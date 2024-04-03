الاعتِلالُ المَفصِلِيُّ العَصَبِيُّ

تبدو الإصابة بالاعتِلال المَفصِلِيّ العَصَبِيّ في مراحلها المُبكِّرة مماثلة للإصابة بخشونة المَفاصِل نظرًا لتيبُّس المَفاصِل واحتمال تجمُّع السوائل فيها.ويُعدُّ الألم هو العَرَض المُبكِّر الشائع.ولكن، نتيجةً لضعف القدرة على الشعور بالألم عادةً، تكون شدَّة الألم خفيفةً بشكلٍ غير مُتوقَّع غالبًا عندَ معرفة حجم الضرر الذي أصاب المَفصِل.ورغم ذلك، يمكن أن يصبح ألم المَفصِل شديدًا عند التفاقم السريع لهذا الاضطراب.يتورَّم المَفصِلُ في هذه الحالات عادةً نتيجة زيادة السوائل ونموِّ العظام غير الطبيعي.قد تبدو المَفاصِلُ مشوَّهة نتيجة تمطُّط الأربطة وحدوث كسورٍ فيها، مما يسمح بانزلاق أجزاء العظام والغضاريف المُقلقلة من مكانها.قد يصدر صوتٌ غليظٌ وصريفٌ نتيجة تحريك المَفصِل بسبب وجود شظايا عظميَّة سائبة في المَفصِل.

تتأثر المَفاصِل المختلفة باضطرابات كامنة مختلفة؛فمثلًا، تُؤثِّرُ مُضَاعَفات مرض الزهري غير المُعالج في الركبة والورك، ويُؤثِّر داء السكَّري في القدم والكاحل.يؤثِّر تكهُّف النخاع عادةً في الجزء الرقبي من العمود الفقري وبالتالي في مفاصل الطرف العلوي، وخصوصًا المرفق والكتف.

يحدث التهاب مَفاصِل ثانوي في حالاتٍ نادرة نتيجة العدوى الجرثوميَّة (انظر التهاب المَفاصِل العدوائي)، وقد يُصاحبه أو لا يُصاحبه حدوث الحُمَّى أو شعورٌ عام بالمرض (توعُّك) يظهر عادةً عند الإصابة بالتهاب المَفاصِل العدوائي.يزداد احتمالُ الإصابة بالتهاب المَفاصِل العدوائي عند المصابين بداء السكَّري بشكلٍ خاص.

يمكن أن تصبح الأوعيَّة الدمويَّة والأعصاب والحبل الشوكي مضغوطةً نتيجة النمو المُفرط للعظام.