تتضمن الاختبارات كلًا من

الاختبارات السمعية

في بعض الأحيان التصوير بالرنين المغناطيسي MRI أو التصوير المقطعي المحوسب CT

يلجأ الأطباء إلى الاختبارات السمعية عند جميع الأشخاص الذين يعانون من نقص السمع.تساعد الاختبارات السمعية الطبيب على تحديد نوع نقص السمع، وتحديد الاختبارات الإضافية التي قد يحتاج المريض لإجرائها.

يُعد قياس السمع الخطوة الأولى في الاختبار السمعي.في هذا الاختبار، يرتدي الشخص سماعات رأس تُصدر أصوات نغمات بترددات (pitch) ودرجات ارتفاع (loudness) مختلفة، في أذن واحدة أو في كلتا الأذنين.یشیر بيده الموافقة للأذن عند سماع صوت نغمة فيها.يُحدد الاختبار لكل طبقة صوتية pitch أدنى نغمة يمكن للشخص سماعها في كل أذن.تُقارن النتائج مع القيم القياسية للسمع الطبيعي.وبما أن النغمات المرتفعة التي تُختبر بها أذن واحدة قد يكون من الممكن سماعها أيضًا من قبل الأذن الأخرى، فيَجرِي إصدار صوت آخر غير نغمة الاختبار (ضجيج رتيب) في الأذن التي لا يُختبر سمعها.

تُجرى اختبارات الشوكة الرنانة tuning fork في بعض الأحيان خلال الزيارة الأولى للشخص إلى الطبيب العام، أما الأطباء المختصين أو اختصاصيي علم السمع فغالبًا ما تكون لديهم طرق أكثر دقة لتقييم السمع.تساعد اختبارات الشوكة الرنانة على التمييز بين نقص السمع التوصيلي ونقص السمع الحسي العصبي.اختبار رينيه واختبار ويبر هما نوعان من اختبارات الشوكة الرنانة:

يفيد اختبار رينيه بمقارنة قدرة الشخص على سماع الشخص الأصوات التي تنتقل في الهواء مع قدرته على سماع الأصوات التي تنقلها عظام الجمجمة.ولقياس السمع الذي يجري توصيله بالهواء، تُوضع الشوكة الرنانة بالقرب من الأذن.أما لقياس السمع الذي يجري توصيله عن طريق العظام، فتُوضع قاعدة شوكة رنانة هزازة بمواجهة الرأس بحيث يتجاوز الصوت الأذن الوسطى ويذهب مباشرة إلى الخلايا العصبية في الأذن الداخلية.إذا كانت قدرة المريض على سماع الصوت الموصل بالهواء متدنية، في حين كانت قدرته على سماع الصوت الموصل بالعظام طبيعية، فيشير ذلك إلى أن نقص السمع لديه من النوع التوصيلي.أما إذا كانت قدرة المريض على سماع كلا النوعين من الأصوات متدنية، فيشير ذلك إلى أن نقص السمع هو من النوع الحسي العصبي أو المختلط.قد يحتاج المرضى الذين يعانون من نقص السمع الحسي العصبي إلى مزيد من التقييم والفحوص للتحري عن حالات مرضية أخرى، مثل داء مينيير أو أورام الدماغ.

تُوضع ساق الشوكة الرنانة في اختبار ويبر على على أعلى ووسط الرأس.يشير الشخص إلى الأذن التي تكون فيها النغمة أعلى.في نقص السمع التوصيلي من جانب واحد، تكون النغمة أعلى في الأذن المصابة بنقص السمع.أما في نقص السمع الحسي العصبي من جانب واحد، فتكون النغمة أعلى في الأذن السليمة، وذلك لأن الشوكة الرنانة تحفز كلتا الأذنين الداخليتين بشكل متساوٍ، ويسمع الشخص الصوت المحفز بالأذن غير المصابة.

يقيس اختبار قياس السمع درجة الارتفاع التي ينبغي التحدث بها لكي يفهم الشخص الكلام.يستمع الشخص إلى سلسلة من الكلمات ذات المقطعين والتي لها نفس الوزن أو الإيقاع الصوتي، مثل "فاعل"، "ساجد"، و "ماهر" مع إصدارها بدرجات ارتفاع متباينة.يجري تسجيل درجة ارتفاع الصوت التي استطاع الشخص عندها تكرار نصف الكلمات التي يسمعها بشكل صحيح.

ويشير مصطلح التمييز discrimination إلى قدرة الشخص على سماع الفوارق بين الكلمات التي تبدو مشابهة، ويُجرى الاختبار من خلال تقديم أزواج من الكلمات ذات المقطع الواحد والمتشابهة.تُعرَّف درجة التمييز discrimination score بأنها نسبة الكلمات التي تمكن الشخص من تكرارها بشكل صحيح.عادةً ما تكون درجة التمييز طبيعية عند المرضى المصابين بنقص السمع التوصيلي، حتى وإن كانت بدرجات الصوت الأعلى.أما المرضى الذين يعانون من نقص السمع الحسي العصبي فقد تكون درجة التمييز لديهم أقل في جميع مستويات الارتفاع الصوتي.قد يختبر الأطباء في بعض الأحيان قدرة الأشخاص على التعرف على الكلمات ضمن جمل كاملة.يساعد هذا الاختبار على تحديد الأشخاص الذين لا يحققون نتائج مقبولة حتى عند استخدام الأجهزة المساعدة على السمع، وبالتالي قد يكونون مرشحين لزراعة أجهزة سمعية.

يفيد اختبار قياس الطبل في تحري قدرة الأصوات على المرور عبر طبلة الأذن والأذن الوسطى.لا يتطلب هذا الاختبار التركيز المطلق من الشخص الذي يجري اختباره، ويستخدم عادة عند الأطفال.يجري وضع جهاز يحتوي على ميكروفون ومصدر صوت بشكل مريح في القناة السمعية، فترتد الموجات الصوتية عن طبلة الأذن مع تباين مستويات الضغط التي ينتجها الجهاز في القناة السمعية.تقترح نتائج قياس طبلة الأذن غير الطبيعية وجود إصابة بنقص السمع التوصيلي.

يقيس اختبار استجابة جذع الدماغ السمعية النبضات العصبية في جذع الدماغ الناجمة عن الإشارات الصوتية في الأذنين.تساعد المعلومات التالية على تحديد نوع الإشارات التي يتلقاها الدماغ من الأذنين.تكون نتائج الاختبارات غير طبيعية عند الأشخاص الذين يعانون من بعض أنواع نقص السمع الحسي العصبي، وعند الأشخاص الذين يعانون من العديد من أنواع عديدة من الاضطرابات الدماغية.يُستخدم اختبار استجابة جذع الدماغ السمعية عند الأطفال الرضع، وقد يستخدم أيضًا لمراقبة بعض وظائف الدماغ عند الأشخاص في حالة الغيبوبة أو الذين يخضعون لعمل جراحي في الدماغ.

يقيس اختبار تخطيط كهربية القوقعة Electrocochleography نشاط القوقعة والعصب السمعي عن طريق قطب يُوضع على طبلة الأذن أو يمر عبرها.يمكن استخدام هذا الاختبار بالإضافة إلى اختبار استجابة جذع الدماغ السمعية لقياس السمع عند الأشخاص الذين لا يستطيعون الاستجابة تجاه الأصوات بشكل إرادي.على سبيل المثال، يَجرِي استخدام هذه الاختبارات لمعرفة ما إذا كان الأطفال الرضع والأطفال الصغار جدًّا يعانون من نقص سمع شديد (صمم) وما إذا كان الشخص يكذب أو يبالغ في ادعاء نقص السمع (ضعف السمع ذو المنشأ النفسي psychogenic hypacusis).

يستخدم اختبار الانبعاثات الأذنية السمعية يستخدم الصوت لتحفيز الأذن الداخلية (القوقعة).بعد ذلك تقوم الأذن نفسها بتوليد صوت منخفض الشدة جدًّا مطابق للصوت المحفّز.يجري تسجيل هذه الانبعاثات القوقعية باستخدام أجهزة إلكترونية متطورة وتستخدم بشكل روتيني في العديد من دور الحضانة لتحري حالات نقص السمع الوراثي لدى الأطفال حديثي الولادة، كما تُستخدم بهدف مراقبة السمع عند الأشخاص الذين يستخدمون عقاقير سامة للأذن.كما يستخدم هذا الاختبار أيضًا عند البالغين للمساعدة في تحديد سبب نقص السمع.

اختبارات السمع فيديو

هناك اختبارات أخرى يمكن أن تقيس قدرة الشخص على تفسير وفهم الكلام المشوه، ومدى قدرته على فهم رسالة تُقدم إلى أذن واحدة مع تقديم رسالة مختلفة إلى الأذن الأخرى، ودمج رسائل غير مكتملة في كل أذن في رسالة لتكوين رسالة ذات معنى، وتحديد مكان الصوت عندما يصل إلى كلتا الأذنين في نفس الوقت.

قد يحتاج المرضى الذين تكون نتائج الفحوص العصبية لديهم غير طبيعية أو تظهر لديهم نتائج محددة عند إجراء الاختبارات السمعية، إلى تصوير الرأس بالرنين المغناطيسي المعزز بالغادولينيوم.يساعد هذا النوع من التصوير بالرنين المغناطيسي الأطباء على اكتشاف اضطرابات معينة في الأذن الداخلية، واكتشاف الأورام الدماغية القريبة من الأذن، أو الأورام في الأعصاب القادمة من الأذن.

هناك العديد من الأَسبَاب الوراثيَّة التي تُسبب الصمم، وتسبب أيضًا مشاكل في أعضاء الجسم الأخرى.لذلك، يجب أن يخضع الأطفال الذين يعانون من نقص السمع مجهول السبب إلى اختبارات إضافية، مثل اختبار العين، وتخطيط كَهربيَّة القلب الكهربائي (ECG) للتحري عن مُتلازمة QT الطويلة، أو غيرها من الاختبارات الخاصة بالأعضاء، والاختبارات الجينية.