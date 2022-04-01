التأهيلُ الرئوي هو استخدامُ التمارين تحت الإِشراف، والتثقيف، والدعم، والمداخلات السُّلُوكية لتحسين أداء المصابين بالداء الرئوي المزمن في الحياة اليومية، ولتحسين نوعية حياتهم.

التأهيلُ الرئوي هو برنامج مصمّم للأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة،وهدفُه الأساسي هو تمكين الأشخاص من الوصول إلى أقصى مستوى من الاستقلالية والأداء والحفاظ عليهما.على الرغم من أنَّ معظمَ برامج التأهيل الرئوي تركّز على الأشخاص الذين يعانون من الداء الرئويّ الانسدادي المزمن (COPD)، فإن إعادة التأهيل الرئوي قد تفيد أيضًا الأشخاص المصابين بأنواع أخرى من أمراض الرئة، بما في ذلك

قد تُساعِدُ برامجُ إعادةُ التأهيل الرئوي على تحسين نوعية الحياة من خلال

تقليل ضِيق النّفس

زيادة تحمُّل التمارين

زيادة الشعور بالعافيَة

الحدّ من عدد مرّت الاستشفاء

ومع ذلك، لا يوجد دليل واضح على أن هذه البرامج تُطيل من أمد البقاء بشكلٍ كبير.

قد تكون إعادة التأهيل الرئوي قبلَ الجراحة وبعدها مفيدة للأشخاص المصابين بالسرطان الذي كان السبب في استئصال الرئة، والأشخاص الذين يعانون من داء الانسداد الرئوي المزمن ويخضعون لجراحة خفض حجم الرئة، والأشخاص الذين يعانون من داء رئوي شديد ويخضعون لزرع الرئة.

ويجري تنفيذ برامج التأهيل الرئوي في العيادات الخارجية (وبكلمة أخرى، يُعطى الشخص مواعيد منتظمة في العياة أو المستوصف) أو في منزل الشخص عادةً،ومع ذلك، يجري استخدام التطبيب عن بعد والبرامج على شبكة الإنترنت في كثير من الأحيان.

يمكن استخدامُ برامج إعادة التأهيل الرئوي قبل أن يصبح المرض الرئوي شديدًا.وحتّى الأشخاص الذين يعانون من مرض أقل شدة قد يستفيدون من العلاج للتقليل من ضيق النَّفس وزيادة القدرة على التمرين.يمكن في بعض الأحيان الجمع بين إعادة التأهيل الرئوي وإعادة التأهيل القلبي.

وأكثر برامج إعادة التأهيل نجاحًا هي تلك التي يجري تقديم الخدمات فيها من قِبَل اختصاصي العلاج التنفّسي أو الطبيعي وممرضة وطبيب واختصاصي الطب النفسي وعامل للرعاية الاجتماعية واختصاصي تغذية، حيث يعملون كفريق للتأهيل الرئوي وتنسيق الخدمات الطبية المعقَّدة.يجري تسجيلُ معظم الأشخاص في هذه البرامج لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 أسبوعًا،ولكن، ينبغي أن يستمر تطبيق الأساليب التي جرى تعلُمها في أثناء البرنامج في المنزل، من بعد انتهاء برنامج التأهيل، وإلا ستُخسر الفائدة من البرنامج.

يمكن استخدامُ العلاج التنفّسي الداعم، والذي ينطوي على العلاج بالأكسجين والعلاج الطبيعي للصدر، وذلك بالتزامن مع التأهيل الرئوي.كما يمكن أيضًا استخدامُ العلاج الداعم للأشخاص غير المسجّلين في هذه البرامج، ولكن لديهم اضطرابات مزمنة في الرئة (مثل التليّف الكيسي أو توسّع القصبات) أو لديهم حالات رئوية حادّة (مثل الالتهاب الرئوي).

التسجيلُ ووضعُ الأهداف الخطوة الأولى لأعضاء الفريق هي تحديد أهداف الشخص على المدى القصير والطويل؛فعلى سبيل المثال، قد يرغب الشخصُ المسنّ في المشي مع حفيده إلى موقف باص المدرسة يوميًا؛فإذا كان الشخصُ يستطيع المشي مسافة 300 قدم فقط (حوالى 90 مترًا) بسبب ضيق النَّفس، ولكن ينبغي أن يكونَ قادرًا على المشي مسافة 1000 قدم (300 متر) حتى يصلَ موقف الباص، فقد يكون الهدفُ الأولي القصير المدى هو البدء بزيادة مسافة المشي بمقادير صغيرة.ينبغي تشجيعُ أعضاء الفريق عندَ وضعهم الأهدافَ الواقعية أيضًا.إعادة التقييم الدورية (الأسبوعية) أمرٌ مهم لضمان تحقيق هذه الأهداف، ومن المهم أيضًا أن يُحدد أعضاءُ الفريق العَوامِلَ التي قد تحدّ من فاعلية البرنامج بالنسبة إلى شخص معيَّن.قد تنطوي هذه العَوامِلُ على مشاكل في الموارد المالية والنقل إلى مركز التأهيل والمعرفة وظروف الأسرة،ومن الأمثلة على وجود مشكلة في التعرُّف عندما يكون الشخصُ الذي لديه مشاكل في الرئة يُعاني من الخرف أيضًا؛فقد يحتاج هذا الشخصُ إلى طريقة خاصَّة لتعزيز الإدراك.ومن الأمثلة على وجود مشكلة في ديناميكيّة العائلة، عندما يكون الشخصُ المسجّل في برنامج ما معتمدًا على مقدّم رعاية غير قادر على مساعدة الشخص على التأهيل في المنزل.ولذلك، من المهم لأعضاء الفريق التعرّف إلى مثل هذه المشاكل، ووضع خطط تهدف إلى مساعدة الشخص. كما يجري وضع أهداف طويلة المدى أيضًا، ويقوم أعضاء الفريق بتعليم الأشخاص التعرّف إلى التغيّرات التي تطرأ على حالة الرئة لديهم حتى يتمكنوا من الاتصال بالطبيب على الفور.قد يحتاج العلاجُ إلى التعديل استجابةً للتغيرات التي تطرأ على الأعراض.