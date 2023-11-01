السُّعَالُ لدى البالغين

السُّعَالُ هو الطرد المفاجئ والقوي للهواء من الرئتين.وهو أحد الأسباب الأكثر شُيُوعًا لمراجعة الأشخاص للأطباء.وظيفةُ السُّعَال هي تنظيف مجرى التنفس من أي عوالق، وحماية الرئتين من الجسيمات التي جَرَى استنشاقها.يسعل المرضى عن قصد (طوعیًا) أو عفویًا (بشكل لا إرادي).(انظر أيضًا السُّعَال لدى الأطفال).

وتختلف أنواعُ السُّعَال اختلافًا كبيرًا؛حيث يمكن وصف السُّعَال بأنه جاف (غير منتج) أو منتج يُخرج دمًا أو قشعًا (ويسمى البلغم).ويتكون البلغم من خليط من المخاط، والفضلات، والخلايا التي تطردها الرئتانوقد يكون شفافًا رائقًا او أصفر أو أخضر أو ملطَّخًا بالدم.

وقد يجهد المرضى الذين يعانون من السُّعَال الشديد عضلاتِ الأضلاع أو الغضروف، ممَّا يسبِّب ألمًا في الصدر، ولاسيَّما عندما يتنفَّسون أو يتحركون أو يسعلون مَرَّةً أخرى.ويمكن أن يكون السُّعَال مزعجًا جدًا، ويؤثر في النوم.ولكن قد لا يعي الأشخاصُ أو لا يدركون تفاقم السُّعَال الذي يحدث ببطء، كما هي الحال مع الأشخاص الذين يدخنون.

تقييم السعال لا يتطلب كلُّ سعال تقييمًا فوريًّا من قبل الطبيب؛حيث يمكن للمعلومات التالية أن تساعد الأشخاص على تحديد مدى الحاجة لزيارة الطبيب واستشارته، وتوقُّع ما سيحصل في أثناء الفحص والتقييم. العَلامات التحذيريَّة تسبِّب بعضُ الأعراض والخصائص لدى الأشخاص الذين يعانون من السُّعَال قلقًا.وهي تشتمل على: ضيق التنفُّس

بصاق الدم

نقص الوَزن

الحمَّى التي تستمر لفترة أطول من أسبوع

عوامل خطر الإصابة بالسل، مثل التعرُّض للتدرُّن أو الإصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشري (HIV)، أو تناول الكورتيزونات أو غيرها من العقاقير التي تثبِّط الجِهاز المَناعيّ

عوامل خطر الإصابة بفيروس الإيدز، مثل النشاط الجنسي عالي المخاطر أو استخدام العقاقير غير المشروعة عن طريق الحقن متى ينبغي زيارة الطبيب يجب على المرضى، الذين ظهرت لديهم علامات تحذيريَّة، أن يراجعوا الطبيبَ فورًا، إلا إذا كانت العلامة التحذيرية الوحيدة هي نقص الوَزن.والتأخير لمدة أسبوع أو نحوه ليس أمرًا ضارًا.كما يجب على المرضى الذين استنشقوا شيئًا ما أن يراجعوا الطبيب فورًا. ويمكن للأشخاص الذين يعانون من سعال حاد، ولكن لم تظهر لديهم علامات تحذيرية، أن ينتظروا بضعة أيام لملاحظة ما اذا كان السُّعَال يتوقف أو يصبح أقل حدَّة، وخاصَّة إذا كان لديهم احتقان في الأنف والتهاب في الحلق أيضًا، ممَّا يشير إلى أنَّ السببَ قد يكون عدوى في الجهاز التنفسي العلوي. أمَّا المرضى الذين يعانون من سعال مزمن، ولكن لم تظهر لهم علامات تحذيرية، فيجب أن يراجعوا الطبيب في مرحلة ما؛ ولكنَّ التأخيرَ لمدة أسبوع أو نحوه في مثل هذه الحالة قد يكون ضارًّا. ما الذي سيقومُ به الطبيب سوف يقوم الطبيب في البداية بتوجيه بضعة أسئلة للاستفسار عن أعراض الشخص، وتاريخه الطبي؛ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.وما يجده الطبيب في تاريخ المريض الطبي والفَحص السريري غالبًا ما يوضح سببَ السُّعَال والاختبارات اللازمة للحالة (انظر جدول بعض أسباب السعال وملامحه). وقد لا تفيد بعض النتائج الواضحة في التَّشخيص كثيرًا، لأنها يمكن أن تظهرَ في العديد من الاضطرابات التي تسبب السُّعَال؛فعلى سبيل المثال، لا يساعد كون البلغم ذا لونٍ أصفر أو أخضر أو ذا قوام سميك أو رقيق في تمييز العدوى البكتيرية أو الجرثوميَّة عن الأسباب المحتملة الأخرى.وقد يظهر الأزيز مع التهاب الشعب الهوائية (القصبات) أو الربو أو غيرهما من الاضطرابات.ويمكن أن يكونَ الدم المصاحب للسعال ناجمًا عن التهاب الشعب الهوائية أو السل أو سرطان الرئة. الجدول بعضُ أسباب السُّعال وملامحه الجدول الاختبارات يعتمد إجراءُ تلك الفحوصات على نتائج الفحص السريري ومراجعة التاريخ الطبي للمريض، ولاسيَّما إذا كانت العلامات التحذيرية موجودة. وإذا ظهرت لدى الأشخاص أيّ علامات تحذيرية، تشتمل الفحوصات عادةً على: قياس مستويات الأكسجين في الدَّم باستخدام جهاز استشعار يُوضَع على الإصبع (قياس التأكسج النبضي pulse oximetry)

أشعة سينية للصدر تُجرَى اختبارات للجلد، وأشعَّة سينيَّة للصدر، وأحيَانًا تصوير مقطعي للصدر، وفحص وزرع لعيِّنة من القشع (البلغم) بحثًا عن مرض السل، وفحوصات الدم لمرض الإيدز إذا كان الأشخاص قد نقص وزنهم أو لديهم عوامل خطر لهذه الاضطرابات. أمَّا إذا لم تظهر علامات تحذيرية، فيمكن للأطباء عادة وضع التشخيص على أساس تاريخ المريض الطبي والفَحص السريري، والبدء بالعلاج دون القيام بالاختبارات.يشير الفحوص إلى التشخيص المناسب لدى بعض الأشخاص، ولكن تجرى الاختبارات لتأكيد ذلك (انظر جدول بعض أسباب السعال وملامحه). وإذا لم يوضّح الفحص سبب السُّعَال، ولم تظهر أي علامات تحذيرية، يقوم العديد من الأطباء بتجريب إعطاء الأشخاص دواء لعلاج أحد هذه الأسباب الثلاثة الشائعة للسعال: توليفة من أحد مضادَّات الهيستامين ومضادَّاتال احتقان، أو رذاذ كورتيكوستيرويد أنفي أو بخاخ أنفي مضاد للفعل الموسكاريني (للتقاطر الأنفي الخلفي)

أحد مثبِّطات مضخة البروتون أو حاصرات الهستامين -2 (H2) (لداء الارتجاع المعدي المريئي)

موسّع قصبي استنشاقي ستيرويدي قشري أو ناهض لبيتا-2 قصير الأمد (للربو) لا داعي لإجراء المزيد من الفحوصات إذا كانت هذه الأدوية تخفف من السُّعَال .اما إذا لم يخف السُّعَال، فيقوم الأطباء عادة بإجراء الاختبارات بالترتيب التالي حتى يوضح الفحص التشخيص المناسب: أشعَّة سينيَّة للصدر

اختبارات وظائف الرئة للتحقُّق من الربو

تصوير مقطعي مُحوسَب للجيوب للتحقق من اضطرابات الجيوب الأنفيَّة

وضع جهاز مستشعر للحمض في المريء، للتحقُّق من داء الارتِجاع المَعِدي المَريئي إذا كان لدى الأشخاص سعال مزمن، يقوم الأطباء بإجراء أشعَّة سينيَّة للصدر عادة.وأمَّا إذا كان السُّعَال مدمَّى، فيقوم الأطباء بإرسال عيِّنة من البلغم للمختبر عادة؛حيث يحاول الفنيُّون استنباتَ البكتيريا في العيِّنة (زرع القشع)، ويستخدمون المجهر للتحقُّق من وجود خلايا سرطانية في العَيِّنَة (دراسة الخلايا).وإذا اشتبه الأطباء عادة بوجود سرطان الرئة (مثلاً عند البالغين في منتصف العمر أو البالغين الأكبر سنًا الذين يدخنون لفترة طويلة، أو الذين نقص وزنهم، أو لديهم أعراض عامة أخرى)، يقومون أيضًا بإجرَاء تصوير مقطعي مُحَوسَب للصدر، وتنظير للقصبات أحيانًا.

علاج السعال أفضل طريقة لعلاج السُّعَال هي مُعالَجَة الاضطراب الأساسي أو الكامن.فمثلًا ، يمكن استخدامُ المضادَّات الحيوية في الالتهاب الرئوي، كما يمكن استخدام أجهزة الاستنشاق التي تحتوي على أدوية توسِّع مجرى التنفس (موسِّعات الشعب الهوائية أو القصبات) أو استخدام الستيروئيدات القشرية لعلاج داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو الربو.ينبغي عدمُ تثبيط السُّعَال عمومًا، لأنه يمارس دورًا مهمًّا في إخراج البلغم وتنقية مجرى التنفس.ولكن، يمكن القيام بأساليب علاجية أُخرى إذا كان السُّعَال شديدًا، ويسبب اضطرابًا في النوم او له أسباب أخرى. يوجد أسلوبان أساسيَّان للتعامل مع الأشخاص الذين يعانون من السُّعَال: استخدام مثبِّطات السُّعَال (العلاج المضاد للسعال)، مما يقلِّل من الرغبة في السُّعَال

استخدام المقشِّعات الطاردة للبلغم، والتي تهدف إلى ترقيق المخاط الذي يشدّ مجرى التنفس إلى الرئتين، وتجعل المخاطَ أسهلَ طردًا بالسُّعال (ولكنها تفتقد للأدلَّة على فعَّاليتها) مثبِّطات السُّعَال تشتمل مثبطات السُّعَال على ما يلي: المواد الأفيونية Opioids

دكستروميثورفان Dextromethorphan (دواء مضاد للسعال)

بنزوناتات Benzonatate تثبِّط جميعُ المواد الأفيونية السُّعال، لأنها تقلّل من استجابة مركز السُّعَال في الدماغ.والكوديين هو الأفيون المستخدَم في معظم الأحيان لعلاج السُّعَال.ولكن، قد يسبِّب الكوديين وغيره من مثبطات السُّعَال الأفيونية الغثيانَ والقيء والإمساك، كما يمكن أن يسبِّب الإدمان.ويمكن أن يسبب النعاس أيضًا، خاصَّة عندما يتناول الشخص أدوية أخرى تقلِّل من تركيزه (مثل الكحول، أو المهدئات، أو الأدوية المنومة، أو مضادَّات الاكتئاب، أو مضادَّات الهيستامين).وبذلك، فإنَّ المواد الأفيونية ليست أمنة دائمًا، ولا يصرفها الأطباء عادة الا في الحالات الخاصة، مثل السُّعَال المستمر بالرغم من استخدام معالجَات أخرى والسُّعَال في أثناء النوم. الدكستروميثورفان هو علاج مرتبط بالكوديين، ولكنه ليس مادة أفيونية فعليًا.كما أنَّه يثبط مركزَ السُّعَال في الدماغ.ويعدُّ الديكستروميثورفان العنصرَ الفعَّال في العديد من المُعالَجَات التي تؤخذ دون وصفة طبية وعلاجات السُّعَال الأخرى بوجود وصفة طبية؛وهو لا يسبِّب الإدمان اذا استخدم بشكل صحيح، ولكنَّه يسبب النعاس قليلاً.ومع ذلك، كثيرًا ما يسيء الناس استخدامه، وخاصة المراهقون، لأنَّ تناول جرعات زائدة منه يعطي شعورًا بالنشوة.ويسبِّب تناولُ جرعة زائدة الهلوسة والتهيُج، ويؤدي إلى الغيبوبة أحيَانًا.ويعدُّ ذلك أمرًا خطيرًا، خاصًة لدى الأشخاص الذين يستعملون أدوية للاكتئاب تسمَّى مثبِّطات استرداد السيروتونين. بنزوناتات هو مخدِّر موضعي يُؤخَذ عن طريق الفمويقوم بتخدير المستقبلات الرئويَّة التي تتجاوب مع التمدُّد، وهذا ما يجعل الرئتين أقلّ حساسية للتهيُّج المؤدي للسعال. ولكن، يجب على بعض الأشخاص، وخاصة الذين يُخرِجون كمية كبيرة من البلغم، أن يحدُّوا من استخدام الأدوية التي تثبِّط السُّعَال. طاردات البلغم (المقشِّعات) يوصي بعضُ الأطباء بتناول المقشِّعات (تدعى حالاَّت المخاط أحيانًا) للمساعدة على خلخلة المخاط عن طريق جعل مفرزات الشعب الهوائية أرقّ وأسهل لإخراجها وطرحها.ولا تثبِّط المقشعِّات السُّعَال؛ ولكن، لا توجد في الوقت نفسه براهينُ على فعَّالية هذ الأدوية.وتعدُّ المُعالَجَات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، وتحتوي على الغوافينيسين guaifenesin (دواء طارد للبلغم)، من المقشعات الأكثر شُيُوعًا. كما يمكن للأشخاص المصابين بالتليُّف الكيسي تناول دواء دورناز ألفا dornase alfa (مستحضر استنشاقي مَأشُوب لديوكسي ريبونوكلياز البشري)، حيث يساعد على ترقيق المخاط المليء بالقيح والناجم عن حالات عدوى الجهاز التنفُّسي المزمنة.ولكن، ليس لهذا الدواء فاعلية عند الأشخاص الذين يعانون من التهاب الشعب الهوائية المزمن. ويساعد استنشاقُ المحلول الملحي النظامي أو استنشاق الأسيتيل سيستيين acetylcysteine (لبضعة أيام) في بعض الأحيان على ترقيق المخاط المزعج والسميك جدًّا. الأدوية الأخرى لمضادَّاتِ الهيستامين، التي تجفِّف مسلك الجهاز التنفُّسي، قيمة ضئيلة أو معدومة في مُعالَجَة السُّعَال، إلاَّ عندما يكون سببُ السُّعَال هو وجود حساسية في الأنف والحلق والقصبة الهوائية الرئيسيَّة (الرُّغامى).أمَّا عندما يكون للسعال أسباب أخرى، مثل التهاب الشعب الهوائية، فيمكن أن يكونَ التأثير المجفِّف بمضادات الهيستامين ضارًّا، حيث يُكثِّف مُفرَزات الجهاز التنفُّسي ويجعل إخراجَها أمرًا صعبًا. ولا تفيد مضادَّات الاحتقان (مثل سودوإيفيدرين)، التي تُخفف من انسداد الأنف، إلاَّ للتخفيف من السُّعَال الذي يسبِّبه التقاطر الأنفي الخلفي فقط. المُعالجَات الأخرى لاستنشاق البخار (باستخدام جهاز البخار مثلًا) مفعوله في الحدِّ من السُّعَال.كما يشيع استخدامُ المُعالجَات الموضعية الأخرى أيضًا، مثل قطرات السُّعَال، ولكن لا يوجد دليل قاطع على فعَّالية هذه المعالجات.