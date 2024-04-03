الاعتِلالُ المَفصِلِيُّ العَصَبِيُّ

ينجم الاعتلالُ المَفصِلي العصبي عن التَّخرُّب التدريجي للمفصل والذي يكون شديد السرعة غالبًا، والذي يحدث نتيجة عدم شعور الأشخاص بالألم وإصابة المفاصل باستمرار، ومن ثَمّ عدم ملاحظة العلامات المُبكِّرة لتضرُّر المَفصِل.
ينجم الاعتِلالُ المَفصِلي العصبيّ عن اضطرابٍ كامنٍ يُؤثِّر في الأعصاب، مثل داء السكَّري والسكتة الدماغية.
يُصاب الأشخاصُ بالاعتلال المفصلي العصبي لأنهم لا يستطيعون الإحساس بإصاباتٍ تُلحق الضرر بالمَفاصِل.
تنطوي الأَعرَاضُ النموذجية على التيبُّس وتجمُّع السوائل والشعور بألم في المَفاصِل.
يعتمد وضع التَّشخيص على التصوير بالأشعَّة السينيَّة،
يمكن لمعالجة اضطراب الأعصاب المستبطن، وتثبيت المفاصل والكسور، والجراحة في بعض الأحيان، أن تساعد على إبطاء تفاقم المرض وتخفيف الألم.
يمكن أن تحدثَ الإصابة في أيِّ مفصل وذلك بحسب موضع العصب المُتضرِّر.المَفاصِل المصابة الأكثر شُيُوعًا هي:
الركبة والكاحل
مفاصل القدم عند المُصابين بداء السكَّري
تقتصر الإصابة على منطقة واحدة غالبًا، مثل القدم والكاحل، ولا تزيد عادةً على مفصلين أو ثلاثة عادةً.
أسباب الاعتلال المفصلي العصبِي
قد يصبح الأشخاص غيرَ قادرين على الشعور بالألم عندما تتضرَّر أعصابٌ مُعيَّنة.يمكن لمجموعة متنوّعة من الاضطرابات أن تُلحِق الضَّرَر بهذه الأعصاب، مثل داء السكَّري واضطرابات الحبل الشوكي (مثل الإصابات والتجاويف الممتلئة بسائل في الحبل الشوكي [تكهُّف النخاع]) ومرض الزهري .الأَسبَابُ الأكثر شُيُوعًا هي
يمكن أن تتكرَّر إصابة المَفصِل دون أن يُلاحظ الأشخاص الذين تضرَّرت أعصابهم حدوثها.قد تتكرر الإصابات لعدَّة سنوات مع تراكم الضرر في المفصل قبل تعطُّل وظيفته.ويمكن أن يحدثَ ضررٌ دائمٌ في المَفصِل خلال بضعة أشهر بمجرَّد تعطُّل المَفصِل.
أعراض الاعتلال المفصلي العصبِي
تبدو الإصابة بالاعتِلال المَفصِلِيّ العَصَبِيّ في مراحلها المُبكِّرة مماثلة للإصابة بخشونة المَفاصِل نظرًا لتيبُّس المَفاصِل واحتمال تجمُّع السوائل فيها.ويُعدُّ الألم هو العَرَض المُبكِّر الشائع.ولكن، نتيجةً لضعف القدرة على الشعور بالألم عادةً، تكون شدَّة الألم خفيفةً بشكلٍ غير مُتوقَّع غالبًا عندَ معرفة حجم الضرر الذي أصاب المَفصِل.ورغم ذلك، يمكن أن يصبح ألم المَفصِل شديدًا عند التفاقم السريع لهذا الاضطراب.يتورَّم المَفصِلُ في هذه الحالات عادةً نتيجة زيادة السوائل ونموِّ العظام غير الطبيعي.قد تبدو المَفاصِلُ مشوَّهة نتيجة تمطُّط الأربطة وحدوث كسورٍ فيها، مما يسمح بانزلاق أجزاء العظام والغضاريف المُقلقلة من مكانها.قد يصدر صوتٌ غليظٌ وصريفٌ نتيجة تحريك المَفصِل بسبب وجود شظايا عظميَّة سائبة في المَفصِل.
تتأثر المَفاصِل المختلفة باضطرابات كامنة مختلفة؛فمثلًا، تُؤثِّرُ مُضَاعَفات مرض الزهري غير المُعالج في الركبة والورك، ويُؤثِّر داء السكَّري في القدم والكاحل.يؤثِّر تكهُّف النخاع عادةً في الجزء الرقبي من العمود الفقري وبالتالي في مفاصل الطرف العلوي، وخصوصًا المرفق والكتف.
يحدث التهاب مَفاصِل ثانوي في حالاتٍ نادرة نتيجة العدوى الجرثوميَّة (انظر التهاب المَفاصِل العدوائي)، وقد يُصاحبه أو لا يُصاحبه حدوث الحُمَّى أو شعورٌ عام بالمرض (توعُّك) يظهر عادةً عند الإصابة بالتهاب المَفاصِل العدوائي.يزداد احتمالُ الإصابة بالتهاب المَفاصِل العدوائي عند المصابين بداء السكَّري بشكلٍ خاص.
يمكن أن تصبح الأوعيَّة الدمويَّة والأعصاب والحبل الشوكي مضغوطةً نتيجة النمو المُفرط للعظام.
تشخيص الاعتلال المفصلي العصبِي
التصوير بالأشعة السينية
يشتبه الأطبَّاءُ بالاعتِلال المَفصِلِيّ العَصَبِي عند إصابة باضطرابٍ يؤثِّر في الأعصاب ووجود الأعراض المعتادة لمشاكل المَفاصِل.
يمكن أن تكشفَ الأشعَّة السِّينية تضرُّرَ المَفصِل، الذي ينطوي غالبًا على وجود ترسُّبات من الكالسيوم والنُّمو غير الطبيعي للعظام والتشوُّهات.
علاج الاعتلال المفصلي العصبِي
علاج الاضطراب العصبي الكامن
الجراحة لإصلاح أو استبدال المَفاصِل
قد يؤدي علاجُ الاضطراب العصبي الكامن في بعض الأحيان إلى إبطاء أو حتَّى عكس ضرر المَفصِل.يمكن أن يساعد تثبيت الكسور غير المؤلمة وتجبير المَفاصِل غير المستقرة على إيقاف أو تقليل الضرر.
يمكن إصلاح أو استبدال مفاصل الورك والركبة جراحيًّا بمفصل اصطناعي.ولكن، يكون الأشخاص أكثرَ عرضة لخطر حدوث مضاعفات، مثل ارتخاء المفصل الصناعي أو انزياحه.
الوقاية من الاعتلال المفصلي العصبِي
تجنُّب الإصابات واستعمال التجهيزات الواقية، مثل الجبائر أو الأحذية الخاصة
يمكن تفادي الإصابة بالاعتِلال المَفصِلِيّ العَصَبِيّ في بعض الأحيان من خلال العناية بالأقدام وتجنُّب التعرُّض للإصابات.
ويمكن للجبائر أو الأحذية الخاصة أن تساعد في بعض الأحيان على حماية المَفاصِل السريعة التَّأثُّر.قد يساعد تثبيت المفاصل على الوقاية من الاعتلال المفصلي العصبي عند الشخص المعرض للخطر.