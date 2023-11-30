سحار عمال الفحم هو داءٌ في الرئة ينجُم عن ترسُّبات لغبار مناجم الفحم في الرئتين.

تنطوي الأعراض على السعال وضيق النفس الذي قد يتفاقم مع مرور الوقت.

يستخدِمُ الأطباءُ تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية والتصوير المقطعي المحوسب لوَضع التَّشخيص.

قد يحتاج الأشخاص لاستعمال أدوية للمساعدة على التنفس.

من المهم الوقاية عن طريق تقليل التعرض لغبار مناجم الفحم.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن أمراض الرئة البيئية والمهنية).

يُعاني الأشخاص المصابون بسحار عمال الفحم من أي من

السُحار البسيط

السُحار المُعقد، ويُسمى أيضًا داء التليف الكتليّ المترقي (progressive massive fibrosis)

بالنسبة إلى سحار عمال الفحم البسيط، يتجمع غبار مناجم الفحم حول المَسالِك الهَوائيَّة الصغيرة (القُصيبات bronchioles) في الرئتين.لا يعاني المصابون بسحار عمال الفحم البسيط من أعراض تنفسية عادةً.

سُحار عمال الفحم المعقد أو داء التليف الكتليّ المترقي، هو شكل أكثر خطورة من المرض، يحدث عند بعض الأشخاص الذين يعانون من السحار البسيط لدى عمال الفحم.تظهر ندبات كبيرة (قطرها ½ إنش على الأقل [حوالى 1.3 سم]) في الرئتين كردة فعل على غبار منجم الفحم.قد يتفاقم التليف الكتليّ المتفاقم حتى بعد أن يجري التوقف عن التعرض إلى غبار مناجم الفحم.وفي الآونة الأخيرة، جرى اكتشاف إصابات سريعة بالتليف الكتليّ المتفاقم عند عمال المناجم اليافعين، خُصوصاً في شرقي الولايات المتحدة.يُمكن أن يتخرَّب نسيج الرئة والأوعية الدموية في الرئتين بسبب التندب.

بعد سن قانون سلامة وصحة مناجم الفحم الحجري في العام 1969، حدث انخفاض في سحار عمال الفحم في الولايات المتحدة.ولكن، منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، حدث ارتفاعٌ في سُحار عمال الفحم، وخصوصًا المرض المترقي الشديد.غالبًا ما يعود هذا الانبعاث إلى زيادة التعرض للسيليكا.تشمل التفسيرات المحتملة لزيادة التعرض للسليكا على تجاهل لوائح الصحة والسلامة، وزيادة محتوى السيليكا في غبار مناجم الفحم، وتراجع عدد عروق الفحم التي يمكن الوصول إليها بسهولة وبالتالي تتطلب قطع المزيد من الصخور، والتغييرات في الممارسات المهنية، مثل استخدام المعدات عالية الطاقة التي قد تُنتج المزيد من الغبار بجسيمات أدق.

أسباب سحار عمال الفحم سُحار عمال الفحم هو داء رئوي بيئي مهني ينجُم عن استنشاق غبار مناجم الفحم على مدى فترة طويلة، غالبًا ما تكون 10 سنوات أو أكثر.يُعد التعرض التراكمي للغبار عامل الخطر الأكثر أهمية في الإصابة بُسحار عمال الفحم. كما تُعد كمية السليكا البلورية في غبار مناجم الفحم عاملَ خطر مهم للإصابة بالداء المترقي.يكون عمال المناجم الذين يعملون في المناجم تحت الأرض، الأقرب إلى نقطة الاستخراج، والعمال في القطع أو الحفر أكثر عرضة لخطر الإصابة بسحار عمال الفحم.

أعراض سحار عمال الفحم عادةً ما تنطوي الأعراض على ضيق التنفس، والسعال، وإنتاج البلغم.قد يتفاقم المرضُ حتى بعد أن يتوقف التعرض.قد يتفاقم التليف الكتليّ المترقي إلى مرض رئوي في المرحلة النهائية. المُضَاعَفات يمكن لغبار مناجم الفحم أن يتسبب بالداء الرئوي الانسدادي المزمن (COPD) بغض النظر عن حالة التدخين.يحدث الداء الرئوي الانسدادي عند عمال مناجم الفحم حتى في غياب سحار عمال الفحم.ومن الشائع أيضًا حدوث التهابُ القصبات المزمن مع أعراض السعال وخروج البلغم.بتفاقم التراجع في وظائف الرئة مع زيادة التعرض التراكمي للغبار. يترافق التعرض لغبار مناجم الفحم مع زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. يزداد خطر سرطان الرئة عند العمال المعرضين لغبار استخراج الفحم.تحتوي بيئة استخراج الفحم على عوامل متعددة تساهم في خطر سرطان الرئة، بما في ذلك أبخرة عوادم السيليكا والديزل.كما يزداد خطر الإصابة بالسل عند الأشخاص الذين يعانون من سحار عمال الفحم.

تشخيص سُحار عمال الفحم تاريخ من التعرُّض في مناجم الفحم

تصوير الصدر (بالأشعة المقطعية [CT] أو الأشعة السينية) يضع الأطباءُ تشخيص سُحار عمال الفحم من بعد ملاحظة البقع المميزة على الأشعَّة السِّينية للصدر أو التصوير المقطعي المحوسب لشخصٍ تعرض لغبار منجم الفحم لسنوات عديدة.

علاج سحار عمال الفحم التقليل من التعرض الإضافي

علاج الأَعرَاض ينبغي على العمال الذين يعانون من حالة متقدمة من سحار عمال الفحم، مثل التليف الكتلي المترقي، تجنب المزيد من التعرض. يوجه علاج سُحار عمال الفحم نحو تخفيف الأعراض.لا يحتاج المرضى الذين ليست لديهم أعراض إلى المُعالجة.ولكن، قد يستفيد العمال الذين لديهم علامات داء رئوي انسدادي (مثل صعوبة التنفس) من العلاجات المستخدمة في الداء الرئوي الانسدادي المزمن (COPD). قد يستفيد الشخص الذي يعاني من مرض متقدم من العلاج بالأكسجين وإعادة التأهيل الرئوي لجعل النشاطات اليومية في الحياة أسهل. يُوصى بزرع الرئة للأشخاص الذين تأثروا بشدة. يجري تشجيع عمال الفحم المدخنين على التوقف عن التدخين (انظُر الإقلاع عن التَّدخين).ينبغي مراقبة الأشخاص بحيث يمكن الكشف عن السل وغيره من المضاعفات في وقت مبكر. قد يُوصى العمال بأخذ لقاح المكورات الرئوية، ولقاح كوفيد-19، ولقاح الإنفلونزا السنويّ للمساعدة على الوقاية من العدوى التي قد يكونون أكثر عرضة لها.