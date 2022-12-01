سرطانُ الرئة Lung Cancer

يمكن أن يؤدي سرطانُ الرئة إلى تضيُّق المسالك الهوائيَّة، ممَّا يُسبِّب صدورَ صوت أزيز.إذا كان الورمُ يسدُّ المسلك الهوائي، فقد ينخمص جزءُ الرئة المُتَّصل بهذا المسلك الهوائي، وهي حالة تسمّى الانخماص،ومن العواقب الأخرى لانسداد المسلك الهوائي نجد الشعورَ بضيق النَّفَس والالتهاب الرئوي، ممَّا قد يؤدي إلى السُّعال والحمّى وألم الصدر.

وإذا كان الورمُ ينمو في جدار الصدر، فقد يتسبّب في ألمٍ شديدٍ ومستمرٍّ في الصدر.يمكن أن تتجمَّعَ السوائلُ المحتوية على خلايا سرطانية في الحيز بين الرئة وجدار الصدر (وهي حالة يُشار إليها باسم الانصباب الجنبي الخبيث).وقد يؤدِّي تجمُّعُ كمياتٍ كبيرةٍ من السوائل إلى حدوث ضيقٍ في النَّفَس وألم صدري.وإذا انتشر السرطانُ في أنحاء الرئتين، تصبح مستوياتُ الأكسجين في الدَّم منخفضة، ممَّا يُسبِّب ضيقًا في النَّفَس مع تضخُّم الجانب الأيمن من القلب في النهاية، واحتمال حدوث فشلٍ في القلب (اضطراب يسمَّى القلب الرئوي).

وقد ينمو سرطانُ الرئة نحو أعصاب معيَّنة في الرقبة، ممَّا يؤدي إلى تدلِّي الجفن وتضاؤل حجم الحدقة ونقص التعرُّق في أحد جانبي الوجه — وتسمّى مجموعة الأعراض هذه مُتلازمة هورنر.

وقد تنمو السرطاناتُ في الجزء العلوي من الرئة نحوَ الأعصاب التي تتَّصل بالذراع، ممَّا يجعل الذراع أو الكتف مؤلمًين ومخدَّرَيْن وضعيفين.وغالبًا ما تُسمَّى الأورام في هذا الموقع بأورام بانكوست (Pancoast tumors).وعندما ينمو الورمُ نحو الأعصاب في وسط الصدر، قد يتضرَّر العصب المتّجه إلى الحنجرة ويتحوَّل الصوتُ إلى صوتٍ أجَشّ؛ ويمكن أن يتضرَّر العصب المتجه إلى الحجاب الحاجز ممَّا يسبب ضيقًا في النَّفَس وانخفاض مستويات الأكسجين في الدَّم.

وقد ينمو سرطان الرئة نحوَ المريء أو بالقرب منه، مما يؤدي إلى صعوبة في البلع أو الشُّعور بالألم عندَ البلع.

يمكن أن ينمو سرطانُ الرئة نحوَ القلب أو في منطقة منتصف الصدر (المنصفية)، مؤدِّيًا إلى حدوث اضطراب في نظم القلب أو انسداد في جريان الدَّم نحوَ القلب، أو تجمُّع سائل في الكيس المحيط بالقلب (الكيس التَّأمُورِيّ).

وقد ينمو السرطانُ نحوَ أحد الأوردة الكبيرة في الصدر، أو يضغط عليها (الوريد الأجوف العلوي)،ويطلق على هذه الحالة تسمية مُتلازمة الوريد الأجوف العلوي uperior vena cava syndrome.يؤدي انسدادُ الوريد الأجوف العلوي إلى عودة الدَّم إلى الأوردة الأخرى في الجزء العلوي من الجسم؛فتتضخَّم الأوردة في جدار الصدر.يمكن أن يتورَّم الوجهُ والرقبة والجزء العلوي من جدار الصدر - بما في ذلك الثديان - ممَّا يؤدي إلى الشعور بالألم، وتصبح تلك الأعضاءُ محتقنة بالدَّم.كما يمكن أن تتسبّب الحالة بالشعور بضيق النَّفَس والصُّدَاع وتشوُّش الرؤية والدَّوخة والنعاس.تتفاقم هذه الأَعرَاضُ عادةً عندما يستلقي الشخصُ أو ينحني إلى الأمام.

كما قد ينتشر سرطانُ الرئة عبر مجرى الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويصل إلى الكبد أو الدماغ أو الغدد الكظرية أو الحبل الشوكي أو العظام غالبًا.قد ينتشر سرطانُ الرئة في وقتٍ مبكرٍ من سير المرض، وخاصّة سرطان الرئة الصغير الخلايا.قد تظهر أعراض ـ مثل الصُّدَاع والتخليط الذهني والاختلاجات وآلام العظام ـ قبل ظهور أية مشكلة في الرئة، ممَّا يزيد من صعوبة التشخيص المُبكِّر.

تتكوََّن متلازماتُ الأباعد الورمية paraneoplastic syndromes من تأثيرات ناجمة عن السرطان، ولكنها تحدث بعيدًا عن السرطان نفسه، مثل الأعصاب والعضلات.لا ترتبط هذه المتلازماتُ بحجم أو موضع سرطان الرئة، ولا تعطي مؤشِّراتٍ بأنَّ السرطان قد انتشر خارج الصدر.تنجم هذه المتلازماتُ عن المواد التي يفرزها السرطان (مثل الهرمونات والسيتوكينات cytokines وبروتينات أخرى مختلفة).تشتمل الآثارُ الشائعة للأباعد الورميَّة لسرطان الرئة على ما يلي: