يحدث جفاف الفم عندما تضطرب وظيفة الغدد اللعابية فيقل بذلك إنتاج اللعاب.هناك العديد من الأَسبَاب، بما في ذلك التجفاف والتنفس من الفم (انظر جدول بعض أسباب جفاف الفم).

والأَسبَاب الأكثر شيوعاً لجفاف الفم هي:

الأدوية والمواد الأخرى

تعريض الرأس والرقبة للأشعة السِّينية (كما يحدث في سياق علاج السرطان)

وتُعد الأدوية السبب الأكثر شُيُوعًا بشكل عام.إذ تشير الدراسات إلى أن حَوالى 400 دواء يُصرف بموجب وصفة طبية، بالإضافة إلى العديد من الأدوية التي يمكن صرفها بدون وصفة طبية تؤدي إلى انخفاض إنتاج اللعاب.وتشمل الفئات الأكثر شُيُوعًا من الأدوية المُسببة لانخفاض إنتاج اللعاب ما يلي:

الأدوية التي تمتلك آثاراً مضادة للكولين (التي تحصر الأسيتيل كولين)

الأدوية المضادة للباركنسونية (تلك المستخدمة في علاج داء باركنسون)

أدوية العلاج الكِيميائي

هناك العديد من الأدوية شائعة الاستخدام والتي تكون لها تأثيرات مضادّة للكولين.ويُعد جفاف الفم أحد الأعراض الجانبية لهذه الأدوية.

يمكن للعديد من عقاقير العلاج الكِيميائيَّ أن تُسبب جفافاً شَديدًا في الفم، وأن تُسبب تقرحات فموية (التهاب الغشاء المخاطي للفم) عند تناولها.وعادة ما تنتهي هذه المشاكل بعد التوقف عن تناول الأدوية.

ونذكر من الأدوية الشائعة الأخرى التي تسبب جفاف الفم أيضًا بعض خافضات ضغط الدَّم (الأدوية المستخدمة في خفض ضغط الدم المرتفع)، ومضادَّات القلق (الأدوية المستخدمة لعلاج اضطرابات القلق)، ومضادَّات الاكتئاب.

وقد أدى استخدام الميثامفيتامين غير القانوني إلى اضطراب يسمى الفم الميثي meth mouth، ويتظاهر بتسوس شديد في الأسنان ناجم عن جفاف الفم المُثار بالميثامفيتامين.ويتفاقم الضرر بسبب صرير وسحل الأسنان الذي يُسببه تناول الدواء، كما يتفاقم بالحرارة الناجمة عن استنشاق الأبخرة الساخنة، ونتيجة ارتفاع الوارد من المشروبات السكرية، وسوء العناية بالصحة الفموية في أثناء استخدام هذا الدواء.يؤدي هذا المزيج من الأَسبَاب إلى تخريب سريعٍ جدًّا للأسنان، ومشاكل أخرى فيها تترك تأثيراتها مدى الحياة.

من جهةٍ أخرى، يُسبب تدخين التبغ عادة تراجعاً في إنتاج اللعاب.

ويمكن للعلاج الإشعاعي لسرطان الرأس والرقبة أن يضر بشدة بالغدد اللعابية، ويُسبب جفافاً دائمًا في الفم.وحتى الجرعات المنخفضة من الإشعاع يمكن أن تسبب جفافاً مؤقتاً في الفم.

أما الأَسبَاب الأقل شيوعاً من جفاف الفم فتشمل الاضطرابات الجهازية.فعلى سبيل المثال، يكون جفاف الفم حالةً شائعةً جدًّا بين الأشخاص الذين يعانون من مُتلازمة شوغرن Sjögren syndrome.كما يُعاني بعض المصابين بداء السكَّري أو عدوى الإيدز من جفاف الفم.