داء النسيج الضام المختلط (MCTD)

مُتلازمةُ رينو Raynaud Syndrome الصورة © Springer Science+Business Media

تنطوي الأَعرَاضُ المعروفة لمرض النسيج الضام المختلط على متلازمة رينو (التي تُصبح فيها الأصابع شديدةَ الشُّحوب فجأةً مع الشعور بالوخز أو تصبح خدرةً أو زرقاء كردَّة فعلٍ على البرودة أو الانفعال) والتهاب المَفاصِل arthritis وتورُّم اليدين وضعف العضلات وصعوبة البلع وحُرقة الفؤاد وضيق النَّفس.يمكن أن تسبق متلازمة رينو ظهورَ الأعراض الأخرى بعدَّة سنوات.وبِغَضِّ النظر عن كيفية بَدء داء النسيج الضام المختلط، فإنَّه يميل إلى التفاقم، وتنتشر الأعراضُ إلى عدّة أجزاءٍ من الجسم.

متلازمة رينو مع ازرقاق الصورة © Springer Science+Business Media

قد يظهر طفحٌ جلديٌّ شبيهٌ بالذِّئبة.كما يمكن أن تحدثَ تغيُرات جلديَّةٌ مماثلة للتَّغيُّرات التي تحدث في التَّصلُّب المجموعي، مثل شدِّ جلد الأصابع.وقد يُصبح الشعرُ رقيقًا.

يُعاني كلُّ شخصٍ مُصابٍ بداء النسيج الضام المختلط تقريبًا من وجعٍ في المَفاصِل.ويحدث عندَ حوالى 75٪ من الأشخاص تورُّمٌ وألمٌ نموذجيٌّ لالتهاب المَفاصِل.يُلحِقُ داء النسيج الضام المختلط الضَّرر بألياف العضلات، لذلك قد تُصابُ بالضعف والألم، لاسيَّما في الكتفين والوركين.ويمكن أن يُصبحَ أداء المهام مثل رفع الذراعين فوق الأكتاف وصعود السلالم والنُّهوض عن الكرسي أمرًا شديدَ الصُّعوبة.

تُصابُ الرئتان عند نسبة تصل إلى 75٪ من أشخاص داء النسيج الضام المختلط.وقد يتجمَّع سائلٌ في الرئتين أو في محيطهما.تُصبح وظيفة الرئة غير الطبيعية هي المشكلة الأشدّ خطورة عندَ بعض الأشخاص، حيث تُسبِّبُ ضيقًا في النَّفَس خلال بذل الجهد.أمراض الرئة الخلاليةوالتي تُصيب الأنسجة المحيطة بالأكياس الهوائية في الرئتين (الأسناخ)، وهي من أكثر مشاكل الرئة شيوعًا.ويعدّ ارتفاعُ ضغط الدَّم الرِّئوي، وهو حالة يكون فيها ضغط الدَّم في شرايين الرئتين مرتفعًا بشكلٍ غير طبيعي، السببَ الرئيسيّ للوفاة.

يضعف القلبُ في بعض الأحيان، ممَّا يؤدِّي إلى فشل القلب.يمكن أن تشتملَ أعراضُ فشل القلب على احتباس السوائل وضيق النَّفَُّس والتعب.وتُصابُ الكليتان عند حَوالى 25٪ من الأشخاص، ولكن يكون الضرر خفيفًا مقارنةً بالضرر الذي يُسببه داء الذئبة عادةً.قد تشتمل الأَعرَاضُ الأخرى على الحُمَّى وتورُّم العُقَد اللِّمفِية وألَم البَطن.

ويمكن أن تحدثَ مُتلازمة شوغرن.ومع مرور الوقت، يُعاني معظمُ الأشخاص من أعراضٍ تُشبه بشكلٍ كبيرٍ أعراض الذئبة أو التصلب المجموعي.