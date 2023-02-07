الخرفُ المرتبط بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري

الخرف المرتبط بفيروس العَوَز المَناعيّ البشري هو تدهور تدريجي في الوظيفة العقلية بسبب عدوى في الدماغ بفيروس العوز المناعي البشري.

وعلى العكس من جميع أنواع الخرف الأخرى تقريبًا، يميل الخرف المرتبط بفيروس العَوَز المَناعيّ البشري إلى الحدوث عند اليافعين.

يبدأ الخرفُ المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري بشكل مخاتل عادةً، ولكنه يستفحل بثبات على مدى بضعة أشهر أو سنوات؛ وعادةً بعد ظهور أعراض أخرى لعدوى فيروس العوز المناعي البشري.

يُشخِّص الأطباء الخرفُ المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري استنادًا إلى الأعراض واختبار الحالة الذهنية واختبارات الدم حول فيروس العوز المناعي البشري وفحوصات تصويرية.

تؤدي معالجة عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري بمضادات الفيروسات القهقرية أحيانًا إلى تحسين الوظيفة الذهنية بشكل كبير، ولكنها لا تشفي من الخرف.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الهذيان والخرف والخرف).

وفي المراحل المتقدمة من عَدوى فيروس العَوَز المَناعيّ البشري، قد يُصيب الفيروس الدماغ بالعدوى مباشرةً،ويُسبب الضرر للخلايا العصبية، مما يُؤدي إلى الخرَف.الخرفُ هو تدهور بطيء وتدريجي في الوظائف الذهنية، بما في ذلك الذاكرة والتفكير والمحاكمة والقدرة على التعلم؛

بالنسبة إلى أشخاص عدوى فيروس العوز المناعي البشري، قد ينجُم الخرف أيضًا عن اضطراباتٍ أخرى، بما في ذلك اللمفُومات التي تُؤثِّرُ في الدماغ وحالات العدوى التي يكون الأشخاص بعدوى فيروس العوز المناعي البشري عرضة إليها، وذلك بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم؛وتسمى هذه الأنواع من العدوى بالانتهازية وهي تنطوي على اعتِلال بَيضاءِ الدِّماغ العَديد البَؤَرِ المُتَرَقِّي progressive multifocal leukoencephalopathy وداء المُقَوَّسَات toxoplasmosis (عدوى طفيلية) والتهاب السحايا بسبب الفطريات (انظر جدول العدوى الانتهازية الشائعة المرتبطة بالإيدز).يمكن مُعالجة بعض هذه الاضطرابات، ممَّا يُؤدِّي إلى شيءٍ من التحسُّن.

وعلى العكس من جميع أنواع الخرف الأخرى تقريبًا، يميل الخرف المرتبط بفيروس العَوَز المَناعيّ البشري إلى الحدوث عند اليافعين.

يحدث الخرف عند 7 إلى 27 ٪ من الأشخاص في مرحلة متأخرة من عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، ولكن قد يكون لدى نسبة تتراوح بين 30 إلى 40 ٪ أشكال أخف من الخرف المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري.

يختلف الخرف المرتبط بفيروس العَوَز المَناعيّ البشري عن الهذيان الذي يتَّسِمُ بعدم القدرة على الانتباه والتَوَهان وعدم القدرة على التفكير بوضوح وبتقلُّباتٍ في مستوى اليقظة.

يؤثر الخرف في الذاكرة بشكلٍ رئيسيّ، بينما يؤثر الهذيان في الانتباه بشكلٍ رئيسي؛

ويبدأ الخرف تدريجيًا وليس له نقطة بداية محددة عادةً؛بينما يبدأ الهذيان فجأة، وغالبًا ما تكون له نقطة بداية محددة.

أعراض الخرف المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري يبدأ الخرفُ المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري بشكل مخاتل عادةً، ولكنه يستفحل بثبات على مدى بضعة أشهر أو سنوات؛ويحدث عادةً بعد أعراض أخرى لعدوى فيروس العوز المناعي البشري. تنطوي الأعراضُ المبكرة للخرف المرتبطة بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري على: تباطؤ التفكير والتعبير؛

صعوبة التركيز،

اللامبالاة apathy، ولكن لا تتأثر البصيرة.تكُون الحركات بطيئةً والعضلات ضعيفةً، وقد يضعُف التناسق؛ وبالنسبة إلى بعض الأشخاص، يحدث شكل من أشكال الذهان، مثل الهلاوس أو التوهُّمات أو الزَّور؛ويُصبح البعض مهووسين،أي أنهم يصبحون متململين جدًا ولديهم فرط في النشاط،وقد يتحدثونَ بسرعة ويتصرفون دون محاكمة جيّدة. إذا لم تجرِ مُعالجة الخرف المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري، فهو يستفحل عادةً، ويُصبح شديدًا في نهاية المطاف.

تشخيصُ الخرف المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري تَقيِيم الطَّبيب للخرف أو عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري أو الحالتين معًا

اختبارات للدَّم لتحديد شدَّة العدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري

التصوير المغناطيسي والبزل القطنيّ عادةً بشكلٍ عام، يُشبهُ تشخيص الخرف عند أشخاص عَدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري تشخيص أنواع الخرف الأُخرى؛ وينبغي على الأطباء تحديد ما إذا كان الشخصُ يعاني من الخرف؛ وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت الحالة هي الخرف المرتبط بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري. تشخيصُ الخرف يقومُ الأطباءُ بتشخيص الخرف استنادًا إلى الآتي: الأَعرَاض التي يَجرِي التعرف إليها عن طريق طرح الأسئلة على الشخص وأفراد الأسرة أو غيرهم من مقدمي الرعاية

نتائج الفَحص السَّريري، بما في ذلك الفحص العصبي

نتائج اختبار الحالة الذهنية

نتائج فحوص تصويرية أخرى، مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) يساعد اختبار الحالة الذهنية الذي يتكون من أسئلة ومهمات بسيطة الأطباءَ على تحديد ما إذا كانت هناك إصابة بالخرف؛ قد يكون من الضروري أحيانًا إجراء الاختبارات العصبية النفسية، والتي تكون أكثر تفصيلًا.ويُغطي هذا الاختبار جميع المناطق الرئيسية للوظيفة الذهنية، بما في ذلك المزاج، ويستغرق من ساعة إلى ثلاث ساعات عادةً؛ويُساعد هذا الاختبار الأطباءَ على التفريق بين الخرف والحالات الأخرى التي يُمكن أن تُسبب أعراضًا مشابهةً، مثل ضعف الذاكرة المرتبط بالعمر والضعف الخفيف في الإدراك والاكتئاب. يمكن أن تُساعد المعلومات من المصادر المذكورة آنفًا الأطباءَ على استبعاد الهذيان كسبب للأعراض (انظر جدول مقارنة الهذيان والخرف).والقيام بذلك أمرٌ ضروري لأن الهذيان، وعلى العكس من الخرف، يمكن الشفاء منه عادةً إذا جرت معالجته فوراً. تشخيصُ الخرف المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري إذا ظهرت أعراض الخرف عند الأشخاص الذين لا يُعرف عنهم أن لديهم عدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري، وكانت لديهم عوامل خطر لهذه العدوى، قد يشتبهُ الأطباءُ في الخرف المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري ويجرون اختبارات للتحري عن هذا الفيروس وعن الخرف أيضًا. عندما يجري تشخيص عدوى فيروس العوز المناعي البشري أو عندما تتغير الوظيفة الذهنية عند أشخاص هذه العدوى، يستخدمُ الأطباءُ التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للتحري عن أسباب أخرى للخلل في وظائف الدماغ، مثل داء المقوسات أو اللمفومة.وعندما تتغير الوظيفة الذهنية فجأةً، ينبغي التعرُّف إلى السبب بسرعة، لأن المُعالجة المبكرة يُمكن أن تُطيل حياة المريض؛حيث قد يُسبب الخرف المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري وغير المُعالَج الوفاة في غضون 6 أشهر. ما لم تكن نتائج التصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي تشير إلى زيادةٍ في الضغط داخل الجمجمة، يستخدم الأطباءُ البزل القطنيّ عادةً للحصول على عينة من السَّائِل النخاعي من أجل تحليلها.ويمكن أن تدعم النتائج تشخيص الخرف المرتبط بعدوى فيروس العوز المناعي البشري ولكنها لا تُؤكِّده. إذا كان لدى الأشخاص عدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري، أو كان هناك اشتباهٌ في الخرف المرتبط بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري، يقوم الأطباء أيضًا بإجراء اختبارات دمويَّة لقياس ما يلي: عدد كريَّات الدَّم البيضاء التي تُسمَّى الخلايا اللمفاوية من نوع CD4 (تعداد الخلايا اللمفاوية من نوع CD4).

كمية فيروس العَوَز المَناعي البَشَري (الحمل الفيروسي) تساعد هذه الاختبارات على تحديد مدى شدة العدوى بفيروس HIV،فوُجود تعداد منخفض جدًا للخلايا الامفاوية من نوع CD4 مع حمل فيروسي مرتفع جدًا، يزيد من خطر الإصابة بعدوى الدماغ واللمفومة والخرف المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري.

علاج الخرف المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري العلاج بمُضادّات الفيروسات القهقريَّة من دُون مُعالجة، يمكن أن يكون الخرف المرتبط بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري قاتلاً،ولكن، عندما تجري مُعالَجة عدوى فيروس العوز المناعي البشري بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، فإن الوظيفة الذهنية تتحسن في بعض الأحيان بشكلٍ كبير؛ويتكون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية من توليفاتٍ من الأدوية المستخدمة لمُعالجة عدوى فيروس العوز المناعي البشري،ولكن، بسبب عدم الشفاء من العدوى، قد يعود الخرف من جديد. كما تنطوي المعالجة أيضًا على تدابير عامة لتقديم الدعم، وذلك مثلما هي الحال مع انواع الخرف الأخرى.

تدابيرُ السلامة والدعم يمكن أن يكون إنشاء بيئة آمنة وداعمة مفيدًا جدًا. وبشكلٍ عام، ينبغي أن تكون البيئة مُضاءةً وتبعث على البهجة وآمنةً ومستقرةً ومُصممة بحيث تُساعد المرضى على الاهتداءِ؛ويكون بعض التحفيز مفيدًا، مثل وجود مذياع أو جهاز تلفاز، ولكن ينبغي تجنُّب التحفيز المفرط. يُساعد وضع بنى في المكان وإنشاء روتينٍ المصابين بالخرف المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري على البقاء في حالة اهتداء، ويمنحهم إحساسًا بالأمان والاستقرار؛وينبغي شرح أي تغيير في البيئة المحيطة أو في الروتين أو في مقدمي الرعاية للأشخاص بوضوح وبساطة. يُساعِدُ اتباع روتين يومي لمهمَّات مثل الاستحمام والأكل والنوم المصابين بالخرف المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري على التذكر؛وقد يُساعدهم اتباع روتين منتظم لموعد النوم، على النوم بشكلٍ أفضل. يمكن أن تُساعد النشاطات المجدولة على أساسٍ منتظم الأشخاص على الشعور بالاستقلالية، وأن هناك حاجة إليهم من خلال تركيز انتباههم على مهمَّات ممتعة أو مفيدة،وينبغي أن تنطوي مثل هذه النشاطات على النشاط البدني والذهنيّ،وينبغي تقسيم النشاطات إلى أجزاء صغيرة أو تبسيطها مع تفاقم الخرف.

الرعايَة المُوجَّهة لمُقدِّمي الرعاية تُعدُّ رِعاية المصابين بالخرَف من الأمور المتطلِّبة والمرهقة، والتي تُسبب الشدَّة، وقد يُصبِح مُقدِّمو الرعاية مكتئبين ومُرهَقين، وغالبًا ما يُهملون صحتهم الذهنية والبدنية؛ويمكن أن تُساعد التدابير التالية مقدمي الرعاية (انظر جدول رعاية مقدمي الرعاية): تعلم كيفية تلبية احتياجات المصابين بالخرَف بشكلٍ فعال، وما الذي يمكن توقعه منهم : يمكن أن يحصل مقدِّمُو الرعاية على هذه المعلومات من الممرضات والعاملين الاجتماعيين والمُنظمَات والمواد المنشورة والمُتوفرة على شبكة الإنترنت.

طلب المساعدة عند الحاجة : یستطيع مقدِّمُو الرعایة التحدث إلی العاملين الاجتماعیین (بما في ذلك العاملین في المستشفيات المحلية) حول المصادر المناسبة للمُساعَدة، مثل برامج الرعایة النهارية والزيارات من قبل الممرضات اللواتي يقدمن الرعاية في المنازل والمساعدة على التدبير المنزلي بدوامٍ جزئيّ أو كامل والمُساعدة على رعاية المسنين على مدار الساعة.كما يمكن أن تكون مجموعات الاستشارة والدعم مفيدةً أيضًا.

رعاية الذات: يحتاجُ مقدمو الرعاية إلى تذكر الاعتناء بأنفسهم؛ولا ينبغي أن يتخلَّوا عن أصدقائهم وهواياتهم ونشاطاتهم.

مسائل نهاية الحياة قبل أن يصبح المصابين بالخرف المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري عاجزين بشكلٍ كبيرٍ، ينبغي اتخاذ القرارات حول الرعاية الطبية؛ وينبغي إجراء ترتيبات مالية وقانونية،وتسمى هذه الترتيبات التوجيهات المُسبَقة.ينبغي على المرضى تعيين شخص مخوّل قانونيًا لاتخاذ قرارات المُعالجة نيابةً عنهم (وكيل الرعاية الصحية)؛وينبغي عليهم مناقشة رغبات الرعاية الصحية مع هذا الشخص والطبيب،ومن الأفضل مناقشة هذه المسائل مع جميع المعنيين بالأمر، وقبل فترة من أن تصبح القرارات ضروريةً. مع تفاقم الخرف المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري، تميلُ المُعالَجة إلى أن تكون موجهةً نحو الحفاظ على راحة الشخص بدلًا من محاولة إطالة حياته.