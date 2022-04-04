عدوى قناة الأذن (أذن السباح)

يمكن لمجموعة متنوعة من البكتيريا أن تُسبب العدوى في قناة الأذن، مثل الزائفة الزنجارية أو المكورات العنقودية الذهبية.تكون العدوى الفطرية في قناة الأذن (الفطار الأذني otomycosis)، والتي تنجم عادة عن الرشاشية السوداء Aspergillus niger أو المبيضات البيض Candida albicans, أقل شُيُوعًا.تنجم الدمامل عادة عن Staphylococcus aureus.

يكون بعض الأشخاص معرضون بشكل خاص للإصابة بالتهاب الأذن الخارجية الحاد، بما في ذلك المصابين بالحساسية، والصدفية، والإكزيمة، والتهاب الجلد المثّي.

تشمل عوامل الخطر الشائعة لعدوى قناة الأذن كلًا مما يلي:

استخدام مسحات قطنية

إلحاق الأذى بقناة الأذن في أثناء تنظيفها

دخول الماء إلى الأذن، وخاصة في أثناء السباحة (تُسمّى الحالة أذن السباح )

استخدام سدادات الأذن أو أجهزة تقوية السمع (وخاصةً إذا لم يقم الشخص بتنظيف هذه الأدوات بشكل جيد أو لم تكن تنطبق بشكل جيد)

دخول مواد مخرشة إلى الأذن، مثل مثبت الشعر أو صبغة الشعر

كما إن استخدام الأعواد القطنية لتنظيف الأذن هو أحد عوامل الخطر الشائعة جدًّا لعدوى قناة الأذن.ينبغي الامتناع تمامًا عن إدخال الأعواد القطنية في قناة الأذن.