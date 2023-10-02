بالنسبة إلى الاضطراب ثُنائيّ القُطب (كان يُسمَّى سابقًا الاضطراب الهوسيّ الاكتئابيّ)، تتعاقب نوبات من الاكتئاب مع نوبات من الهوس أو شكل أقلّ شدَّة من الهوَس يُسمَّى الهَوس الخفيف)يتميز الهوس بمشاعر مفرطة من الابتهاج والثقة أو النشاط البدني الذي لا يتناسب مع الوضع، وقد ينخرط الأشخاص في سلوكيات محفوفة بالمخاطر.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات المزاج).

من المُحتَمل أن تُمارس الوراثة دورًا في الاضطراب ثُنائيّ القُطب،

وقد تحدث نوبات الاكتئاب والهوس بشكلٍ مُنفصل أو مع بعضها بعضاً.

يمرُّ المرضى بفترةٍ أو أكثر من الحزن الشديد ويفقدون الاهتمام في الحياة ويمرُّون بفترةٍ أو أكثر من البهجة والطاقة المفرِطة والهياج عادةً، ويتخلَّل ذلك فتراتٍ من المزاج الطبيعيّ نسبياً.

يستنِدُ الاطباءُ عند وضع التَّشخيص إلى الأَعرَاض.

يُمكن أن تُفيدَ الأدوية التي تُثبِّتُ المزاج، مثل الليثيوم ومُضادَّات مُعيَّنة للاختلاجات، وفي بعض الأحيان، المُعالَجة النفسية.

جرت تسمية الاضطراب ثُنائيّ القطب بناءً على التقلب بين نقيضين أو قطبين من اضطرابات المزاج—الاكتئاب والهوس.ويُعاني منه حَوالى 4% من سكَّان الوِلايات المتَّحدة بدرجةٍ ما.يُصيبُ الاضطراب ثنائي القطب الرجالَ والنساء على حد سواء،وهو يبدأ في سنوات المراهقة أوالعقد الثاني أو الثالث من العُمر عادةً،ومن النادر أن يحدُث الاضطراب ثنائي القطب عند الأطفال.

يمكن تصنيف معظم الاضطرابات ثنائية القطب على أنها إما

الاضطراب ثُنائيّ القطب من النوع الأول : عندما يتعرَّض الأشخاص إلى نوبةٍ هوسية كاملة واحدة على الأقل (أي نوبة تمنع الشخص من الأداء بشكلٍ طبيعيّ أو نوبة تنطوي على توهُّمَاتٍ)، وتعرضوا عادةً إلى نوبات اكتئابية أيضًا.

الاضطراب ثُنائيّ القطب من النوع الثاني: عندما يتعرَّض المرضى إلى نوبات اكتئاب رئيسيّ، وعلى الأقلّ لنوبةٍ من الهوس الخفيف، ولكن ليس إلى نوبات هوس كاملةٍ.

ومع ذلك ، يعاني بعض الأشخاص من نوبات تشبه الاضطراب ثنائي القطب ولكنها أكثر اعتدالًا ولا تلبي المعايير المحددة للاضطراب ثنائي القطب من النوع الأول أو الثاني.يمكن تصنيف هذه الحلقات على أنها اضطراب ثنائي القطب غير محدد أو اضطراب دَورويَّة المَزاج.

هل تعلم...

أسباب الاضطراب ثنائي القطب لا يُعرَف السبب الدَّقيق للاضطراب ثُنائيّ القُطب،ويرى الأطباءُ أنَّ الوراثة تُمارِسُ دورًا في حدوث هذا الاضطراب.بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن مواد مُعيَّنة يُنتجها الجسم عند الأشخاص المصابين باضطراب ثنائي القطب لا يتم تنظيمها على نحو اعتيادي، مثل النواقل العصبية نورإيبينفرين أو سيروتونين.(النواقل العصبية هي موادّ تستخدمها الخلايا العصبية للتواصل بين بعضها بعضاً). يبدأ الاضطراب ثنائي القطب بعد حدث يُسبب الشدَّة أحيانًا، أو أنَّ مثل هذا الحدث يُحرِّضُ نوبة أخرى،ولكن لا يُوجَد دليل على علاقة سببٍ ونتيجة بينهما. يمكن أن تظهر الأعراض الهَوسيَّة في الاضطراب ثنائي القطب لأسباب أخرى، على سبيل المثال أمراض مُعيَّنة، مثل ارتفاع مستويات هرمون الدرقيَّة (فرط نشاط الغُدَّة الدرقية)،كما يُمكن أيضًا أن تنجُم أو تُحرَّض النوبات الهَوسيَّة عن طريق أدويَة (مثل الستيرويدات القشرية) أو العقاقير غير المشروعة (مثل الكوكايين والأمفيتامينات). الجدول بعض أسباب الهوَس

أعراض الاضطراب ثنائي القطب بالنسبة إلى الاضطراب ثنائي القطب، تتناوب نوبات من الأَعرَاض مع فترات من دُون أعرَاض فعلياً (فتراتٍ من الهدأة remissions)،وتستمرُّ النوبات لأيَّة فترةٍ تتراوح بين بضعة أسابيع إلى 3 ولغاية 6 أشهر.ويختلف الزمن بين بداية نوبة واحدة إلى النوبة الثانية من ناحية الطول.تكُون النوبات عند بعض الأشخاص غير مُنتظَمة، وربما يكون عددها قليلًا خلال فترة الحياة، بينما يُعاني آخرون من 4 نوباتٍ أو أكثر كل عام (تُسمَّى دورة نوبات سريعة rapid cycling).وعلى الرغم من هذا الاختلاف الكبير، يبقى زمن الدورة لكل شخص ثابتاً نسبياً. تتكون النوبات من الاكتئاب أو الهوس أو الهوس الخفيف،ويُعاني عدد قليل من الأشخاص فقط من تناوُب بين الهوس والاكتئاب في أثناء كل دورة للنوبات.وبالنسبة إلى مُعظم المرضَى، يسود الهوس أو الاكتئاب إلى حدٍّ ما. قد يُحاوِلُ المصابين بالاضطراب ثُنائيّ القطب الانتحارَ أو ينتحرون بالفِعل.وعلى مدى حياتهم، يكونون أكثر ميلًا للإقدام على الانتحار بخمسة عشرة مرة على الأقل بالمقارنة مع بقية شرائح المجتمع. الاكتئاب يُشبهُ الاكتئاب في الاضطراب ثنائي القطب الاكتئابَ الذي يحدُث من دون أن يترافق مع اضطرابات أخرى،ويشعر المصابون بالاكتئاب بحزنٍ شديدٍ ويفقدون الاهتمام في نشاطاتهم.ويُعانون من بطءٍ في التفكير والحرَكة وقد ينامون لفتراتٍ أكثر من المعتاد.قد تزداد شهيتهم للطعام أو تقلّ، وقد يكتسبون وزناً زائداً أو ينقص وزنهم،وقد تطغى عليهم مشاعر اليأس والذنب،وقد لا يتمكَّنون من التركيز أو اتخاذ القرارات. تُعدُّ الأعراض الذُّهانية (مثل الهلوسَات والتوهُّمات) أكثر شُيُوعًا في الاكتئاب الذي يحدث في الاضطراب ثنائي القطب بالمُقارنة مع الاكتئاب الذي يحدُث من دون أن يترافق مع اضطرابات أخرى. الهَوَس تنتهي نوبات الهوس بشكلٍ مُفاجئ أكثر من الاكتئاب، وتكون أقصر عادةً وتستمرُّ لأسبُوعٍ أو أكثر. يشعُر الأشخاص الذين لديهم هوس بطاقةٍ فائضةٍ، ونشاط ملحوظ، وابتهاج أو هياج.وقد يشعرون أيضًا بثقة زائدة ويُبالغون في تصرُّفاتهم أو طريقة ارتداء ملابسهم، وينامون لساعات قليلة جدًا، ويتحدَّثون أكثر من المألوف.وتتسارع الأفكار لديهم.من السهل أن تتشتَّت أذهان المرضى ويقومون بشكلٍ مستمرّ بالانتقال من موضوع أو مسعى إلى آخر.يقوم المرضى بمُتابعة نشاطٍ (مثل المساعي المتعلِّقة بالأعمال الخطيرة أو المُقامرة أو السلوك الجنسي الخطير) تلوَ الآخر، وذلك من دُون التفكير حول العواقب (مثل خسارة النقود أو الإصابة)،ولكنَّهم يعتقدون أنَّهم في أفضل حالاتهم النفسية غالبًا. لا يُدرِك الأشخاص الذين لديهم هوس حقيقة حالاتهم بشكلٍ واضح.ويُمكن أن يجعلهم عدم الإدراك هذا بالإضافة إلى قدراتهم الكبيرة على النشاط ضجرينَ وفضوليين ومُتطفلين وانفعاليين بشكلٍ عدوانيّ عندما يتعرَّضون إلى الخداع؛ونتيجة لذلك، قد يُواجهون مشاكل في العلاقات الاجتماعية وقد يشعرون بأنهم يتعرَّضون إلى الظلم أو الاضطهاد. يُعاني بعض الأشخاص من الهلوَسات ويسمعون ويرون أشياءَ غير حقيقية. الذهان الهوسيّ هو شكل شديد من أشكال الهَوَس،ويُعاني المرضى من أعرَاض نفسية تُشبه الأعراض التي تظهر في الفُصَام،وقد تكون لديهم توهُّمَات مبالغ فيها بشكلٍ كبيرٍ، مثل أن يخالوا أنفسهم أحد الأنبياء،وقد يشعر آخرون بالاضطهاد، مثل كونهم مُلاحقين من قبل مكتب التحقيقات الفيدراليّ (FBI).يزدَاد مستوى النشاط بشكلٍ واضحٍ،وقَد يكُون المرضى مُندفعين ويصرخون أو يقومون بالغناء.قد يكون النشاط الذهنيّ والنشاط البدنيّ محمومين إلى درجةٍ يفقد فيها المرضى التفكير والسلوك المترابطين بشكلٍ كاملٍ (هوس هذياني)، ممَّا يُؤدِّي إلى إرهاقٍ شديدٍيحتاج المرضى الذين لديهم هذا المستوى الشديد من الإصابة إلى مُعالَجةٍ فوريَّة. الهَوس الخفيف الهوَس الخفيف Hypomania ليس شَديدًا مثل الهوَس،حيثُ يشعر المرضى بالبهجة ويحتاجون إلى القليل من النوم ويكونون نشيطين من الناحية الذهنية والبدنية. بالنسبة إلى بعض الأشخاص، يكون الهوس الخفيف من الفترات المُنتِجة في الحياة،حيث يكون لديهم الكثير من الطاقة ويشعرون بقدرةٍ على الإبداع وبالثقة ويكون الأداء جيداً في المواقف الاجتماعية غالبًا،ولذلك قد لا يرغبون في الخروج من هذه الحالة من السرور،ولكن يُعاني أشخاص آخرون من سهولة تشتت الذهن والهيجان، ممَّا يُؤدِّي إلى نوباتٍ من الغضب الشديد أحيانًا.يقوم المرضى بالتزاماتٍ لا يستطيعون الوفاء بها غالبًا أو يبدؤون مشاريع لا يُكملونها،ويتغيَّر المزاج لديهم بشكلٍ سريعٍ،ويُمكن أن يُدركوا مثل هذه التأثيرات وينزعجون منها، وذلك مثلما يحدث مع الأشخاص من حولهم. النوبات المختلطة عندما يحدُث الاكتئاب والهوَس أو الهوِس الخفيف في نوبةٍ واحدةٍ، قد يبدأ الأشخاص بالبكاء لِلَحظةٍ في خِضمّ جو من البهجة، أو تبدأ الأفكار لديهم بالتسارع في خضمّ جو من الاكتئاب؛وغالبًا ما يخلدون إلى النوم مكتئبين ويستيقظون في الصباح الباكر مع شعور بالبهجة والحيوية. يزداد خطر الانتحار في أثناء النوبات المختلَطة بشكلٍ كبيرٍ.

تشخيص الاضطراب ثنائي القطب تَقيِيم الطَّبيب، وذلك استنادًا إلى معايير التشخيص النفسية القياسية

في بعض الأحيان اختبارات الدَّم والبول لاستبعاد الحالات الطبية العامة واستعمال العقاقير غير المشروعة. يستنِد تشخيص الاضطراب ثنائي القطب إلى قوائم محددة من الأعراض (معايير).ولكن قد لا يُفيد المصابين بالهوس عن الأعراض لديهم بشكلٍ دقيقٍ وذلك لأنَّهم لا يعتقدون أنَّ لديهم أيَّة مشكلة،ولذلك غالبًا ما يحتاج الأطباء إلى الحُصول على معلوماتٍ من أفراد عائلات المرضى.يستطيع المرضى وأفراد عائلاتهم استخدام استبيانٍ قصيرٍ لمُساعدتهم على تقييم خطر الاضطراب ثُنائيّ القطب (انظُر استبيان اضطراب المزاج Mood Disorder Questionnaire). كما يسأل الأطباءُ الأشخاص حول ما إذا كانت لديهم أيَّة أفكار تتعلَّق بالانتحار أيضًا. يقوم الأطباء بالتحقُّق من الأدوية التي يتناولها المرضى وذلك للتحرِّي عن إمكانية أن تُسهم في الأَعرَاض.كما قد يقوم الأطباء أيضًا بالتحرِّي عن علاماتٍ حالات طبية عامة أخرى قد تُسهِمُ في الأَعرَاض.فعلى سبيل المثال، قد يُجرون اختباراتٍ للدم للتحري فرط نشاط الغُدَّة الدرقية واختبارات الدم أو البول للتحقق من استخدام العقاقير غير المشروعة. يقوم الأطباء بتحديد ما إذا كان الأشخاص يُعانون من نوبات الهوَس أو الاكتئاب وذلك حتى يُمكن إعطاء المُعالَجة الصحيحة.