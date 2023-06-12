أُمَّهاتُ الدَّم الدماغيَّة

أُمُّ الدَّم هي بروزٌ (تَوسُّعٌ) في جدار أحد الشرايين.تُسمى أُمَّهات الدَّم التي تحدث في شرايين الدِّماغ بأمهات الدم الدماغية.

يمكن أن تحدثَ أُمَّهات الدَّم في أي شريان.(انظر أيضًا أمهات الدم في فروع الأبهر وأُمَّهاتُ دم الشرايين في الذراعين، والساقين، والقلب)

في الولايات المتحدة الأمريكية، تحدث أمهات الدماغية عند حوالى 3 إلى 5% من الأشخاص.قد تحدث أمهات الدم الدماغية في أي عمر ولكنها أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 60 عامًا.وتكون أكثر شيوعًا بينَ بين النساء مقارنةً مع الرجال.

وقد تظهر عند الأشخاص أم دم واحدة أو عدة أمهات دم.

أعراض أمهات الدماغ لا تُسبب معظم أمهات الدم الدماغية أعراضًا ما لم تكن كبيرة أو تتمزق. يمكن أن تتسبَّبَ أُمَّهات الدَّم الدماغيَّة الكبيرة غير المتمزّقة في الضغط على أنسجة المخ والأعصاب، وفي حدوث الصُّدَاع والذي قد يبدو متزامنًا مع النبض (نبضي).وفي حالات أقل شيوعًا، قد يعاني الشخص من اتساع حدقتي العينين و/أو ظهور أعراض السكتة الدماغية، مثل الضَّعف أو الشَّلل في أحد جانبي الجسم.قد يعاني الأشخاص المصابون بأمهات دم ناجمة عن عدوى بكتيرية أو فطرية من حمى ونقص في الوزن. يؤدي تمزق أم الدم الدماغية إلى نزف تحت العنكبوتية مع صداع فوري وشديد.يبلغ الألم مداه الأقصى في غضون ثوانٍ.وقد يُوصَف أحيانًا بأنه يأتي مثل القصف الرعدي وأنه "أسوأ صداع عانى الشخص منه على الإطلاق." يمكن لتمزق أم الدم أن يؤدي إلى الغثيان، و/أو التقيؤ، و/أو تيبُّس الرقبة، و/أو الحساسية للضوء، و/أو فقدان الوعي، و/أو الاختِلاجَات. إذا نزفت أم الدم المتمزقة في أنسجة الدماغ (نزف داخل الدماغ)، فغالبًا ما يُصاب الشخص بأعراض السكتة الدماغية (والتي تنجم عن خثرات دموية أكثر من كونها ناجمة عن النزف).يمكن لهذا النَّزف أن يزيد من الضغطََ على الدماغ، والذي قد يؤدي إلى الغيبوبة وفي بعض الأحيان إلى الموت.

تشخيص أمهات الدم الدماغية تصوير الأوعية المقطعي المحوسب، أو تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي ونتيجة حدوث أُمَّهات الدَّم الدماغية في مكانٍ قريبٍ من الدماغ وصِغرها عادةً، فإنَّ تشخيصها ومعالجتها يختلفان عن أُمَّهات الدَّم الأخرى. قد تُكتشف أمهات الدم الدماغية بالصدفة عند إجراء اختبارات التصوير لأسباب أخرى. يعتمد تشخيص أم الدم الدماغية على نتائج تصوير الأوعية المقطعي المحوسب (يُجرى التصوير المقطعي المحوسب بعد حقن عامل التباين في الوريد) أو تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي.ولكن، يُعد تصوير الأوعية بالطرح الرقمي الطريقة الأكثر دقة لتشخيص أمهات الدم. لإجراء تصوير الأوعية بالطرح الرقمي، تؤخذ صورٌ بالأشعَّة السِّينية للأوعيَة الدموية قبلَ وبعد حقن عامل تباين ظَليل للأشعَّة.ثمّ يطرح الكمبيوتر صورةً واحدة من الأخرى.تُحذف صور البنى الأخرى غير الشرايين (مثل العظام).ونتيجةً لذلك، يمكن رؤية الشرايين بشكل أكثر وضوحًا. تشتمل الاختبارات المستخدمة لتشخيص أم الدم المصابة بعدوى على تصوير الأوعية المقطعي المحوسب أو تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي واستنبات الدموالتي يمكن أن تُظهر نمو المكروبات (مثل البكتيريا أو الفطريات).