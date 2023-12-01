سوف يقوم الطبيب في البداية بتوجيه بضعة أسئلة للاستفسار عن أعراض الشخص وتاريخه الطبي.ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.من شأن ما يجده الطبيب في أثناء الفحص السَّريري وتحري التاريخ الطبي للمريض أن يُشير غالبًا إلى سبب ألم العين، وتحديد الاختبارات التي قد يحتاج المريض لإجرائها (انظر جدول بعض أسباب وسمات الآلام العينية).

سوف يطلب الطبيب من الشخص وصف الألم، بما في ذلك تاريخ بدايته، ومدى شدته، وما إذا كان النظر في مختلف الجهات أو تحريك الجفن يُسبب الألم.كما سوف يسأل الطبيب ما إذا كان الشخص قد أصيب سابقًا بألم في العين، وما إذا كان يعاني من حساسية تجاه الضوء، أو يعاني من عدم وضوح الرؤية، أو يشعر بوجود جسم غريب في العين.

وفي أثناء الفَحص السَّريري، سوف يتحرى الطبيب وجود إصابة بالحمى أو سيلان الأنف.كما سيتحرى وجود ألم بالجس على الوجه.

ولعل الجزء الأكثر أهمية من الفحص السريري هو فحص العين ذاتها، بما في ذلك كرة العين بأكملها، والجفنين، والمنطقة المحيطة بالعين.يفَحص الطَّبيب

ما إذا كانت العينان حمراوان أو منتفختان

مدى وضوح رؤية الشخص عند استخدام مخطط العين القياسي (مقياس حدة البصر)

ما إذا كان الشخص قادرًا على الرؤية في كل جزء من مجال الرؤية (اختبار المجال البصري)

كيف تستجيب الحدقة (بؤبؤ العين) للضوء

ما إذا كان تسليط الضوء على العين غير المتضررة يسبب الألم في العين المتضررة عند إغلاقها (رهبة الضياء الحقيقية)

إذا كان الطبيب يشتبه بدخول جسم غريب إلى العين دون أن يعثر عليه، فقد يقوم بقلب باطن الجفن إلى الخارج للبحث عن الجسم الغريب أسفله.

غالبًا ما يستخدم الأطباء المصباح الشِّقّي slit-lamp للفحص.المصباح الشِّقّي هو أداة تمكن الطبيب من فحص العين بقدرة تكبير عالية.يضع الطبيب قطرة من صبغة الفلوريسئين على القرنية لإظهار الخدوش أو أنواع معينة من العدوى، بما في ذلك القرحات.يستخدم الأطباء قياس التوتر tonometry لقياس الضغط داخل العين.كما يستخدم الأطباء المصباح الشِّقّي و/أو منظار العين (ضوء مع عدسات مكبرة تضيء في الجزء الخلفي من العين) لفحص العدسة واستخدام منظار العين لفحص الخِلط الزجاجي (المادة التي تشبه الهلام والتي تملأ مقلة العين)، وشبكية العين (البنية التي تستشعر الضوء في الجزء الخلفي من العين)، والعصب البصري، والأوردة والشرايين في شبكية العين.

تساعد نتائج تلك الفحوص على وَضع التَّشخيص.يمكن لبعض النتائج أن تشير إلى وجود اضطرابات معينة.

وقد تؤكد النتائج وجود أو عدم وجود اضطرابات معينة.