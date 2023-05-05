الورم الشوكي هو نمو غير سرطاني (حميد) أو سرطاني (خبيث) في الحبل الشوكي أو حوله.

قَد يُعاني المرضى من ضعف العضلات أو فقدان الإحساس في مناطق مُعيَّنة من الجسم، أو يُصبحون غيرَ قادرين على ضبط عمليتي التبرُّز والتبوُّل.

يُمكن التحرِّي عن الأورام الشوكية عَن طريق التصوير بالرنين المغناطيسيّ عادةً.

قد تنطوي المُعالَجة على استعمال الستيرويدات القشرية، والاستئصال الجراحيّ، والمُعالجة الشعاعيَّة.

(انظر لمحة عامة عن أورام الجهاز العصبي أيضًا)

تُعدُّ الأورام الشوكية أقلَّ شُيُوعًا بكثير من أورام الدماغ.قد تكُون الأورام الشوكية

أوَّليةً،

أو ثانويةً

يمكن للأورام الشوكية الأولية داخل الجافية أن تكون سرطانية أو غير سرطانية.غالبًا ما تكون غير سرطانية.تشتمل الأورام داخل الجافية على الأورام السحائية، والأورام الشفانية، والأورام البطانية العصبية المخاطية الحليمية.

قد تنشأ الأورام الشوكية الأولية داخل الجافية في الخلايا داخل الحبل الشوكيّ أو بالقرب منه.ينشأ حَوالى ثُلث الأورام الشوكية الأوليَّة فقط في الخلايا داخل الحبل الشوكي.يمكن لهذه الأورام أن تمتد داخل الحبل الشوكي، وتحُول دُون تدفق السَّائِل النخاعي (السائل الذي يحيط بالدماغ والحبل الشوكي)، وتُؤدِّي إلى تشكُّل تجويف مملوءٍ بالسائل (قِيلَة syrinx).تُعدُّ الأورامُ النجميَّة والأورام البطانية العصبية أكثر الأورام الشوكية شُيُوعًا.يكون معظمها غير سرطاني.

تنشأ معظمُ الأورام الشوكية الأولية داخل الجافية في خلايا قريبة من الحبل الشوكي، مثل خلايا السحايا، وهي طبقات من نسيجٍ تُغطِّي الحبل الشوكيّ (انظر الشكل كيف يُنظَّم العمود الفقري).

الأورام الشوكية الثانوية، والتي تُعدُّ أكثر شُيُوعًا، هي نقائل لسرطانٍ ينشأ في جزء آخر من الجسم ولذلك تكون سرطانيةً دائمًا.عادةً ما تنتشر هذه النقائل إلى العظام في العمود الفقري (الفقرات) والحيِّز بين العظم والطبقة الخارجية من النسيج حول الحبل الشوكي (الحيِّز فوق الجافية).تنتشر هذه الأورام أحيانًا إلى الحبل الشوكي.من الشائع جدًا أن تنتشر النقائل إلى الفقرات من أنواع من السرطان التي تنشأ في أجزاء أخرى من الجسمِ.تتضمن هذه السَّرطانات

عادةً ما تُسبب النقائلُ ضغطًا على الحبل الشوكي أو جذور الأعصاب من خارج الجافية.ويغزو العديد من هذه الأورام العظامَ ويدمرها قبل أن تضغط على الحبل الشوكي.

تكون معظم الأورام الشوكية الثانوية التي تتموضع في الخلايا المجاورة للحبل الشوكي (وليس داخلها) نقيليَّةً.

الجدول الأورامُ الأولية التي تنشأ في الحبل الشوكي أو بالقُرب منه* الجدول

أعراض الأورام الشوكية تنجُم الأَعرَاضُ عن الضغط على الحبل الشوكي وجذور الأعصاب،وقد يُؤدِّي الضغط على الحبل الشوكيّ إلى المشاكل التالية: ألم في الظهر يتفاقم تدريجيًا، ويصبح أكثر سوءًا في الليل، وقد يخف عندما يستيقظ الشخص ويبدأ بالحركة

ضعف في الإحساس أو ضعف مستفحل أو شَلل في مناطق يجري ضبطها من قبل أجزاء من الحبل الشوكي تحت الجزء الذي يتعرَّض إلى الضغط

عَدم القدرة على الانتصاب

عدم ضبط عملية التبوُّل وعملية التبرُّز كما قد يُؤدِّي الضغط على الحبل الشوكيّ إلى انسِداد التروية الدموية للحبل، ممَّا يُسبب موت النسيج والانتفاخ.قد يُؤدِّي الانتفاخ إلى المزيد من ضعف التروية الدموية، الأمر الذي يُسبب المزيد من موت النسيج في حلقةً مفرغةً من الضررِ.يُمكن أن تتفاقم الأَعرَاض بسبب الضغط على الحبل الشوكي بسرعة، حيث يُمكن أن يُؤدِّي الضغط على جذور الأعصاب الشوكيّة إلى الألم والاخدرار والوخز والضعف في مناطق يُزودها جذر العصب المضغُوط،وقد ينتشر الألم على طول العصب الذي تعرَّض جذره إلى الضغط،وإذا استمرّ الضغط، قد يحدث ضُمور في العضلات المُصابة،وقَد يُصبِحُ المشي صعبًا.

تشخيص الأورام الشوكية التصوير بالرنين المغناطيسي أو تصوير النخاع المقطعي المحوسب

خزعة في بعض الأحيان ينبغي تشخيص انضغاط الحبل الشوكيّ بسبب الورم ومُعالجته بفعالية وسرعة للوقاية من حدوث ضرر دائمٍ. ويأخذ الأطباء في اعتبارهم احتمال الورم الشوكي عند الأشخاص الذي لديهم نماذج مُعيَّنة من الضعف أو خلل وظيفي في الأعصاب (مثل فقدان الإحساس)، أو ألم في مواضع مُعيَّنة في الظهر أو العُنق، خُصوصًا إذا كانوا مُصابين بسرطانات مُعيَّنة في أجزاء أخرى من الجسمِ. نظرًا إلى أنَّ الحبل الشوكيّ يكُون مُنظَّماً بطريقةٍ نوعيَّة، يستطيع الأطباءُ تحديد موضع الورم عن طريق تحديد أجزاء الجسم التي لا تعمل بشكلٍ طبيعيّ. أين يتعرض الحبل الشوكي إلى الضررَ؟ عندما يشتبه الأطباء بورم في الحبل الشوكي، فينبغي أن يستبعدوا الاضطرابات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على وظيفة الحبل الشوكي، مثل القرص المنفتق، أو الإصابات، أو زوال الميالين (ضرر في الأنسجة التي تغلف الأعصاب) والتهاب الحبل الشوكي، أو عدم كفاية التروية الدموية إلى الحبلِ الشوكي، أو انضغاط الحبل الشوكي بسبب طريق جيبة من القيح (خراج)، أو جلطة دموية. هُناك العديد من الإجراءات التي يُمكن أن تُساعد الأطباءُ على تشخيص الورم الشوكي.ويُعَدّ التصويرُ بالرنين المغناطيسي أفضل إجراء لتفحُّص جميع بنى الحبل الشوكي والعمود الفقري.عندما يكون التصويرُ بالرنين المغنطيسي غيرَ متوفر، يمكن أن يَجرِي استِخدام تصوير النخاع عن طريق التصوير المقطعيّ المُحوسب بدلًا منه. تُعدُّ الأشعَّة السِّينية للعمود الفقري أقل فائدة، وذلك لأنها تُظهِر التغيُّرات في العظام فقط.يمكن للتصوير بالأشعَّة السِّينية، الذي قد يُجرَى لأسبابٍ أخرى، أن يكشف تخرُّب العظام أو تَشوُّه النُّسُج حول الحبل الشوكي، خُصوصًا إذا كان الورم نقيليًّا. يحتاج الأطباء أحيانًا إلى أخذ خزعة لتشخيص النَّوع الدقيق للورم، خُصوصًا الأورام الشوكية الأولية.ولكن لا حاجة إلى الخزعة بالنسبة إلى الأورام الشوكية التي تنجُم عن النقائل إذا جرى تشخيصُ الإصابة بالسرطان في مكان آخر من الجسم.تحتاج الخزعةُ إلى جراحةٍ غالبًا، ولكن يُمكن أخذها أحيانًا عن طريق استخدام إبرة مع التصوير المقطعيّ المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي، وذلك للمُساعدة على توجيه الأطباء عندما يقومون بوضع الإبرة في الورم.