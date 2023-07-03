لَمحَةٌ عن أمراضِ الرِّئة الخِلاليَّة

الدَّاء الرئويّ الخِلاليّ (يُسمى أيضًا بالداء المتني المنتشر [diffuse parenchymal disease]) هُوَ مصطلح يُستخدَم لوصف عدد من الاضطرابات المختلفة التي تؤثر في الحيِّز الخِلاليّ في الرئتين.ويتكوَّن الحيزُ الخلالي من جدران الأكياس الهوائية للرئتين (الأسناخ) والأحياز حولَ الأوعية الدموية والمسالك الهوائيَّة الصغيرة.تُؤدِّي أمرَاضُ الرِّئة الخِلاليَّة إلى تراكُم غير طبيعيّ للخلايا الالتهابيَّة في نَسيج الرِّئة، وإلى ضيق النَّفس والسعال، وتكون لها أوجه تشابه من ناحية مظهرها عند إجراء فُحوصات تصويرية، ولكنها تبقى غير مرتبطة ببعضها بعضًا فيما عدا ذلك.تكُون بعضُ هذه الأمرَاض غير مَألوفَة جدًّا.

وفي البداية المُبكِّرة لسير هذه الأمراض، تتراكم كريات الدَّم البيضاء والبَلاعم macrophages وسائل غنيّ بالبروتين، في الحيِّز الخِلاليّ، وتُسبب الالتهاب؛وإذا استمرَّ الالتهاب، قد يحلّ التندُّب (التليُّف) محلَّ نسيج الرئة الطبيعي.عندما تتخرَّب الأسنَاخ تدريجيًا، تبقى الكيسات ذات الجدران الثخينة (والتي تسمَّى خلايا النحل honeycombing، لأنها تُشبهُ قَفير أو خلايا النَّحل) في مكانها،وتُسمَّى الحالة الناجِمَة عن هذه التغيّرات التليُّف الرئوي.

على الرغم من أنَّ شتَّى أنواع أمراض الرئة الخِلاليَّة منفصلة عن بعضها بعضًا، وتنجُم عن أسباب مُختلفة، تبقى هُناك بعض السِّمات المُشترَكة بينها؛فجميعُ هذه الأمراض تؤدِّي إلى التقليل من القدرة على نقل الأكسجين إلى الدم، وإلى تصلُّب الرئتين وانكماشهما، ممَّا يجعل التنفسَ صعبًا ويسبِّب السُّعال؛ولكن لا تُؤثِّرُ هذه الأمراضُ في القُدرة على التخلُّص من ثاني أكسيد الكربون من الدم عادةً.

الجدول أمراضُ الرِّئة الخِلالية غير المألوفة الجدول

الجدول أسبَاب أمراض الرئة الخِلالية الجدول