لمحة عامة عن الأذن الداخلية

يتكون الجهاز الدهليزي من اثنين من الجيوب الممتلئة بسائل، يُسمى أحدهما بالكييس والآخر بالقريبة، بالإضافة إلى ثلاث أنابيب ممتلئة بسائل تُدعى بالأنفاق الهلالية (القنوات الهلالية).تجمع هذه الكييسات والأنابيب المعلومات حول وضعية الرأس وحركته.يستخدم الدماغ هذه المعلومات للمساعدة على الحفاظ على التوازن.

يقع كل من الكييس والقريبة في الدهليز ويحتويان على الخلايا التي تستشعر حركة الرأس من جهة لأخرى (بشكل أفقي)، وحركة التسارع، والحركة للأعلى والأسفل (بشكل عمودي)، والإحساس بالجاذبية.

القنوات الهلالية هي ثلاثة أنابيب ممتلئة ومتعامدة على بعضها البعض بحيث يمكنها الإحساس بدوران الرأس.حيث يسبب دوران الرأس حركة السَّائِل في تلك القنوات.وبناءً على اتجاه حركة الرأس، فإن حركة السوائل تكون أعظم في إحدى القنوات بالمقارنة مع حركة السوائل في القنوات الأخرى.تحتوي القنوات الهلالية على خلايا مشعّرة تستجيب لحركة السوائل.ترسل الخلايا المشعّرة نبضات عصبية تخبر الدماغ حول اتجاه حركة الرأس، وبالتالي يقوم الدماغ بإعطاء الأوامر للجهاز الحركي لاتخاذ الوضعية المناسبة للحفاظ على التوازن.

في حال حدوث خلل في عمل القنوات الهلالية، وهو ما يمكن أن يحدث في سياق عدوى في الجهاز التنفُّسي العلوي أو غير ذلك من الاضطرابات المؤقَّتة أو الدائمة، فقد يشعر الشخص بخلل في توازنه أو بإحساس كاذب بالحركة أو الدوران (دوار).