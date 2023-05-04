سيقوم الطبيب في البداية بتوجيه الأسئلة للشخص حول الأعراض التي يشكو منها، ويتحرى تاريخه الطبي، ثم يبدأ بفحصه سريرياً.من شأن ما يجده الأطباء في أثناء تحري التاريخ المرضي والفحص السريري أن يقترح السبب ويحدد الاختبارات التي ينبغي إجراؤها (انظر جدول بعض أسباب وملامح فقدان الشم).

يسأل الأطباء متى وكيف بدأ فقدان حاسة الشم، ومدة استمراره.كما يسألون أيضًا ما إذا كان قد بدأ قبيل أو بُعيد نوبة من الزكام، أو نوبة من الأنفلونزا، أو إصابة في الرأس.كما سيتحرى الطبيب الأعراض الأخرى، مثل سيلان أو انسداد الأنف، وما إذا كانت المفرزات الأنفية رائقة، أو دموية، أو سميكة، أو ذات رائحة كريهة.كما يتحرى الطبيب أية أعراض عصبية، وخاصة تلك التي تتعلق بالحالة الذهنية للمريض (مثل مشاكل الذاكرة قصيرة الأمد) أو تتعلق بالأعصاب القحفية (مثل ضعف الرؤية أو صعوبة في الكلام أو البلع).

تتضمن الأسئلة حول تاريخ الشخص الطبي ما إذا أصيب باضطرابات في الجيوب، أو خضع لجراحة في الرأس، وما إذا كان يعاني من الحساسية، أو يتناول أية أدوية وعقاقير غير مشروعة، أو سبق له التعرض لمواد كيميائية أو أبخرة.

سيقوم الطبيب خلال الفَحص السَّريري بتحري أي تورم أو التهاب أو سلائل (بوليبات) في المجاري الأنفية أو خروج مفرزات منها.كما سيقوم الطبيب بإجراء فحص عصبي كامل يركز فيه بشكل خاص على الحالة الذهنية وسلامة الأعصاب القحفية.