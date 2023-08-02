لمحَة عامّة عن خلل الوظيفة الدماغية

يمكن أن يتسبَّب تضرُّر الدِّماغ في حدوث الكثير من أنواع الخلل الوظيفي.يتراوح هذا الخللُ بين فقدان كامل للوعي (كما يحدث في الغيبوبة) إلى التوهان، وعدم القدرة على الانتباه (كما يحدث في الهذيان)، إلى ضعف واحدة أو أكثر من الوظائف النوعيَّة الكثيرة التي تُسهم في التجربة الواعية.
يختلف نوعُ خلل الوظيفة الدماغية وشدّته باختلاف
درجة الضَّرر الدِّماغي
موضع تضرُّر الدماغ
مدى سرعة تقدُّم أو تفاقم الاضطراب المُسبِّب
يمكن أن يكونَ خلل الوظيفة الدماغية
موضعيًّا (بؤريًا): مقتصرًا على منطقة معينة
منتشرًا (شاملًا): واسع الانتشار
أسباب خلل الوظيفة الدماغية
ينجم الخللُ الوظيفي الدماغي الموضعيعن الاضطرابات التي تحدث في منطقة معينة من الدماغ، بما في ذلك:
الاضطراباتُ التي تحدُّ من جريان الدَّم (ومن ثَمَّ إمداد الأكسجين) إلى منطقة معينة، مثل السكتة الدماغية
أنواع معيّنة من الاضطرابات الاختلاجيَّة
ينجم الخللُ الوظيفي الدماغي المنتشر عن الاضطرابات التي تُصيب مناطق واسعة من الدماغ، بما في ذلك:
الاضطرابات التي تُسبّب شذوذات استقلابية، مثل انخفاض مستويات السكر في الدَّم (نقص السكر في الدَّم hypoglycemia) أو انخفاض مستويات الأكسجين في الدَّم (نَقصُ التَّأَكسُج hypoxia الذي يحدث عادةً بسبب اضطراب في الرئة أو القلب أو، غالبًا، بسبب سكتة قلبية أو تنفسية)
حالات العدوى، مثل التهاب السَّحايا أو التهاب الدماغ
الاضطرابات التي تؤثر في الأوعية الدموية، مثل التهاب الأوعية الدموية
السَّرطان الذي انتشر إلى عدّة مناطق في الدماغ أو إلى الأنسجة التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي (السَّحايا)
الاضطرابات التي تُسبِّبُ تدهورًا تدريجيًّا في الدماغ، مثل داء ألزهايمر وغيره من حالات الخرف
كما قد ينجم الخللُ الوظيفي الدماغي المنتشر عن الاضطرابات التي تحدُث في منطقة معينة من الدماغ إذا كانت تُسبّب تورُّمًا أو ضغطًا على منطقة كبيرةٍ من الدِّماغ.تشمل هذه الاضطراباتُ كلاً مما يلي:
خُراجات الدماغ
أورام الدماغ الكبيرة
إصابات الرأس الشديدة أو الكليلة
كوفيد-19، وهو مرض تنفسي بشكلٍ رئيسي، ولكنه قد يؤثر أيضًا في العديد من أعضاء الجسم، بما في ذلك الدماغ.يمكن للفيروس الذي يُسبب كوفيد-19 أن يسبب خللًا وظيفيًا واسعًا في الدماغ، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز العصبي والصحة النفسية.قد تستمر بعضُ هذه المشاكل بعد التعافي من الحالة المرضية الحادة.
يؤدي استعمالُ بعض العقاقير، مثل المواد الأفيونية المفعول (المخدّرات)، وبعض المواد المهدّئة (مثل البنزوديازيبينات benzodiazepines والباربيتورات barbiturates)، ومضادات الاكتئاب، إلى حدوث خلل وظيفي منتشر في الدماغ إذا كان لدى الأشخاص حساسيه لتأثيراتها (مثل كبار السن)، أو إذا كان مستوى العقار في الدَّم شديدَ الارتفاع.
عواقب تضرر مناطق معينة من الدماغ
تتحكَّم مناطق مختلفة من الدِّماغ في وظائف مُعيَّنة.وبذلك، يُحدد مكانُ تضرُّر الدماغ الوظيفةَ المفقودة.
أعراض خلل الوظيفة الدماغية
ويختلف نوعُ خلل وظيفة الدماغ وشدّته باختلاف الموضع المُتضرِّر من الدماغ، وكذلك ما إذا كان يؤثر في كامل الدماغ (منتشر) أو في جزءٍ منه فقط (موضعي).عندما تتضرر القشرةُ الدماغية (الطبقة الخارجية من الدماغ، وهي الجزء الأكبر من الدماغ)، تكون درجة الخلل الوظيفي غالبًا متناسبة مع شدَّة الضرر: فكلما كان الضرر أكثر انتشارًا، كان الخلل أكثر شدّة.ومع ذلك، يمكن أن يؤدي تضرُّرُ بعض مناطق الدماغ إلى حدوث خللٍ وظيفيٍّ شديد، حتّى عندما تكون المنطقة المتضررة صغيرة؛فعندما يتضرَّر جذع الدماغ (الذي ينظّم وظائف الجسم المهمّة ومستويات الوعي)، يمكن أن يتسبَّب مجرَّد حدوث ضرر صغير نسبيًا في حدوث غيبوبة، وقد يُسبِّبُ الوفاة.
ومن المرجّح أن تؤدي الاضطرابات التي تتقدم بسرعة إلى ظهور أعراضٍ أشدّ وضوحًا لخلل وظائف الدماغ، مقارنةً بالاضطرابات التي تتقدم أو تتفاقم ببطء؛فمثلًا، تُسبب السكتة الدماغية الشديدة أعراضًا ملحوظة أكثر من الورم البطيء النمو.يقوم الدماغُ بتعويض التغيّرات التدريجية بسهولة أكبر من تعويض التغيّرات السريعة.
بالإضافة إلى ذلك، يميل الخللُ الوظيفي الدماغي المنتشر الذي يحدث بشكل مفاجئ إلى التأثير في الوعي، ممّا يجعل الناس يشعرون بالنعاس ويصعُبُ إيقاظهم (يُسبِّبُ ذلك الذهول)، أو يستحيل إيقاظهم (يُسبِّبُ ذلك الغيبوبة).ولكن، يمكن أن يتفاقم الخلل الوظيفي الدماغي المنتشر ببطءٍ أكثر ويُؤثِّر في الوعي بشكلٍ أقل.وبالتاي عادة ما يحافظ الأشخاص على وعيهم واستيقاظهم.يميل الضررُ الموضعي إلى التأثير في وظائف محدّدة.
مآل خلل الوظيفة الدماغية
تُساعد صفتان من صفات الدماغ على التعويض والتعافي بعدَ تضرّره:
الفائضية أو الاحتياطيَّة Redundancy: يُمكن أن تُؤدي أكثر من منطقة واحدة الوظيفة نفسها.ويمكن للمناطق التي لها وظائف متداخلة إلى حد ما التعويض عن الوظائف المفقودة أحيانًا.
التَّكيُّفيَّة Plasticity: يُمكن أن تتغيّر الخلايا العصبية في مناطق معينة حتى تتمكن من أداء وظائف جديدة.
هل تعلم...
وبذلك، تتولى المناطق غير المُتضرِّرة من الدماغ وظائف تؤديها منطقة مُتضرِّرة، ممَّا يُسهم في التَّعافي.ولكن مع تقدّم العمر، تتراجع قدرةُ الدماغ على تحويل الوظائف من منطقة إلى أخرى؛فبعضُ الوظائف، مثل الرؤية، لا يمكن أن تؤديها مناطق أُخرى من الدماغ.وقد يكون للضَّرر المباشر، الذي أصاب المناطقَ التي تتحكَّم في مثل هذه الوظائف، آثارٌ دائمة.