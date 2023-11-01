السُّعَالُ لدى البالغين

السُّعَالُ هو الطرد المفاجئ والقوي للهواء من الرئتين.وهو أحد الأسباب الأكثر شُيُوعًا لمراجعة الأشخاص للأطباء.وظيفةُ السُّعَال هي تنظيف مجرى التنفس من أي عوالق، وحماية الرئتين من الجسيمات التي جَرَى استنشاقها.يسعل المرضى عن قصد (طوعیًا) أو عفویًا (بشكل لا إرادي).(انظر أيضًا السُّعَال لدى الأطفال).
وتختلف أنواعُ السُّعَال اختلافًا كبيرًا؛حيث يمكن وصف السُّعَال بأنه جاف (غير منتج) أو منتج يُخرج دمًا أو قشعًا (ويسمى البلغم).ويتكون البلغم من خليط من المخاط، والفضلات، والخلايا التي تطردها الرئتانوقد يكون شفافًا رائقًا او أصفر أو أخضر أو ملطَّخًا بالدم.
وقد يجهد المرضى الذين يعانون من السُّعَال الشديد عضلاتِ الأضلاع أو الغضروف، ممَّا يسبِّب ألمًا في الصدر، ولاسيَّما عندما يتنفَّسون أو يتحركون أو يسعلون مَرَّةً أخرى.ويمكن أن يكون السُّعَال مزعجًا جدًا، ويؤثر في النوم.ولكن قد لا يعي الأشخاصُ أو لا يدركون تفاقم السُّعَال الذي يحدث ببطء، كما هي الحال مع الأشخاص الذين يدخنون.
أسباب السعال
يحدث السُّعَالُ عندما تتهيَّج المسالك الهوائية.تعتمد الأسبابُ المحتملة للسعال على ما إذا كان السُّعَال قد استمر لمدة أقل من 8 أسابيع (حادّ) أو 8 أسابيع فأكثر (مزمن).
الأسبابُ الشائعة
الأسباب الأكثر شيوعًا للسعال الحاد[ هي:
عدوى الجهاز التنفُّسي العلوي (URI)، بما في ذلك التهابُ القصبات الهوائية الحادّ
التقاطر الأنفي الخلفي (تصريف مفرَزات الأنف نحو أسفل الحلق، أو البلعوم)
الأسباب الأكثر شيوعًا بالنسبة للسعال المزمن هي:
التقاطرُ الأنفي الخلفي Postnasal drip
مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)
تهيج مجرى التنفس الذي يستمرّ بعدَ الشفاء من عدوى في الجهاز التنفُّسي (يُعرَف بالسُّعَال بعد العدوى أيضًا)
استخدام مثبطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين وهي أدوية مستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم
الأسباب الأقل شيوعًا
الأسباب الأقل شيوعًا للسعال الحاد تشتمل على:
تجلط الدَّم في الرئتين (الانصمام الرئوي)
جسم غريب جرى استنشاقه (مثل قطعة من الطعام)
ولكن، عندما يستنشق الأشخاص شيئًا من غير قصد يمكنهم عادةً تمييز سبب السُّعَال المصاحب له، ويخبرون الطبيب ما لم يكونوا مصابين بالخرف أوالسكتة الدماغية أو باضطراب آخر مسبِّب لصعوبة في الذاكرة أوالإدراك أو التواصل.
تشتمل الأسبابُ الأقل شيوعًا للسُّعال المزمن على:
حالات العَدوَى الفطريَّة في الرئتين
توجد مشكلة في البلع لدى المرضى الذين يعانون من الخرف أو السكتة الدماغية عادةً؛ونتيجة لذلك، يقومون بارتشاف كميات صغيرة من الطعام والشراب أو اللعاب أو محتويات المعدة إلى الرغامى.وهؤلاء الأشخاص قد يرتشفون مرارًا كمياتٍ صغيرة من هذه المواد دون معرفة مقدم الرعاية بذلك، ولهذا يظهر سُعَال مزمن لديهم.
وقد يسبب الربو السُّعَال.ولكن، نادرًا ما يكون العرَض الرئيسي للربو هو السُّعَال بدلاً من الأزيز.وهذا النوع من الربو يدعى الربو المصحوب بالسُّعَال.
تقييم السعال
لا يتطلب كلُّ سعال تقييمًا فوريًّا من قبل الطبيب؛حيث يمكن للمعلومات التالية أن تساعد الأشخاص على تحديد مدى الحاجة لزيارة الطبيب واستشارته، وتوقُّع ما سيحصل في أثناء الفحص والتقييم.
العَلامات التحذيريَّة
تسبِّب بعضُ الأعراض والخصائص لدى الأشخاص الذين يعانون من السُّعَال قلقًا.وهي تشتمل على:
ضيق التنفُّس
بصاق الدم
نقص الوَزن
الحمَّى التي تستمر لفترة أطول من أسبوع
عوامل خطر الإصابة بالسل، مثل التعرُّض للتدرُّن أو الإصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشري (HIV)، أو تناول الكورتيزونات أو غيرها من العقاقير التي تثبِّط الجِهاز المَناعيّ
عوامل خطر الإصابة بفيروس الإيدز، مثل النشاط الجنسي عالي المخاطر أو استخدام العقاقير غير المشروعة عن طريق الحقن
متى ينبغي زيارة الطبيب
يجب على المرضى، الذين ظهرت لديهم علامات تحذيريَّة، أن يراجعوا الطبيبَ فورًا، إلا إذا كانت العلامة التحذيرية الوحيدة هي نقص الوَزن.والتأخير لمدة أسبوع أو نحوه ليس أمرًا ضارًا.كما يجب على المرضى الذين استنشقوا شيئًا ما أن يراجعوا الطبيب فورًا.
ويمكن للأشخاص الذين يعانون من سعال حاد، ولكن لم تظهر لديهم علامات تحذيرية، أن ينتظروا بضعة أيام لملاحظة ما اذا كان السُّعَال يتوقف أو يصبح أقل حدَّة، وخاصَّة إذا كان لديهم احتقان في الأنف والتهاب في الحلق أيضًا، ممَّا يشير إلى أنَّ السببَ قد يكون عدوى في الجهاز التنفسي العلوي.
أمَّا المرضى الذين يعانون من سعال مزمن، ولكن لم تظهر لهم علامات تحذيرية، فيجب أن يراجعوا الطبيب في مرحلة ما؛ ولكنَّ التأخيرَ لمدة أسبوع أو نحوه في مثل هذه الحالة قد يكون ضارًّا.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
سوف يقوم الطبيب في البداية بتوجيه بضعة أسئلة للاستفسار عن أعراض الشخص، وتاريخه الطبي؛ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.وما يجده الطبيب في تاريخ المريض الطبي والفَحص السريري غالبًا ما يوضح سببَ السُّعَال والاختبارات اللازمة للحالة (انظر جدول بعض أسباب السعال وملامحه).
وقد لا تفيد بعض النتائج الواضحة في التَّشخيص كثيرًا، لأنها يمكن أن تظهرَ في العديد من الاضطرابات التي تسبب السُّعَال؛فعلى سبيل المثال، لا يساعد كون البلغم ذا لونٍ أصفر أو أخضر أو ذا قوام سميك أو رقيق في تمييز العدوى البكتيرية أو الجرثوميَّة عن الأسباب المحتملة الأخرى.وقد يظهر الأزيز مع التهاب الشعب الهوائية (القصبات) أو الربو أو غيرهما من الاضطرابات.ويمكن أن يكونَ الدم المصاحب للسعال ناجمًا عن التهاب الشعب الهوائية أو السل أو سرطان الرئة.
بعض أسباب وملامح السُّعال عند البالغين
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
الحاد ّ(يدوم أقلّ من 8 أسابيع)
الأزيز وضيق التنفُّس والتنفُّس من خلال زمِّ الشفتين
غالبًا ما يخرج البلغم مع السُّعَال
عند الأشخاص الذين يعانون من داء الانسداد الرئوي المزمن COPD
فَحص الطبيب فقط عادةً
جسم غريب†
السُّعَال الذي يظهر فجأة في العادة عندَ الأشخاص الذين يعانون من اضطراب يحدث في أثناء الحديث أو البلع، أو كليهما، أو عند الأطفال
لا توجد أعراضٌ لعدوى في الجهاز التنفسي العلوي
عند الأصحَّاء نسبيًا
أشعة سينية للصدر
تَنظير القصبات bronchoscopy
ضيق في التنفُّس يزداد سوءًا في أثناء الأستلقاء، أو يظهر بعدَ ساعة أو ساعتين من النوم
أصوات تشير إلى وجود سوائل في الرئتين عادةً، تُسمَع من خلال سماعة الطبيب
تورُّم (وذمة) في الساقين عادةً
أشعة سينية للصدر
يُجرى اختبار للدم أحيانًا لقياس الببتيد الدماغي المدرّ للصوديوم (BNP)، وهو مادَّة تُنتج عندَ تعرُّض القلب للإجهاد
تخطيط صدى echocardiography القلب أحيَانًا
الحمَّى والشعور بالمرض والسُّعَال المصاحب للبلغم (السُّعَال المنتِج) وضيق التنفُّس
ظهور مفاجئ لألم حادّ في الصدر يزداد سوءًا عند أخذ نفسٍ عميق
صوت تنفُّس غير طبيعي محدَّد، يُسمَع من خلال سماعة الطبيب
أشعة سينية للصدر
التقاطر الأنفي الخلفي (بسبب الحساسية أو أحد الفيروسات أو البكتيريا)
الصداع والتهاب الحلق وشحوب واحتقان الأنف وتورُّم الغشاء المخاطي
الغثيان
يحدث تقاطر واضح في الجهة الخلفية للحلق أحيانًا
تنظيف متكرِّر للحلق
فَحص الطبيب فقط عادةً
في بعض الأحيان، استخدام مضادَّات الهيستامين، أو مزيلات الاحتقان، أو العلاج الأنفي بالإبراتروبيوم لمعرفة ما اذا كانت الأعراض ستختفي
الانصمام الرئوي† (انسداد مفاجئ في شريان في الرئة، بسبب جلطة دموية عادة)
شعور مفاجئ بألم حادّ في الصدر يتفاقم عند الاستنشاق عادة
ضِيق في التنفُّس
تسرُّع ضربات القلب ومعدَّل التنفس
تظهر عواملُ خطر الانصِمام الرئوي عادًة، مثل السَّرطان أو عدم الحركة (نتيجة ملازمة السَّرير) أو تجلط الدم في الساقين أو الحمل أو استخدام حبوب منع الحمل أو غيرها من الأدوية التي تحتوي على هرمون الإستروجين أو الجراحة الحديثة أو الاستشفاء أو وجود تاريخ عائلي صحِّي لهذا الاضطراب
اختبارات التصوير الرئوي المتخصِّصة، مثل تصوير الأوعية المقطعي المحوسّب، أو تفرُّس التهوية والتروية (V/Q) أو تصوير الشرايين الرئوية
التهابات الجهاز التنفُّسي العلوي، بما في ذلك التهابُ الشعب الهوائية أو القصبات الحادّ
سيلان واحتقان الأنف وخروج مخاط أحمر (الأنسجة التي تبطِّن الأنف)
التهاب الحلق والشعور بالتعب (الشعور بالتوعُّك)
فَحص الطبيب فقط عادةً
المزمن (يدوم 8 أسابيع أو أكثر)
تهيُّج مجرى التنفس الذي يبقى بعدَ التعافي من عدوى الجهاز التنفُّسي
سعال جاف غير منتِج يحدث بعد عدوى الجهاز التنفُّسي مباشرة
لا يوجد احتقان في الأنف أو التهاب الحلق
فحص الطبيب فقط أحيانًا، وصورة شعاعية للصدر أحيانًا أخرى
مثبّطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ACE)
سعال جاف ومستمر
استخدام مثبِّطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (قد يزداد السُّعَال خلال أيام أو أشهر من بدء استخدام الدواء)
ايقاف استخدام مثبِّطات الإنزيم المحوِّل للأنجيوتنسين، لمعرفة ما إذا كانت الأَعرَاض ستختفي
الارتشاف أو الاستنشاق
سعَال رطب الصوت بعدَ تناول الطعام أو الشراب، و صعوبة واضحة في البلع، أو كلاهما
في الأشخاص الذين عانوا من سكتةٍ دماغية أو اضطراب آخر يسبِّب صعوبة في التواصل (مثل الخرف)، لاسيَّما بين الذين لديهم سعال مزمن
أشعة سينية للصدر
في بعض الحالات، إجراء فحوصات للبلع بالأشعة السينية (الطريقة المعدَّلَة لتصوير البلعوم بالباريُوم modified barium pharyngography)
الربو (المصحوب بالسُّعَال)
سعَال يظهر بعدَ محفزات مختلفة، مثل التعرُّض لحبوب اللقاح (غبار الطلع) أو عوامل حساسية أخرى أو البرد أو الجهد
أزيز وضيق في التنفُّس أحيانًا
اختبارات وظائف الرئة
استخدام موسِّعات الشعب الهوائية (الأدوية التي توسع المسالك التنفسية) أحيانًا، مثل ألبوتيرول ، لمعرفة ما إذا كانت الأَعرَاض ستختفي
التهاب القصبات المزمن (عندَ الأشخاص الذين يدخنون)
سُعَال منتِج في معظم أيَّام الشهر لمدَّة 3 أشهر من السنة خلال سنتين متتاليتين.
تنظيف متكرِّر للحلق وضيق في التنفُّس
لا يوجد احتقان في الأنف أو التهاب الحلق
اختبارات لتقييم وظيفة الرئتين (اختبارات وظائف الرئتين)
الشعور بألم حارق في الصدر (حرقة المعدة أو اللذع) أو البطن، يزداد سوءًا بعدَ تناول أطعمة محدَّدة أو في أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو في أثناء الأستلقاء
طعم حموضة أو مرارة، وخاصَّة عندَ الاستيقاظ
بحَّة في الصوت
الأزيز التنفسي
سعَال يحدث في منتصف الليل أو في الصباح الباكر
لا تظهر أعراض أخرى غير السُّعَال أحيانًا
فحص الطبيب فقط أحيانًا
في بعض الأحيان، استخدام العقاقير التي تثبِّط الحمض، مثل أحد حاصرات الهستامين-2 (H2) أو مثبِّطات مضخَّة البروتون، لمعرفة ما إذا كانت الأَعرَاض ستختفي
إدخال أنبوب رؤية مَرِن في المريء والمعدة (التنظير الداخلي) أحيانًا
وضع جهاز استشعار (مجسّ) في المريء أحيَانًا، لمراقبة الحموضة (الرقم الهيدروجيني) لمدَّة 24 ساعة
ضِيق تدريجي في التنفُّس
سعال جاف
التعرّض السابق لأدوية محددة أو التعرض المهني
تاريخ عائلي للاضطراب أحيانًا
الأشعّة السينية للصدر
تصوير مقطعي مُحوسَب للصدر (CT)
اختبارات وظائف الرئة
خروج الدم مع السُّعَال أحيانًا
تغيُّر في السُّعال المزمِن
نَقص الوَزن، والحمَّى، والتعرُّق الليلي
عقد لمفيَّة متضخِّمة وقاسية وغير مؤلمة في الرقبة
أشعة سينية للصدر
تصوير مقطعي محوسَب للصدر غالبًا
تنظير القصبات غالبًا
التقاطرُ الأنفي الخلفي Postnasal drip
الصداع والتهاب الحلق وشحوب واحتقان الأنف وتورُّم الغشاء المخاطي
يحدث تقاطر واضح في الجهة الخلفية للحلق أحيانًا
فحص الطبيب فقط أحيانًا
استخدام مضادَّات الهيستامين ومضادَّات الاحتقان أحيَانًا لمعرفة مدى فعَّاليتها في اختفاء الأعراض
اختبارات الحساسيَّة أحيانًا
مرض السلّ أو حالات العدوى الفطريَّة†
خروج الدم مع السُّعَال أحيانًا
نَقص الوَزن، والحمَّى، والتعرُّق الليلي
التعرُّض لشخص مصاب بالسل
السفر أو الإقامة في منطقة يشيع فيها مرضُ السلّ أو حالات عدوى الرئة الفطريَّة
وجود عدوى أو عوامل خطر للإصابة بفيروس العوز المناعي البشري (الأيدز)
أشعة سينية للصدر
اختبارات للجلد، واذا كانت النتيجة إيجابية يُجرَى فحص وزرع للقشع (البلغم)
تصوير مقطعي محوسَب للصدر أحيانًا
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† هذه الأسباب نادرة.
ACE= الإنزيم المحول للأنجيوتنسين؛ CT=التصوير المقطعي المُحوسَب؛ HIV= فيروس العَوَز المَناعي البَشَري.
الاختبارات
يعتمد إجراءُ تلك الفحوصات على نتائج الفحص السريري ومراجعة التاريخ الطبي للمريض، ولاسيَّما إذا كانت العلامات التحذيرية موجودة.
وإذا ظهرت لدى الأشخاص أيّ علامات تحذيرية، تشتمل الفحوصات عادةً على:
قياس مستويات الأكسجين في الدَّم باستخدام جهاز استشعار يُوضَع على الإصبع (قياس التأكسج النبضي pulse oximetry)
أشعة سينية للصدر
تُجرَى اختبارات للجلد، وأشعَّة سينيَّة للصدر، وأحيَانًا تصوير مقطعي للصدر، وفحص وزرع لعيِّنة من القشع (البلغم) بحثًا عن مرض السل، وفحوصات الدم لمرض الإيدز إذا كان الأشخاص قد نقص وزنهم أو لديهم عوامل خطر لهذه الاضطرابات.
أمَّا إذا لم تظهر علامات تحذيرية، فيمكن للأطباء عادة وضع التشخيص على أساس تاريخ المريض الطبي والفَحص السريري، والبدء بالعلاج دون القيام بالاختبارات.يشير الفحوص إلى التشخيص المناسب لدى بعض الأشخاص، ولكن تجرى الاختبارات لتأكيد ذلك (انظر جدول بعض أسباب السعال وملامحه).
وإذا لم يوضّح الفحص سبب السُّعَال، ولم تظهر أي علامات تحذيرية، يقوم العديد من الأطباء بتجريب إعطاء الأشخاص دواء لعلاج أحد هذه الأسباب الثلاثة الشائعة للسعال:
توليفة من أحد مضادَّات الهيستامين ومضادَّاتال احتقان، أو رذاذ كورتيكوستيرويد أنفي أو بخاخ أنفي مضاد للفعل الموسكاريني (للتقاطر الأنفي الخلفي)
أحد مثبِّطات مضخة البروتون أو حاصرات الهستامين -2 (H2) (لداء الارتجاع المعدي المريئي)
موسّع قصبي استنشاقي ستيرويدي قشري أو ناهض لبيتا-2 قصير الأمد (للربو)
لا داعي لإجراء المزيد من الفحوصات إذا كانت هذه الأدوية تخفف من السُّعَال .اما إذا لم يخف السُّعَال، فيقوم الأطباء عادة بإجراء الاختبارات بالترتيب التالي حتى يوضح الفحص التشخيص المناسب:
أشعَّة سينيَّة للصدر
اختبارات وظائف الرئة للتحقُّق من الربو
تصوير مقطعي مُحوسَب للجيوب للتحقق من اضطرابات الجيوب الأنفيَّة
وضع جهاز مستشعر للحمض في المريء، للتحقُّق من داء الارتِجاع المَعِدي المَريئي
إذا كان لدى الأشخاص سعال مزمن، يقوم الأطباء بإجراء أشعَّة سينيَّة للصدر عادة.وأمَّا إذا كان السُّعَال مدمَّى، فيقوم الأطباء بإرسال عيِّنة من البلغم للمختبر عادة؛حيث يحاول الفنيُّون استنباتَ البكتيريا في العيِّنة (زرع القشع)، ويستخدمون المجهر للتحقُّق من وجود خلايا سرطانية في العَيِّنَة (دراسة الخلايا).وإذا اشتبه الأطباء عادة بوجود سرطان الرئة (مثلاً عند البالغين في منتصف العمر أو البالغين الأكبر سنًا الذين يدخنون لفترة طويلة، أو الذين نقص وزنهم، أو لديهم أعراض عامة أخرى)، يقومون أيضًا بإجرَاء تصوير مقطعي مُحَوسَب للصدر، وتنظير للقصبات أحيانًا.
علاج السعال
أفضل طريقة لعلاج السُّعَال هي مُعالَجَة الاضطراب الأساسي أو الكامن.فمثلًا ، يمكن استخدامُ المضادَّات الحيوية في الالتهاب الرئوي، كما يمكن استخدام أجهزة الاستنشاق التي تحتوي على أدوية توسِّع مجرى التنفس (موسِّعات الشعب الهوائية أو القصبات) أو استخدام الستيروئيدات القشرية لعلاج داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو الربو.ينبغي عدمُ تثبيط السُّعَال عمومًا، لأنه يمارس دورًا مهمًّا في إخراج البلغم وتنقية مجرى التنفس.ولكن، يمكن القيام بأساليب علاجية أُخرى إذا كان السُّعَال شديدًا، ويسبب اضطرابًا في النوم او له أسباب أخرى.
يوجد أسلوبان أساسيَّان للتعامل مع الأشخاص الذين يعانون من السُّعَال:
استخدام مثبِّطات السُّعَال (العلاج المضاد للسعال)، مما يقلِّل من الرغبة في السُّعَال
استخدام المقشِّعات الطاردة للبلغم، والتي تهدف إلى ترقيق المخاط الذي يشدّ مجرى التنفس إلى الرئتين، وتجعل المخاطَ أسهلَ طردًا بالسُّعال (ولكنها تفتقد للأدلَّة على فعَّاليتها)
مثبِّطات السُّعَال
تشتمل مثبطات السُّعَال على ما يلي:
المواد الأفيونية Opioids
دكستروميثورفان Dextromethorphan (دواء مضاد للسعال)
بنزوناتات Benzonatate
تثبِّط جميعُ المواد الأفيونية السُّعال، لأنها تقلّل من استجابة مركز السُّعَال في الدماغ.والكوديين هو الأفيون المستخدَم في معظم الأحيان لعلاج السُّعَال.ولكن، قد يسبِّب الكوديين وغيره من مثبطات السُّعَال الأفيونية الغثيانَ والقيء والإمساك، كما يمكن أن يسبِّب الإدمان.ويمكن أن يسبب النعاس أيضًا، خاصَّة عندما يتناول الشخص أدوية أخرى تقلِّل من تركيزه (مثل الكحول، أو المهدئات، أو الأدوية المنومة، أو مضادَّات الاكتئاب، أو مضادَّات الهيستامين).وبذلك، فإنَّ المواد الأفيونية ليست أمنة دائمًا، ولا يصرفها الأطباء عادة الا في الحالات الخاصة، مثل السُّعَال المستمر بالرغم من استخدام معالجَات أخرى والسُّعَال في أثناء النوم.
الدكستروميثورفان هو علاج مرتبط بالكوديين، ولكنه ليس مادة أفيونية فعليًا.كما أنَّه يثبط مركزَ السُّعَال في الدماغ.ويعدُّ الديكستروميثورفان العنصرَ الفعَّال في العديد من المُعالَجَات التي تؤخذ دون وصفة طبية وعلاجات السُّعَال الأخرى بوجود وصفة طبية؛وهو لا يسبِّب الإدمان اذا استخدم بشكل صحيح، ولكنَّه يسبب النعاس قليلاً.ومع ذلك، كثيرًا ما يسيء الناس استخدامه، وخاصة المراهقون، لأنَّ تناول جرعات زائدة منه يعطي شعورًا بالنشوة.ويسبِّب تناولُ جرعة زائدة الهلوسة والتهيُج، ويؤدي إلى الغيبوبة أحيَانًا.ويعدُّ ذلك أمرًا خطيرًا، خاصًة لدى الأشخاص الذين يستعملون أدوية للاكتئاب تسمَّى مثبِّطات استرداد السيروتونين.
بنزوناتات هو مخدِّر موضعي يُؤخَذ عن طريق الفمويقوم بتخدير المستقبلات الرئويَّة التي تتجاوب مع التمدُّد، وهذا ما يجعل الرئتين أقلّ حساسية للتهيُّج المؤدي للسعال.
ولكن، يجب على بعض الأشخاص، وخاصة الذين يُخرِجون كمية كبيرة من البلغم، أن يحدُّوا من استخدام الأدوية التي تثبِّط السُّعَال.
طاردات البلغم (المقشِّعات)
يوصي بعضُ الأطباء بتناول المقشِّعات (تدعى حالاَّت المخاط أحيانًا) للمساعدة على خلخلة المخاط عن طريق جعل مفرزات الشعب الهوائية أرقّ وأسهل لإخراجها وطرحها.ولا تثبِّط المقشعِّات السُّعَال؛ ولكن، لا توجد في الوقت نفسه براهينُ على فعَّالية هذ الأدوية.وتعدُّ المُعالَجَات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، وتحتوي على الغوافينيسين guaifenesin (دواء طارد للبلغم)، من المقشعات الأكثر شُيُوعًا.
كما يمكن للأشخاص المصابين بالتليُّف الكيسي تناول دواء دورناز ألفا dornase alfa (مستحضر استنشاقي مَأشُوب لديوكسي ريبونوكلياز البشري)، حيث يساعد على ترقيق المخاط المليء بالقيح والناجم عن حالات عدوى الجهاز التنفُّسي المزمنة.ولكن، ليس لهذا الدواء فاعلية عند الأشخاص الذين يعانون من التهاب الشعب الهوائية المزمن.
ويساعد استنشاقُ المحلول الملحي النظامي أو استنشاق الأسيتيل سيستيين acetylcysteine (لبضعة أيام) في بعض الأحيان على ترقيق المخاط المزعج والسميك جدًّا.
الأدوية الأخرى
لمضادَّاتِ الهيستامين، التي تجفِّف مسلك الجهاز التنفُّسي، قيمة ضئيلة أو معدومة في مُعالَجَة السُّعَال، إلاَّ عندما يكون سببُ السُّعَال هو وجود حساسية في الأنف والحلق والقصبة الهوائية الرئيسيَّة (الرُّغامى).أمَّا عندما يكون للسعال أسباب أخرى، مثل التهاب الشعب الهوائية، فيمكن أن يكونَ التأثير المجفِّف بمضادات الهيستامين ضارًّا، حيث يُكثِّف مُفرَزات الجهاز التنفُّسي ويجعل إخراجَها أمرًا صعبًا.
ولا تفيد مضادَّات الاحتقان (مثل سودوإيفيدرين)، التي تُخفف من انسداد الأنف، إلاَّ للتخفيف من السُّعَال الذي يسبِّبه التقاطر الأنفي الخلفي فقط.
المُعالجَات الأخرى
لاستنشاق البخار (باستخدام جهاز البخار مثلًا) مفعوله في الحدِّ من السُّعَال.كما يشيع استخدامُ المُعالجَات الموضعية الأخرى أيضًا، مثل قطرات السُّعَال، ولكن لا يوجد دليل قاطع على فعَّالية هذه المعالجات.
نقاط رئيسيَّة
تظهر معظمُ حالات السُّعَال بسبب التهابات الجهاز التنفسي البسيطة أو التقاطر الأنفي الخلفي.
وتشتمل العَلاماتُ التَّحذيريَّة المصاحبة للسعال على ضيق التنفُّس، والسُّعَال المدمَّى ونقص الوَزن، والحمَّى التي تستمرّ لفترة أطول من أسبوع، وعوامل الخطر للإصابة بفيروس العوز المناعي البشري والسلّ.
ويمكن للأطباء عادةً وضع التشخيص بنااءً على نتائج تاريخ المريض الطبي والفَحص السريري.
يجب استخدامُ العقاقير (المثبطة للسعال والمقشِّعة) لعلاج السُّعَال عندما تكون الحالة ملائمة فقط؛ فمثلًا يُستعمل مثبِّط السُّعَال عندما يكون شَديدًا أو عندما يوصي الطبيب بذلك فقط.