خَلل التوتر

يُصيب خلل التوتر البؤري جزءا واحدًا من الجسم،ويبدأ من بعد سن 20 إلى 30 عاماً عادةً، ولكنه يبدأ مبكراً في بعض الأحيان.

يُصيبُ خلل التوتر الجزئي العديد من أجزاء الجسم المجاورة لبعضها بعضًا؛

في البداية، قد تحدث التقلصات (التشنجات) بشكلٍ دوري أو بالتزامن مع نشاط معين.وقد تُحرض حركات معينة في الجزء المصاب من الجسم التشنجات، والتي قد تختفي في أثناء الراحة.على مدى أيام أو أسابيع أو سنوات عديدة، قد تصبح التشنجات متكررة بشكلٍ أكثر وقد تستمر في أثناء الراحة،وفي نهاية المطاف، قد يبقى جزء الجسم المصاب مشوهاً، وأحيانًا في موضعٍ مؤلم؛ونتيجةً لذلك، قد تحدث إعاقة شديدة عند الأشخاص.

فيما يلي أمثلة على خلل التوتر البؤري أو القطعي: