الاكتئاب هو الشعور بالحزن و/أو انخفاض الاهتمام أو المتعة في ممارسة النشاطات، والذي يصبح اضطرابًا عندما يكون شديدًا بما فيه الكفاية للتأثير في الأداء.قد يحدُث الاكتئاب عقب فقدان حصلَ مؤخراً أو حدث حزين آخر، ولكنه يكون غير مُتناسب مع هذا الحدث ويستمرّ لفترةٍ زمنيةٍ أطول ممَّا هُو مُناسب.
يُمكن أن تُسهم الوراثة والتأثيرات الجانبية للأدوية والأحداث التي تُسبب الشدة الانفعالية والتغيُّرات في الهرمونات أو المواد الأخرى في الجسم وعوامل أخرى في الاكتئاب.
يُمكن أن يجعل الاكتئاب الأشخاص حزينين ومُتلكِّئين ويفقدون جميع الاهتمامات والمتعة في النشاطات التي اعتادوا الاستمتاع بها.
يقوم الأطباءُ بتشخيص الاكتئاب استنادًا إلى الأعراض،
ويُمكن أن تفيد مضادَّات الاكتئاب والعلاج النفسيّ وأحيانًا العلاج بالتخليج الكهربيّ.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات المزاج).
يستخدِمُ المرضى غالبًا مُصطلَح الاكتئاب لوصف المزاج الحزين أو القانط الذي ينجُم عن أحداث تُسبب الشدَّة الانفعالية، مثل الكوارث الطبيعيَّة أو الأمراض الخطيرة أو وفاة شخص عزيز.كما قد يقولون أيضًا إنَّهم يشعرون بالاكتئاب في أثناء أوقات مُعيَّنة، مثل أيام العُطَل (اكتئاب العُطل holiday blues) أو ذكرى وفاة شخص عزيز،ولكن لا تُمثِّلُ مثل هذه المشاعر اضطراباً عادةً،وتكون هذه المشاعر مؤقتةً عادةً وتستمرُّ لأيامٍ وليس لأسابيع أو أشهر، وهي تحدث على شكل موجاتٍ تميلُ إلى الارتباط بأفكارٍ أو وسائل تذكير بحدث يُسبب الشدَّة.كما أنَّ هذه المشاعر لا تُؤثِّر فعلياً في أداء الشخص لأية فترة زمنية أيضًا.
يُعدُّ الاكتئاب ثاني اضطرابات الصحة النفسية شيوعًا (يأتي القلق في المرتبة الأولى).ويكون لدى حَوالى 30% من الأشخاص الذين يزورون ممارس الرعاية الأولية أعراض الاكتئاب، ولكن يكون لدى أقلّ من 10% من هؤلاء الأشخاص اكتئاب كبير.
يحدُث الاكتئاب في أثناء منتصف سنوات المراهقة والعقد الثاني أو الثالث من العمر عادةً، وذلك على الرغم من أنَّه يُمكن أن يبدأ في أي عمر تقريبًا، حتى في أثناء مرحلة الطفولة .
تستمرُّ نوبة الاكتئاب إذا لم تجرِ مُعالجتها لحوالي 6 أشهر غالبًا، ولكنها تستمرُّ لعامين أو أكثر أحيانًا،وتميلُ النوبات إلى العودة لمرَّاتٍ عديدة خلال فترة حياة المريض.
أضواء على الشيخوخة: الاكتئاب
يُصِيبُ الاكتئاب نَحو 1 من كل 6 أشخاص من البالغين الأكبر سنًا.ويُصيب البعض من البالغين الأكبر سنًا في مرحلة مُبكِّرة من حياتهم.بينما يُصاب فيه آخرون لأوَّل مرَّة في أثناء سنوات الشيخُوخة.
أسباب الاكتئاب عندَ البالغين الأكبر سنًا
قد تكون بعض أسباب الاكتئاب أكثر شُيُوعًا عندَ البالغين الأكبر سنًا.فعلى سبيل المثال، قد يكون البالغون الأكبر سنًا أكثر عرضةً إلى أحداث تُسبب الشدَّة الانفعاليَّة وتنطوي على فقدان شيءٍ ما، مثل وفاة شخص عزيز أو خسارة بيئة مألوفة، مثل الانتقال بعيداً عن جيرةٍ مألوفة.كما قد تُمارس مصادر أخرى للشدَّة دورًا أيضًا، مثل الدخل المُنخفِض أو المرض المزمن المُتفاقم أو الفقدان التدريجيّ للقدرة على الأداء من دُون مساعدة الآخرين أو العزلة الاجتماعيَّة.
تعد الاضطرابات التي يُمكن أن تُؤدِّي إلى الاكتئاب شائعة عند البالغين الأكبر سنًا.وتنطوي مثل هذه الاضطرابات على السرطان والنوبات القلبية وفشل القلب واضطرابات الغُدَّة الدرقية والسَّكتة والخرف وداء باركنسون.
الاكتئاب في مقابل الخرف
بالنسبة للبالغين الأكبر سنًا، يمكن أن يُؤدِّي الاكتئاب إلى أعراض تُشبه أعرَاض الخرَف، مثل التفكير البطيء، وضعف التركيز، والتخليط الذهنيّ، وصُعوبة التذكُّر، بشكل أكبر من الحزن الذي يميل الناس لربطه بالاكتئاب.ولكن يستطيع الأطباء التعرُّف إلى الفرق بين الاكتئاب والخرَف وذلك لأنَّه عندما تجري مُعالجة الاكتئاب، يستعيد أشخاص هذا الاضطراب وظائفهم الذهنية،بينما لا يحدُث هذا مع المصابين بالخرَف.كما أنَّ المصابين بالاكتئاب قد يشتكُون بمَرارة حول ضعف الذاكرة لديهم ومن النادر أن ينسون أحداثاً مهمَّة راهنةً أو قضايا شخصية،وفي المقابل، يُنكرُ المصابين بالخرَف غالبًا أنَّهم يُعانون من ضعف الذاكرة.
تشخيص الاكتئاب عندَ البالغين الأكبر سنًا
يصعُب تشخيص الاكتئاب عندَ البالغين الأكبر سنًا غالبًا وذلك لأسباب عديدة تنطوي على:
نظرًا إلى أنَّه قَد يكون من الصعب التعرُّف إلى الاكتئاب، يقوم العديد من الأطباء بسؤال البالغين الأكبر سنًا حول المزاج بشكلٍ روتينيّ.ينبغي أن يكُون أفراد الأسرة في حالة تأهب تجاه التغيُّرات الطفيفة في الشخصية، خُصوصًا قلَّة الحماس والعفويَّة وضعف حسّ الدعابة والبدء بالنسيان.
مُعالَجة الاكتئاب عندَ البالغين
مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs) هي مضادَّات للاكتئاب يجري استخدامها في معظم الأحيان مع البالغين الأكبر سنًا الذين يُعانون من الاكتئاب وذلك لأنَّها أقل ميلًا لأن تُؤدِّي إلى تأثيراتٍ جانبيَّة.ويُعدُّ سيتالوبرام citalopram وإيسيتالوبرام escitalopram من الأدوية المُفيدة.
أسبَاب الاكتئاب
لا يُعرَف السبب الدَّقيق للاكتئاب، ولكن هناك عدد من العَوامِل التي قد تجعل منه أكثر ميلًا للحدوث،وتنطوي عوامل الخطر على:
الميل العائليّ (الوراثة)
الأحداث التي تُسبب الشدَّة الانفعالية، خُصوصًا التي تنطوي على الفقدان
أن يكون المريض أنثى
اضطرابات طبية عامة مُعيَّنة
التأثيرات الجانبيَّة لبعض الأدوية
لا يعكس الاكتئاب ضعفاً في الشخصية أو عدم محاولة الشخص لأن يشعر بالتعافي.لا يبدو أنَّ هناك تأثير للطبقة الاجتماعية والعرق والثقافة في فُرص حدوث الاكتئاب عند الأشخاص في أثناء الحياة.
تُسهم العَوامِل الوراثيَّة في حدوث الاكتئاب عند حوالى نصف الأشخاص الذين يُعانون منه.فعلى سبيل المثال، يكون الاكتئاب أكثر شُيُوعًا بين الأقارب من الدرجة الأولى (لاسيَّما في توأم مُتطابق) عند المصابين بالاكتئاب.حيث يُمكن للعوامل الوراثية أن تؤثِّر في وظيفة المواد التي تساعد على التواصل بين الخلايا العصبيَّة (النواقل العصبية neurotransmitters).السيروتونين والدوبامين والنورإبينفرين هي نواقل عصبيَّة قد تُمارِسُ دورًا في الاكتئاب.
تُعدُّ النساء أكثر ميلًا للإصابة بالاكتئاب مُقارنةً بالرجال، وذلك على الرغم من أنَّ الأَسبَاب ليست واضحة بشكلٍ كاملٍ.تُمارسُ الهرمونات الدور الأكبر في الاكتئاب بالنسبة إلى العَوامِل البدنيَّة،حيث يُمكن أن تُؤدِّي التغيُّرات في مستويات الهرمونات إلى تغيُّرات في المزاج قبل الطمث بفترةٍ قصيرةٍ (وذلك مثل جزء من المُتلازمة السابقة للطمث)، وفي أثناء الحمل ومن بعد الوِلادة أو في أثناء سن انقطاع الطمث.تُصابُ بعض النساء بالاكتئاب في أثناء الحمل أو في أثناء الأسابيع الأربعة الأولى من بعد الوِلادة (حالة تُسمَّى كآبة المواليد baby blues، أو الاكتئاب التالي للولادة، وذلك إذا كان الاكتئاب أكثر شدَّةً).كما قد تكون الوظيفة غير الطبيعية للغدة الدرقية من العَوامِل أيضًا، وهي مشكلة شائعة بعض الشيء عند النساء.
هناك عدد من الاضطرابات والعوامل الطبية العامة التي قَد تترافق مع الاكتئاب أو تُسببه.قد تُسبب هذه الاضطرابات الاكتئاب بشكلٍ مُباشر (مثلما يحدث عندما يُؤثِّرُ اضطراب الغُدَّة الدرقية في مستويات الهرمون)، أو بشكل غير مباشر (مثلما يحدُث عندما يُؤدِّي التهاب المَفاصِل الروماتويدي إلى الألم والإعاقة).كثيرًا ما يمكن لأحد الاضطرابات أن يؤدي إلى الاكتئاب بشكلٍ مباشر وغير مباشر معًا.فعلى سبيل المثال، قد يُسبب الإيدز الاكتئاب مباشرة إذا كان فيروس العَوَز المَناعيّ البشريّ الذي يسبب الإيدز، يُؤدِّي إلى ضررٍ في الدِّماغ.قَد يُسبب الإيدز الاكتئابَ بشكلٍ غير مُباشر عن طريق تأثيره السلبيّ الإجماليّ في حياة الشخص.
يُفيدُ العديد من الأشخاص عن الشعور بحزنٍ أكثر في أواخر فصل الخريف وفي فصل الشتاء ويُفسِّرون هذا الميل على أنَّه يعود إلى قِصر ساعات ضوء النهار ودرجات الحرارة الباردة،ولكن بالنسبة إلى بَعض الأشخاص، يكون هذا الحزن شَديدًا بما يكفي لاعتباره من أنواع الاكتئاب (يُسمَّى الاضطراب العاطفيّ الموسميّ).
يُمكن أن ينجُم الاكتئاب عن استخدَام بعض الأدوية التي يصفها الأطباء، مثل حاصرات بيتا (يجري استخدامها لمُعالجة ارتفاع ضغط الدَّم).ولأسباب غير معروفة، تُسبب الستيرويدات القشرية الاكتئاب غالبًا عندما يُنتجها الجسم بكميات كبيرة كجزءٍ من اضطراب (مثلما يحدُث في مُتلازمة كوشينغ)، ولكن عندما تُعطَى كدواء، فهي تميلُ إلى التسبب بالهَوس الخفيف (hypomania، شكل للهوِس أقلّ شدَّةً)، أو الهوَس في حالاتٍ نادرةٍ.يُمكن أن يُؤدِّي التوقُّف عن استخدام دواء إلى الاكتئاب أحيَانًا.
هناك عدد من اضطرابات الصحة النفسية التي يُمكنها أن تجعل الشخص عرضةً للاكتئاب،وهي تنطوي على اضطرابات القلَق وااضطراب تعاطي الكحول وأنواع أخرى من اضطرابات تعاطي المواد والفصام.يكُون المرضى الذين أصِيبوا بالاكتئاب في السابق أكثر ميلًا للإصابة فيه مَرَّةً أخرى.
قد تؤدي الأحداث المؤلمة عاطفيًا ، مثل فقدان أحد الأحباء ، في بعض الأحيان إلى الاكتئاب ، ولكن عادةً ما يقتصر ذلك على الأشخاص المعرضين للاكتئاب ، مثل أولئك الذين لديهم أفراد من العائلة يعانون من الاكتئاب.ولكن قد يحدُث الاكتئاب أو يتفاقم من دُون أيَّة حالات واضحة من الشدَّة في الحياة.
أعراض الاكتئاب
تحدُث أَعرَاض الاكتئاب بشكلٍ تدريجيّ غالبًا وذلك خلال أيَّام أو أسابيع ويُمكنها أن تختلف بشكلٍ كبيرٍ من شخصٍ إلى آخر.فعلى سبيل المثال، قد يبدو الشخص الذي يُصبِح مكتئباً، مُتلكئاً وحزيناً أو متهيِّجاً وقلقاً.
لا يستطيع العديد من المصابين بالاكتئاب الشعور بانفعالات، مثل الحزن الشديد والفرحة والمتعة بطريقةٍ طبيعية،وقد يبدو العالم أصبح عديم اللون وخالٍ من الحياة،ويفقدون الاهتمام أو المتعة في نشاطاتٍ اعتادوا الاستمتاع بها.
قد ينهمِكُ المصابون بالاكتئاب بمشاعر شديدة من الذنب واستصغار الذات وقد لا يكونوا قادرين على التركيز.وقد يشعرون بالقنُوط والوحدَة والتفاهة.غالبًا ما يكون المرضى مترددين وانطوائيين ويشعرون بقلَّة الحيلة وباليأس، وتراودهم أفكار حول الموت والانتحار.
يُعاني مُعظم المصابين بالاكتئاب من صعوبة النوم ويستيقظون في أثناء النوم بشكلٍ متكرِّر، خُصوصًا في الصباح الباكر.ينام بعض المصابين بالاكتئاب لفترة أطول من المُعتَاد.
قد يُؤدِّي نَقص الشَّهية ونَقص الوَزن إلى الهزال emaciation، وبالنسبة إلى النساء، قد يتوقَّف الطمث،ولكن يشيعُ الإفراط في تناول الطعام واكتساب الوزن عند المصابين بالاكتئاب الخفيف.
يُهمِلُ بعض المصابين بالاكتئاب النظافة الشخصية حتى بالنسبة إلى أطفالهم أو إلى آخرين عزيزين عليهم أو حيواناتهم الأليفة.ويشكو البعض من أمراض بدنية مع أوجاع وآلام مُتعدِّدة.
اضطرَاب الاكتئاب الرئيسي
يشعر مرضى هذا النوع بالاكتئاب في مُعظم الأيَّام ولأسبوعين على الأقلّ،وقَد يبدُون بائسين،وقد تكون عيونهم مليئة بالدُّموع وقد تكون حواجبهم مُقطَّبة وقد تكون زوايا الفم متهدلةً،وقد تُصبح وقفتهم مترهِّلةً ويتجنَّبون التواصل بالعينين،وقد يتحرَّكون بصعوبة وتُصبح تعابير الوجه لديهم قليلة ويتحدَّثون بنغمةٍ رتيبةٍ.
هل تعلم...
اضطراب الاكتئاب المُستَديم
يُعاني مرضى اضطراب الاكتئاب المُستَديم من الاكتئاب لمُعظم الوقت لمدَّة عامين أو أكثر،
وتبدأ الأَعرَاض تدريجيا، وغالبًا ما تظهر في أثناء مرحلة المراهقة، وقد تستمرُّ لسنواتٍ أو عُقودٍ.يختلف عدد الأَعرَاض التي تكون موجودةً في وقتٍ واحدٍ، وأحيَانًا تكون الأعراض أقلّ شدَّةً من أعرَاض الاكتئاب الرئيسي.
قَد يكُون المرضى عابسين ومُتشائمين ومُرتابين ويفتقرون إلى روح الدعابة وغير قادرين على المَرَح.يكُون البعض سلبياً ومن دُون طاقة ولا يُخالطون الآخرين.يشكُو البعض باستمرار ويكونون سريعين في نقد الآخرين ولوم أنفسهم،وقد يستحوذ عليهم العجز والفشل والأحداث السلبيَّة، ويصل الأمر أحيانًا إلى درجة الاستمتاع المَرَضي بحالات الفشل لديهم.
اضطراب تعكُّر المزاج قبل الطمث
تحدث أعراض شديدة قبل معظم فترات الطمث وتختفي من بعد أن ينتهي الطمث،وتُسبِّبُ الأَعرَاض ضائقةً شديدةً أو تُؤثِّرُ في أداء المرأة بشكلٍ كبيرٍ.تُشبه الأعراض ما يحدث في المُتلازمة السابقة للطمث، ولكنها تكون أكثر شدَّةً وتُسبب ضائقةً كبيرة وتُؤثِّرُ في الأداء في العمل وفي التواصل الاجتماعيّ.
قد يظهر اضطراب تعكُّر المزاج قبل الطمث لأوَّل مرَّة في أيّ وقت من بعد الدورة الطمثية الأولى عند البنات.وقَد يتفاقم مع الاقتراب من سنّ اليأس ولكنه ينتهي من بعد هذه المرحلة.يحدُث هذا الاضطراب عند حَوالى 3 إلى 8% من النساء اللواتي لديهن طمث.
ويكُون لدى النساء اللواتي يُعانين من اضطراب تعكُّر المزاج قبل الطمث تقلُّبات في المَزاج ويُصبحن حزينات ودامعات فجأةً،ويُصبحن مهتاجات وغاضبات بسهولة،ويشعرنَ باكتئابٍ شديدٍ ويأسٍ وقلقٍ وانفعالٍ قويّ،وقد يشعرن بأنَّ شيئًا يستحوذ عليهنَّ أو بعدم القدرة على ضبط النفس،
كما هيَ الحال مع أنواع أخرى من الاكتئاب، قد تفقد النساء اللواتي يُعانين من هذا الاضطراب الاهتمامَ بنشاطاتهنَّ الاعتيادية، ويُواجهن صعوبة في التركيز ويشعرن بالتَّعب وانعِدام الطاقة،وقد يُفرطن في تناوُل الطعام ويُصبِح لديهنَّ توق إلى أطعمة مُعيَّنة،وقد ينمنَ لفترةٍ قصيرةٍ جدًا أو طويلة جداً؛
اضطراب الحزن لفترات طويلة
الحزن لفترات طويلة أو الحزن المُطول prolonged grief هو استمرار الحزن بعد فقدان شخص عزيز.وهو يختلف عن الاكتئاب في أنَّ الحزن يرتبط بشكلٍ خاصٍ بالفقد، وليس بالمشاعر الأكثر عمومية للحزن والفشل المرتبط بالاكتئاب.
يُعَد الحزن لفترات طويلة موجودًا عندما يكون الحزن طويل الأمد (يستمر 12 شهرًا على الأقل، ويُعبر الشخص فيه عن شوقه أو توقه المستمر و/أو يظهر انشغاله بذكرى المتوفى)، ويستحوذ على الكثير من وقت الشخص، ويكون أعمق مما يُعَدّ نموذجيًا في ثقافة الشخص.كما يجب أن يكون مصحوبًا أيضًا بثلاثةٍ أو أكثر من الأعراض التالية لمدة شهر على الأقل إلى درجة تُسبب الضيق أو التعاجز:
الشعور بتشتت الذات (مثل شعور الشخص بأن جزءًا منه قد مات)
عدم تصديق حدوث الوفاة
تجنُّب الأشياء التي تُذكِّر بالفقد
الألم العاطفي الشديد (مثل الألم المرتبط بالوفاة)
صعوبة الانخراط في إيقاع الحياة
الشعور بالخدر
الإحساس بفقدان الحياة لمعناها
الشعور الشديد بالوحدة
الانتِحار
تُعدُّ الأفكار حول الموت من بين الأَعرَاض الأكثر خطورة للاكتئاب،حيث يرغب العديد من المصابين بالاكتئاتب بالموت أو يشعرون أنَّ لا قيمة لهم ولذلك ينبغي عليهم الموت.تقوم نسبة تصِلُ إلى 15% من المصابين بالاكتئاب غير المُعالَج بإنهاء حياتهم عن طريق الانتحار.
يُعدُّ التهديد بالانتحار حالة طارئة،وعندما يهدد الأشخاص بقتل أنفسهم، قد يقوم الطبيب بإدخالهم إلى المستشفى بهدف مراقبتهم إلى أن تنجح المُعالجة في التقليل من خطر الانتحار.يكُون الخطر مرتفعاً خُصوصًا في الحالات الآتية:
عندما لا تَجرِي مُعالجة الاكتئاب أو عندما لا تكون المُعالجة مُناسبة
عند البدء بالمُعالَجة (عندما يزداد النشاط النفسي والبدنيّ عند الأشخاص ولكن لا يزال مزاجهم سوداوياً)
عندما يكون لدى الأشخاص ذكرى سنوية مهمَّة
عندما يتناوب الأشخاص بين الاكتئاب والهوَس (الاضطراب ثُنائيّ القطب).
عندما يشعر الأشخاص بالقلق الشديد
عندما يشرب الأشخاص الكُحول أو يتعاطون عقاقير غير مشروعة
في الأسابيع إلى الأشهر التالية لمحاولة الأشخاص الانتحار، خُصوصًا إذا استخدموا أسلوب عُنف.
استعمال الموادّ المُخدِّرة
من المرجح أن يعاقر الأشخاص المصابون بالاكتئاب الخمرةَ أو يتعاطون العقاقير غير المشروعة في محاولة لمساعدتهم على النوم أو الشعور بقلق أقل.ولكن يُؤدِّي الاكتئاب إلى اضطراب استعمال الكحول وأنواع أخرى من اضطرابات استعمال المواد بشكلٍ أقلّ ممَّا كان يُعدُّ سابقاً.
كما يكُون المرضى أكثر ميلًا أيضًا للتدخين بشراهة وإلى إهمال صحتهم،وهكذا، يزداد خطر الإصابة باضطرابات أخرى أو تفاقمها، مثل الداء الرئويّ الانسداديّ المزمن.
التأثيرات الأخرى للاكتئاب
قد يُقلِّلُ الاكتئاب من قدرة الجهاز المناعي على الاستجابة لغزو الكائنات الغريبة أو الخطيرة، مثل المكروبات أو خلايا السرطان،ونتيجة لذلك، قد يكون المصابين بالاكتئاب أكثر ميلًا للإصابة بحالاتٍ من العدوى.
يزيدُ الاكتئاب من خطر اضطرابات القلب والأوعية الدموية (مثل نوبات القلب) والسكتة،وقد يكُون السبب أنَّ الاكتئاب يُسبِّبُ تغيُّرات بدنية مُعيَّنة تزيدُ من هذا الخطر،فعلى سبيل المثال، يُنتِجُ الجسم المزيد من الموادّ التي تُساعد على تخثُّر الدَّم (عوامل التخثُّر)، ويُصبح القلب أقل قدرة على تغيير سرعة نبضاته في استجابةٍ لحالات مختلفة.
تشخيص الاكتئاب
تَقيِيم الطَّبيب، وذلك استنادًا إلى معايير التشخيص النفسية القياسية
اختبارات للتعرُّف إلى الاضطرابات التي يُمكن أن تُسبِّب الاكتئاب
يستطيعُ الطبيب عادةً تشخيص الاكتئاب استنادًا إلى الأَعرَاض،حيث يستخدم قوائم مُحدَّدة من الأَعرَاض (معايير) لتشخيص الأنواع المختلفة من اضطرابات الاكتئاب؛وحتى يتمكَّن من التفريق بين الاكتئاب والتغيُّرات العادية في المزاج، يقوم الطبيب بتحديد ما إذا كانت الأعراض تُسبِّبُ ضائقةً ملحُوظةً أو تُضعِفُ من قدرة الشخص على الأداء.ويُساعد وُجود تاريخ للاكتئاب أو تاريخ عائليّ للاكتئاب الطبيبَ على دَعم التشخيص.
تشيعُ حالات القلق المفرط ونوبات الذعر والوسواس في الاكتئاب، وقد تُؤدِّي هذه الحالات إلى أن يعتقد الطبيب بشكلٍ خاطئٍ أنَّ الشخص لديه اضطراب القلق.
بالنسبة إلى البالغين الأكبر سنًا، قد يكون من الصعب ملاحظة الاكتئاب، خُصوصًا إذا كانوا لا يعملون أو كان التفاعل الاجتماعيّ لديهم قليلاً (انظر أضواء على الشيخوخة: الاكتئاب).كما قد يجري تشخيص الاكتئاب عن طريق الخطأ على أنَّه الخرَف، وذلك لأنَّه يُمكن أن يُسبب أعراضًا متشابهةً، مثل التخليط الذهنيّ وصعوبة في التركيز والتفكير بشكلٍ واضحٍ،ولكن عندما تنجُم مثل هذه الأَعرَاض عن الاكتئاب، فإنها تزول عندما تجري مُعالَجة الاكتئاب،وعندما يكون الخرَف هُوَ السبب، لا تزول هذه الأعراض.
قد يطلب الطبيب من الأشخاص تعبئة استبيانات نموذجية للمُساعدة على التعرُّف إلى الاكتئاب وتحديد شدَّته، ولكن لا يُمكن استخدامها وحدها لتشخيص الاكتئاب.ينطوي اثنان من هذه الاستبيانات على اختبار هاملتون لمُعدَّل الاكتئاب (Hamilton Depression Rating Scale)، واختبار بِك للاكتئاب (Beck Depression Inventory).بالنسبة للبالغين الأكبر سنًأ، هناك استبيان حول مقياس اكتئاب الشيخوخة (Geriatric Depression Scale).كما يسألُ الأطباءُ الأشخاص أيضًا حول ما إذا كانت لديهم ايَّة أفكار أو خطط لإيذاء أنفسهم،حيثُ تُشيرُ مثل هذه الأفكار إلى أنَّ الاكتئاب شديدٌ.
الاختبارات
لا يُوجد اختبار يُمكنه تأكيد الاكتئاب،ولكن قد تُساعد الاختبارات المعمليَّة الطبيبَ على تحديد ما إذا كان سبب الاكتئاب هُو اضطراب هرموني أو اضطراب بدني آخر.فعلى سبيل المثال، يقوم الأطباء باختباراتٍ للدم عادةً للتحرِّي عن اضطراب في الغدَّة الدرقية أو عوز الفيتامين،يمكن إجراء اختبارات للكشف عن استعمال العقاقير غير المشروعة.
يستخدِمُ الاطباء الفحص العصبيّ الشامل للتحرِّي عن داء باركنسون الذي يُسبِّبُ بعض الأعراض المُشابهة.
قد يحتاجُ المرضى الذين يُعانون من عرقلةٍ شديدةٍ في النوم إلى الخضوع إلى اختبار نوم (تخطيط النَّوم) للتفريق بين اضطرابات النَّوم والاكتئاب.
علاج الاكتئاب
الدعم
المُعالجة النفسيَّة
الأدوية، خُصوصًا مُضادَّات الاكتئاب
لا يحتاجُ معظم المصابين بالاكتئاب إلى دُخول المستشفى،ولكن ينبغي إدخال البعض إلى المستشفى، خُصوصًا إذا كانوا يُفكِّرون في الانتحار بشكلٍ كثيرٍ أو حاولوا الانتحار أو كانوا هزيلين بسبب نقص الوزن أو يُواجهون خطر مشاكل القلب بسبب الهياج الشديد.
تستنِدُ المُعالَجة إلى شدَّة ونوع الاكتئاب:
الاكتئاب الخفيف: الدعم (بما في ذلك الزيارات المتكررة للطبيب والتعليم) والمُعالَجة النفسيَّة
الاكتئاب الذي يتراوح بين المتوسِّط إلى الشديد: الأدوية والمُعالَجة النفسية أو كليهما، وأحيانًا العلاج بالتخليج الكهربيّ
الاكتئاب الموسمي: العلاج بالضوء
اضطراب الحزن لفترات طويلة: مُعالَجَة نفسية مصممة خصيصًا لهذا الاضطراب
يمكن مُعالجة الاكتئاب بنجاحٍ عادةً،وعند إمكانية تحديد السبب (مثل دواءأو اضطراب آخر)، يَجرِي تصحيحه أولاً، ولكن قد يحتاج المرضى إلى أدويَةٍ لمُعالَجة الاكتئاب أيضًا.
الدَّعم
يشرح الأطباءُ للأشخاص المصابين بالاكتئاب وأفراد عائلاتهم أنَّ للاكتئاب أسباباً بدنيةً وهو يحتاج إلى مُعالَجةٍ مُحدَّدة تكون فعَّالةً عادةً.يُطمئنُ الأطباءُ المرضى بأنَّ الاكتئاب لا يعكِسُ عيباً في الشخصية، مثل الضعف.من المهم لأفراد العائلة فهم الاضطراب والمشاركة في المُعالَجة وتقديم الدعم.
يُمكن أن يُساعد تعليم الأشخاص حول الاكتئاب على فهمهم لهذا الاضطراب والتعامل معه،فعلى سبيل المثال، يتعلم الأشخاص أن الطريق نحو الشفاء وعرة غالبًا وأنَّ نوبات الحزن والأفكار السوداوية قد تعود ولكنها سوف تتوقَّف،وهكذا، يستطيع الأشخاص وضع أيَّة انتكاسات في منظورهم ويكونون أكثر ميلًا للاستمرار في تلقِّي المُعالَجة وعدم الاستسلام.
يُمكن أن يحصل المرضى على فائدة من خلال ممارسة نشاطات مثل المشي والتمارين بشكلٍ منتظمٍ، وكذلك من خلال زيادة تفاعلهم مع الآخرين.
يُمكن أن تُساعد مجموعات الدَّعم (مثل رابطة الدَّعم لمرضى الاكتئاب والاضطراب ثنائيّ القطب —DBSA )، وذلك من خلال توفير منتدى لتبادل الخبرات والمشاعر المشتركة.
المُعالجة النفسيَّة
بالنسبة إلى الاكتئاب الخفيف، قَد تكُون المُعالَجة النفسية وحدها فعَّالة مثل العلاج بالأدويَة.وعند استخدامه مع الأدويَة، يُمكن للعلاج النفسي أن يكون مفيدًا في معالجة الاكتئاب الشديد.
يمكن أن تُساعد المُعالَجة النفسية لكل شخص على حدة أو لمجموعة من المصابين بالاكتئاب على أن يُواصلوا تدريجيًا مسؤولياتهم السابقة والتأقلم مع الضغوطات الطبيعية في الحياة.يُركِّزُ العلاج بين الأشخاص interpersonal therapy على الأدوار الاجتماعية الماضية والحاضرة عند كل شخص، والتعرُّف إلى المشاكل في كيفية تفاعل الشخص مع الآخرين، وعلى تقديم التوجيه عندما يتأقلم الشخص مع التغيُّرات في قواعد الحياة.يُمكن أن يُساعد العلاج المعرفي السُّلُوكي على تغيير اليأس والتفكير السلبيّ.
أدوية الاكتئاب
يتوفَّر العديد من أنواع مضادَّات الاكتئاب (انظُر جَدول الأدوية المُستَخدَمة في مُعالَجة الاكتئاب).وهي تنطوي على الآتي:
مثبطات أوكسيداز أحاديّ الأمين (MAOIs)
مُضادّ اكتئاب ذُو مفعولٍ ميلاتونينيّ
كيتامين وإيسكيتامين
يجري استخدام المُنبِّهَات النفسيةأحيانًا، مثل ديكستروأمفيتامين وميثيلفينيدات، بالإضافة إلى أدوية أخرى وذلك مع مُضادَّات الاكتئاب غالبًا.تُستَخدَمُ المنبِّهَات النفسية لزيادة التيقُّظ والإدراك.
تُستخدَم نبتة سانت جون، وهي من المُكمِّلات الغذائية العشبية، للتقليل من الاكتئاب الخفيف أحيانًا، على الرغم من أنَّه لا يُوجد دليل على فعَّاليتها،ونظرًا إلى التفاعلات الدوائية الضارَّة المُحتَملة بين نبتة سانت جون والعديد من الأدوية التي يصفها الأطباء، يحتاج الأشخاص الذين يهتمَّون بأخذ هذا المُكمِّل العشبيّ إلى استشارة الطبيب حول تفاعلاته الدوائية المُحتَملة.
المُعالَجة بالتخليج الكهربيّ
يستخدم الأطباءُ أحيانًا المُعالَجة بالتخليج الكهربيّ (كانت تُسمَّى في الماضي المُعالَجة بالصدمة)، وذلك لمُعالَجة المصابين بالاكتئاب الشَّديد، ومن بينهم المصابين بالذُّهَان، أو الذين يُهدِّدُون بالانتحار، أو يمتنعون عن الأكل.كما تُستخدَم أيضًا لمُعالَجة الاكتئاب في أثناء الحمل عندما لا تكُون الأدويَة فعَّالةً.
يكُون هذا النوع من العلاج فعَّالاً جدًا عادةً ويُمكنه التخفيف من الاكتئاب بسرعة وذلك على النقيض من مُعظم مُضادَّات الاكتئاب التي يُمكن أن تحتاج إلى أسابيع عديدة حتى يظهر مفعولها.يُمكن أن تُؤدِّي السرعة التي يحتاج إليها تأثير هذه المُعالجة إلى إنقاذ الأروَاح.بعد أن يجري إيقاف المُعالجة بالتخليج الكهربيّ، يُمكن أن تعُود نوبات الاكتئاب،وللوِقاية من عودتها، يصِفُ الأطباء مُضادَّات الاكتئاب غالبًا.
تنطوي المُعالَجة بالتخليج الكهربيّ على وضع أقطابٍ كهربائيَّة على رأس المريض ومن ثمَّ تطبيق تيار كهربائيّ لتحريض نوبةٍ في الدِّماغ،لأسباب غير مفهومة، تخفف الاختلاجات من الاكتئابَ.تتراوح جلسات المُعالجة بين 5 جلسات على الأقلّ إلى 7 عادةً (بمعدل جلسة واحدة كل يومين).
يُمكن أن يُؤدِّي التيار الكهربائيّ إلى تقلُّص العَضلات والألم، ولذلك يحتاج المريض إلى التخدير العام في أثناء جلسات المُعالَجة.قد تُؤدِّي المُعالَجة بالتخليج الكهربيّ إلى شيءٍ من فقدان الذاكرة المؤقَّت، وإلى فقدان دائم للذاكرة في حالاتٍ نادرة.
المُعالَجة الضوئيَّة
تُعدُّ المُعالَجة الضوئيَّة باستعمال صناديق العلاج بالضوء من أكثر الطرائق فعَّالية في مُعالجة الاكتئاب الموسميّ، ولكنها قد تكُون مفيدة مع أنواع أخرى من اضطرابات الاكتئاب.
تنطوي المُعالَجة الضوئيَّة على جلوس المريض على مسافة محددة من صندوق يُصدر ضوءاً بكثافةٍ مُعيَّنة،ويطلب الأطباء من المرضى عدم النظر إلى الضوء مباشرةً وأن يبقوا أمام الضوء لمدة 30 إلى 60 دقيقة في اليوم.يمكن أن تستخدَام المُعالجة الضوئيَّة في المنزل.
إذا كان الأشخاص ينامون ويستيقظون متأخرين، فإن العلاج الضوئي يكون أكثر فعالية في الصباح.إذا كان الأشخاص ينامون ويستيقظون في وقت مبكر، فإن العلاج الضوئي يكون أكثر فعالية بين وقت متأخر من بعد الظهر ووقت مُبكِّر من المساء.
مُعالجَات أخرى
قد يقوم الأطباء بتجربة مُعالَجات أخرى تعمل على تنبيه الدِّماغ عندما لا تكُون طُرائق المُعالَجة الأولية فعَّالة.وهي تنطوي على:
التحفيز المغناطيسيّ المُتكرِّر عبر الجمجمة repetitive transcranial magnetic stimulation
تحفيز العصب المبهم
يعتقد الأطباء أنَّ الخلايا التي جرى تحفيزها تُطلِقُ نواقِل عصبيَّة كيميائيَّة تُساعِدُ على تنظيم المزاج وبالتالي قَد تُخفِّفُ من أعرَاض الاكتئاب.قد تُفيدُ هذه المُعالجَات المصابين بالاكتئاب الشَّديد الذي لا يستجيبُ للأدوية أو المُعالجة النفسية.
بالنسبة إلى التحفيز المغناطيسيّ المُتكرِّر عبر الجمجمة، يجري وضع وشيعة كهرومغنطاسيَّة على جبهة المريض بالقُرب من منطقةٍ في الدِّماغ يُعتَقد أنَّها تُمارس دورًا في تنظيم المزاج.يُصدرُ المغناطيس الكهربائيّ نبضات مغناطيسية غير مُؤلمة يعتقدُ الأطباءُ أنَّها تُحرِّضُ خلايا عصبية في المنطقة المُستهدَفة من الدِّمَاغ.تنطوي التأثيرات الجانبية الأكثر شُيُوعًا على الصُّدَاع والانِزعَاج قرب المنطقة التي جرى وضع الوشيعة عليها.
بالنسبة إلى تحفيز العصب المبهم، يَجرِي زرع جهاز يشبه الناظمة القلبيَّة (مُحفِّز العصب المبهم) تحت الترقوة اليسرى ويجري وصله بالعصب المُبهَم في العنق بسلكٍ يمتدُّ تحت الجلد.(يمتدُّ العصبان المُبهميَّان من قاعدة الدماغ، أي المنطقة الموجودة بالقرب من قاعدة الجمجمة، وعبر العنق نزولاً إلى كل من جانبي الصدر والبطن إلى أعضاء الجسم، مثل القلب والرئتين).تجري برمجة الجهاز لتحفيز العصب المُبهَم بشكلٍ دوريٍّ عن طريق إشارة كهربائيَّة لا تُسببُ الألمَ.قد تكون هذه المُعالجة مفيدة للاكتئاب عندما لا تكون المُعالَجات الأخرى فعَّالةً، ولكنها تحتاج عادةً إلى ما يتراوح بين 3 إلى 6 أشهُر حتى تُعطي مفعولها.تنطوي التأثيرات الجانبية لتحفيز العصب المُبهَم على بحَّة الصوت والسُّعَال وخشونة الصوت عندما يجري تحفيز العصب.
للمزيد من المعلومات
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تحالف الدَّعم للاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب، الاكتئاب Depression and Bipolar Support Alliance (DBSA), Depression: معلومات عامة عن الاكتئاب، بما في ذلك الوصول إلى خطوط الأزمات ومجموعات الدعم
منظمة الصحة النفسية الأمريكية، الاكتئاب Mental Health America (MHA), Depression: معلومات عامة عن الاكتئاب، بما في ذلك أنواعه المختلفة والوصول إلى خطوط الأزمات ومجموعات الدعم والروابط لمصادر أخرى
التحالف القومي للصحة النفسية، الاكتئاب National Alliance on Mental Illness (NAMI), Depression: معلومات عامة عن الاكتئاب، بما في ذلك أسبابه وأعراضه وتشخيصه ومُعالجته
المعاهد القومية للصحَّة النفسية، الاكتئاب National Institutes of Mental Health (NIMH), Depression: معلومات عامة عن العديد من جوانب الاكتئاب، بما في ذلك المُعالجات والمُداواة والمواد التعليمية ومعلومات عن الأبحاث والتجارب السريرية