات القلب لدى المرضى (تسرُّع القلب tachycardia) وبشكل أكثر من المعتاد عندَ الوقوف؛ لذلك، تُسمَّى هذه الحالة متلازمة تسرُّع القلب الانتصابي الوضعي postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS).ولكنّ سببَ شعور هؤلاء الأشخاص بالدوخة، على الرغم من أنَّ ضغط الدَّم طبيعي، ليس واضحًا.

الأسباب تحدث الدوخةُ عند الوقوف نتيجةً اضطراب في تنظيم ضغط الدم؛فعندما يقف الناس عادةً، تتسبب الجاذبية في تجميع الدَّم في أوردة الساقين والجذع.ويخفض هذا التجمُّع ضغطَ الدَّم ومقدار ما يضخ القلب من الدَّم إلى الدماغ.ويسبِّب انخفاض تدفق الدَّم إلى الدماغ الدوخةَ وأعراضًا أخرى.وللتعويض عن ذلك، يزيد الجهاز العصبي بسرعة من معدل ضربات القلب ويضيِّق الأوعية الدموية التي تعيد بسرعة ضغط الدَّم إلى وضعه الطبيعي قبلَ أن تظهر الأَعرَاض.إنّ الجزء المسؤول عن هذا التعويض من الجهاز العصبي هو الجهاز العصبي اللاإرادي أو المستقلّ. ويمكن للعديد من الاضطرابات أن تسبِّب مشاكل في تنظيم ضغط الدَّم، وتؤدي إلى الدوخة عندَ الوقوف.وتشتمل فئات هذه الأسباب على ما يلي: خلل في وظيفة الجهاز العصبي اللاإرادي بسبب الاضطرابات أو الأدوية

انخِفاض قدرة القلب على ضخِّ الدم

انخفاض حَجم الدَّم (نقص حجم الدم)

ردود فعل هرمونية خاطئة وتختلف الأسبابُ وفقًا لكون الأَعرَاض جديدة أم موجودة منذ بعض الوقت. الأسباب الشائعة وتشتمل الأسبابُ الأكثر شُيُوعًا للدوخة الجديدة عند الوقوف على التالي: انخفاض حجم الدَّم (ينتج عن الجفاف أو فقدان الدم)

الأدوية

الراحة المطوّلة في السَّرير

الغدّة الكظرية غير النشيطة (قصور الغدة الكظرية) كما تتضمَّن الأسباب الأكثر شُيُوعًا للدوخة عند الوقوف والتي تظهر لوقت طويل (مزمنة) ما يلي: التغيُّرات المرتبطة بالعمر في تنظيم ضغط الدّم

الأدوية

خلل في وظيفة الجهاز العصبي اللاّإرادي (المستقلّ)

تقييم الدوخة أو خفة الرأس عندَ الوقوف يتحسَّن الأشخاص الذين يصابون بالدوخة عندما يقفون في كثير من الأحيان بسرعة حينما يجلسون، ثم يقفون ببطء مَرَّةً أخرى.ولكن، من المهم تحديد سبب الدوخة عادةً.تساعد المعلوماتُ التالية الأشخاص على تحديد متى يجب عليهم زيارة الطبيب، وتفيدهم في معرفة ما يمكن توقُّعه خلال التقييم. العَلاماتُ التحذيريَّة تدعو بعضُ الأَعرَاض والخصائص لدى الأشخاص، الذين يصابون بالدوخة عندما يقفون، إلى القلق.وهي تشتمل على وجود دم في البراز أو البراز الأسود القطراني

أعراض الجهاز العصبي، مثل صعوبة المشي أو ضعف التناسُق أو التوازن

السقوط أو الإغماء

ألم في الصدر أو انِزعَاج متى ينبغي زيارةُ الطبيب يجب على الأشخاص عند ظهور العَلامات التحذيريَّة أن يطلبوا الرعاية الطارئة على الفور.أمَّا الأشخاصُ الآخرون، الذين تظهر لديهم نوبات متكررة أو مستمرة من الدوخة عندَ الوقوف، فيجب عليهم رؤية الطبيب في الوقت المناسب؛فالتأخُّر عن زيارة الطبيب مدة أسبوع أو نحو ذلك لا يتسبب بأيّ ضرر عادةً.وأمَّا الأشخاصُ الذين عانوا من نوبة دوخة نادرة عندََ الوقوف فيجب عليهم استشارة الطبيب.وسوف يقرِّر الطبيب ضرورةَ رؤية الشخص وأهمية ذلك وسرعة زيارته له اعتمادًا على الأَعرَاض الأخرى والتاريخ الطبي للشخص. ما الذي سيقومُ به الطبيب يسأل الطبيبُ أولاً أسئلة عن الأعراض لدى الشخص وتاريخه الطبي؛ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.وما يجده في التاريخ الطبي وخلال الفَحص السَّريري غالبًا ما يشير إلى سبب الدوخة، وإلى الاختبارات التي قد يحتاج الطبيب إلى القيام بها. يسأل الأطباء منذ متى لدى المريض حالةُ الدوخة؟

ما إذا كان الشخصُ قد أغميَ عليه أو سقط خلال إحدى عوارض الدوخة

ما إذا كان الشخص قد شهد ظروفًا من المعروف أنها تسبب الدوخة (مثل الراحة في الفراش أو فقدان السوائل)

ما إذا كان الشخصُ لديه اضطراب (مثل مرض السكّري، أو مرض الشلل الرعاش "داء باركنسون Parkinson" أو السرطان) قد يسبِّب الدوخة

ما إذا كان الشخص يأخذ دواء ما (على سبيل المثال، علاج لخفض ضغط الدم) قد يسبِّب الدوخة ثم يَقوم الطبيبُ بإجراء الفَحص السَّريري.يستلقي الشخصُ لمدة 5 دقائق، ثم يقيس الطبيبُ ضغطَ الدَّم ومعدل ضربات القلب.ويجري قياسُ ضغط الدَّم ومعدل ضربات القلب مَرَّةً أخرى بعد أن يقف الشخص أو يجلس لِمدة دقيقة واحدة، ومرةً أُخرى بعد الوقوف أو الجلوس لمدة 3 دقائق.كما يمكن للطبيب إجراء فحص المستقيم بالإصبع (المسّ الشرجي) لمعرفة ما إذا كان الشخص لديه نزف في السبيل الهضمي أم لا.ويعدُّ إجراءُ الفحص العصبي لاختبار القوة، والإحساس، وردود الفعل (المنعَكسات)، والتوازن، والمشية فحصًّا مهمًّا. تكون الأسبابُ الأكثر شُيُوعًا للدوخة المفاجئة ـــ أي الأدوية والراحة في الفراش وانخفاض حجم الدَّم ـــ واضحة عادة.وقد تشير نتائج الفحص، مثل مشاكل الحركة، إلى مرض الشلل الرعاش (داء باركنسون) لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد.كما قد يشير الخَدَر أو التنميل أو الضعف إلى وجود اضطراب في الجهاز العصبي. الجدول بعض أسبابُ وخصائص الدوخة عندَ الوقوف الاختبارات ما لم يكن السببُ واضحًا (على سبيل المثال، ملازمة الفراش)، يكون هناك حاجة للاختبارات عادةً؛حيث يقوم الطبيب بإجراء تخطيط كهربيَّة القَلب، وطلب تعداد الدَّم الكامل، واختبارات الدَّم الأخرى (على سبيل المثال، قِياس مستويات الكهارل) عادة.ويُجرَى تحاليل أخرى بناءً على ما يجده الأطباء في أثناء الفحص، خاصة إذا كانت أعراضُ الشخص تشير إلى مشكلة في القلب أو الأعصاب. وإذا اشتبه الأطباء في أن أحد الأدوية هو سبب الدوخة، فإنهم قد يطلبون من الشخص التوقُّف عن تناوله ومراقبة ما إذا كانت الدوخة ستتوقف أيضًا أم لا، ممَّا يؤكِّد سببَ الدوخة. كما يمكن أن يجري الأطباء اختبارات إمالة الطاولة Tilt table testing عندما يشتبهون بوجود خلل في الجهاز العصبي اللاإرادي (المستقلّ)؛حيث يستلقي الشخصُ على ظهره على طاولة يمكن تحريكها بطرق خاصَّة، لعدَّة دقائق،ثم تجري إمالةُ الطاولة للأعلى بزاوية من 60˚ إلى 80 درجة لمدَّة 15 إلى 20 دقيقة، مع مراقبة ضغط الدَّم ومعدَّل ضربات القلب بشكلٍ مستمرّ.إذا لم ينخفض ضغط الدم، يُعطَى الشخص إيزوبروتيرينول (وهو دواء يحفز القلب) عن طريق الوريد بجرعة كبيرة بما فيه الكفاية لتسريع معدَّل ضربات القلب بنسبة 20 نبضة في الدقيقة الواحدة، ويُكرَّر الاختبار.يستغرق هذا الإجراءُ من 30 إلى 60 دقيقة، وهو آمن جدًّا.

علاج الدوخة أو خفة الرأس عندَ الوقوف تجري مُعالجة أي أسباب عندما يكون ذلك ممكنًا، بما في ذلك تغيير أو وقف أي أدوية مسبِّبة.ولكن، لا يمكن الشفاءُ من العديد من الأسباب، ويجب على الأشخاص اتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من أعراضها.وتَشتمل التدابير على تغيير نمط الحياة والأدوية؛ حيث يجب على الأشخاص، الذين يحتاجون إلى راحة مطوّلة في السرير، الجلوس كل يوم وممارسة الرياضة في السَّرير عند الاستطاعة.كما يجب على الأشخاص المستلقين أو الجالسين الوقوف ببطء وبعناية.وبشكلٍ عام، من المفيد أن يجري تناولُ سوائل كافية، مع الحدّ أو تجنّب تناول الكحول، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام عندما يكون ذلك ممكنًا؛فالممارسةُ المنتظمة للرياضة المعتدلة تزيد من قوة أو توتُّر العضل في جدران الأوعية الدموية، ممَّا يقلِّل من تجمُّع الدَّم في الساقين.وقد يساعد النومُ وجعل رأس السرير مرتفعًا على تخفيف الأَعرَاض.ولدى بعض الناس، قد تزيد زيادةُ تناول الملح من احتباس الماء وتخفيف الأَعرَاض.لذلك، قد يوصي الأطباءُ الأشخاص الأشخاص بزيادة تناول الملح من خلال تمليح الطعام بكميات وافرة أو تناول أقراص كلوريد الصوديوم.ولكن، قد لا يُنصح بزيادة تناول الملح للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في القلب. كما قد يقوم الأطباء بوصف الفلودروكورتيزون fludrocortisone، وهو دواء يساعد الجسمَ على الاحتفاظ بالملح والماء، وبذلك يمنع ضغط الدَّم من الانخفاض عندما يقف الشخص.ولكن، قد يسبِّب هذا الدواءُ ارتفاعًا في ضغط الدَّم عندما يستلقي الأشخاص، وفشل القلب، وانخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم.يجمع الأطباء أحيَانًا بين بروبرانول (دواء من حاصرات بيتا) أو نوع آخر من حاصرات بيتا مع فلودروكورتيزون fludrocortisone (ستيرويد لمعالجة داء أديسون).ميدودرين Midodrine هو دواء يقوم بتضييق الشرايين والأوردة، ممَّا يساعد على منع تجمُّع أو تراكم الدم.وتشتمل الآثارُ الجانبية على التنميل أو الخدر والحكَّة.ولكن، لا يُنصح بتناول هذا الدواء للأشخاص الذين يعانون من داء الشريان التاجي أو الداء الشرياني المحيطي. وقد تساعد أدوية أخرى، مثل العقاقير المُضادَّة للالتهاب غير الستيرويدية ودروكسي دوبا droxidopa وبيريدوستغمين pyridostigmine وأكتريوليد octreotide في بعض الحالات.

بعض الأمور الأساسية التي تخص كبار السن تحدث الدوخةُ أو خفَّة الرأس عندَ الوقوف لدى نَحو 20٪ من كبار السّن.وهو أكثر شُيُوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مرافقة، وخاصَّة ارتفاع ضغط الدم، وبين نُزَلاء مرافق الرعاية طويلة الأجل.وقد تحدث أغلب حالات السقوط بسبب الدوخة عندَ الوقوف.يجب على كبار السّن تجنّب الوقوف لفترات طويلة؛ حيث يرجع سبب زيادةُ حالات الدوخة لدى كبار السنِّ إلى انخفاض استجابة المستقبلات التي تتحكَّم في ضغط الدَّم، بالإضافة إلى الزيادة في صلابة جدار الشرايين، ممَّا يجعل من الصعب على الشرايين نقل المزيد من الدَّم لزيادة ضغط الدم.كم يُؤخِّر نقصُ استجابة المستقبلات استجابة القلب الطبيعي والأوعية الدموية للوقوف.وعلى النقيض من ذلك، فإنّ ارتفاعَ ضغط الدم، وهو أكثر شُيُوعًا بين كبار السن، قد يُسهم في ضعف حساسيَّة المستقبلات، وزيادة قابلية الإصابة بالدوخة عندَ الوقوف.