لمحةٌ عامة عن الأعصاب القِحفِيُّة

يمتد اثنا عشر زوجًا من الأعصاب القحفية مباشرة من الدماغ إلى أجزاء مختلفة من الرأسِ والعنق والجذع؛وتُمارس بعض الأعصاب القحفية دوراً في حواس خاصَّة (مثل الرؤية والسمع والتذوق)، بينما تضبط أعصاب أخرى العضلاتَ في الوجهِ أو تعمل على تنظيم الغدد.يحمل كل عصب اسمًا ورقمًا استنادًا إلى موضعه، وذلك من مقدِّمة الدماغ إلى الخلف.
منظر للأعصاب القحفية
ينبثق اثنا عشر زوجًا من الأعصبِ القحفية من الجانب السفلي للدماغ لتمرّ عبر فتحاتٍ في الجمجمة، وتمتد إلى أجزاء من الرأسِ والعنق والجذع.
قد يحدث اضطرابٌ في العصب القحفي عندما تتعرض المناطق الآتية إلى ضررٍ أو خللٍ:
مناطق الدماغ التي تضبط الأعصاب القحفية (تسمى مراكز أو نوى)، كما قد يحدث عندما تُسبب السكتة ضررًا في المنطقة التي تضبطُ العَصَب الوَجهِيّ
الألياف العصبية التي تصلُ بين مراكز العصب القحفي داخل الدماغ، مثلما يحدث في شَلَل العَينِ بَينَ النَّوى internuclear ophthalmoplegia
أحد الأعصاب القحفية فقط، كما يحدث في حالة شلل حركة العين oculomotor palsy وأَلَم العَصَبِ الثَّلاثِيِّ التَّوائِم trigeminal neuralgia وشلل بيل Bell palsy وتشنج نصف الوجه hemifacial spasm
تُؤثر بعضُ اضطرابات العصب القحفي في حركة العين،ويجري ضبط حركة العين عن طريقِ 3 أزواج من العضلات،وتُحرك هذه العضلاتُ العينَ إلى الأعلى والأسفل ونحو اليمين واليسار وبشكل قطريّ.تعمل الأعصاب القحفية التالية على ضبط العضلات:
إذا تضرر أحد هذه الأعصاب أو منطقة الدِّماغ التي تتحكم بالعضلات، فقد تُصبح العضلات مشلولةً بدرجاتٍ متفاوتة (يُسمى الشلل)، وقد لا يتمكن الأشخاص من تحريك العينين بشكلٍ طبيعي.يستنِد مدى تأثُر حركة العين إلى العصب المصاب،وقد يكون لدى المرضى الذين لديهم واحدة من حالات الشلل هذه رؤية مزدوجة عندما ينظرون في اتجاهاتٍ معيَّنة.
هل تعلم...
أسبابُ اضطرابات الأعصاب القحفية
تنجم اضطرابات العصب القحفي عن العديد من الأسباب، بما فيها الآتي:
إصابات الرأس
الأَورام
حالات العدوى، مثل عدوى كوفيد-19، وداء لايم، وعدوى الهربس النطاقي
عدم كفاية التروية الدموية (كما يحدث في داء السكري، أو السكتة الدماغية)
الضغط على عصب نتيجة تشوهات في الوعاء الدموي، مثل انتفاخ في الشريان (أم دم) أو اتصال غير طبيعي بين الشريان والوريد (تشوه شرياني وريدي).
الاضطرابات التي تسبب تنكس الخلايا العصبية، كما يحدث في التصلب الجانبي الضموري (ALS) أو التصلب المتعدد
الاضطرابات التي تسبِّب التهاب الأوعية الدموية، مثل التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة
أدوية معينة، وخاصة المضادات الحيوية مثل الأمينوغليكوزيدات والستربتومايسين
بعض السموم، مثل الزئبق
أعراض اضطرابات الأعصاب القحفية
تستنِدُ أعراضُ اضطرابات الأعصاب القحفية إلى الأعصاب المصابة، وكيف تضررت.يمكن أن تؤثر اضطرابات الأعصاب القحفية في الشمّ والتذوق والرؤية والإحساس في الوجه والتعبير الوجهيّ والسمع والتوازن والكلام والبلع وعضلات العُنق؛
فعلى سبيل المثال، قد تتأثر الرؤية بطرائق مختلفة:
إذا أصاب ضرر أحد عصبي الزوج الثاني من الأعصاب القحفية (العصب البصري)، قد يحدث فقدان جزئيّ أو كامل للرؤية في العين المُصابة.
وإذا أصاب ضرر أية من الأعصاب القحفية الثلاثة التي تضبط حركة العين (العصب القحفي الثالث أو الرابع أو السادس)، لا يستطيع الأشخاص تحريك أعينهم بشكلٍ طبيعي.وتنطوي الأَعرَاضُ على الرؤية المزدوجة عند النظر إلى اتجاهات معينة.
إذا تعرَّض العصب القحفي الثالث (العَصَب المُحَرِّك للعَين) إلى الشلل، فلا يستطيعُ الأشخاص رفع الجفن العلويّ.حيثُ يتدلى على العين ويؤثر في الرؤية.
أما إذا حدث ضرر أو خلل وظيفي في العصب القحفي الثامن (العصب السمعي أو العَصَب الدِّهليزِي القَوقَعيّ vestibulocochlear )، فقد يعاني الأشخاص من مشاكل في السمع أو من الدوار، وهو إحساس بأنّ الشخص نفسه يدور أو الوسط المحيط به، أو الشخص والوسط المحيط معًا.
كما يمكن أن تُسبب اضطرابات العصب القحفي أنواعًا مختلفة من ألم الوجه أو الرأس أيضًا.
تشخيصُ اضطرابات الأعصاب القحفية
تقييم الطبيب
اختبارات وظائف الأعصاب القحفية
التصوير بالرنين المغناطيسي عادةً
عندما يشتبه الأطباء باضطراب في أحد الأعصاب القحفية، فإنهم يطرحون على الشخص أسئلة مفصلة حول الأعراض.كما يقومون أيضًا باختبار وظائف الأعصاب القحفيَّة عن طريق الطلب من الشخص القيام بمهام بسيطة، مثل اتباع هدف متحرك بعينيه،
ولكن، غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي (MRI).
اختبارات الأعصاب القحفية
رقم العصب القحفي
الاسم
الوظيفة
الاختبار
الأول
الشَمِّيّ
الشم
يجري اختبار القدرة على الشم عن طريق الطلب من الشخص التعرّف إلى موادّ ذات روائح نوعية جدًا (مثل الصابون والقهوة والقرنفل) يجري وضعها تحت الأنف.يَجري اختبار كل مَنخِر على حدة.
الثاني
البصري
الرؤية
يَجري اختِبارُ القدرة على الرؤية عن طريق الطلب من الشخص قراءة لوحة لاختبار النظر eye chart.يجري اختبار الرؤية المحيطية (الجانبية) من خلال الطلب من الشخص النظر إلى الأمام بشكلٍ مستقيم، بينما يقوم الطبيب بتحريك إصبعه تدريجيًا نحو مركز الرؤية لدى الشخص من الأعلى والأسفل واليسار واليمين،ثم يَطلب من الشخص أن يقولَ متى شاهد الإصبع أولاً.
كشف الضوء
يَجري اختِبارُ القدرة على كشف الضوء من خلال تسليط ضوءٍ ساطعٍ (من مصباح يدوي) على كل حدقة، وذلك في غرفة مظلمة.
الثالث
المُحَرِّكُ للعَين Oculomotor
حركة العين للأعلى وللأسفل وإلى الداخل
تُختبر القدرة على تحريك كل عين للأعلى وللأسفل وإلى الداخل من خلال الطلب من الشخص متابعة هدف يُحرّكه الطبيب.
تضيّق أو توسُّع الحدقة استجابةً للتغيرات في الضوء
يَجري اختِبارُ استجابة الحدقتين إلى الضوء من خلال تسليط ضوءٍ ساطعٍ (من مصباح يدوي) على كل حدقة، وذلك في غرفة مظلمة.
رفع الجفنين
يجري فحص الجفن العلوي للتحرّي عن التدلِّي (الانسِدال ptosis).
الرابع
البَكَرِيّ Trochlear
حركة العين إلى الأسفل وإلى الداخل
يجري اختبارُ القدرة على تحريك كل عين نحو الأسفل وإلى الداخل عن طريق الطلب من الشخص متابعة هدف يُحركه الطبيب.
الخامس
ثَّلاثِيّ التَّوائِم
الإحساس الوجهيّ
يجري فحصُ الإحساس في مناطق الوجه باستخدام دبوس وقطيفة قطنية.
كما يجري فحص مُنعكس الطَّرف blink reflex عن طريق لمس قرنية العين باستخدام القطيفة القطنية.
المضغ
يجري فحصُ قوة وحركة العضلات التي تضبط الفك من خلال الطلب من الشخص أن يُطبِق على أسنانه، ويفتح الفكّ ضدّ المقاومة.
السادس
المُبَعِّد للعين
حركة العين إلى الخارج
يجري فحص القدرة على تحريك كل عين إلى الخارج وراء خط الوسط عن طريق الطلب من الشخص النظر إلى الجانب.
السابع
الوَجهِيّ
القدرة على تحريك عضلات في الوجه (مثل التعابير الوجهيَّة)، والتذوّق في الثلثين الأماميين من اللسان، وإنتاج اللعاب والدموع، وضبط عضلة تمارس دورًا في السمع
يجري اختبار القدرة على تحريك الوجه عن طريق الطلب من الشخص الابتسام وفتح الفم وإظهار الأسنان، وإغلاق العينين بإحكام.
يجري اختبارُ التذوق باستخدام مواد حلوة (سكر) وحامضة (عصير الليمون) ومالحة (ملح) ومُرَّة (الأسبرين أو الكينين أو الصبار).
الثامن
السَّمعي (الدِّهليزِي القَوقَعِيّ vestibulocochlear)
السمع
يجري اختبارُ السمع باستخدام الشوكة الرنانة tuning fork أو سماعات الرأس التي تقوم بتشغيل نغمات ذات ترددات مختلفة (درجات صوتية)، وعلوّ مختلف للصوت (قياس السمع audiometry).
التوازن
يجري اختبار التوازن عن طريق الطلب من الشخص المشي على خطٍ مستقيم.
التاسع
البُلعومِيُّ اللِّسانِيّ Glossopharyngeal
البلع والمنعكس البلعوميّ (منعكس التهوُّع gag reflex) والكلام
نظرًا إلى أنَّ العصب القحفي التاسع والعصب القحفي العاشر يضبطان معًا البلع والمنعكس البعومي، يجري اختبارهما معًا.
يُطلب من الشخص أن يقوم بالبع.يُطلب من الشخص أن يقول "آه أه آه" للتحقق من حركة سقف الفم واللَّهاة (البروز الصغير اللين الذي يتدلى للأسفل في الجزء الخلفي من الحلق).
قد يُلمس الجزء الخلفي من الحلق بخافض للسان tongue blade الذي يُحرض مُنعَكَس التَّهَوُّع عندَ معظم الأشخاص.
يطلب من الشخص أن يتكلَّم لتحديد ما إذا كان الصوت يبدو أنفيًا (اختبار آخر لحركة سقف الفم).
العاشر
المُبهَم Vagus
البلع والمنعكس البلعوميّ (منعكس التهوُّع gag reflex) والكلام
ضبط العضلات في بعض الأعضاء الداخلية، ومعدّل ضربات القلب
لا يُجرَى اختبار هذه الوظيفة كجزء من فحص العصب القحفي.
الحادي عشر
الإِضافِيّ Accessory
تدوير العنق وهزّ الكتف
يُطلب من الشخص أن يُدير رأسهُ وأن يهز كَتِفيه ضد مقاومة من قبل الطبيب.
الثاني عشر
تَحتَ اللِّسان Hypoglossal
حركة اللسان
يُطلب من الشخص أن يُخرِجَ لسانه لمُعاينة ميلانه إلى جانب أو آخر.
علاج اضطرابات الأعصاب القحفية
مُعالَجة السبب
تستند معالجةُ اضطرابات العصب القحفي النوعيَّة إلى السبب.