اختباراتُ وظائف الرئة Pulmonary Function Testing (PFT)

غالبًا ما ينطوي تقييم اضطراب الرئة على إجراء اختبارات

مقدار الهواء الذي يمكن للرئة الاحتفاظ به (حجم الرئة)

مقدار وسرعة الهواء الذي يمكن زفره (تدفق الهواء)

وتجري قياساتُ تدفق أو جريان الهواء باستخدام مقياس التنفُّس، الذي يتكوَّن من قطعة فمويَّة تُوضَع على الفم وأنابيب موصولة بجهاز تسجيل.يجب أن تكون شفتا الشخص مغلقتين بإحكام حول القطعة الفمويَّة، كما ينبغي وضع ملقط أنفي للتأكد من أنَّ كل كمية الهواء تمرّ عبر الفم في أثناء الشهيق أو الزفير.ويقوم الشخصُ بالشهيق بعمق، ثم يزفر بقوَّة في أسرع وقت ممكن من خلال أنابيب بينما تُؤخذ القياسات؛حيث يجري تسجيلُ وتحليل حجم الهواء المُستنشق والزفير وطول الوقت الذي يستغرقه كلُّ نفس.ويُكرَّر هذا القياسُ عدَّة مرات للتأكد من أنّ النتائج منسجمة مع بعضها بعضًا.وتُعاد الاختباراتُ عادةً بعد أن يأخذ الشخصُ دواء يفتح المَسالك التنفُّسية في الرئتين (موسِّع قصبي).

في اضطرابات مثل الرَّبو وداء الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، تضعف القدرة على الزفير بسرعة.

استخدامُ مقياس التنفُّس

قياسُ التنفُّس spirometry قياس التنفُّس: تقنية يستخدم قياس التنفُّس Spirometry لاختبار وظائف الرئة.تتنفَّس المريضة بشكل طبيعي، ثم تستنشق بعمقٍ وسرعة من خلال قطعة فموي ... قراءة المزيد فيديو من مركز لاهي كلينيك الإعلامي Lahey Clinic Media Center. قياس التنفُّس: التَّسجيل يستخدم قياس التنفُّس كمبيوترًا (وهو مقياس التنفُّس) لقياس وظائف الرئة.يتم تسجيل التنفُّس الطبيعي على شاشة الفيديو بشكل ... قراءة المزيد فيديو من مركز لاهي كلينيك الإعلامي Lahey Clinic Media Center. قياس التنفُّس: تقنية يستخدم قياس التنفُّس Spirometry لاختبار وظائف الرئة.تتنفَّس المريضة بشكل طبيعي، ثم تستنشق بعمقٍ وسرعة من خلال قطعة فموي ... قراءة المزيد فيديو من مركز لاهي كلينيك الإعلامي Lahey Clinic Media Center. قياس التنفُّس: التَّسجيل يستخدم قياس التنفُّس كمبيوترًا (وهو مقياس التنفُّس) لقياس وظائف الرئة.يتم تسجيل التنفُّس الطبيعي على شاشة الفيديو بشكل ... قراءة المزيد فيديو من مركز لاهي كلينيك الإعلامي Lahey Clinic Media Center.

جهاز بسيط وصغير يُحمَل باليد لقياس سرعة الهواء قي أثناء الزفير، وهو مقياس لذروة التدفق أو الجريان.بعدَ الشهيق العميق، ينفخُ الشخص داخل هذا الجهاز بأقصى قوَّة ممكنة.