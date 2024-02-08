اضطرابات الغدانيّات

علاج السبب

استئصال الغدّانيات في بعض الأحيان

إذا كان الطبيب يعتقد بأنَّ الحساسية هي سبب تضخم الغدانيات، فيعالج برذاذ أنفي يحتوي على ستيرويدٍ قشريٍّ أو أدوية أخرى مثل مُضادَّات الهستامين التي تؤخذ عن طريق الفم.أما إذا كان السبب هو عدوى بكتيرية، فيعالج بالمُضادَّات الحيويَّة.

إذا كان الأطفال يشتكون من حالات عدوى أذنية مستمرة، قد ينصح الأطباء باستئصال جراحيّ للغدانيات (قطع الغدانيات).

قد ينصح الأطباء بقطع الغدانيات عند الأطفال الأصغر سنًا الذين لديهم المشاكل التالية:

عَدوى متكرِّرة في الأذن وتجمُّعات مزمنة للسائل في الأذن الوسطى

نزف أنفيّ مُتكرر أو انسدادات تُسبب تغيُّرات في الصوت أو تُعيق النومَ

عّدوى الجيوب

لا يبدُو أنَّ قطع الغدانيات يُقلل من تكرار أو شدَّة نزلات البرد أو السُّعَال.

على الرغم من أن قطع الغدانيات يحتاج إلى تخدير عام، إلا أنه غالبًا ما يُجرى في العيادات الخارجية.يتعافى الأطفالُ عادةً من قطع الغدانيات خلال فترةٍ تتراوح بين 2 إلى 3 أيَّام.