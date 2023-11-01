سيقوم الطبيبُ في البداية بتوجيه الأسئلة للشخص حول الأعراض التي يشكو منها، ويتحرَّى تاريخه الطبي، ثم يبدأ بفحصه سريريًا.وما يجده الطبيب في تاريخ المريض الطبي والفَحص السريري غالبًا ما يوضح السببَ والفحوصات التي يحتاج إليها (انظر جدول بعض أسباب الأزيز وملامحه).

كما يحدِّد الأطباء ما إذا كان الأزيزُ يظهر لأوَّل مرة أو ظهر من قبل؛فإن كان قد ظهر للشخص أزيز من قبل ، يقوم الأطباءُ بتحديد ما إذا كانت الأعراض الحالية تختلف بطبيعتها أو شدَّتها.

مفاتيح مهمَّة للتشخيص:

ما إذا كان الأزيز ظهر فجأة أم تدريجيًا

ما إذا كان يظهر ويختفي

وهل تسبَّبت به أي ظروف أو حالات أو جعلته أسوأ (مثل عدوى الجهاز التنفُّسي العلوي، أو التعرُّض لمسببات الحساسية، أو موسم معيَّن في السنة، أو الهواء البارد، أو ممارسة الرياضة أو الجهد، أو التغذية في الرضع)

ومن الأَعرَاض الأخرى التي تساعد على التَّشخيص حدوثُ ضيق في التنفُّس، والحمى، والسُّعَال، وخروج البلغم.ويقوم الأطباءُ بالسؤال عن تاريخ الشخص في التدخين والتعرُّض للتدخين السلبي.

وفي أثناء الفَحص السَّريري، يتحقق الأطباءُ من درجة حرارة الشخص ومعدل نبضات القلب والتنفس.كما يبحثون عن علامات الضائقة التنفُّسية ويفحصون الرئتين، وخاصَّةً مدى جودة انتقال الهواء عندَ الشهيق والزفير، وما إن كان الأزيز يُؤثِّر في كِلا الرئتين أو جزء منهما فقط.ويستطيع الطبيبُ اكتشاف الأزيز عادةً عن طريق الاستماع له باستخدام السمَّاعة الطبيب في أثناء تنفس الشخص؛ويمكن سماعُ الأزيز العالي بسهولة، ومن دون استخدام السمَّاعة أحيَانًا.ولكن، قد يحتاج الأطباءُ إلى استخدام السماعة لسماع الأزيز البسيط ، في أثناء زفير الشخص بقوة.قد يكون سرطان الرئة هو سبب الأزيز المستمر الذي يحدث في منطقة واحدة عند الأشخاص الذين يدخنون.كما يقوم الأطباء أيضًا بفحص القلب والأنف والحلق والأطراف واليدين والقدمين والجلد.