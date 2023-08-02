لمحَة عامّة عن خلل الوظيفة الدماغية

ينجم الخللُ الوظيفي الدماغي الموضعيعن الاضطرابات التي تحدث في منطقة معينة من الدماغ، بما في ذلك:

ينجم الخللُ الوظيفي الدماغي المنتشر عن الاضطرابات التي تُصيب مناطق واسعة من الدماغ، بما في ذلك:

كما قد ينجم الخللُ الوظيفي الدماغي المنتشر عن الاضطرابات التي تحدُث في منطقة معينة من الدماغ إذا كانت تُسبّب تورُّمًا أو ضغطًا على منطقة كبيرةٍ من الدِّماغ.تشمل هذه الاضطراباتُ كلاً مما يلي:

خُراجات الدماغ

أورام الدماغ الكبيرة

إصابات الرأس الشديدة أو الكليلة

كوفيد-19، وهو مرض تنفسي بشكلٍ رئيسي، ولكنه قد يؤثر أيضًا في العديد من أعضاء الجسم، بما في ذلك الدماغ.يمكن للفيروس الذي يُسبب كوفيد-19 أن يسبب خللًا وظيفيًا واسعًا في الدماغ، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز العصبي والصحة النفسية.قد تستمر بعضُ هذه المشاكل بعد التعافي من الحالة المرضية الحادة.

يؤدي استعمالُ بعض العقاقير، مثل المواد الأفيونية المفعول (المخدّرات)، وبعض المواد المهدّئة (مثل البنزوديازيبينات benzodiazepines والباربيتورات barbiturates)، ومضادات الاكتئاب، إلى حدوث خلل وظيفي منتشر في الدماغ إذا كان لدى الأشخاص حساسيه لتأثيراتها (مثل كبار السن)، أو إذا كان مستوى العقار في الدَّم شديدَ الارتفاع.