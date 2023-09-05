المفصل الفكي الصدغي هو البنية التشريحية التي تصل بين العظم الصدغي في الجمجمة وعظم الفك السفلي.يوجد لدى الشخص الطبيعي مفصلان فكّيّان صدغيّان، مفصل في الجانب الأيمن ومفصل في الجانب الأيسر، ويتوضع كل منهما أمام الأذن.تكون الأربطة والأوتار والعضلات مسؤولة عن دعم المفصل وتأمين حركته.

تنجم الاضطرابات الفكية الصدغية عن مشاكل في عضلات الفك أو المفصل الفكي الصدغي أو الأنسجة الليفية التي تصل بينها.

قد يعاني المصابون باضطرابات فكية صدغية من صداع، أو ألم عند الجس على العضلات الماضغة، أو من صدور أصوات نقر أو فرقعة في المفصل الفكي الصدغي.

يمكن للطبيب العام أو طبيب الأسنان تشخيص هذه الاضطرابات من خلال إجراء فحص سريري ودراسة التاريخ الطبي للشخص، وقد تستدعي الحاجة أحيانًا إجراء تصوير شعاعي.

ينطوي العلاج عادةً على المساعدة الذاتية والتدابير التي يوصي بها الطبيب، والعلاج بالأجهزة الفموية (الجبائر)، ومسكنات الألم.

يُعد المفصل الفكي الصدغي واحداً من أعقد المفاصل الموجودة في الجسم: إذ إنه ينفتح وينغلق بحركة دائرية حول محور ثابت، وينتقل بحركة انسحابية نحو الأمام، والأسفل، والخلف، ويتحرك بشكل جانبي من جهة إلى آخرى.يمكن للمفصل الفكي الصدغي أن يطبق ضغطاً هائلاً في أثناء المضغ وذلك بحسب مواضع وصحة الأسنان العلوية والسفلية، وتعمل الأسنان بمثابة صوادم تمنعه من الانغلاق أكثر من اللازم.يحتوي المفصل الفكي الصدغي على قطعة من النسج الليفية الكثيفة تُسمى القرص المفصلي.يعمل القرص المفصلي كوسادة بين عظم الجمجمة وعظم الفك السفلي بحيث يمنعهما من الاحتكاك المباشر ببعضهما البعض.

تكون الاضطرابات الفكية الصدغية، والتي كانت تسمى سابقًا باضطرابات المفصل الفكي الصدغي، أكثر شُيُوعًا بين النساء في أوائل العشرينات وبين النساء اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 40 و50 عامًا.وفي حالات نادرة، يعاني بعض الأطفال من تشوهات ولادية في المفصل الفكي الصدغي.تشمل الاضطرابات الفكية الصدغية كلاً من مشاكل المفصل الفكي الصدغي، والعضلات الماضغة، وحزم الأنسجة الليفية التي تربطها (اللفافة).

خلع الفك، وهو حالة سنية طارئة، تتميز بانفتاح الفم بدرجة واسعة وألم يجعل العودة إلى وضعية الفم المغلق أمرًا صعبًا.

أسباب الاضطرابات الفكية الصدغية غالبًا ما تكون أسباب الاضطرابات الفكية الصدغية مزيجاً من الشد العضلي والمشاكل التشريحية داخل المفاصل.كما يمكن للعامل النفسي أن يمارس دورًا في الإصابة بالإضافة إلى عوامل أخرى.يمكن أن تنجم الأعراض الفكية الصدغية عن حالات مختلفة مثل صرير الأسنان، والاضطرابات الجهازية (مثل هشاشة العظام، أو اضطرابات المناعة الذاتية، أو أمراض النسيج الضام، أو اضطرابات العظام الوراثيَّة)، وأنواع العدوى، والإصابات الرضّية، وسوء الارتصاف السني الناجم عن فقد الأسنان، وحتى الإدمان على مضغ العلكة قد يسبب أَعرَاضاً فكية صدغية.تشمل الأسباب النوعية كلاً من: إرهاق العضلات والإفراط في استخدامها، ممَّا يؤدِّي إلى مُتلازمة ألم اللفافة العضليَّة الفكي الصدغي

الاضطرابات الداخلية ضمن المفصل الفكي الصدغي

التهاب المفاصل

القسَط

فرط حركة الفك متلازمة ألم اللفافة العضلية الفكي الصدغي تُعد متلازمة ألم اللفافة العضلية الفكي الصدغي الاضطراب الأكثر شُيُوعًا الذي يُصيب المنطقة الفكية الصدغية.يحدث ألم عضلي وشدّ حول الفك وتحدد في فتحة الفم، بالإضافة إلى الصداع والألم في مناطق أخرى من الرأس والعنق.ينجم الألم بشكل رئيسي عن الإرهاق العضلي أو فرط استخدام العضلات، وقد ينجم أحيانًا عن سحل أو صرير الأسنان في أثناء الاستيقاظ أو النوم بسبب شدة نفسية أو شدة مرتبطة بالنوم.يؤدي الصرير السني الليلي إلى تطبيق قوة على الأسنان تفوق كثيراً القوة التي تنجم عن الصرير السني النهاري.كما يمكن أن ينجم الألم عن إصابة في الرأس أو الرقبة، أو اضطرابات في النوم، أو مشاكل سوء ارتصاف الأسنان العلوية والسفلية، أو حتى ألم في الأسنان.قد يكون المفصل الفكي الصدغي طبيعيًا.تكون متلازمة ألم اللفافة العضلية الفكي الصدغي أكثر شُيُوعًا عند النساء، وغالبًا ما تُصيب النساء في أوائل العشرينيات، والنساء اللواتي يدخل في سن اليأس. المفصل الفكي الصدغي الاضطرابات الداخلية ضمن المفصل الفكي الصدغي يُعد انزياح القرص المفصلي إلى الأمام من وضعه الطبيعي الحالة الأكثر شيوعًا من حالات الاضطرابات الداخلية ضمن المفصل الفكي الصدغي.قد يمكن للقرص أن يتحرك من مكانه عندما تتمدد الأربطة التي تثبته في موضعه أو تتمطط بسبب إصابة في المَفصِل (التواء في الرباط). يمكن للاضطراب الداخلي في المفصل الفكي الصدغي أن يكون عكوساً أو غير عكوس.ونعني بكلمة "عكوس" هو أن أجزاء المفصل تعود إلى مواقعها الطبيعية من تلقاء ذاتها.يكون انزياح القرص المفصلي العكوس أكثر شيوعًا من انزياح القرص المفصلي غير العكوس، وتشير الإحصائيات إلى أنه يحدث عند ثلث البالغين بشكل عام.في انزياح القرص المفصلي العكوس، يتخذ القرص المفصلي وضعيةً أماميةً فقط عند إغلاق الفم.أما عند فتح الفم وانزلاق الفك السفلي نحو الأمام، فيعود القرص المفصلي مَرَّةً أخرى إلى وضعه الطبيعي، وهو ما يُصدر صوت طقة أو فرقعة.وعند إغلاق الفم، ينزلق القرص إلى الأمام مَرَّةً أخرى.أما في حالة انزياح القرص المفصلي غير العكوس، فإن القرص المفصلي لا يعود مَرَّةً أخرى إلى وضعه الطبيعي، مما يؤدي إلى تحدد فتحة الفم.يمكن لانزياح القرص المفصلي الفكي الصدغي أن يُسبب التهابًا حول المفصل (التهاب المحفظة capsulitis).يمكن للاضطراب الداخلي في المفصل الفكي الصدغي أن يكون مؤلمًا أو غير مؤلم. التهاب المفاصل يمكن لالتهاب المفاصل في المفصل الفكي الصدغي أن ينجم عن الفصال العظمي osteoarthritis، أو التهاب المفاصل الروماتويدي، أو التهاب المفاصل العدوائي، أو الإصابات الرضية، وخاصة الإصابات التي تسبب النزف داخل المفصل.تكون هذه الإصابات شائعة إلى حد ما بين الأطفال الذين تعرضوا لضربة مباشرة على الذقن أو على جانب الذقن. الفصال العظمي (خشونة المفاصل)، هو نوع من التهاب المفاصل تتنكّس فيه غضاريف مفاصل الجسم، ويكون أكثر شُيُوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.قد يحدث الفصال العظمي في المفصل الفكي الصدغي عندما ينزاح القرص الغضروفي الليفي داخل المَفصِل أو تظهر فيه ثقوب، ممَّا يُسبب إعادة تشكيل عظم المَفصِل وتغيير شكله كجزء من التغيُّرات التنكُّسية. التهاب المفاصل الروماتويدي، هو مرض يهاجم فيه الجسم خلاياه (مرض مناعة ذاتية) مما يُسبب الالتهاب، ويؤثر في المفصل الفكي الصدغي لدى 17% تقريبًا من المصابين بهذا المرض.عادة ما يكون المفصل الفكي الصدغي من بين المفاصل الأخيرة التي تتأثر بالتهاب المفاصل الروماتويدي. ينجم التهاب المفاصل العدوائي عن العدوى التي انتشرت من منطقة مجاورة للرأس أو الرقبة أو عدوى انتقلت إلى المفصل عبر الدَّم من جزء آخر من الجسم. التهاب المفاصل الرضّي، وهو التهاب المفاصل الناجم عن إصابة (مثل عندما يَجرِي فتح الفم على نطاق واسع في أثناء عملية قلع صعبة)، أمر نادر الحدوث. القسَط ينجم القَسَط (داء الفقار ankylosis) عن تليف (تندب) أو التحام العظام داخل المفصل أو تكلس الأربطة المحيطة به.غالبا ما ينجم القًسَط عن إصابة رضّية أو عدوى، ولكن قد يكون واضحا عند الولادة أو نتيجة لالتهاب المفاصل الروماتويدي. فرط حركة الفك ينجم فرط الحركة في الفك (رخاوة الفك) عن استطالة الأربطة التي تشد عناصر المفصل الفكي الصدغي إلى بعضها البعض.في حالة فرط حركة الفك، عادةً ما يحدث الخلع المفصلي بسبب شكل المفصل التشريحي، ورخاوة الأربطة، والشد العضلي.كما قد يحدث الخلع المفصلي بسبب محاولة فتح الفم بشكل واسع جدًّا أو بسبب تلقي ضربة مباشرة على الفك.

أعراض الاضطرابات الفكية الصدغية تشمل أعراض الاضطرابات الفكية الصدغية كلاً من الصُّدَاع، والألم عند الجس على العضلات الماضغة، وصدور أصوات طقطقة أو فرقعة عن المفصل، وتحدد حركة المفصل.قد يشعر المريض في بعض الأحيان بأن الألم يحدث بالقرب من المفصل وليس ضمنه.يمكن للاضطرابات المفصلية الفكية الصدغية أن تكون السبب في حالات الصُّدَاع المتكررة التي لا تستجيب للمعالجة الطبية التقليدية.تشتمل الأَعرَاض الأخرى على الألم، أو الإحساس بصلابة في الرقبة والكتفين، الدوخة، الألم في الأذنين أو الشعور بامتلاء فيهما، أو اضطراب النوم. كثيراً ما يعاني الأشخاص المصابون باضطرابات فكية صدغية من صعوبة في فتح الفم على نطاق واسع.فعلى سبيل المثال، يمكن لمعظم الأشخاص السليمين الذين لا يعانون من اضطرابات فكية صدغية حشر مقدمة أصابعهم الثلاثة (السبابة والوسطى والخنصر) بشكل أفقي في المسافة بين الأسنان الأمامية العلوية والسفلية بسهولة.أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات فكية صدغية (باستثناء أولئك المصابين باضطراب رخاوة الفك)، فغالبًا ما لا يتمكنون من القيام بذلك. متلازمة ألم اللفافة العضلية الفكي الصدغي قد يشعر الأشخاص المصابون بمتلازمة ألم اللفافة العضلية الفكي الصدغي (المعروفة سابقًا باسم متلازمة المفصل الصدغي الفكي [TMJ] أو خلل وظيفة المفصل الصدغي الفكي) بالألم، والتعب، والشد على جانبي الوجه عند الاستيقاظ أو بعد فترات عصيبة في أثناء النهار.يمكن لصرير الأسنان في أثناء النوم أو اضطرابات التنفس الليلية، مثل انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم، أن يسبب استيقاظ الشخص وهو يعاني من صداع، وهو ما قد يتلاشى تدريجيًا في أثناء النهار.ولكن، من الممكن أن تستمر الأعراض لدى بعض الأشخاص في أثناء الاستيقاظ، بما في ذلك الصُّدَاع، فيما لو استمر صرير الأسنان لديهم في أثناء الاستيقاظ.وعند محاولة فتح الفم، فقد يتحرك الفك قليلا (ينحرف) إلى أحد الجانبين، وقد لا يتمكن المريض من فتحه لأقصى درجة ممكنة.عادةً ما تكون عضلات المضغ مؤلمة بشكل عفوي وعند الجس.تكون البقع الصغيرة أو العُقَد في العضلات (تُسمَّى نقاط التحفيز) مؤلمةً عند الضغط عليها، ويمكن أن تُسبِّب عند الضغط عليها ألمًا رجيعًا في مواضع أخرى من الرأس والعنق. الاضطرابات الداخلية في المفصل الفكي الصدغي غالبًا ما تُسبب الاضطرابات الداخلية في المفصل الفكي الصدغي الناجمة عن الانزياح الأمامي العكوس للقرص المفصلي أصوات فرقعة في المفصل عندما ينفتح الفم أو ينزاح الفك من جانب إلى آخر.كثيراً ما تكون هذه الأصوات مسموعة من قبل الأشخاص الآخرين.من الممكن أن تكون هذ الأصوات المفصلية العَرَض الوحيد لاضطراب المفصل الفكي الصدغي.ولكن، قد يشتكي بعض الأشخاص أيضًا من الألم عند مضغ الأطعمة ذات القوام القاسي.أما عند نسبة صغيرة من الأشخاص، فقد تتطور الحالة إلى انغلاق كامل للفك. أما الاضطرابات الداخلية في المفصل الفكي الصداغي الناجمة عن الانزياح الأمامي غير العكوس للقرص المفصلي فلا ينجم عنها أصوات مفصلية، ولكن يكون فتح الفم بدرجة واسعة أكثر صعوبة.كثيراً ما يُسبب ذلك الألم والشعور وكأن المفصل قد خرج من مكانه.يبدأ هذا النوع من اختلال المفصل بشكلٍ مفاجئ عادةً عند الأشخاص الذين كان المفصل لديهم يفرقع طوال الوقت (انزياح القرص الأمامي مع تحدد فتحة الفم).قد يستيقظ بعض الأشخاص صباحاً ويجدون أنهم غير قادرين على فتح الفم بشكل كامل.قد يتحسن الألم بعد مضي 6 إلى 12 شهراً، وقد تنحل مشكلة تحدد فتحة الفم. التهاب المفاصل الفصال العظمي، لأنه يحدث بشكل رئيسي عندما يكون القرص في غير مكانه أو إذا حدثت فيه ثقوب، فيشعر الشخص بإحساس طحن أو صرير ويسمع صوته في المفصلين الفكيين الصدغيين عند فتح الفم وإغلاقه.قد يعاني الشخص من تيبس، أو ألم خفيف، أو مزيج منهما.وفي حال كان الفُصال العظمي شديدًا، فقد يتسطح الجزء العلوي من عظم الفك، وبالتالي تتحدد فتحة الفم عند الشخص.وقد ينزاح الفك أيضًا نحو الجانب المصاب، وقد يعجز الشخص عن إعادته إلى وضعه الأصلي.قد يلاحظ الشخص تغييراً في طريقة إطباق الأسنان العلوية والسفلية على الجانب غير المصاب. يمكن لالتهاب المفاصل الروماتويدي أن يسبب الألم، والتورم في المفصل الفكي الصدغي، وتحدد حركة الفك.عادةً ما تُصيب الحالة المفصل في كلا الجانبين، وهو أمر نادر الحدوث في الأنواع الأخرى من الاضطرابات الفكية الصدغية.عندما يكون عندما التهاب المفاصل الروماتويدي شديدًا، وخاصة عند الأطفال، فقد يتنكس الجزء العلوي من عظم الفك السفلي ويتقلص طوله، مما يسبب تشوهات شكلية في الوجه.يمكن لهذا الضرر أن يؤدي إلى ازدحام سريع في الأسنان العلوية والسفلية.على الرغم من ندرته، فقد يلتحم عظم المفصل في نهاية المطاف مع عظم الجمجمة إذا كان الضرر شديدًا (داء الفقار ankylosis). أما في حالة التهاب المفاصل العَدوائي (الناجم عن العدوى)، إذا كانت المنطقة المحيطة بالمفصل الفكي الصدغي ملتهبة، فقد تتحدد حركة الفك ويُصبح مؤلماً. يمكن لالتهاب المفاصل الرضّي أن يسبب الألم العفوي والألم بالجس في المفصل الفكي الصدغي وتحدد حركة الفك. القَسَط لا يُسبب التحام الأربطة والعظم حول المفصل (القَسَط خارج المفصلي) عادةً أي ألم، ولكن الحالة تترافق بتحدد حركة الفك إلى حَوالى 1 إنش (حوالى 2.5 سم) أو أقل.يُسبب التحام العظام داخل المفصل (القَسَط داخل المفصلي) شعوراً بالألم وتحدداً أكبر في حركة الفك السفلي. فرط حركة المفصل (رخاوة الفك) في هذه الحالة قد ينزلق الفك السفلي بشكل كامل خارج الحجيرة المفصلية، مما يؤدي إلى ألم وعدم قدرة على إغلاق الفم.يمكن للخلع أن يحدث بشكل مفاجئ ومتكرر.

تشخيص الاضطرابات الفكية الصدغية الفحص المباشر من قبل طبيب الأسنان أو الطبيب العام

قد يتطلب الأمر في بعض الأحيان إجراء تصوير شعاعي

اختبار رشف السوائل في حال الإصابة بالتهاب المفاصل العَدوائي

في بعض الأحيان تخطيط النوم المتعدد polysomnography (دراسة النوم) يعتمد طبيب الأسنان أو الطبيب العام في تشخيص اضطرابات المفصل الفكي الصدغي على مراجعة التاريخ الطبي والسني للشخص ونتائج الفحص المباشر.يتضمن الفحص المباشر الضغط بلطف على جانب الوجه، أو وضع الإصبع داخل أذن الشخص والضغط بلطف في حين يقوم الشخص بفتح فمه وإغلاقه، ويحاول الطبيب في أثناء ذلك الاستماع إلى أصوات الفرقعة أو الطحن الصادرة عن المفصل أو الإحساس بها.كما يمكن للطبيب أيضًا أن يضغط بلطف على العضلات الماضغة لتحري أي ألم عفوي أو ألم بالجس وملاحظة ما إذا كان الفك السفلي ينزلق مع قيام الشخص بالعض على أسنانه.يُطلب من الشخص فتح فمه بأكبر قدر مريح له.يمكن للشخص الاعتيادي فتح فمه بمقدار 4 سم على الأقل. إذا اشتبه الطبيب بوجود إصابة في المفصل الفكي الصدغي، فقد يتطلب الأمر إجراء المزيد من الاختبارات.يُعد التصوير بالرنين المغناطيسي الاختبار المعياري الذي يستطيع الأطباء من خلاله تقييم مدى الإصابة في المفصل الفكي الصدغي، وتقييم استجابة الشخص للعلاج. قد يشتبه الطبيب بإصابة بالشخص بالفُصال العظمي في حال سماع صوت فرقعة/طحن يترافق مع فتح الشخص لفمه.يساعد كل من التصوير بالأشعَّة السِّينية و/أوالتصوير المقطعي المحوسب على تأكيد التَّشخيص. قد يُشتبَه بإصابة المريض بالتهاب المفاصل العدوائي عندما تكون المنطقة فوق وحول المفصل الفكي الصدغي ملتهبة وعندما تتحدد حركة المفصل وتصبح مؤلمة.كما إن ظهور العدوى في جزء آخر من الجسم يُشكل دليلاً على الإصابة بالتهاب المفاصل العدوائي.ولتأكيد تشخيص التهاب المفاصل العدوائي، يمكن إدخال إبرة داخل المفصل الفكي الصدغي وسحب عينة من السَّائِل ضمنه، وإرسال هذه العينة إلى المختبر كي يجري تحليلها وتحري البكتريا الموجودة فيها. إذا كانت الحالة ناجمة عن فرط حركة المفصل، فقد يتمكن الشخص من فتح فمه لأكثر من عرض 3 أصابع.وقد يؤدي ذلك إلى خلع مزمن في الفك.أما إذا كان السبب هو القَسَط، فقد تتحدد حركة الفك بشكل ملحوظ. إذا استمرت أعراض آلام وشد العضلات، فقد يقرر الطبيب إخضاع المريض لاختبار اضطراب النوم.يُطلق على هذا الاختبار اسم تخطيط النوم المتعدد.