لمحةٌ عامة عن الأعصاب القِحفِيُّة

يمتد اثنا عشر زوجًا من الأعصاب القحفية مباشرة من الدماغ إلى أجزاء مختلفة من الرأسِ والعنق والجذع؛وتُمارس بعض الأعصاب القحفية دوراً في حواس خاصَّة (مثل الرؤية والسمع والتذوق)، بينما تضبط أعصاب أخرى العضلاتَ في الوجهِ أو تعمل على تنظيم الغدد.يحمل كل عصب اسمًا ورقمًا استنادًا إلى موضعه، وذلك من مقدِّمة الدماغ إلى الخلف.

منظر للأعصاب القحفية

قد يحدث اضطرابٌ في العصب القحفي عندما تتعرض المناطق الآتية إلى ضررٍ أو خللٍ:

تُؤثر بعضُ اضطرابات العصب القحفي في حركة العين،ويجري ضبط حركة العين عن طريقِ 3 أزواج من العضلات،وتُحرك هذه العضلاتُ العينَ إلى الأعلى والأسفل ونحو اليمين واليسار وبشكل قطريّ.تعمل الأعصاب القحفية التالية على ضبط العضلات:

إذا تضرر أحد هذه الأعصاب أو منطقة الدِّماغ التي تتحكم بالعضلات، فقد تُصبح العضلات مشلولةً بدرجاتٍ متفاوتة (يُسمى الشلل)، وقد لا يتمكن الأشخاص من تحريك العينين بشكلٍ طبيعي.يستنِد مدى تأثُر حركة العين إلى العصب المصاب،وقد يكون لدى المرضى الذين لديهم واحدة من حالات الشلل هذه رؤية مزدوجة عندما ينظرون في اتجاهاتٍ معيَّنة.

هل تعلم...

أعراض اضطرابات الأعصاب القحفية تستنِدُ أعراضُ اضطرابات الأعصاب القحفية إلى الأعصاب المصابة، وكيف تضررت.يمكن أن تؤثر اضطرابات الأعصاب القحفية في الشمّ والتذوق والرؤية والإحساس في الوجه والتعبير الوجهيّ والسمع والتوازن والكلام والبلع وعضلات العُنق؛ فعلى سبيل المثال، قد تتأثر الرؤية بطرائق مختلفة: إذا أصاب ضرر أحد عصبي الزوج الثاني من الأعصاب القحفية (العصب البصري)، قد يحدث فقدان جزئيّ أو كامل للرؤية في العين المُصابة.

وإذا أصاب ضرر أية من الأعصاب القحفية الثلاثة التي تضبط حركة العين (العصب القحفي الثالث أو الرابع أو السادس)، لا يستطيع الأشخاص تحريك أعينهم بشكلٍ طبيعي.وتنطوي الأَعرَاضُ على الرؤية المزدوجة عند النظر إلى اتجاهات معينة.

إذا تعرَّض العصب القحفي الثالث (العَصَب المُحَرِّك للعَين) إلى الشلل، فلا يستطيعُ الأشخاص رفع الجفن العلويّ.حيثُ يتدلى على العين ويؤثر في الرؤية. أما إذا حدث ضرر أو خلل وظيفي في العصب القحفي الثامن (العصب السمعي أو العَصَب الدِّهليزِي القَوقَعيّ vestibulocochlear )، فقد يعاني الأشخاص من مشاكل في السمع أو من الدوار، وهو إحساس بأنّ الشخص نفسه يدور أو الوسط المحيط به، أو الشخص والوسط المحيط معًا. كما يمكن أن تُسبب اضطرابات العصب القحفي أنواعًا مختلفة من ألم الوجه أو الرأس أيضًا.

تشخيصُ اضطرابات الأعصاب القحفية تقييم الطبيب

اختبارات وظائف الأعصاب القحفية

التصوير بالرنين المغناطيسي عادةً عندما يشتبه الأطباء باضطراب في أحد الأعصاب القحفية، فإنهم يطرحون على الشخص أسئلة مفصلة حول الأعراض.كما يقومون أيضًا باختبار وظائف الأعصاب القحفيَّة عن طريق الطلب من الشخص القيام بمهام بسيطة، مثل اتباع هدف متحرك بعينيه، ولكن، غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي (MRI). الجدول اختبارات الأعصاب القحفية الجدول