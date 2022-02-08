ينجُم الرُعاش الأساسيّ Essential tremor (أو مجهول السبب) عن مشكلة في الجهاز العصبي، ولكن الأشخاص الذين يعانون من هذا الرُعاش نادرًا ما يكون لديهم أية أعراض أخرى لخلل وظيفي في الجهاز العصبي (أعراض عصبية).سبب هذا الرُعاش غير واضح، ولكنه غالبًا ما يسري بين العائلات،

وعادةً ما يبدأ الرعاش الأساسي أو مَجهولُ السَّبَب في أثناء بداية مرحلة البلوغ ولكن يمكن أن يبدأ في أي عمر.يُصبح الرُعاش وببطءٍ ملحوظاً بشكلٍ أكثر مع تقدم الأشخاص في العمر،ولذلك يُطلق عليه في بعض الأحيان وبشكلٍ غير صحيح رُعاش الشيخوخة.عادة ًما يُصيبُ الرُعاش الذراعين واليدين ويُصيبُ الرأس في بعض الأحيان،وعندما يُصيبُ الرأس، قد يبدو وكأن الأشخاص يقومون بإيماءةٍ بنعم أو يهزون رأسهم كعلامة للرفض. يتفاقم هذا الرعاش عادةً عند مدّ الطرف (بعكس الجاذبية) أو عن طريق تحريك أحد الأطراف.

يبقى الرُعاش مجهول السبب خفيفاً عادةً،ولكن يمكنه أن يكون مزعجًا ومحرجًا،ويمكن أن يؤثر في خط اليد ويجعل استخدام الأدوات صعبًا؛وبالنسبة إلى بعض الأشخاص، يتفاقم الرعاش مع مرور الزمن ممَّا يُؤدِّي إلى الإعاقة في نهاية المطاف.قد تشبه أعراض الرعاش مجهول السبب أعراض داء باركنسون، وأحيانًا يُشخص الرُعاش مجهول السبب على أنه داء باركنسون عن طريق الخطأ،وفي حالاتٍ نادرة تحدث إصابة بداء باركنسون والرعاش مجهول السبب معاً.