الانصمام الرِّئوي

تُعطى الأدوية المضادة للتخثر لمنع جلطات الدم الموجودة من الانتقال إلى الرئتين وتكوين جلطات إضافية.تنطوي الخياراتُ على الهيبارين، وفوندابارينوكس، ومضادَّات التخثر ذات المفعول المباشر التي تُعطى عن طريق الفم، مثل أبيكسابان، وريفاروكسابانر، وإدوكسابان، ودابيغاتران، وأحيانًا الوارفارين.

يُعطى أحد أشكال الهيبارين، ويُسمى الهيبارين غير المجزأ، عن طريق الوريد عادةً، بحيث يكون تأثيره سريعًا، ويمكن عكس هذا التأثير بسرعة.ولكن، يحتاج الهيبارين إلى اختبارات دموية متكرّرة لمراقبة التأثير والاستمرار في الاستشفاء.يتم إعطاء نوع مختلف من الهيبارين يسمى الهيبارين ذو الوزن الجزيئي المنخفض ودواء يسمى فوندابارينوكس عن طريق الحقن تحت الجلد مرة أو مرتين في اليوم.كما تسمح هذه الميزة أيضًا باستخدام هذه الأدوية بعد تخريج الشخص من المستشفى ويكون تأثير الدواء أكثر قابلية للتنبؤ به إلى مستويات لا تحتاج إلى القياس.

عندما يستخدم إيدوكسابان أو دابيغاتران، يجب على الأطباء إعطاء العلاج بالهيبارين (بالوريد أو بالحقن تحت الجلد) خلال أوّل بضع أيام من العلاج قبلَ إعطاء إيدوكسابان أو دابيغاتران، ويتطلّب ذلك بقاء الشخص في المستشفى في بعض الأحيان.وعلى النقيض من ذلك، عندَ استخدام دواء ريفاروكسان أو أبيكسابان، يكون العلاج بالهيبارين غير ضروري في بعض الأحيان إذا كانت الصمات الرئوية صغيرة.عندما يختار الأطباء العلاج بالوارفارين، يُستعمَل كل من الهيبارين والوارفارين خلال الأيَّام الأولى القليلة من العلاج، ومن ثَمَّ تقتصر المعالجةُ على الوارفارين بعد ذلك.

يتطلَّب العلاجُ بالوارفارين إجراء اختبارات دوريَّة للدَّم للتأكد من سيولة الدَّم بالشكل الكافي الذي يمنع تكوّن الجلطات، ولكنَّه ليس مائعًا لدرجة أن يُسبب نزف الدَّم (يُسمّى منع التخثر المفرط).يجري تعديل جرعة الوارفارين بشكلٍ مُتكرِّرٍ بناءً على نتائج اختبارات الدَّم.يتداخل الوارفارين مع أنواعٍ كثيرةٍ ومختلفة من الطعام ومع العقاقير، والمكملات وهو ما قد يؤدي إلى تمييع الدَّم أو زيادة لزوجته بدرجة كبيرة.وفي حالة حدوث منع التخثر المفرط، يمكن أن يحدثَ نزفٌ شديد في عدد من أعضاء الجسم.

ونظرًا لأنَّ الكثيرَ من الأدوية قد تتداخل مع الوارفارين، يجب على الأشخاص الذين يتناولونه أن يتأكدوا من طبيبهم قبل تناول أية عقاقير أو مكملات، بما في ذلك تلك التي يمكن الحصولُ عليها من دون وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين أو الأسبرين، وخلطات الأعشاب، والمكمّلات.كما قد يكون من الضروري تناولُ الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين K (الذي يؤثر في تجلُّط الدَّم)، مثل البروكلي والسبانخ واللفت وغيرها من الخضار الورقية الخضراء والكبد والكريب فروت وعصير الكريب فروت والشاي الأخضر، إمَّا بكميات محسوبة أو أن يجري تجنُّب أكلها.

تتميَّز مضادَّاتُ التخثُّر الفموية ذات المفعول المباشر، مثل أبيكسابان، وريفاروكسابان، وإدوكسابان، ودابيغاتران، بمزايا عديدة أكثر من الهيبارين أو الوارفارين.وكما هي الحالُ في الوافارين، يمكن أن تؤخذَ عن طريق الفم، ولكن لا حاجة إلى ضبط الجرعة وإجراء الاختبارات لمراقبة مستوى مضادَّات التَّخثُّر.وعلاوةً على ذلك، فإنَّ هذه الأدويةَ لا تتداخل مع الطَّعَام أو الأدوية الأخرى غالبًا؛ كما أنَّ احتمالَ تسبُّبها في حدوث أنواع شديدة من النزف مقارنة بالوارفارين يكون أقلّ.ولكن، يجب دائمًا تناول مضاد ريفاروكسابان مع الطعام.

تختلف مدَّة استعمال مُضادَّات التَّخثُّر باختلاف حالة الشخص.فإذا كان الانصمامُ الرئوي ناجمًا عن عامل خطر قابل للعكس مثل الجراحة، يُستعمَل العلاج لمدة 3 أشهر.أمَّا إذا كان السببُ هو مشكلة طويلة الأمد، مثل اضطراب تخثر، فقد يستمر إعطاء الدواء إلى أجلٍ غير مُسمَّى.فعلى سبيل المثال، يقوم الأشخاصُ المصابون بانصمامٍٍ رئويٍّ مُعاودٍ، ناجم عن اضطراب تخثري وراثي أو سرطان غالبًا، باستعمال مضادات التخثر إلى أجل غير مسمى عادةً.وقد أظهرت دراساتٌ بحثية حديثة أنه بالنسبة للكثير من الأشخاص الذين يستمر استعمال دواء ريفاروكسان أو أبيكسابان لمدة أطول من 6 أشهر، فإنَّ التقليلَ من الجرعة يقلل من خطر النزف، ولا يزال يمنع معظم الجلطات المتكررة.