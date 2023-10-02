لا يُعرَف السبب الدَّقيق للاكتئاب، ولكن هناك عدد من العَوامِل التي قد تجعل منه أكثر ميلًا للحدوث،وتنطوي عوامل الخطر على:

الميل العائليّ (الوراثة)

الأحداث التي تُسبب الشدَّة الانفعالية، خُصوصًا التي تنطوي على الفقدان

أن يكون المريض أنثى

اضطرابات طبية عامة مُعيَّنة

التأثيرات الجانبيَّة لبعض الأدوية

لا يعكس الاكتئاب ضعفاً في الشخصية أو عدم محاولة الشخص لأن يشعر بالتعافي.لا يبدو أنَّ هناك تأثير للطبقة الاجتماعية والعرق والثقافة في فُرص حدوث الاكتئاب عند الأشخاص في أثناء الحياة.

تُسهم العَوامِل الوراثيَّة في حدوث الاكتئاب عند حوالى نصف الأشخاص الذين يُعانون منه.فعلى سبيل المثال، يكون الاكتئاب أكثر شُيُوعًا بين الأقارب من الدرجة الأولى (لاسيَّما في توأم مُتطابق) عند المصابين بالاكتئاب.حيث يُمكن للعوامل الوراثية أن تؤثِّر في وظيفة المواد التي تساعد على التواصل بين الخلايا العصبيَّة (النواقل العصبية neurotransmitters).السيروتونين والدوبامين والنورإبينفرين هي نواقل عصبيَّة قد تُمارِسُ دورًا في الاكتئاب.

تُعدُّ النساء أكثر ميلًا للإصابة بالاكتئاب مُقارنةً بالرجال، وذلك على الرغم من أنَّ الأَسبَاب ليست واضحة بشكلٍ كاملٍ.تُمارسُ الهرمونات الدور الأكبر في الاكتئاب بالنسبة إلى العَوامِل البدنيَّة،حيث يُمكن أن تُؤدِّي التغيُّرات في مستويات الهرمونات إلى تغيُّرات في المزاج قبل الطمث بفترةٍ قصيرةٍ (وذلك مثل جزء من المُتلازمة السابقة للطمث)، وفي أثناء الحمل ومن بعد الوِلادة أو في أثناء سن انقطاع الطمث.تُصابُ بعض النساء بالاكتئاب في أثناء الحمل أو في أثناء الأسابيع الأربعة الأولى من بعد الوِلادة (حالة تُسمَّى كآبة المواليد baby blues، أو الاكتئاب التالي للولادة، وذلك إذا كان الاكتئاب أكثر شدَّةً).كما قد تكون الوظيفة غير الطبيعية للغدة الدرقية من العَوامِل أيضًا، وهي مشكلة شائعة بعض الشيء عند النساء.

هناك عدد من الاضطرابات والعوامل الطبية العامة التي قَد تترافق مع الاكتئاب أو تُسببه.قد تُسبب هذه الاضطرابات الاكتئاب بشكلٍ مُباشر (مثلما يحدث عندما يُؤثِّرُ اضطراب الغُدَّة الدرقية في مستويات الهرمون)، أو بشكل غير مباشر (مثلما يحدُث عندما يُؤدِّي التهاب المَفاصِل الروماتويدي إلى الألم والإعاقة).كثيرًا ما يمكن لأحد الاضطرابات أن يؤدي إلى الاكتئاب بشكلٍ مباشر وغير مباشر معًا.فعلى سبيل المثال، قد يُسبب الإيدز الاكتئاب مباشرة إذا كان فيروس العَوَز المَناعيّ البشريّ الذي يسبب الإيدز، يُؤدِّي إلى ضررٍ في الدِّماغ.قَد يُسبب الإيدز الاكتئابَ بشكلٍ غير مُباشر عن طريق تأثيره السلبيّ الإجماليّ في حياة الشخص.

يُفيدُ العديد من الأشخاص عن الشعور بحزنٍ أكثر في أواخر فصل الخريف وفي فصل الشتاء ويُفسِّرون هذا الميل على أنَّه يعود إلى قِصر ساعات ضوء النهار ودرجات الحرارة الباردة،ولكن بالنسبة إلى بَعض الأشخاص، يكون هذا الحزن شَديدًا بما يكفي لاعتباره من أنواع الاكتئاب (يُسمَّى الاضطراب العاطفيّ الموسميّ).

يُمكن أن ينجُم الاكتئاب عن استخدَام بعض الأدوية التي يصفها الأطباء، مثل حاصرات بيتا (يجري استخدامها لمُعالجة ارتفاع ضغط الدَّم).ولأسباب غير معروفة، تُسبب الستيرويدات القشرية الاكتئاب غالبًا عندما يُنتجها الجسم بكميات كبيرة كجزءٍ من اضطراب (مثلما يحدُث في مُتلازمة كوشينغ)، ولكن عندما تُعطَى كدواء، فهي تميلُ إلى التسبب بالهَوس الخفيف (hypomania، شكل للهوِس أقلّ شدَّةً)، أو الهوَس في حالاتٍ نادرةٍ.يُمكن أن يُؤدِّي التوقُّف عن استخدام دواء إلى الاكتئاب أحيَانًا.

هناك عدد من اضطرابات الصحة النفسية التي يُمكنها أن تجعل الشخص عرضةً للاكتئاب،وهي تنطوي على اضطرابات القلَق وااضطراب تعاطي الكحول وأنواع أخرى من اضطرابات تعاطي المواد والفصام.يكُون المرضى الذين أصِيبوا بالاكتئاب في السابق أكثر ميلًا للإصابة فيه مَرَّةً أخرى.

قد تؤدي الأحداث المؤلمة عاطفيًا ، مثل فقدان أحد الأحباء ، في بعض الأحيان إلى الاكتئاب ، ولكن عادةً ما يقتصر ذلك على الأشخاص المعرضين للاكتئاب ، مثل أولئك الذين لديهم أفراد من العائلة يعانون من الاكتئاب.ولكن قد يحدُث الاكتئاب أو يتفاقم من دُون أيَّة حالات واضحة من الشدَّة في الحياة.