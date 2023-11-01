الخزعةُ بالإبرة من الجنب أو الرئة

خزعةُ الإبرة هي إجراء تُدخَل فيه إبرة خازعة في الرئة أو من خلال الغشاء المحيط بها، وتستخدَم لاخذ قطعة من النسيج لفحصها.

يمكن للطبيب أخذ خزعة جنبيَّةpleural biopsy ) إذا لم يكشف بزل الصدر thoracentesis سببَ الانصباب الجنبي pleural effusion (تراكم السوائل في الحيّز بين طبقتي الجنبة pleura).أولاً، يجري تنظيفُ الجلد وتخديره مثل بزل الصدر thoracentesis؛ثم، باستخدام إبرة قطع، يأخذ الطبيب عينة صغيرة من أنسجة غشاء الجنب ويرسلها إلى المختبر لفحصها بحثًا عن علامات الاضطرابات، مثل السرطان أو السلّ.وفي نحو 80 إلى 90٪ تكون نتيجة الخزعة الجنبية دقيقة في تشخيص السل، ولكنَّها أقلّ دقة في تشخيص السرطان وغيره من الاضطرابات.

يمكن إجراء خزعة بالإبرة من الرئة إذا كان من الضروري الحصول على عيِّنة نسيجيَّة من ورم رئوي.فبعدَ تخدير الجلد، يقوم الطبيبُ عادةً باستخدام التصوير المقطعي المحوسب للصدر، أو تنظير القصبات الموجّه، أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية للإرشاد والتوجيه، حيث يوجّه إبرة الخزعة إلى الورم، ويحصل على خلايا أو قطعة صغيرة من الأنسجة ليتم إرسالها إلى المختبر للتحليل.وإذا كان هناك اشتباه بوجود عدوى بالرئة، تُرسَل الأنسجة للزرع أيضًا (وهو إجراء تُوضَع فيه عيِّنة من الأنسجة في حاوية تحتوي على عناصر مغذِّية، وتُراقب الحاوية لرصد نموّ البكتيريا).

تُعدُّ مُضَاعَفاتُ الخزعات الجنبيَّة والرئويَّة مماثلةً لمضاعفات بزل الصدر، رغم أنَّ النزف واسترواح الصدر pneumothorax هما أكثر شُيُوعًا في الخزعات من بزل الصدر.

انظر أيضًا التاريخ الطبي والفَحص السَّريري لاضطرابات الرئة ولمحة عامة عن الجهاز التنفسي).